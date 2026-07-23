Skip to main content

الإصدارات المدعومة

لنقل البيانات من مثيل AlloyDB الخاص بك إلى ClickHouse Cloud باستخدام ClickPipes، يجب تهيئة مثيلك لاستخدام النسخ المتماثل المنطقي. وهذا مدعوم بدءًا من الإصدار 14 من AlloyDB.

تفعيل النسخ المتماثل المنطقي

للتحقق مما إذا كان النسخ المتماثل المنطقي مفعّلًا في مثيل AlloyDB، شغّل الاستعلام التالي على المثيل الأساسي:
إذا كانت النتيجة logical، فهذا يعني أن النسخ المتماثل المنطقي مفعّل بالفعل، ويمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية. أما إذا كانت النتيجة replica، فيجب ضبط العلامتين alloydb.enable_pglogical وalloydb.logical_decoding على on في المثيل الأساسي.
كما هو موضح في وثائق علامات AlloyDB، فإن تعديل العلامات التي تفعّل النسخ المتماثل المنطقي يتطلب إعادة تشغيل المثيل الأساسي.
لتمكين هذه العلامات:
  1. في Google Cloud Console، انتقل إلى صفحة Clusters الخاصة بـ AlloyDB. من قائمة Actions للمثيل الأساسي، انقر على Edit.
  2. مرّر إلى أسفل حتى Advanced configuration options ثم وسّع هذا القسم. ضمن Flags، انقر على Add a database flag.
  3. انقر على Update instance لحفظ تغييرات التكوين. ومن المهم ملاحظة أن هذا الإجراء يؤدي إلى إعادة تشغيل المثيل الأساسي.
  4. بعد أن تتغير حالة المثيل من Updating إلى Ready، شغّل الاستعلام التالي على المثيل الأساسي للتأكد من تفعيل النسخ المتماثل المنطقي:
    يجب أن تكون النتيجة logical.

أنشئ مستخدم ClickPipes وأدر أذونات النسخ المتماثل

اتصل بمثيل AlloyDB الخاص بك كمستخدم إداري ونفّذ الأوامر التالية:
  1. أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes:
  2. امنح المستخدم الذي أنشأته في الخطوة السابقة وصولًا للقراءة فقط على مستوى المخطط. يوضح المثال التالي الأذونات الخاصة بالمخطط public. كرر هذه الأوامر لكل مخطط يحتوي على جداول تريد نسخها متماثلًا:
  3. امنح المستخدم امتيازات النسخ المتماثل:
  4. أنشئ publication تتضمن الجداول التي تريد نسخها متماثلًا. نوصي بشدة بقصر الـ publication على الجداول التي تحتاجها فقط لتجنب الحمل الإضافي على الأداء.
يجب أن يكون لكل جدول مُدرج في الـ publication إما مفتاح أساسي معرّف أو أن تكون replica identity الخاصة به مضبوطة على FULL. راجع الأسئلة الشائعة لـ Postgres للحصول على إرشادات حول تحديد النطاق.
  • لإنشاء publication لجداول محددة:
    • لإنشاء publication لجميع الجداول ضمن مخطط محدد:
تحدّد publication ‏clickpipes مجموعة الجداول التي ستُبث أحداث التغيير الخاصة بها إلى ClickPipes. لا نوصي باستخدام FOR ALL TABLES إلا إذا كنت تنوي نسخ كل الجداول متماثلًا، لأن تضمين جداول غير ضرورية يزيد حركة WAL من Postgres إلى ClickPipes ويقلل الكفاءة العامة للنسخ المتماثل.

تهيئة الوصول إلى الشبكة

لا يدعم ClickPipes اتصالات Private Service Connect (PSC). إذا كنت لا تسمح بالوصول العام إلى مثيل AlloyDB الخاص بك، فيمكنك استخدام نفق SSH للاتصال بشكل آمن. سيتم دعم PSC في المستقبل.
بعد ذلك، يجب السماح لـ ClickPipes بالاتصال بمثيل AlloyDB الخاص بك.
  1. في Google Cloud Console، انتقل إلى صفحة AlloyDB Clusters. حدِّد مثيلك الأساسي لفتح صفحة Overview.
  2. مرِّر لأسفل إلى Instances in your cluster وانقر على Edit primary.
  3. حدِّد مربع الاختيار Enable Public IP للسماح بالاتصال بالمثيل عبر الإنترنت العام. ضمن Authorized external networks، أدخل قائمة عناوين IP الثابتة الخاصة بـ ClickPipes للمنطقة التي نُشرت فيها خدمتك.
يتطلب AlloyDB تحديد العناوين باستخدام تنسيق CIDR. يمكنك تكييف قائمة عناوين IP الثابتة الخاصة بـ ClickPipes لتتوافق مع هذا التنسيق عبر إضافة /32 إلى كل عنوان.
  1. ضمن Network Security، حدِّد Require SSL Encryption (default) (إذا لم يكن محددًا بالفعل).
  2. انقر على Update instance لحفظ تغييرات تهيئة أمان الشبكة.

ما الخطوة التالية؟

يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك وبدء إدخال البيانات من مثيل Postgres لديك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد مثيل Postgres لديك، لأنك ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦