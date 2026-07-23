توضح هذه المقالة كيف يمكن لعملاء ClickPipes الاستفادة من الوصول المستند إلى الأدوار للمصادقة على Amazon RDS/Aurora والوصول إلى قاعدة بياناتهم بأمان.

توضح هذه المقالة كيف يمكن لعملاء ClickPipes الاستفادة من الوصول المستند إلى الأدوار للمصادقة مع Amazon Aurora وRDS والوصول إلى قواعد بياناتهم بأمان.

​ قبل أن تبدأ

​ تأكد من تمكين مصادقة IAM

سجّل الدخول إلى حساب AWS الخاص بك، ثم انتقل إلى مثيل RDS الذي تريد تهيئته. انقر على الزر Modify. مرّر لأسفل إلى قسم Database authentication. فعّل خيار Password and IAM database authentication. انقر على الزر Continue. راجع التغييرات، ثم انقر على خيار Apply immediately.

​ إعداد مستخدم قاعدة البيانات

اتصل بمثيل RDS/Aurora الخاص بك وأنشئ مستخدم قاعدة بيانات مع تفعيل مصادقة IAM، ثم اتبع بقية الخطوات الواردة في دليل إعداد المصدر لتهيئة مثيلك لاستخدام ClickPipes:

​ الحصول على دور IAM ARN لخدمة ClickHouse

1 - سجّل الدخول إلى حساب ClickHouse Cloud الخاص بك.

2 - حدّد خدمة ClickHouse التي تريد إنشاء التكامل لها

3 - حدّد علامة التبويب Settings

4 - مرّر إلى أسفل الصفحة حتى تصل إلى قسم Network security information

5 - انسخ قيمة Service role ID (IAM) الخاصة بالخدمة كما هو موضح أدناه.

لنسمِّ هذه القيمة {ClickHouse_IAM_ARN} . هذا هو دور IAM الذي سيُستخدم للوصول إلى مثيل RDS/Aurora الخاص بك.

​ إعداد دور IAM

​ الحصول على معرّف المورد لـ RDS/Aurora

سجّل الدخول إلى حساب AWS الخاص بك وانتقل إلى مثيل RDS أو عنقود Aurora الذي تريد تكوينه. انقر على علامة التبويب Configuration. دوّن قيمة Resource ID. ينبغي أن تكون بالشكل db-xxxxxxxxxxxxxx في RDS أو cluster-xxxxxxxxxxxxxx في عنقود Aurora. ولنسمِّ هذه القيمة {RDS_RESOURCE_ID} . هذا هو معرّف المورد الذي سيُستخدم في سياسة IAM للسماح بالوصول إلى مثيل RDS.

​ أنشئ دور IAM يدويًا.

1 - سجّل الدخول إلى AWS account الخاص بك عبر متصفح الويب باستخدام IAM user لديه permission لإنشاء دور IAM وإدارته.

2 - انتقل إلى IAM Service Console

3 - أنشئ دور IAM جديدًا باستخدام سياسة IAM وtrust policy التاليتين.

Trust policy (يُرجى استبدال {ClickHouse_IAM_ARN} بـ دور IAM arn الخاص بـ ClickHouse instance لديك):

{ "Version" : "2012-10-17" , "Statement" : [ { "Effect" : "Allow" , "Principal" : { "AWS" : "{ClickHouse_IAM_ARN}" }, "Action" : [ "sts:AssumeRole" , "sts:TagSession" ] } ] }

سياسة IAM (يرجى استبدال {RDS_RESOURCE_ID} بمعرّف المورد الخاص بمثيل RDS لديك). يُرجى التأكد من استبدال {RDS_REGION} بمنطقة مثيل RDS/Aurora لديك و {AWS_ACCOUNT} بمعرّف حساب AWS الخاص بك:

{ "Version" : "2012-10-17" , "Statement" : [ { "Effect" : "Allow" , "Action" : [ "rds-db:connect" ], "Resource" : [ "arn:aws:rds-db:{RDS_REGION}:{AWS_ACCOUNT}:dbuser:{RDS_RESOURCE_ID}/clickpipes_iam_user" ] } ] }

4 - انسخ دور IAM Arn الجديد بعد إنشائه. هذا هو المعرّف المطلوب للوصول الآمن إلى قاعدة بيانات AWS الخاصة بك من ClickPipes. لِنُسمِّه {RDS_ACCESS_IAM_ROLE_ARN} .

يمكنك الآن استخدام دور IAM هذا للمصادقة على مثيل RDS/Aurora الخاص بك من ClickPipes.