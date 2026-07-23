السجل الثنائي هو مجموعة من ملفات السجل التي تحتوي على معلومات حول تعديلات البيانات التي أُجريت على مثيل خادم MySQL، وملفات السجل الثنائي مطلوبة للنسخ المتماثل. لتهيئة الاحتفاظ بالسجل الثنائي في RDS MySQL، يجب عليك تمكين binary logging وزيادة مدة الاحتفاظ بالـ binlog.
تمكين الاحتفاظ بالسجل الثنائي
1
تمكين binary logging عبر النسخ الاحتياطي التلقائي
تحدد ميزة النسخ الاحتياطية التلقائية ما إذا كان binary logging ممكّنًا أم معطّلًا في MySQL. يمكن تهيئة النسخ الاحتياطية التلقائية لمثيلك في RDS Console بالانتقال إلى Modify > Additional configuration > Backup وتحديد مربع الاختيار Enable automated backups (إذا لم يكن محددًا بالفعل).نوصي بضبط Backup retention period على قيمة طويلة بشكل معقول، وفقًا لحالة استخدام النسخ المتماثل.
2
زيادة مدة الاحتفاظ بالـ binlog
يحذف Amazon RDS، افتراضيًا، السجل الثنائي بأسرع وقت ممكن (أي الحذف المؤجل). نوصي بزيادة مدة الاحتفاظ بالـ binlog إلى 72 ساعة على الأقل لضمان توفر ملفات السجل الثنائي لعمليات النسخ المتماثل في حالات الفشل. لتعيين مدة احتفاظ للسجل الثنائي (
binlog retention hours)، استخدم الإجراء
mysql.rds_set_configuration:
إذا لم يتم ضبط هذا الإعداد أو تم ضبطه على فترة زمنية قصيرة جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث فجوات في سجلات السجل الثنائي، مما يحدّ من قدرة ClickPipes على استئناف النسخ المتماثل.
mysql=> call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 72);
يمكن العثور على مجموعة المعلمات عند النقر على مثيل MySQL الخاص بك في RDS Console، ثم الانتقال إلى علامة التبويب Configuration.
اضبط إعدادات binlog
انقر على رابط مجموعة المعلمات، وسيأخذك ذلك إلى صفحتها المخصصة. ينبغي أن ترى زر Edit في أعلى اليمين. يلزم ضبط المعلمات التالية على النحو الآتي:
- اضبط
binlog_formatعلى
ROW.
- اضبط
binlog_row_metadataعلى
FULL
- اضبط
binlog_row_imageعلى
FULL
بعد ذلك، انقر على Save Changes في الزاوية العلوية اليمنى. قد تحتاج إلى إعادة تشغيل المثيل لكي تسري التغييرات — ويمكنك معرفة ذلك إذا رأيت
Pending reboot بجانب رابط مجموعة المعلمات في علامة التبويب Configuration ضمن مثيل RDS.
تُعد Global Transaction Identifiers (GTIDs) معرّفات فريدة تُسنَد إلى كل معاملة تم اعتمادها في MySQL. وهي تُبسّط النسخ المتماثل عبر binlog وتجعل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أكثر سهولة. نوصي بتمكين وضع GTID حتى يتمكن MySQL ClickPipe من استخدام النسخ المتماثل المستند إلى GTID. النسخ المتماثل المستند إلى GTID مدعوم في Amazon RDS for MySQL للإصدارات 5.7 و8.0 و8.4. لتمكين وضع GTID لمثيل Aurora MySQL لديك، اتبع الخطوات التالية:
فعِّل وضع GTID
- في RDS Console، انقر على مثيل MySQL الخاص بك.
- انقر على علامة التبويب Configuration.
- انقر على رابط مجموعة المعلمات.
- انقر على الزر Edit في الزاوية العلوية اليمنى.
- اضبط
enforce_gtid_consistencyعلى
ON.
- اضبط
gtid-modeعلى
ON.
- انقر على Save Changes في الزاوية العلوية اليمنى.
- أعد تشغيل المثيل لتطبيق التغييرات.
اتصل بمثيل RDS MySQL الخاص بك كمستخدم مسؤول، ثم نفّذ الأوامر التالية:
إعداد مستخدم لقاعدة البيانات
-
أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes:
CREATE USER 'clickpipes_user'@'host' IDENTIFIED BY 'some-password';
-
امنح أذونات المخطط. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بقاعدة البيانات
mysql. كرّر هذه الأوامر لكل قاعدة بيانات ولكل مضيف تريد إجراء النسخ المتماثل منهما:
GRANT SELECT ON `mysql`.* TO 'clickpipes_user'@'host';
-
امنح المستخدم أذونات النسخ المتماثل:
GRANT REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%';
بدلًا من كلمة المرور، يمكنك مصادقة مستخدم ClickPipes عبر الوصول المستند إلى الدور في AWS IAM. أنشئ المستخدم كما يلي، ثم امنحه امتيازات المخطط والنسخ المتماثل نفسها الموضحة أعلاه:
استخدام مصادقة IAM (اختياري)
راجع AWS IAM DB authentication (RDS/Aurora) للاطلاع على الخطوات الكاملة لإعداد دور IAM والسياسة المطلوبة لكي تتمكّن ClickPipes من المصادقة بهذه الطريقة.
CREATE USER 'clickpipes_iam_user' IDENTIFIED WITH AWSAuthenticationPlugin AS 'RDS';
إعداد الوصول إلى الشبكة
لتقييد حركة المرور إلى مثيل Aurora MySQL لديك، أضف عناوين IP الثابتة لـ NAT الموثقة إلى Inbound rules في مجموعة أمان RDS الخاصة بك.
التحكم في الوصول المستند إلى عناوين IP
للاتصال بمثيل RDS الخاص بك عبر شبكة خاصة، يمكنك استخدام AWS PrivateLink. اتبع دليل إعداد AWS PrivateLink لـ ClickPipes لإعداد هذا الاتصال.
الوصول الخاص عبر AWS PrivateLink
الآن، بعد تهيئة مثيل Amazon RDS MySQL لديك للنسخ المتماثل عبر binlog والاتصال بشكل آمن بـ ClickHouse Cloud، يمكنك إنشاء أول MySQL ClickPipe. وللاطلاع على الأسئلة الشائعة حول MySQL CDC، راجع صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بـ MySQL.