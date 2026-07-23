​ الإصدارات المدعومة

لنقل البيانات من مثيل AlloyDB الخاص بك إلى ClickHouse Cloud باستخدام ClickPipes، يجب تهيئة مثيلك لاستخدام النسخ المتماثل المنطقي. وهذا مدعوم بدءًا من الإصدار 14 من AlloyDB.

​ تفعيل النسخ المتماثل المنطقي

للتحقق مما إذا كان النسخ المتماثل المنطقي مفعّلًا في مثيل AlloyDB، شغّل الاستعلام التالي على المثيل الأساسي:

SHOW wal_level;

logical ، فهذا يعني أن النسخ المتماثل المنطقي مفعّل بالفعل، ويمكنك الانتقال إلى replica ، فيجب ضبط العلامتين on في المثيل الأساسي. إذا كانت النتيجة، فهذا يعني أن النسخ المتماثل المنطقي مفعّل بالفعل، ويمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية . أما إذا كانت النتيجة، فيجب ضبط العلامتين alloydb.enable_pglogical alloydb.logical_decoding علىفي المثيل الأساسي.

كما هو موضح في وثائق علامات AlloyDB ، فإن تعديل العلامات التي تفعّل النسخ المتماثل المنطقي يتطلب إعادة تشغيل المثيل الأساسي.

لتمكين هذه العلامات:

Actions للمثيل الأساسي، انقر على Edit. في Google Cloud Console، انتقل إلى صفحة Clusters الخاصة بـ AlloyDB. من قائمةللمثيل الأساسي، انقر على مرّر إلى أسفل حتى Advanced configuration options ثم وسّع هذا القسم. ضمن Flags، انقر على Add a database flag. أضف العلامة allowdb.enable_pglogical واضبط قيمتها على on

واضبط قيمتها على أضف العلامة alloydb.logical_decoding واضبط قيمتها على on انقر على Update instance لحفظ تغييرات التكوين. ومن المهم ملاحظة أن هذا الإجراء يؤدي إلى إعادة تشغيل المثيل الأساسي. بعد أن تتغير حالة المثيل من Updating إلى Ready ، شغّل الاستعلام التالي على المثيل الأساسي للتأكد من تفعيل النسخ المتماثل المنطقي: SHOW wal_level; يجب أن تكون النتيجة logical .

​ أنشئ مستخدم ClickPipes وأدر أذونات النسخ المتماثل

اتصل بمثيل AlloyDB الخاص بك كمستخدم إداري ونفّذ الأوامر التالية:

أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes: CREATE USER clickpipes_user PASSWORD 'some-password' ; امنح المستخدم الذي أنشأته في الخطوة السابقة وصولًا للقراءة فقط على مستوى المخطط. يوضح المثال التالي الأذونات الخاصة بالمخطط public . كرر هذه الأوامر لكل مخطط يحتوي على جداول تريد نسخها متماثلًا: GRANT USAGE ON SCHEMA "public" TO clickpipes_user; GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA "public" TO clickpipes_user; ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA "public" GRANT SELECT ON TABLES TO clickpipes_user; امنح المستخدم امتيازات النسخ المتماثل: ALTER USER clickpipes_user WITH REPLICATION; أنشئ publication تتضمن الجداول التي تريد نسخها متماثلًا. نوصي بشدة بقصر الـ publication على الجداول التي تحتاجها فقط لتجنب الحمل الإضافي على الأداء.

مفتاح أساسي معرّف أو أن تكون replica identity الخاصة به مضبوطة على FULL . راجع يجب أن يكون لكل جدول مُدرج في الـ publication إمامعرّف أو أن تكونالخاصة به مضبوطة على. راجع الأسئلة الشائعة لـ Postgres للحصول على إرشادات حول تحديد النطاق.

لإنشاء publication لجداول محددة: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLE table_to_replicate, table_to_replicate2; لإنشاء publication لجميع الجداول ضمن مخطط محدد: CREATE PUBLICATION clickpipes FOR TABLES IN SCHEMA "public" ;



تحدّد publication ‏ clickpipes مجموعة الجداول التي ستُبث أحداث التغيير الخاصة بها إلى ClickPipes. لا نوصي باستخدام FOR ALL TABLES إلا إذا كنت تنوي نسخ كل الجداول متماثلًا، لأن تضمين جداول غير ضرورية يزيد حركة WAL من Postgres إلى ClickPipes ويقلل الكفاءة العامة للنسخ المتماثل.

​ تهيئة الوصول إلى الشبكة

لا يدعم ClickPipes اتصالات Private Service Connect (PSC). إذا كنت لا تسمح بالوصول العام إلى مثيل AlloyDB الخاص بك، فيمكنك استخدام نفق SSH للاتصال بشكل آمن. سيتم دعم PSC في المستقبل.

بعد ذلك، يجب السماح لـ ClickPipes بالاتصال بمثيل AlloyDB الخاص بك.

السماح بعناوين IP الخاصة بـ ClickPipes

استخدام نفق SSH Overview. في Google Cloud Console، انتقل إلى صفحة AlloyDB Clusters . حدِّد مثيلك الأساسي لفتح صفحة مرِّر لأسفل إلى Instances in your cluster وانقر على Edit primary. Enable Public IP للسماح بالاتصال بالمثيل عبر الإنترنت العام. ضمن Authorized external networks، أدخل حدِّد مربع الاختيارللسماح بالاتصال بالمثيل عبر الإنترنت العام. ضمن، أدخل قائمة عناوين IP الثابتة الخاصة بـ ClickPipes للمنطقة التي نُشرت فيها خدمتك. /32 إلى كل عنوان. يتطلب AlloyDB تحديد العناوين باستخدام تنسيق CIDR . يمكنك تكييف قائمة عناوين IP الثابتة الخاصة بـ ClickPipes لتتوافق مع هذا التنسيق عبر إضافةإلى كل عنوان. ضمن Network Security، حدِّد Require SSL Encryption (default) (إذا لم يكن محددًا بالفعل). انقر على Update instance لحفظ تغييرات تهيئة أمان الشبكة. إذا كنت لا تسمح بالوصول العام إلى مثيل AlloyDB الخاص بك، فيجب أولاً إعداد مضيف bastion عبر SSH لإنشاء نفق آمن للاتصال. لإعداد مضيف bastion عبر SSH على Google Cloud Platform: أنشئ مثيل Google Compute Engine (GCE) وابدأ تشغيله باتباع الوثائق الرسمية تأكد من أن مثيل GCE موجود في نفس Virtual Private Network (VPC) الخاصة بمثيل AlloyDB.

تأكد من أن مثيل GCE لديه عنوان IP عام ثابت. ستستخدم عنوان IP هذا عند توصيل ClickPipes بمضيف bastion عبر SSH. حدِّث قواعد جدار الحماية الخاصة بمضيف bastion عبر SSH للسماح بحركة المرور من قائمة عناوين IP الثابتة الخاصة بـ ClickPipes للمنطقة التي نُشرت فيها خدمتك. حدِّث قواعد جدار الحماية الخاصة بـ AlloyDB للسماح بحركة المرور من مضيف bastion عبر SSH.

​ ما الخطوة التالية؟