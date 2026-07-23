تؤدي التحديثات وعمليات الحذف المنسوخة من Postgres إلى ClickHouse إلى ظهور صفوف مكررة في ClickHouse بسبب بنية تخزين البيانات فيه وعملية النسخ المتماثل. تشرح هذه الصفحة سبب حدوث ذلك والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في ClickHouse للتعامل مع الصفوف المكررة.

​ كيف تتم عملية النسخ المتماثل للبيانات؟

​ فك الترميز المنطقي في PostgreSQL

تستخدم ClickPipes فك الترميز المنطقي في Postgres لالتقاط التغييرات في Postgres فور حدوثها. وتتيح عملية فك الترميز المنطقي في Postgres لعملاء مثل ClickPipes تلقي هذه التغييرات بصيغة مقروءة للبشر، أي على شكل سلسلة من عمليات INSERTs وUPDATEs وDELETEs.

يربط ClickPipes جداول Postgres بـ ClickHouse باستخدام محرك ReplacingMergeTree . يحقق ClickHouse أفضل أداء مع أعباء العمل القائمة على الإلحاق فقط، ولا يوصي بإجراء عمليات UPDATE متكررة. وهنا تتجلى قوة ReplacingMergeTree بشكل خاص.

مع ReplacingMergeTree، تُمثَّل التحديثات على شكل عمليات insert بإصدار أحدث ( _peerdb_version ) من الصف، بينما تُمثَّل عمليات الحذف على شكل عمليات insert بإصدار أحدث مع تعيين _peerdb_is_deleted إلى true. ويقوم محرك ReplacingMergeTree بإلغاء التكرار/دمج البيانات في الخلفية، ويحتفظ بأحدث إصدار من الصف لمفتاح أساسي معيّن (id)، مما يتيح معالجة UPDATE وDELETE بكفاءة باعتبارهما versioned inserts.

فيما يلي مثال على عبارة CREATE TABLE ينفذها ClickPipes لإنشاء الجدول في ClickHouse.

CREATE TABLE users ( `id` Int32, `reputation` String, `creationdate` DateTime64( 6 ), `displayname` String, `lastaccessdate` DateTime64( 6 ), `aboutme` String, `views` Int32, `upvotes` Int32, `downvotes` Int32, `websiteurl` String, `location` String, `accountid` Int32, `_peerdb_synced_at` DateTime64( 9 ) DEFAULT now64(), `_peerdb_is_deleted` Int8, `_peerdb_version` Int64 ) ENGINE = ReplacingMergeTree(_peerdb_version) PRIMARY KEY id ORDER BY id;

​ مثال توضيحي

يوضح الشكل أدناه مثالًا أساسيًا على مزامنة جدول users بين PostgreSQL وClickHouse باستخدام ClickPipes.

توضح الخطوة 1 اللقطة الأولية للصفّين في PostgreSQL، وكيف يجري ClickPipes التحميل الأوّلي لهذين الصفّين إلى ClickHouse. وكما تلاحظ، يُنسخ الصفّان إلى ClickHouse كما هما.

توضح الخطوة 2 ثلاث عمليات على جدول users : إدراج صف جديد، وتحديث صف موجود، وحذف صف آخر.

توضح الخطوة 3 كيف يكرّر ClickPipes عمليات INSERT وUPDATE وDELETE إلى ClickHouse على شكل عمليات إدراج بإصدارات. ويظهر UPDATE كإصدار جديد من الصف ذي المعرّف 2، بينما يظهر DELETE كإصدار جديد للمعرّف 1 تم تمييزه بالقيمة true باستخدام _is_deleted . ونتيجة لذلك، يحتوي ClickHouse على ثلاثة صفوف إضافية مقارنةً بـ PostgreSQL.

SELECT count(*) FROM users; إلى نتائج مختلفة في ClickHouse وPostgreSQL. ووفقًا لـ ونتيجةً لذلك، قد يؤدي تشغيل استعلام بسيط مثلإلى نتائج مختلفة في ClickHouse وPostgreSQL. ووفقًا لـ توثيق الدمج في ClickHouse ، تُستبعَد إصدارات الصفوف القديمة في نهاية المطاف أثناء عملية الدمج. ومع ذلك، فإن توقيت هذا الدمج غير قابل للتنبؤ، ما يعني أن الاستعلامات في ClickHouse قد تُرجع نتائج غير متسقة إلى أن يحدث ذلك.

كيف يمكننا ضمان تطابق نتائج الاستعلام في كلٍّ من ClickHouse وPostgreSQL؟

​ إزالة التكرار باستخدام الكلمة المفتاحية FINAL

الطريقة الموصى بها لإزالة التكرار في البيانات ضمن استعلامات ClickHouse هي استخدام المُعدِّل FINAL. وهذا يضمن إرجاع الصفوف بعد إزالة التكرار فقط.

لنرَ كيفية تطبيقه على ثلاثة استعلامات مختلفة.

لاحظ عبارة WHERE في الاستعلامات التالية، وهي تُستخدم لاستبعاد الصفوف المحذوفة.

استعلام count بسيط: احسب عدد المنشورات.

هذا أبسط استعلام يمكنك تشغيله للتحقق من أن المزامنة تمت بنجاح. يجب أن يُرجع الاستعلامان العدد نفسه.

-- PostgreSQL SELECT count ( * ) FROM posts; -- ClickHouse SELECT count ( * ) FROM posts FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0 ;

تجميع بسيط باستخدام JOIN: أفضل 10 مستخدمين حصلوا على أكبر عدد من المشاهدات.

مثال على إجراء تجميع على جدول واحد. وجود تكرارات هنا سيؤثر بشكل كبير في ناتج دالة الجمع.

-- PostgreSQL SELECT sum ( p . viewcount ) AS viewcount, p . owneruserid AS user_id, u . displayname AS display_name FROM posts p LEFT JOIN users u ON u . id = p . owneruserid WHERE p . owneruserid > 0 GROUP BY user_id, display_name ORDER BY viewcount DESC LIMIT 10 ; -- ClickHouse SELECT sum ( p . viewcount ) AS viewcount, p . owneruserid AS user_id, u . displayname AS display_name FROM posts AS p FINAL LEFT JOIN users AS u FINAL ON ( u . id = p . owneruserid ) AND ( u . _peerdb_is_deleted = 0 ) WHERE ( p . owneruserid > 0 ) AND ( p . _peerdb_is_deleted = 0 ) GROUP BY user_id, display_name ORDER BY viewcount DESC LIMIT 10

​ إعداد FINAL

بدلاً من إضافة المُعدِّل FINAL إلى اسم كل جدول في الاستعلام، يمكنك استخدام إعداد FINAL لتطبيقه تلقائيًا على جميع الجداول في الاستعلام.

يمكن تطبيق هذا الإعداد إما على مستوى كل استعلام أو على مستوى الجلسة بأكملها.

-- Per query FINAL setting SELECT count ( * ) FROM posts SETTINGS FINAL = 1 ; -- Set FINAL for the session SET final = 1 ; SELECT count ( * ) FROM posts;

​ ROW policy

_peerdb_is_deleted = 0 استخدام من الطرق السهلة لإخفاء عامل التصفية الزائداستخدام ROW policy. في ما يلي مثال يُنشئ ROW policy لاستبعاد الصفوف المحذوفة من جميع الاستعلامات على جدول Votes.

-- Apply row policy to all users CREATE ROW POLICY cdc_policy ON votes FOR SELECT USING _peerdb_is_deleted = 0 TO ALL;

تُطبَّق سياسات الصفوف على قائمة من المستخدمين والأدوار. في هذا المثال، تُطبَّق على جميع المستخدمين والأدوار. ويمكن تعديل ذلك ليقتصر على مستخدمين أو أدوار معيّنة فقط.

​ الاستعلام كما في Postgres

غالبًا ما يتطلب ترحيل مجموعة بيانات تحليلية من PostgreSQL إلى ClickHouse تعديل استعلامات التطبيق لمراعاة الاختلافات في معالجة البيانات وآلية تنفيذ الاستعلامات.

يستعرض هذا القسم تقنيات لإزالة تكرار البيانات مع الإبقاء على الاستعلامات الأصلية من دون تغيير.

تُعد عروض وسيلة رائعة لإخفاء الكلمة المفتاحية FINAL من الاستعلام، لأنها لا تخزّن أي بيانات، وإنما تقرأ ببساطة من جدول آخر في كل مرة يتم الوصول إليها.

فيما يلي مثال على إنشاء عروض لكل جدول في قاعدة البيانات لدينا في ClickHouse باستخدام الكلمة المفتاحية FINAL مع تصفية الصفوف المحذوفة.

CREATE VIEW posts_view AS SELECT * FROM posts FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0 ; CREATE VIEW users_view AS SELECT * FROM users FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0 ; CREATE VIEW votes_view AS SELECT * FROM votes FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0 ; CREATE VIEW comments_view AS SELECT * FROM comments FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0 ;

بعد ذلك، يمكننا الاستعلام عن عروض باستخدام الاستعلام نفسه الذي نستخدمه في PostgreSQL.

-- Most viewed posts SELECT sum (viewcount) AS viewcount, owneruserid FROM posts_view WHERE owneruserid > 0 GROUP BY owneruserid ORDER BY viewcount DESC LIMIT 10

​ العرض المادي القابل للتحديث

هناك نهج آخر يتمثل في استخدام عرض مادي قابل للتحديث ، ما يتيح لك جدولة تنفيذ الاستعلام لإزالة التكرار من الصفوف وتخزين النتائج في الجدول الوجهة. ومع كل تحديث مجدول، يُستبدل الجدول الوجهة بأحدث نتائج الاستعلام.

وتتمثل الميزة الأساسية لهذه الطريقة في أن الاستعلام الذي يستخدم الكلمة المفتاحية FINAL لا يُنفَّذ إلا مرة واحدة أثناء التحديث، مما يلغي حاجة الاستعلامات اللاحقة على الجدول الوجهة إلى استخدام FINAL.

لكن من عيوب هذا النهج أن البيانات في الجدول الوجهة لا تكون محدَّثة إلا بقدر حداثة آخر عملية تحديث. ومع ذلك، قد تكون فترات التحديث التي تتراوح بين عدة دقائق وبضع ساعات كافية في كثير من حالات الاستخدام.

-- Create deduplicated posts table CREATE TABLE deduplicated_posts AS posts; -- Create the Materialized view and schedule to run every hour CREATE MATERIALIZED VIEW deduplicated_posts_mv REFRESH EVERY 1 HOUR TO deduplicated_posts AS SELECT * FROM posts FINAL WHERE _peerdb_is_deleted = 0

بعد ذلك، يمكنك إجراء استعلام على الجدول deduplicated_posts بشكل طبيعي.