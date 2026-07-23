|نوع MySQL
|نوع ClickHouse
|ملاحظات
|Enum
|LowCardinality(String)
|Set
|String
|Decimal
|Decimal(76,38)
|تُستوعَب القيم التي تتجاوز 38 خانة صحيحة على أنها صفر.
|Bit
|UInt64
|TinyInt
|Int8
|يدعم القيم غير الموقَّعة.
|SmallInt
|Int16
|يدعم القيم غير الموقَّعة.
|MediumInt, Int
|Int32
|يدعم القيم غير الموقَّعة.
|BigInt
|Int64
|يدعم القيم غير الموقَّعة.
|Serial
|UInt64
|Year
|Int16
|TinyInt(1)
|Bool
|Float
|Float32
|قد تختلف الدقة في ClickHouse عنها في MySQL أثناء التحميل الأولي بسبب بروتوكول النص. يُعيَّن
Float(p) إلى
Float32 عندما يكون
p <= 24 وإلى
Float64 عندما يكون
p >= 25.
|Double
|Float64
|قد تختلف الدقة في ClickHouse عنها في MySQL أثناء التحميل الأولي بسبب بروتوكول النص.
|TinyText, Text, MediumText, LongText
|String
|TinyBlob, Blob, MediumBlob, LongBlob
|String
|Char, Varchar
|String
|Long, Long Varchar
|String
|Binary, VarBinary
|String
|Long VarBinary
|String
|JSON
|String
|خاص بـ MySQL فقط؛
json في MariaDB هو مجرد اسم مستعار لـ
text مع قيد.
|Geometry & Geometry Types
|String
|WKT (Well-Known Text). قد يحدث فقدان طفيف في الدقة في WKT.
|UUID
|UUID
|خاص بـ MariaDB فقط. تُضاف الأعمدة المُضافة أثناء CDC على هيئة
String يحتوي على الـ 16 بايت الخام.
|INET4, INET6
|String
|خاص بـ MariaDB فقط.
|Vector
|Array(Float32)
|خاص بـ MySQL فقط؛ ستضيف MariaDB الدعم قريبًا.
|Char Byte, Raw
|String
|أسماء مستعارة للأنواع الثنائية في MariaDB/وضع Oracle.
|Clob, Varchar2, XMLType
|String
|أسماء مستعارة لأنواع النص في MariaDB/وضع Oracle.
|Number
|Decimal
|اسم مستعار لـ
Decimal في MariaDB/وضع Oracle.
|Date
|Date32
|تُحوَّل قيمة اليوم/الشهر 00 إلى 01.
|Time
|DateTime64(6)
|إزاحة زمنية محسوبة من حقبة Unix.
|Datetime, Timestamp
|DateTime64(6)
|تُحوَّل قيمة اليوم/الشهر 00 إلى 01.
أنواع البيانات المدعومة
صفحة توضّح تعيين أنواع البيانات في MySQL ClickPipe من MySQL إلى ClickHouse
فيما يلي تعيين أنواع البيانات المدعومة لـ MySQL ClickPipe:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
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