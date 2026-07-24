تشرح هذه الصفحة كيفية إعداد CDC من DynamoDB إلى ClickHouse باستخدام ClickPipes. ويتكوّن هذا التكامل من عنصرين:

اللقطة الأولية عبر S3 ClickPipes التحديثات في الوقت الفعلي عبر Kinesis ClickPipes

سيتم استيعاب البيانات في ReplacingMergeTree . ويُستخدم table engine هذا عادةً في سيناريوهات CDC للسماح بتطبيق عمليات التحديث. ويمكنك الاطّلاع على مزيد من التفاصيل حول هذا النمط في مقالات المدوّنة التالية: