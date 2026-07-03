Skip to main content
لن يحتاج معظم المستخدمين إلى واجهة برمجة التطبيقات هذهصُمم التكوين الافتراضي لـ DB ClickPipes للتعامل مع معظم أحمال العمل دون إعداد إضافي. إذا كنت تعتقد أن حمل العمل لديك يتطلب تحجيمًا، فافتح حالة دعم وسنرشدك إلى الإعدادات المثلى لحالة الاستخدام.
قد تكون واجهة برمجة تطبيقات التحجيم مفيدة في الحالات التالية:
  • أحمال أولية كبيرة (أكثر من 4 تيرابايت)
  • ترحيل كمية متوسطة من البيانات بأسرع وقت ممكن
  • دعم أكثر من 8 ClickPipes معتمدة على CDC ضمن الخدمة نفسها
قبل محاولة التوسيع، ضع في اعتبارك ما يلي: ستؤدي زيادة مستوى التحجيم إلى زيادة تكاليف compute الخاصة بـ ClickPipes بشكل متناسب. إذا كنت تزيد التحجيم فقط من أجل الأحمال الأولية، فمن المهم خفضه بعد اكتمال اللقطة لتجنب الرسوم غير المتوقعة. لمزيد من التفاصيل حول التسعير، راجع تسعير ClickPipes.

المتطلبات الأساسية لهذه العملية

قبل البدء، ستحتاج إلى:
  1. مفتاح واجهة برمجة تطبيقات لـ ClickHouse مع أذونات Admin على خدمة ClickHouse Cloud المستهدفة.
  2. أن يكون قد تم، في وقتٍ ما، توفير DB ClickPipe ‏(Postgres أو MySQL أو MongoDB) في الخدمة. تُنشأ البنية التحتية لـ CDC مع أول ClickPipe، وتصبح نقاط النهاية الخاصة بالتحجيم متاحة اعتبارًا من ذلك الوقت.

خطوات تحجيم DB ClickPipes

اضبط متغيرات البيئة التالية قبل تشغيل أي أوامر:
استرجع تكوين التحجيم الحالي (اختياري):
حدّد مستوى التحجيم المطلوب. تشمل التهيئات المدعومة من 1 إلى 24 نواة CPU، مع ضبط الذاكرة (GB) على 4× عدد الأنوية:
انتظر حتى تسري التهيئة (عادةً من 3 إلى 5 دقائق). بعد اكتمال التحجيم، ستُظهر نقطة نهاية GET القيم الجديدة:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦