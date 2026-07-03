- أحمال أولية كبيرة (أكثر من 4 تيرابايت)
- ترحيل كمية متوسطة من البيانات بأسرع وقت ممكن
- دعم أكثر من 8 ClickPipes معتمدة على CDC ضمن الخدمة نفسها
- التأكد من أن قاعدة البيانات المصدر لديها سعة متاحة كافية
- ضبط توازي الحمل الأولي والتقسيم أولًا عند إنشاء ClickPipe
- التحقق من وجود معاملات طويلة التشغيل على المصدر قد تتسبب في تأخير CDC
قبل البدء، ستحتاج إلى:
المتطلبات الأساسية لهذه العملية
- مفتاح واجهة برمجة تطبيقات لـ ClickHouse مع أذونات Admin على خدمة ClickHouse Cloud المستهدفة.
- أن يكون قد تم، في وقتٍ ما، توفير DB ClickPipe (Postgres أو MySQL أو MongoDB) في الخدمة. تُنشأ البنية التحتية لـ CDC مع أول ClickPipe، وتصبح نقاط النهاية الخاصة بالتحجيم متاحة اعتبارًا من ذلك الوقت.
اضبط متغيرات البيئة التالية قبل تشغيل أي أوامر:
خطوات تحجيم DB ClickPipes
استرجع تكوين التحجيم الحالي (اختياري):
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
SERVICE_ID=<Your ClickHouse service ID>
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
حدّد مستوى التحجيم المطلوب. تشمل التهيئات المدعومة من 1 إلى 24 نواة CPU، مع ضبط الذاكرة (GB) على 4× عدد الأنوية:
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
| jq
# example result:
{
"result": {
"replicaCpuMillicores": 2000,
"replicaMemoryGb": 8
},
"requestId": "04310d9e-1126-4c03-9b05-2aa884dbecb7",
"status": 200
}
انتظر حتى تسري التهيئة (عادةً من 3 إلى 5 دقائق). بعد اكتمال التحجيم، ستُظهر نقطة نهاية GET القيم الجديدة:
cat <<EOF | tee cdc_scaling.json
{
"replicaCpuMillicores": 24000,
"replicaMemoryGb": 96
}
EOF
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
-X PATCH -H "Content-Type: application/json" \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
-d @cdc_scaling.json | jq
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
| jq
# example result:
{
"result": {
"replicaCpuMillicores": 24000,
"replicaMemoryGb": 96
},
"requestId": "5a76d642-d29f-45af-a857-8c4d4b947bf0",
"status": 200
}