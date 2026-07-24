تستعرض هذه الصفحة الخيارات التالية لدمج PostgreSQL مع ClickHouse:

استخدام محرك الجدول PostgreSQL للقراءة من جدول في PostgreSQL

للقراءة من جدول في PostgreSQL استخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي MaterializedPostgreSQL لمزامنة قاعدة بيانات في PostgreSQL مع قاعدة بيانات في ClickHouse

اطّلع على خدمة Managed Postgres الخاصة بنا. فهي تعتمد على تخزين NVMe موجود فعليًا إلى جانب موارد الحوسبة، ما يوفّر أداءً أسرع حتى 10 مرات لأحمال العمل المقيّدة بأداء القرص مقارنةً بالبدائل التي تستخدم التخزين المتصل بالشبكة مثل EBS، كما تتيح لك نسخ بيانات Postgres إلى ClickHouse باستخدام موصل Postgres CDC في ClickPipes.

​ استخدام محرك الجدول PostgreSQL

يتيح محرك الجدول PostgreSQL تنفيذ عمليتي SELECT وINSERT على البيانات المخزنة على خادم PostgreSQL البعيد من داخل ClickHouse. تهدف هذه المقالة إلى توضيح طرق التكامل الأساسية باستخدام جدول واحد.

1 إعداد PostgreSQL في postgresql.conf ، أضِف الإدخال التالي لتمكين PostgreSQL من الاستماع عبر واجهات الشبكة: listen_addresses = '*' أنشئ مستخدمًا للاتصال من ClickHouse. ولأغراض التوضيح، يمنح هذا المثال صلاحيات المستخدم الخارق كاملةً. CREATE ROLE clickhouse_user SUPERUSER LOGIN PASSWORD 'ClickHouse_123' ; أنشئ قاعدة بيانات جديدة في PostgreSQL: CREATE DATABASE db_in_psg ; أنشئ جدولًا جديدًا: CREATE TABLE table1 ( id integer primary key , column1 varchar ( 10 ) ); لنُضِف بضعة صفوف للاختبار: INSERT INTO table1 (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' ), ( 2 , 'def' ); لتهيئة PostgreSQL للسماح بالاتصال بقاعدة البيانات الجديدة باستخدام المستخدم الجديد لأغراض النسخ المتماثل، أضف الإدخال التالي إلى ملف pg_hba.conf . حدِّث سطر العنوان باستخدام الشبكة الفرعية أو عنوان IP لخادم PostgreSQL لديك: # TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD host db_in_psg clickhouse_user 192.168.1.0/24 password أعد تحميل ملف الإعداد pg_hba.conf (عدّل هذا الأمر بما يتناسب مع إصدارك): /usr/pgsql-12/bin/pg_ctl reload تحقّق من إمكانية تسجيل دخول clickhouse_user : psql -U clickhouse_user -W -d db_in_psg -h <your_postgresql_host> إذا كنت تستخدم هذه الميزة في ClickHouse Cloud، فقد تحتاج إلى السماح لعناوين IP الخاصة بـ ClickHouse Cloud بالوصول إلى مثيل PostgreSQL الخاص بك. اطّلع على واجهة برمجة تطبيقات Cloud Endpoints في ClickHouse لمعرفة تفاصيل حركة المرور الصادرة. 2 أنشئ جدولًا في ClickHouse سجّل الدخول إلى clickhouse-client : clickhouse-client --user default --password ClickHouse123! لنُنشئ قاعدة بيانات جديدة: CREATE DATABASE db_in_ch ; أنشئ جدولًا يستخدم محرك PostgreSQL : CREATE TABLE db_in_ch .table1 ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = PostgreSQL( 'postgres-host.domain.com:5432' , 'db_in_psg' , 'table1' , 'clickhouse_user' , 'ClickHouse_123' ); الحد الأدنى من المعلمات المطلوبة هو: parameter الوصف المثال host:port اسم المضيف أو عنوان IP والمنفذ postgres-host.domain.com:5432 database اسم قاعدة بيانات PostgreSQL db_in_psg user اسم المستخدم للاتصال بـ Postgres clickhouse_user password كلمة المرور للاتصال بـ Postgres ClickHouse_123 اطّلع على صفحة التوثيق الخاصة بمحرك جدول PostgreSQL للحصول على قائمة كاملة بالمعلمات. 3 اختبر التكامل في ClickHouse، اعرض الصفوف المبدئية: SELECT * FROM db_in_ch . table1 يجب أن يُملأ جدول ClickHouse تلقائيًا بالصفّين اللذين كانا موجودين بالفعل في جدول PostgreSQL: Query id: 34193d31-fe21-44ac-a182-36aaefbd78bf ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘ في PostgreSQL مرة أخرى، أضف صفَّين إلى الجدول: INSERT INTO table1 (id, column1) VALUES ( 3 , 'ghi' ), ( 4 , 'jkl' ); من المفترض أن يظهر هذان الصفّان الجديدان في جدول ClickHouse لديك: SELECT * FROM db_in_ch . table1 يجب أن تكون الاستجابة كما يلي: Query id: 86fa2c62-d320-4e47-b564-47ebf3d5d27b ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘ لنرَ ما يحدث عند إضافة صفوف إلى جدول ClickHouse: INSERT INTO db_in_ch . table1 (id, column1) VALUES ( 5 , 'mno' ), ( 6 , 'pqr' ); يجب أن تظهر الصفوف المضافة إلى ClickHouse في الجدول في PostgreSQL: db_in_psg = # SELECT * FROM table1; id | column1 ----+--------- 1 | abc 2 | def 3 | ghi 4 | jkl 5 | mno 6 | pqr ( 6 rows ) PostrgeSQL . اطّلع على عرض هذا المثال التكامل الأساسي بين PostgreSQL وClickHouse باستخدام محرك الجدول. اطّلع على صفحة التوثيق الخاصة بمحرك جدول PostgreSQL لمزيد من الميزات، مثل تحديد المخططات، وإرجاع مجموعة فرعية من الأعمدة فقط، والاتصال بعدة نُسخ متماثلة. واطّلع أيضًا على مدونة ClickHouse and PostgreSQL - a match made in data heaven - part 1

​ استخدام محرك قاعدة البيانات MaterializedPostgreSQL

يستخدم محرك قاعدة البيانات PostgreSQL ميزات النسخ المتماثل في PostgreSQL لإنشاء نسخة مطابقة من قاعدة البيانات تتضمن جميع المخططات والجداول أو مجموعة فرعية منها. تهدف هذه المقالة إلى توضيح الأساليب الأساسية للتكامل باستخدام قاعدة بيانات واحدة ومخطط واحد وجدول واحد.

في الإجراءات التالية، يُستخدم PostgreSQL CLI ‏(psql) وClickHouse CLI ‏(clickhouse-client). خادم PostgreSQL مُثبّت على Linux. وفيما يلي الحد الأدنى من الإعدادات إذا كانت قاعدة بيانات PostgreSQL عبارة عن تثبيت اختباري جديد