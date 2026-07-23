الإعداد
قبل أن تبدأ
تأكد من تمكين مصادقة IAM
- سجّل الدخول إلى حساب AWS الخاص بك، ثم انتقل إلى مثيل RDS الذي تريد تهيئته.
- انقر على الزر Modify.
- مرّر لأسفل إلى قسم Database authentication.
- فعّل خيار Password and IAM database authentication.
- انقر على الزر Continue.
- راجع التغييرات، ثم انقر على خيار Apply immediately.
اتصل بمثيل RDS/Aurora الخاص بك وأنشئ مستخدم قاعدة بيانات مع تفعيل مصادقة IAM، ثم اتبع بقية الخطوات الواردة في دليل إعداد المصدر لتهيئة مثيلك لاستخدام ClickPipes:
إعداد مستخدم قاعدة البيانات
- دليل إعداد مصدر AWS Aurora لـ PostgreSQL
- دليل إعداد مصدر AWS RDS لـ PostgreSQL
- دليل إعداد مصدر AWS Aurora لـ MySQL
- دليل إعداد مصدر AWS RDS لـ MySQL
1 - سجّل الدخول إلى حساب ClickHouse Cloud الخاص بك. 2 - حدّد خدمة ClickHouse التي تريد إنشاء التكامل لها 3 - حدّد علامة التبويب Settings 4 - مرّر إلى أسفل الصفحة حتى تصل إلى قسم Network security information 5 - انسخ قيمة Service role ID (IAM) الخاصة بالخدمة كما هو موضح أدناه. لنسمِّ هذه القيمة
الحصول على دور IAM ARN لخدمة ClickHouse
{ClickHouse_IAM_ARN}. هذا هو دور IAM الذي سيُستخدم للوصول إلى مثيل RDS/Aurora الخاص بك.
إعداد دور IAM
الحصول على معرّف المورد لـ RDS/Aurora
- سجّل الدخول إلى حساب AWS الخاص بك وانتقل إلى مثيل RDS أو عنقود Aurora الذي تريد تكوينه.
- انقر على علامة التبويب Configuration.
- دوّن قيمة Resource ID. ينبغي أن تكون بالشكل
db-xxxxxxxxxxxxxxفي RDS أو
cluster-xxxxxxxxxxxxxxفي عنقود Aurora. ولنسمِّ هذه القيمة
{RDS_RESOURCE_ID}. هذا هو معرّف المورد الذي سيُستخدم في سياسة IAM للسماح بالوصول إلى مثيل RDS.
1 - سجّل الدخول إلى AWS account الخاص بك عبر متصفح الويب باستخدام IAM user لديه permission لإنشاء دور IAM وإدارته. 2 - انتقل إلى IAM Service Console 3 - أنشئ دور IAM جديدًا باستخدام سياسة IAM وtrust policy التاليتين. Trust policy (يُرجى استبدال
أنشئ دور IAM يدويًا.
{ClickHouse_IAM_ARN} بـ دور IAM arn الخاص بـ ClickHouse instance لديك):
سياسة IAM (يرجى استبدال
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "{ClickHouse_IAM_ARN}"
},
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:TagSession"
]
}
]
}
{RDS_RESOURCE_ID} بمعرّف المورد الخاص بمثيل RDS لديك). يُرجى التأكد من استبدال
{RDS_REGION} بمنطقة مثيل RDS/Aurora لديك و
{AWS_ACCOUNT} بمعرّف حساب AWS الخاص بك:
4 - انسخ دور IAM Arn الجديد بعد إنشائه. هذا هو المعرّف المطلوب للوصول الآمن إلى قاعدة بيانات AWS الخاصة بك من ClickPipes. لِنُسمِّه
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"rds-db:connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:rds-db:{RDS_REGION}:{AWS_ACCOUNT}:dbuser:{RDS_RESOURCE_ID}/clickpipes_iam_user"
]
}
]
}
{RDS_ACCESS_IAM_ROLE_ARN}.
يمكنك الآن استخدام دور IAM هذا للمصادقة على مثيل RDS/Aurora الخاص بك من ClickPipes.