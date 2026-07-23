ClickPipes_FetchedBytes_Total عدّاد البث، التخزين الكائني إجمالي البايتات غير المضغوطة التي تم جلبها من المصدر.

ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total عدّاد جميعها إجمالي البايتات التي تم جلبها من المصدر كما قُرئت عبر الشبكة. إذا كانت بيانات المصدر غير مضغوطة، فهذا يعادل ClickPipes_FetchedBytes_Total . بالنسبة إلى ClickPipes الخاصة بـ CDC، لا يشمل ذلك البايتات التي تم جلبها أثناء مرحلة التحميل الأولي، إذ يُبلَّغ عنها بشكل منفصل ضمن ClickPipes_FetchedBytesInitialLoad_Total .

ClickPipes_FetchedBytesInitialLoad_Total عدّاد CDC إجمالي البايتات التي تم جلبها خلال مرحلة التحميل الأولي، بما في ذلك عمليات إعادة المزامنة.

ClickPipes_SentBytes_Total عدّاد البث، التخزين الكائني إجمالي البايتات غير المضغوطة التي أُرسلت إلى ClickHouse.