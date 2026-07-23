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بالإضافة إلى المراقبة داخل Console، يوفّر ClickPipes مقاييس عبر نقطة نهاية متوافق مع Prometheus ليتم جمعها. تُنشر هذه المقاييس مع مقاييس خدمة ClickHouse Cloud الأخرى، وتتيح لك دمج مراقبة ClickPipes مع مكدس observability الحالي لديك (مثل Grafana وDatadog).

تسميات المقاييس

تستخدم مقاييس ClickPipes التسميات القياسية على مستوى الخدمة (clickhouse_org, clickhouse_service, clickhouse_service_name)، بالإضافة إلى تسميات ClickPipes التالية:

استجابة نموذجية

يوضح ما يلي شكل مقاييس ClickPipes في استجابة سحب من Prometheus لـ Kafka ClickPipe. تختلف مجموعة المقاييس المعرَّضة بحسب نوع الـ pipe — راجع المقاييس المتاحة لمعرفة المقاييس التي تنطبق على أنواع الـ pipe المختلفة:

المقاييس المتاحة

ليست كل المقاييس متاحة لكل نوع من أنواع المسارات. وعلى وجه الخصوص، توفّر ClickPipes الخاصة بـ CDC مجموعة فرعية مختلفة من المقاييس مقارنةً بـ ClickPipes الخاصة بالبث والتخزين الكائني.
  • البث، التخزين الكائني — Kafka وKinesis وPub/Sub وS3 وGCS
  • CDC — Postgres وMySQL وMongoDB وBigQuery
  • الكل — جميع أنواع المسارات

نقل البيانات

الأحداث والسجلات

الأخطاء

زمن الاستجابة

استخدام الموارد

تعرض مقاييس ClickPipes_Replica_* استخدام الموارد في ClickPipes الخاصة بالبث والتخزين الكائني. لكل ClickPipe قدرة حوسبية مخصصة، لذا تعكس هذه القيم مستوى الاستخدام لكل ClickPipe على حدة. تعرض مقاييس ClickPipes_CDC_* استخدام الموارد في ClickPipes الخاصة بـ CDC. تتشارك جميع ClickPipes الخاصة بـ CDC ضمن الخدمة نفسها القدرة الحوسبية، لذا تعكس هذه القيم الاستخدام الإجمالي لجميع ClickPipes الخاصة بـ CDC في الخدمة.

الحالة والتقدم

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦