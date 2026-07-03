​ إعداد AWS PrivateLink لإتاحة RDS خاص لـ ClickPipes

خطوات الإعداد لإتاحة RDS خاص لـ ClickPipes عبر AWS PrivateLink، مع دعم الوصول عبر المناطق أيضًا.

يستخدم هذا AWS Endpoint Service، وهو مناسب أساسًا للوصول عبر المناطق. إذا كنت تحتاج إلى وصول داخل المنطقة نفسها، فيُوصى بدلًا من ذلك بإنشاء مورد VPC

​ إنشاء Private Link

اتبع هذه الخطوات لإنشاء VPC endpoint service لمثيل RDS الخاص بك. كرر هذه الخطوات إذا كانت لديك عدة مثيلات RDS تتطلب endpoint services (أو إذا كانت لديك منافذ listener مختلفة لمثيلات مختلفة):

حدِّد VPC الخاص بك و أنشئ NLB انتقل إلى VPC المستهدف وأنشئ Network Load Balancer ‏(NLB). لاحظ أن NLB يجب أن يكون داخليًا (خاصًا) وليس مواجهًا للإنترنت (عامًا). اضبط مجموعة الهدف يجب أن تشير مجموعة الهدف إلى endpoint IP والمنفذ الخاص بمثيل RDS (عادةً 5432 لـ PostgreSQL أو 3306 لـ MySQL).

إذا كنت تريد أتمتة عملية تحديث مجموعة الهدف بعنوان IP الجديد لنقطة نهاية RDS، فيمكنك استخدام AWS Lambda functions أو أدوات أتمتة أخرى. إحدى وحدات Terraform التي يمكن استخدامها لهذا الغرض هي هذه

مهم : تأكد من أن endpoint مثيل RDS المستخدم في حالة DB Cluster/Aurora هو WRITER Endpoint فقط، وليس endpoint العام. تأكد من استخدام بروتوكول TCP لتجنّب إنهاء TLS بواسطة NLB.

: تأكد من أن endpoint مثيل RDS المستخدم في حالة DB Cluster/Aurora هو WRITER Endpoint فقط، وليس endpoint العام.

عيّن منفذ listener يجب أن يطابق منفذ listener الخاص بـ load balancer المنفذ الذي تستخدمه مجموعة الهدف (عادةً 5432 لـ PostgreSQL أو 3306 لـ MySQL). أنشئ VPC Endpoint Service في VPC، أنشئ endpoint service يشير إلى NLB.

فعّل قبول طلبات connection من حسابات محددة. امنح ClickPipes إذن استخدام Endpoint Service امنح permission لحساب ClickPipes لطلب endpoint service هذا. اضبط Principals المسموح بها بإضافة معرّف principal التالي: arn:aws:iam::072088201116:root

عطّل “Enforce Security Group Inbound Rules on Private Link Traffic” على NLB (إذا كانت Security Group مرفقة بـ NLB) انتقل إلى إعدادات NLB وعطّل خيار “Enforce Security Group Inbound Rules on Private Link Traffic” إذا كانت Security Group مرفقة بـ NLB.

إذا كنت تستخدم Terraform، فاضبط الخاصية enforce_security_group_inbound_rules_on_private_link_traffic على off لـ NLB

على لـ NLB هذا الإعداد مطلوب للسماح بمرور الزيارات من ClickPipes VPC إلى NLB. اختياري: فعّل دعم cross-region إذا كانت Region قاعدة البيانات مختلفة عن Region الخاصة بـ ClickPipes ضمن Endpoint Services في VPC Console، حدِّد endpoint service الخاص بك.

في VPC Console، حدِّد endpoint service الخاص بك. انقر على زر Actions واختر Modify supported Regions .

واختر . أضف المناطق التي تريد السماح لها بالوصول إلى endpoint service، راجع هنا للاطلاع على قائمة مناطق ClickPipes. موصى به لـ MySQL إذا كنت تستخدم MySQL، فمن المستحسن تعيين skip_name_resolve=1 كمعلمة في source database. بسبب فحوصات السلامة المتكررة من NLB، سيحظر MySQL مضيفي NLB. ويؤدي تعيين هذه المعلمة إلى تعطيل lookup لاسم مضيف DNS بالكامل، وبالتالي لن يحظر مضيفي NLB مطلقًا. وإذا كنت تستخدم RDS، فسيتطلب ذلك إعادة تشغيل المثيل.

​ بدء الاتصال

عند اكتمال ذلك، يمكنك اتباع الدليل لبدء الاتصال

بمجرد أن تظهر الحالة Ready في Console، يمكنك الانتقال إلى القسم التالي لإنشاء ClickPipe.

​ إنشاء ClickPipes

استخدم اسم DNS الذي حصلت عليه في الخطوة السابقة لإنشاء ClickPipe

​ التحديث الديناميكي لعنوان IP لنقطة نهاية RDS

عندما يتغير عنوان IP لنقطة نهاية RDS (بسبب إعادة التشغيل/التحويل التلقائي عند الفشل/التحديثات)، تحتاج إلى تحديث مجموعة أهداف NLB باستخدام عنوان IP الجديد. يمكنك أتمتة هذه العملية باستخدام AWS Lambda functions أو أدوات أتمتة أخرى.