Enum LowCardinality(String)

Set String

Decimal Decimal(76,38) تُستوعَب القيم التي تتجاوز 38 خانة صحيحة على أنها صفر.

Bit UInt64

TinyInt Int8 يدعم القيم غير الموقَّعة.

SmallInt Int16 يدعم القيم غير الموقَّعة.

MediumInt, Int Int32 يدعم القيم غير الموقَّعة.

BigInt Int64 يدعم القيم غير الموقَّعة.

Serial UInt64

Year Int16

TinyInt(1) Bool

Float Float32 قد تختلف الدقة في ClickHouse عنها في MySQL أثناء التحميل الأولي بسبب بروتوكول النص. يُعيَّن Float(p) إلى Float32 عندما يكون p <= 24 وإلى Float64 عندما يكون p >= 25 .

Double Float64 قد تختلف الدقة في ClickHouse عنها في MySQL أثناء التحميل الأولي بسبب بروتوكول النص.

TinyText, Text, MediumText, LongText String

TinyBlob, Blob, MediumBlob, LongBlob String

Char, Varchar String

Long, Long Varchar String

Binary, VarBinary String

Long VarBinary String

JSON String خاص بـ MySQL فقط؛ json في MariaDB هو مجرد اسم مستعار لـ text مع قيد.

Geometry & Geometry Types String WKT ‏(Well-Known Text). قد يحدث فقدان طفيف في الدقة في WKT.

UUID UUID خاص بـ MariaDB فقط. تُضاف الأعمدة المُضافة أثناء CDC على هيئة String يحتوي على الـ 16 بايت الخام.

INET4, INET6 String خاص بـ MariaDB فقط.

Vector Array(Float32) خاص بـ MySQL فقط؛ ستضيف MariaDB الدعم قريبًا.

Char Byte, Raw String أسماء مستعارة للأنواع الثنائية في MariaDB/وضع Oracle.

Clob, Varchar2, XMLType String أسماء مستعارة لأنواع النص في MariaDB/وضع Oracle.

Number Decimal اسم مستعار لـ Decimal في MariaDB/وضع Oracle.

Date Date32 تُحوَّل قيمة اليوم/الشهر 00 إلى 01.

Time DateTime64(6) إزاحة زمنية محسوبة من حقبة Unix.