اضبط الجداول

1. اختر قاعدة بيانات ClickHouse التي تريد نسخ جداول BigQuery إليها. يمكنك اختيار قاعدة بيانات موجودة أو إنشاء قاعدة جديدة.

2. اختر الجداول، وعند الحاجة الأعمدة، التي تريد نسخها. لن تظهر إلا مجموعات البيانات التي يملك حساب الخدمة المقدم صلاحية الوصول إليها.

3. لكل جدول محدد، احرص على تحديد مفتاح فرز مخصص ضمن Advanced settings > Use a custom sorting key. مستقبلًا، سيُستدل على مفتاح الفرز تلقائيًا استنادًا إلى مفاتيح التجميع العنقودي أو مفاتيح التقسيم الموجودة في قاعدة البيانات الأصلية.