السجل الثنائي عبارة عن مجموعة من ملفات السجل التي تحتوي على معلومات عن تعديلات البيانات التي أُجريت على مثيل خادم MySQL، وتُعد ملفات السجل الثنائي مطلوبة للنسخ المتماثل. لتهيئة الاحتفاظ بالسجل الثنائي في Aurora MySQL، يجب تمكين التسجيل الثنائي وزيادة فترة الاحتفاظ بالـ binlog.
تمكين الاحتفاظ بالسجل الثنائي
1
تمكين التسجيل الثنائي عبر النسخ الاحتياطي التلقائي
تُحدد ميزة النسخ الاحتياطية التلقائية ما إذا كان التسجيل الثنائي مُمكّنًا أو معطّلًا في MySQL. يمكن تهيئة النسخ الاحتياطية التلقائية لمثيلك في RDS Console بالانتقال إلى Modify > Additional configuration > Backup وتحديد مربع الاختيار Enable automated backups (إذا لم يكن محددًا بالفعل).نوصي بتعيين Backup retention period إلى قيمة طويلة بشكل معقول، بحسب حالة استخدام النسخ المتماثل.
2
Increase the binlog retention interval
بشكل افتراضي، يحذف Aurora MySQL السجل الثنائي بأسرع وقت ممكن (أي الحذف المؤجل). نوصي بزيادة فترة الاحتفاظ بالـ binlog إلى 72 ساعة على الأقل لضمان توفر ملفات السجل الثنائي للنسخ المتماثل في سيناريوهات الفشل. لتعيين فترة احتفاظ للسجل الثنائي (
binlog retention hours)، استخدم الإجراء
mysql.rds_set_configuration:
إذا لم يتم تعيين هذا الإعداد، أو تم تعيينه على فترة زمنية قصيرة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث فجوات في سجلات MySQL الثنائية، مما يعيق قدرة ClickPipes على استئناف النسخ المتماثل.
mysql=> call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 72);
يمكن العثور على مجموعة المعلمات عند النقر على مثيل MySQL الخاص بك في RDS Console، ثم الانتقال إلى علامة التبويب Configuration.
تكوين إعدادات binlog
انقر على رابط مجموعة المعلمات، وسيأخذك ذلك إلى صفحتها المخصصة. ينبغي أن ترى زر Edit في أعلى اليمين.
يجب ضبط المعلمات التالية كما يلي:
- تعيين
binlog_formatإلى
ROW.
- تعيين
binlog_row_metadataإلى
FULL.
- تعيين
binlog_row_imageإلى
FULL.
بعد ذلك، انقر على Save Changes في الزاوية العلوية اليمنى. قد تحتاج إلى إعادة تشغيل المثيل الخاص بك حتى تدخل التغييرات حيز التنفيذ — ويمكنك معرفة ذلك إذا رأيت
Pending reboot بجانب رابط مجموعة المعلمات في علامة التبويب Configuration الخاصة بمثيل Aurora.
تُعد Global Transaction Identifiers (GTIDs) معرّفات فريدة تُسنَد إلى كل معاملة تم تثبيتها في MySQL. وهي تُبسّط النسخ المتماثل لـ binlog وتجعل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أكثر سهولة. نوصي بتمكين وضع GTID، بحيث يتمكن MySQL ClickPipe من استخدام النسخ المتماثل المستند إلى GTID. النسخ المتماثل المستند إلى GTID مدعوم في Amazon Aurora MySQL v2 (MySQL 5.7) وv3 (MySQL 8.0)، وكذلك Aurora Serverless v2. لتمكين وضع GTID لمثيل Aurora MySQL الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:
فعِّل وضع GTID (مُستحسن)
- في RDS Console، انقر على مثيل MySQL الخاص بك.
- انقر على علامة التبويب Configuration.
- انقر على رابط مجموعة المعلمات.
- انقر على زر Edit في الزاوية العلوية اليمنى.
- اضبط
enforce_gtid_consistencyعلى
ON.
- اضبط
gtid-modeعلى
ON.
- انقر على Save Changes في الزاوية العلوية اليمنى.
- أعد تشغيل المثيل لتصبح التغييرات سارية المفعول.
اتصل بمثيل Aurora MySQL الخاص بك باستخدام مستخدم مسؤول، ثم نفّذ الأوامر التالية:
تهيئة مستخدم قاعدة بيانات
-
أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes:
CREATE USER 'clickpipes_user'@'%' IDENTIFIED BY 'some-password';
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امنح أذونات المخطط. يوضّح المثال التالي أذونات قاعدة البيانات
mysql. كرر هذه الأوامر لكل قاعدة بيانات ولكل مضيف تريد النسخ المتماثل منه:
GRANT SELECT ON `mysql`.* TO 'clickpipes_user'@'host';
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امنح المستخدم أذونات النسخ المتماثل:
GRANT REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%';
بدلًا من كلمة المرور، يمكنك مصادقة مستخدم ClickPipes باستخدام الوصول المستند إلى الدور في AWS IAM. أنشئ المستخدم كما يلي، ثم امنحه امتيازات المخطط والنسخ المتماثل نفسها الموضحة أعلاه:
استخدام مصادقة IAM (اختياري)
راجع مصادقة قاعدة البيانات عبر AWS IAM (RDS/Aurora) للاطّلاع على الخطوات الكاملة لإعداد دور IAM والسياسة اللازمين لكي تتمكن ClickPipes من المصادقة بهذه الطريقة.
CREATE USER 'clickpipes_iam_user' IDENTIFIED WITH AWSAuthenticationPlugin AS 'RDS';
إعداد الوصول إلى الشبكة
لتقييد حركة المرور الواردة إلى مثيل Aurora MySQL لديك، أضِف عناوين IP الثابتة لـ NAT المذكورة في الوثائق إلى قواعد الدخول في مجموعة الأمان الخاصة بـ Aurora.
التحكم في الوصول المستند إلى عنوان IP
للاتصال بمثيل Aurora MySQL الخاص بك عبر شبكة خاصة، يمكنك استخدام AWS PrivateLink. اتبع دليل إعداد AWS PrivateLink لـ ClickPipes لإعداد الاتصال.
الوصول الخاص عبر AWS PrivateLink
الآن بعد تهيئة مثيل Amazon Aurora MySQL لديك لإجراء النسخ المتماثل عبر
ما الخطوة التالية؟
binlog والاتصال الآمن بـ ClickHouse Cloud، يمكنك إنشاء أول MySQL ClickPipe لديك. وللاطلاع على الأسئلة الشائعة حول MySQL CDC، راجع صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بـ MySQL.