إعداد أي مثيل MySQL كمصدر لـ ClickPipes

إذا كنت تستخدم أحد المزوّدين المدعومين (في الشريط الجانبي)، فيُرجى الرجوع إلى الدليل المخصّص لذلك المزوّد.

​ تفعيل الاحتفاظ بسجل binary log

تحتوي سجلات binary log على معلومات عن التغييرات التي تُجرى على البيانات في مثيل خادم MySQL، وهي مطلوبة لعملية النسخ المتماثل.

​ ‏MySQL 8.x والإصدارات الأحدث

لتمكين التسجيل الثنائي على مثيل MySQL لديك، تأكد من ضبط الإعدادات التالية:

log_bin = ON -- default value binlog_format = ROW -- default value binlog_row_image = FULL -- default value binlog_row_metadata = FULL binlog_expire_logs_seconds = 86400 -- 1 day or higher; default is 30 days

للتحقق من هذه الإعدادات، نفِّذ أوامر SQL التالية:

SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_image' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_metadata' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_expire_logs_seconds' ;

إذا لم تتطابق القيم، يمكنك تنفيذ أوامر SQL التالية لضبطها:

SET PERSIST log_bin = ON ; SET PERSIST binlog_format = ROW ; SET PERSIST binlog_row_image = FULL; SET PERSIST binlog_row_metadata = FULL; SET PERSIST binlog_expire_logs_seconds = 86400 ;

إذا غيّرت إعداد log_bin ، فيجب عليك إعادة تشغيل مثيل MySQL حتى تصبح التغييرات نافذة.

لتمكين التسجيل الثنائي على مثيل MySQL 5.7 لديك، تأكد من ضبط الإعدادات التالية:

server_id = 1 -- or greater; anything but 0 log_bin = ON binlog_format = ROW -- default value binlog_row_image = FULL -- default value expire_logs_days = 1 -- or higher; 0 would mean logs are preserved forever

للتحقق من هذه الإعدادات، نفّذ أوامر SQL التالية:

SHOW VARIABLES LIKE 'server_id' ; SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format' ; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_image' ; SHOW VARIABLES LIKE 'expire_logs_days' ;

إذا لم تتطابق القيم، يمكنك ضبطها في ملف الإعدادات (عادةً في /etc/my.cnf أو /etc/mysql/my.cnf ):

[mysqld] server_id = 1 log_bin = ON binlog_format = ROW binlog_row_image = FULL expire_logs_days = 1

يجب إعادة تشغيل مثيل MySQL لكي تسري التغييرات.

لا يُدعَم استبعاد الأعمدة وتغييرات المخطط في MySQL 5.7 والإصدارات الأقدم. تعتمد هذه الميزات على البيانات الوصفية للجدول، وهي غير متوفرة في binlog قبل MySQL 8.0.1

​ إعداد مستخدم قاعدة بيانات

اتصل بمثيل MySQL الخاص بك بصفته المستخدم root، ثم نفّذ الأوامر التالية:

أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes: CREATE USER ' clickpipes_user '@ '%' IDENTIFIED BY 'some_secure_password' ; امنح أذونات المخطط. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بقاعدة البيانات clickpipes . كرّر هذه الأوامر لكل قاعدة بيانات ومضيف تريد إجراء النسخ المتماثل لهما: GRANT SELECT ON `clickpipes` . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; امنح المستخدم أذونات النسخ المتماثل: GRANT REPLICATION CLIENT ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; GRANT REPLICATION SLAVE ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ;

تأكّد من استبدال clickpipes_user و some_secure_password باسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تريد استخدامهما.

تضمن شهادات SSL اتصالات آمنة بقاعدة بيانات MySQL الخاصة بك. ويعتمد الإعداد على نوع الشهادة:

جهة إصدار شهادات موثوقة (DigiCert, Let’s Encrypt, إلخ.) - لا حاجة إلى أي إعداد إضافي.

جهة إصدار شهادات داخلية - احصل على ملف شهادة CA الجذرية من فريق تقنية المعلومات لديك. في واجهة مستخدم ClickPipes، حمّله عند إنشاء MySQL ClickPipe جديد.

MySQL ذاتي الاستضافة - انسخ شهادة CA من خادم MySQL لديك (توجد عادةً في /var/lib/mysql/ca.pem ) وحمّلها في الواجهة عند إنشاء MySQL ClickPipe جديد. استخدم عنوان IP الخاص بالخادم بوصفه host .

MySQL ذاتي الاستضافة من دون الوصول إلى الخادم - تواصل مع فريق تقنية المعلومات لديك للحصول على الشهادة. وكحل أخير، استخدم مفتاح التبديل “Skip Certificate Verification” في واجهة مستخدم ClickPipes (غير موصى به لأسباب أمنية).

لمزيد من المعلومات حول خيارات SSL/TLS، راجع الأسئلة الشائعة

​ ما الخطوة التالية؟