​ هل يدعم MySQL ClickPipe ‏MariaDB؟

نعم، يدعم MySQL ClickPipe ‏MariaDB 10.0 وما بعده. وإعداده مشابه جدًا لـ MySQL، إذ يستخدم GTID النسخ المتماثل افتراضيًا.

​ لماذا فشل الـ pipe الخاص بي بسبب عمود COMPRESSED غير مدعوم في MariaDB؟

إذا فشل الـ pipe الخاص بك مع ظهور خطأ مشابه لما يلي:

table <database>.<table> has MariaDB COMPRESSED column(s) [<columns>], which cannot be replicated via CDC; convert them to a non-compressed type or remove the table from the mirror

COLUMN_FORMAT COMPRESSED ). لا يمكننا فك ضغط هذه القيم من binlog، لذلك لا يمكن نسخ الجدول المتأثر عبر CDC. هذا يعني أن الجدول يحتوي على عمود واحد أو أكثر يستخدم ضغط الأعمدة في MariaDB (). لا يمكننا فك ضغط هذه القيم من binlog، لذلك لا يمكن نسخ الجدول المتأثر عبر CDC.

لحل ذلك:

حوّل الأعمدة المضغوطة إلى نوع غير مضغوط في المصدر (أو أزل جدولًا من pipe): ALTER TABLE < table > MODIFY < column > < type > ; -- بدون COLUMN_FORMAT COMPRESSED

في المصدر (أو أزل جدولًا من pipe): أعد مزامنة الجدول أو pipe

​ هل يدعم MySQL ClickPipe أيًا من PlanetScale أو Vitess أو TiDB؟

لا، فهذه الخدمات لا تدعم واجهة برمجة تطبيقات binlog الخاصة بـ MySQL.

​ كيف تُدار عملية النسخ المتماثل؟

ندعم كلاً من النسخ المتماثل GTID و FilePos . وعلى عكس Postgres، لا توجد slot لإدارة الإزاحة. وبدلاً من ذلك، يجب تهيئة خادم MySQL لديك بحيث تكون فترة الاحتفاظ بـ binlog كافية. إذا أصبحت إزاحتنا داخل binlog غير صالحة (على سبيل المثال، إذا ظل الـ mirror متوقفًا مؤقتًا لفترة طويلة، أو حدث failover لقاعدة البيانات أثناء استخدام النسخ المتماثل FilePos )، فستحتاج إلى إعادة مزامنة الـ pipe. واحرص على تحسين materialized views التي تعتمد على جداول الوجهة، لأن الاستعلامات غير الفعّالة قد تُبطئ عملية الإدخال وتتسبب في تراجعها إلى ما بعد فترة الاحتفاظ.

ومن الممكن أيضًا أن تقوم قاعدة بيانات غير نشطة بتدوير log file من دون أن تتيح لـ ClickPipes التقدّم إلى إزاحة أحدث. وقد تحتاج إلى إعداد جدول heartbeat مع تحديثات مجدولة بانتظام.

في بداية التحميل الأولي، نسجّل إزاحة binlog التي سنبدأ منها. ويجب أن تظل هذه الإزاحة صالحة عند اكتمال التحميل الأولي حتى يتمكن CDC من التقدّم. إذا كنت تُدخل كمية كبيرة من البيانات، فتأكد من تهيئة فترة احتفاظ مناسبة لـ binlog. وأثناء إعداد الجداول، يمكنك تسريع التحميل الأولي عبر تهيئة استخدام مفتاح partitioning مخصص للتحميل الأولي للجداول الكبيرة ضمن الإعدادات المتقدمة، حتى نتمكن من تحميل جدول واحد بالتوازي.

​ لماذا يفشل الـ pipe الخاص بي بسبب خطأ في binlog مرتبط بـ max_allowed_packet؟

إذا فشل الـ pipe الخاص بك مع ظهور خطأ مشابه لما يلي:

MySQL execute error: ERROR 1236 (HY000): log event entry exceeded max_allowed_packet; Increase max_allowed_packet on source

هذا يعني أن حدث binlog واحدًا (يمثل تغييرًا في صف واحد) أكبر من إعداد max_allowed_packet على خادم MySQL لديك. وبما أن الخادم لا يمكنه إرسال حدث يتجاوز هذا الحد، تتوقف قراءة تدفق binlog ولا يعود بإمكان CDC التقدم.

يحدث هذا غالبًا بسبب صفوف تحتوي على قيم BLOB أو TEXT أو JSON كبيرة. لحل هذه المشكلة:

زِد قيمة max_allowed_packet على المصدر. ارفعها لتكون أكبر من حجم أكبر تغيير صف لديك — وعادةً ما يكون تعيينها إلى الحد الأقصى 1G آمنًا: SET GLOBAL max_allowed_packet = 1073741824 ; -- 1 GiB my.cnf أو DB Parameter Group ) حتى تبقى سارية بعد إعادة التشغيل.

ارفعها لتكون أكبر من حجم أكبر تغيير صف لديك — وعادةً ما يكون تعيينها إلى الحد الأقصى آمنًا: أو ) حتى تبقى سارية بعد إعادة التشغيل. إذا كان صف واحد أكبر من 1G: أعد مزامنة الـ pipe.

​ لماذا يظهر لي خطأ في التحقق من شهادة TLS عند الاتصال بـ MySQL؟

عند الاتصال بـ MySQL، قد تواجه أخطاء في الشهادة مثل x509: certificate is not valid for any names أو x509: certificate signed by unknown authority . يحدث ذلك لأن ClickPipes يفعّل تشفير TLS افتراضيًا.

لديك عدة خيارات لمعالجة هذه المشكلات:

عيّن حقل TLS Host - إذا كان اسم المضيف في الاتصال مختلفًا عن الاسم الموجود في الشهادة (وهذا شائع مع AWS PrivateLink عبر Endpoint Service)، فعيّن “TLS Host (optional)” بحيث يطابق الاسم الشائع في الشهادة (CN) أو Subject Alternative Name ‏(SAN). ارفع Root CA الخاص بك - ينطبق هذا على خوادم MySQL التي تستخدم جهات إصدار شهادات داخلية أو Google Cloud SQL ضمن إعداد CA الافتراضي لكل مثيل. لمزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى شهادات Google Cloud SQL، راجع - ينطبق هذا على خوادم MySQL التي تستخدم جهات إصدار شهادات داخلية أو Google Cloud SQL ضمن إعداد CA الافتراضي لكل مثيل. لمزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى شهادات Google Cloud SQL، راجع هذا القسم اضبط شهادة الخادم - حدّث SSL certificate الخاصة بخادمك لتتضمن جميع أسماء المضيفين المستخدمة في الاتصال، واستخدم جهة إصدار شهادات موثوقة. تخطَّ التحقق من الشهادة - في MySQL أو MariaDB المستضاف ذاتيًا، إذ توفّر الإعدادات الافتراضية شهادة موقعة ذاتيًا لا يمكننا التحقق منها ( - في MySQL أو MariaDB المستضاف ذاتيًا، إذ توفّر الإعدادات الافتراضية شهادة موقعة ذاتيًا لا يمكننا التحقق منها ( MySQL MariaDB ). الاعتماد على هذه الشهادة يشفّر البيانات أثناء النقل، لكنه ينطوي على خطر انتحال هوية الخادم. نوصي باستخدام شهادات موقعة على نحو صحيح في بيئات production، لكن هذا الخيار مفيد للاختبار على مثيل لمرة واحدة أو عند الاتصال ببنية تحتية قديمة.

​ هل تدعمون تغييرات المخطط؟

​ هل تدعمون نسخ عمليات الحذف المتسلسل للمفاتيح الخارجية في MySQL ON DELETE CASCADE ؟

نظرًا إلى الكيفية التي يتعامل بها MySQL مع عمليات الحذف المتسلسل ، فإن هذه العمليات لا تُكتب في binlog. لذلك لا يمكن لـ ClickPipes (أو لأي أداة CDC) نسخها. وقد يؤدي ذلك إلى عدم اتساق البيانات. ويُنصح باستخدام المشغلات بدلًا من ذلك لدعم عمليات الحذف المتسلسل.

​ لماذا لا يمكنني نسخ جدولي المتماثل إذا كان يحتوي على نقطة؟

يوجد في PeerDB حاليًا قيد يتمثل في عدم دعم النسخ المتماثل عندما تحتوي معرّفات الجدول المصدر — أي اسم المخطط أو اسم الجدول — على نقاط، إذ لا يستطيع PeerDB في هذه الحالة التمييز بين المخطط والجدول لأنه يفصل عند النقطة. ويجري العمل على إتاحة إدخال المخطط والجدول كلٌّ على حدة لتجاوز هذا القيد.

​ هل يمكنني تضمين الأعمدة التي استبعدتها في البداية من النسخ المتماثل؟