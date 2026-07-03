تُعد TOAST (The Oversized-Attribute Storage Technique) الآلية التي يستخدمها PostgreSQL للتعامل مع قيم الحقول الكبيرة. عندما يتجاوز الصف الحد الأقصى المسموح به لحجم الصف (عادةً 2KB، لكن قد يختلف ذلك حسب إصدار PostgreSQL والإعدادات الدقيقة)، ينقل PostgreSQL تلقائيًا قيم الحقول الكبيرة إلى جدول TOAST منفصل، ولا يحتفظ في الجدول الرئيسي إلا بمؤشر إليها. من المهم ملاحظة أنه أثناء Change Data Capture (CDC)، لا تُضمَّن أعمدة TOAST التي لم تتغير في دفق النسخ المتماثل. وقد يؤدي ذلك إلى نسخ متماثل غير مكتمل للبيانات إذا لم يُتعامل معه بشكل صحيح. أثناء التحميل الأولي (snapshot)، ستُكرَّر جميع قيم الأعمدة، بما في ذلك أعمدة TOAST، بشكل صحيح بغض النظر عن حجمها. تؤثر القيود الموضحة في هذا الدليل أساسًا في عملية CDC المستمرة بعد التحميل الأولي. يمكنك قراءة المزيد عن TOAST وكيفية تنفيذها في PostgreSQL هنا: https://www.postgresql.org/docs/current/storage-toast.html
ما هي أعمدة TOAST في PostgreSQL؟
لتحديد ما إذا كان الجدول يحتوي على أعمدة TOAST، يمكنك استخدام استعلام SQL التالي:
تحديد أعمدة TOAST في جدول
سيُرجع هذا الاستعلام أسماء الأعمدة وأنواع بياناتها التي قد تكون قابلة للتخزين باستخدام TOAST. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا الاستعلام يحدّد فقط الأعمدة المؤهلة لتخزين TOAST استنادًا إلى نوع البيانات وسمات التخزين الخاصة بها. ولتحديد ما إذا كانت هذه الأعمدة تحتوي فعليًا على بيانات مخزنة باستخدام TOAST، ستحتاج إلى التحقق مما إذا كانت القيم في هذه الأعمدة تتجاوز الحجم المطلوب. ويعتمد تخزين البيانات فعليًا باستخدام TOAST على المحتوى الفعلي المخزَّن في هذه الأعمدة.
SELECT a.attname, pg_catalog.format_type(a.atttypid, a.atttypmod) AS data_type
FROM pg_attribute a
JOIN pg_class c ON a.attrelid = c.oid
WHERE c.relname = 'your_table_name'
AND a.attlen = -1
AND a.attstorage != 'p'
AND a.attnum > 0;
لضمان التعامل مع أعمدة TOAST بشكل صحيح أثناء النسخ المتماثل، ينبغي ضبط
ضمان التعامل الصحيح مع أعمدة TOAST
REPLICA IDENTITY للجدول على
FULL. يوجّه ذلك PostgreSQL إلى تضمين الصف القديم بالكامل في WAL لعمليات UPDATE وDELETE، مما يضمن توفّر جميع قيم الأعمدة (بما في ذلك أعمدة TOAST) لعملية النسخ المتماثل.
يمكنك ضبط
REPLICA IDENTITY على
FULL باستخدام أمر SQL التالي:
راجِع هذه التدوينة للتعرّف على اعتبارات الأداء عند ضبط
ALTER TABLE your_table_name REPLICA IDENTITY FULL;
REPLICA IDENTITY FULL.
إذا لم يتم تعيين
سلوك النسخ المتماثل عند عدم تعيين
سلوك النسخ المتماثل عند عدم تعيين
REPLICA IDENTITY FULL
REPLICA IDENTITY FULL لجدول يحتوي على أعمدة TOAST، فقد تواجه المشكلات التالية عند النسخ المتماثل إلى ClickHouse:
- في عمليات INSERT، ستُنسخ جميع الأعمدة (بما في ذلك أعمدة TOAST) بشكل صحيح.
-
في عمليات UPDATE:
- إذا لم يُعدَّل عمود TOAST، فستظهر قيمته على أنها NULL أو فارغة في ClickHouse.
- إذا عُدِّل عمود TOAST، فستُنسخ قيمته بشكل صحيح.
- في عمليات DELETE، ستظهر قيم أعمدة TOAST على أنها NULL أو فارغة في ClickHouse.
REPLICA IDENTITY FULL للجداول التي تحتوي على أعمدة TOAST لضمان نسخ متماثل دقيق وكامل للبيانات.
تُعد المعالجة الصحيحة لأعمدة TOAST أمرًا أساسيًا للحفاظ على تكامل البيانات عند تكرارها من PostgreSQL إلى ClickHouse. ومن خلال تحديد أعمدة TOAST وضبط
الخلاصة
REPLICA IDENTITY المناسب، يمكنك ضمان تكرار بياناتك بدقة واكتمال.