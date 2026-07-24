Skip to main content
تستعرض هذه الصفحة الخيارات التالية لدمج PostgreSQL مع ClickHouse:
  • استخدام محرك الجدول PostgreSQL للقراءة من جدول في PostgreSQL
  • استخدام محرك قاعدة البيانات التجريبي MaterializedPostgreSQL لمزامنة قاعدة بيانات في PostgreSQL مع قاعدة بيانات في ClickHouse
اطّلع على خدمة Managed Postgres الخاصة بنا. فهي تعتمد على تخزين NVMe موجود فعليًا إلى جانب موارد الحوسبة، ما يوفّر أداءً أسرع حتى 10 مرات لأحمال العمل المقيّدة بأداء القرص مقارنةً بالبدائل التي تستخدم التخزين المتصل بالشبكة مثل EBS، كما تتيح لك نسخ بيانات Postgres إلى ClickHouse باستخدام موصل Postgres CDC في ClickPipes.

استخدام محرك الجدول PostgreSQL

يتيح محرك الجدول PostgreSQL تنفيذ عمليتي SELECT وINSERT على البيانات المخزنة على خادم PostgreSQL البعيد من داخل ClickHouse. تهدف هذه المقالة إلى توضيح طرق التكامل الأساسية باستخدام جدول واحد.
1

إعداد PostgreSQL

  1. في postgresql.conf، أضِف الإدخال التالي لتمكين PostgreSQL من الاستماع عبر واجهات الشبكة:
  1. أنشئ مستخدمًا للاتصال من ClickHouse. ولأغراض التوضيح، يمنح هذا المثال صلاحيات المستخدم الخارق كاملةً.
  1. أنشئ قاعدة بيانات جديدة في PostgreSQL:
  1. أنشئ جدولًا جديدًا:
  1. لنُضِف بضعة صفوف للاختبار:
  1. لتهيئة PostgreSQL للسماح بالاتصال بقاعدة البيانات الجديدة باستخدام المستخدم الجديد لأغراض النسخ المتماثل، أضف الإدخال التالي إلى ملف pg_hba.conf. حدِّث سطر العنوان باستخدام الشبكة الفرعية أو عنوان IP لخادم PostgreSQL لديك:
  1. أعد تحميل ملف الإعداد pg_hba.conf (عدّل هذا الأمر بما يتناسب مع إصدارك):
  1. تحقّق من إمكانية تسجيل دخول clickhouse_user:
إذا كنت تستخدم هذه الميزة في ClickHouse Cloud، فقد تحتاج إلى السماح لعناوين IP الخاصة بـ ClickHouse Cloud بالوصول إلى مثيل PostgreSQL الخاص بك. اطّلع على واجهة برمجة تطبيقات Cloud Endpoints في ClickHouse لمعرفة تفاصيل حركة المرور الصادرة.
2

أنشئ جدولًا في ClickHouse

  1. سجّل الدخول إلى clickhouse-client:
  1. لنُنشئ قاعدة بيانات جديدة:
  1. أنشئ جدولًا يستخدم محرك PostgreSQL:
الحد الأدنى من المعلمات المطلوبة هو:
اطّلع على صفحة التوثيق الخاصة بمحرك جدول PostgreSQL للحصول على قائمة كاملة بالمعلمات.
3

اختبر التكامل

  1. في ClickHouse، اعرض الصفوف المبدئية:
يجب أن يُملأ جدول ClickHouse تلقائيًا بالصفّين اللذين كانا موجودين بالفعل في جدول PostgreSQL:
  1. في PostgreSQL مرة أخرى، أضف صفَّين إلى الجدول:
  1. من المفترض أن يظهر هذان الصفّان الجديدان في جدول ClickHouse لديك:
يجب أن تكون الاستجابة كما يلي:
  1. لنرَ ما يحدث عند إضافة صفوف إلى جدول ClickHouse:
  1. يجب أن تظهر الصفوف المضافة إلى ClickHouse في الجدول في PostgreSQL:
عرض هذا المثال التكامل الأساسي بين PostgreSQL وClickHouse باستخدام محرك الجدول PostrgeSQL. اطّلع على صفحة التوثيق الخاصة بمحرك جدول PostgreSQL لمزيد من الميزات، مثل تحديد المخططات، وإرجاع مجموعة فرعية من الأعمدة فقط، والاتصال بعدة نُسخ متماثلة. واطّلع أيضًا على مدونة ClickHouse and PostgreSQL - a match made in data heaven - part 1.

استخدام محرك قاعدة البيانات MaterializedPostgreSQL

يستخدم محرك قاعدة البيانات PostgreSQL ميزات النسخ المتماثل في PostgreSQL لإنشاء نسخة مطابقة من قاعدة البيانات تتضمن جميع المخططات والجداول أو مجموعة فرعية منها. تهدف هذه المقالة إلى توضيح الأساليب الأساسية للتكامل باستخدام قاعدة بيانات واحدة ومخطط واحد وجدول واحد. في الإجراءات التالية، يُستخدم PostgreSQL CLI ‏(psql) وClickHouse CLI ‏(clickhouse-client). خادم PostgreSQL مُثبّت على Linux. وفيما يلي الحد الأدنى من الإعدادات إذا كانت قاعدة بيانات PostgreSQL عبارة عن تثبيت اختباري جديد
1

في PostgreSQL

  1. في postgresql.conf، عيّن الحد الأدنى لمستويات الاستماع، ومستوى WAL للنسخ المتماثل، وفتحات النسخ المتماثل:
أضِف الإدخالات التالية:
*يتطلب ClickHouse حدًا أدنى من مستوى wal يبلغ logical، وحدًا أدنى قدره 2 من فتحات النسخ المتماثل
  1. باستخدام حساب مسؤول، أنشئ مستخدمًا لكي يتصل ClickHouse من خلاله:
*لأغراض التوضيح، مُنحت صلاحيات المستخدم الفائق الكاملة.
  1. أنشئ قاعدة بيانات جديدة:
  1. اتصل بقاعدة البيانات الجديدة باستخدام psql:
  1. أنشئ جدولًا جديدًا:
  1. أضف الصفوف الأولية:
  1. اضبط PostgreSQL للسماح بالاتصال بقاعدة البيانات الجديدة باستخدام المستخدم الجديد لأغراض النسخ المتماثل. فيما يلي الحد الأدنى من الإدخالات التي يجب إضافتها إلى ملف pg_hba.conf:
*لأغراض العرض التوضيحي، تُستخدم هنا طريقة المصادقة بكلمة مرور بنص صريح. حدِّث سطر العنوان ليستخدم إمّا الشبكة الفرعية أو عنوان الخادم وفقًا لوثائق PostgreSQL
  1. أعد تحميل إعداد pg_hba.conf بشيءٍ مثل هذا (عدِّله بما يناسب إصدارك):
  1. اختبر تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم الجديد clickhouse_user:
2

في ClickHouse

  1. سجّل الدخول إلى ClickHouse CLI
  1. فعِّل الميزة التجريبية لـ PostgreSQL الخاصة بمحرك قاعدة البيانات:
  1. أنشئ قاعدة البيانات الجديدة المراد نسخها متماثلًا، وعرّف الجدول الأولي:
الحد الأدنى من الخيارات:
للاطلاع على الدليل الكامل لمحرك قاعدة بيانات PostgreSQL، راجع https://clickhouse.com/docs/engines/database-engines/materialized-postgresql/#settings
  1. تحقّق من أن الجدول الأوّلي يحتوي على بيانات:
3

اختبر النسخ المتماثل الأساسي

  1. في PostgreSQL، أضف صفوفًا جديدة:
  1. في ClickHouse، تأكد من ظهور الصفوف الجديدة:
4

الملخص

يركّز دليل التكامل هذا على مثال بسيط يوضّح كيفية إجراء النسخ المتماثل لقاعدة بيانات تحتوي على جدول واحد، لكن توجد خيارات أكثر تقدمًا تشمل نسخ قاعدة البيانات بالكامل أو إضافة جداول ومخططات جديدة إلى عمليات النسخ المتماثل الحالية. وعلى الرغم من أن أوامر DDL غير مدعومة في هذا النوع من النسخ المتماثل، يمكن ضبط المحرّك بحيث يكتشف التغييرات ويعيد تحميل الجداول عند إجراء تغييرات هيكلية.
لمزيد من الإمكانات المتاحة ضمن الخيارات المتقدمة، يُرجى الاطلاع على الوثائق المرجعية.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦