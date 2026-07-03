إذا كنت تستخدم أحد المزوّدين المدعومين (في الشريط الجانبي)، فيُرجى الرجوع إلى الدليل المخصّص لذلك المزوّد.
تحتوي سجلات binary log على معلومات عن التغييرات التي تُجرى على البيانات في مثيل خادم MySQL، وهي مطلوبة لعملية النسخ المتماثل.
تفعيل الاحتفاظ بسجل binary log
لتمكين التسجيل الثنائي على مثيل MySQL لديك، تأكد من ضبط الإعدادات التالية:
MySQL 8.x والإصدارات الأحدث
للتحقق من هذه الإعدادات، نفِّذ أوامر SQL التالية:
log_bin = ON -- default value
binlog_format = ROW -- default value
binlog_row_image = FULL -- default value
binlog_row_metadata = FULL
binlog_expire_logs_seconds = 86400 -- 1 day or higher; default is 30 days
إذا لم تتطابق القيم، يمكنك تنفيذ أوامر SQL التالية لضبطها:
SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_image';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_metadata';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_expire_logs_seconds';
إذا غيّرت إعداد
SET PERSIST log_bin = ON;
SET PERSIST binlog_format = ROW;
SET PERSIST binlog_row_image = FULL;
SET PERSIST binlog_row_metadata = FULL;
SET PERSIST binlog_expire_logs_seconds = 86400;
log_bin، فيجب عليك إعادة تشغيل مثيل MySQL حتى تصبح التغييرات نافذة.
بعد تغيير الإعدادات، تابع إلى تهيئة مستخدم لقاعدة البيانات.
لتمكين التسجيل الثنائي على مثيل MySQL 5.7 لديك، تأكد من ضبط الإعدادات التالية:
MySQL 5.7
للتحقق من هذه الإعدادات، نفّذ أوامر SQL التالية:
server_id = 1 -- or greater; anything but 0
log_bin = ON
binlog_format = ROW -- default value
binlog_row_image = FULL -- default value
expire_logs_days = 1 -- or higher; 0 would mean logs are preserved forever
إذا لم تتطابق القيم، يمكنك ضبطها في ملف الإعدادات (عادةً في
SHOW VARIABLES LIKE 'server_id';
SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_image';
SHOW VARIABLES LIKE 'expire_logs_days';
/etc/my.cnf أو
/etc/mysql/my.cnf):
يجب إعادة تشغيل مثيل MySQL لكي تسري التغييرات.
[mysqld]
server_id = 1
log_bin = ON
binlog_format = ROW
binlog_row_image = FULL
expire_logs_days = 1
لا يُدعَم استبعاد الأعمدة وتغييرات المخطط في MySQL 5.7 والإصدارات الأقدم. تعتمد هذه الميزات على البيانات الوصفية للجدول، وهي غير متوفرة في binlog قبل MySQL 8.0.1.
اتصل بمثيل MySQL الخاص بك بصفته المستخدم root، ثم نفّذ الأوامر التالية:
إعداد مستخدم قاعدة بيانات
-
أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes:
CREATE USER 'clickpipes_user'@'%' IDENTIFIED BY 'some_secure_password';
-
امنح أذونات المخطط. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بقاعدة البيانات
clickpipes. كرّر هذه الأوامر لكل قاعدة بيانات ومضيف تريد إجراء النسخ المتماثل لهما:
GRANT SELECT ON `clickpipes`.* TO 'clickpipes_user'@'%';
-
امنح المستخدم أذونات النسخ المتماثل:
GRANT REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%';
تأكّد من استبدال
clickpipes_user و
some_secure_password باسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تريد استخدامهما.
تضمن شهادات SSL اتصالات آمنة بقاعدة بيانات MySQL الخاصة بك. ويعتمد الإعداد على نوع الشهادة: جهة إصدار شهادات موثوقة (DigiCert, Let’s Encrypt, إلخ.) - لا حاجة إلى أي إعداد إضافي. جهة إصدار شهادات داخلية - احصل على ملف شهادة CA الجذرية من فريق تقنية المعلومات لديك. في واجهة مستخدم ClickPipes، حمّله عند إنشاء MySQL ClickPipe جديد. MySQL ذاتي الاستضافة - انسخ شهادة CA من خادم MySQL لديك (توجد عادةً في
إعداد SSL/TLS (موصى به)
/var/lib/mysql/ca.pem) وحمّلها في الواجهة عند إنشاء MySQL ClickPipe جديد. استخدم عنوان IP الخاص بالخادم بوصفه
host.
MySQL ذاتي الاستضافة من دون الوصول إلى الخادم - تواصل مع فريق تقنية المعلومات لديك للحصول على الشهادة. وكحل أخير، استخدم مفتاح التبديل “Skip Certificate Verification” في واجهة مستخدم ClickPipes (غير موصى به لأسباب أمنية).
لمزيد من المعلومات حول خيارات SSL/TLS، راجع الأسئلة الشائعة.
يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك والبدء في إدخال البيانات من مثيل MySQL الخاص بك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين بيانات الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد مثيل MySQL الخاص بك، إذ ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.