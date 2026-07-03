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إذا كنت تستخدم أحد المزوّدين المدعومين (في الشريط الجانبي)، فيُرجى الرجوع إلى الدليل المخصّص لذلك المزوّد.

تفعيل الاحتفاظ بسجل binary log

تحتوي سجلات binary log على معلومات عن التغييرات التي تُجرى على البيانات في مثيل خادم MySQL، وهي مطلوبة لعملية النسخ المتماثل.

‏MySQL 8.x والإصدارات الأحدث

لتمكين التسجيل الثنائي على مثيل MySQL لديك، تأكد من ضبط الإعدادات التالية:
للتحقق من هذه الإعدادات، نفِّذ أوامر SQL التالية:
إذا لم تتطابق القيم، يمكنك تنفيذ أوامر SQL التالية لضبطها:
إذا غيّرت إعداد log_bin، فيجب عليك إعادة تشغيل مثيل MySQL حتى تصبح التغييرات نافذة. بعد تغيير الإعدادات، تابع إلى تهيئة مستخدم لقاعدة البيانات.

MySQL 5.7

لتمكين التسجيل الثنائي على مثيل MySQL 5.7 لديك، تأكد من ضبط الإعدادات التالية:
للتحقق من هذه الإعدادات، نفّذ أوامر SQL التالية:
إذا لم تتطابق القيم، يمكنك ضبطها في ملف الإعدادات (عادةً في /etc/my.cnf أو /etc/mysql/my.cnf):
يجب إعادة تشغيل مثيل MySQL لكي تسري التغييرات.
لا يُدعَم استبعاد الأعمدة وتغييرات المخطط في MySQL 5.7 والإصدارات الأقدم. تعتمد هذه الميزات على البيانات الوصفية للجدول، وهي غير متوفرة في binlog قبل MySQL 8.0.1.

إعداد مستخدم قاعدة بيانات

اتصل بمثيل MySQL الخاص بك بصفته المستخدم root، ثم نفّذ الأوامر التالية:
  1. أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes:
  2. امنح أذونات المخطط. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بقاعدة البيانات clickpipes. كرّر هذه الأوامر لكل قاعدة بيانات ومضيف تريد إجراء النسخ المتماثل لهما:
  3. امنح المستخدم أذونات النسخ المتماثل:
تأكّد من استبدال clickpipes_user وsome_secure_password باسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تريد استخدامهما.

إعداد SSL/TLS (موصى به)

تضمن شهادات SSL اتصالات آمنة بقاعدة بيانات MySQL الخاصة بك. ويعتمد الإعداد على نوع الشهادة: جهة إصدار شهادات موثوقة (DigiCert, Let’s Encrypt, إلخ.) - لا حاجة إلى أي إعداد إضافي. جهة إصدار شهادات داخلية - احصل على ملف شهادة CA الجذرية من فريق تقنية المعلومات لديك. في واجهة مستخدم ClickPipes، حمّله عند إنشاء MySQL ClickPipe جديد. MySQL ذاتي الاستضافة - انسخ شهادة CA من خادم MySQL لديك (توجد عادةً في /var/lib/mysql/ca.pem) وحمّلها في الواجهة عند إنشاء MySQL ClickPipe جديد. استخدم عنوان IP الخاص بالخادم بوصفه host. MySQL ذاتي الاستضافة من دون الوصول إلى الخادم - تواصل مع فريق تقنية المعلومات لديك للحصول على الشهادة. وكحل أخير، استخدم مفتاح التبديل “Skip Certificate Verification” في واجهة مستخدم ClickPipes (غير موصى به لأسباب أمنية). لمزيد من المعلومات حول خيارات SSL/TLS، راجع الأسئلة الشائعة.

ما الخطوة التالية؟

يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك والبدء في إدخال البيانات من مثيل MySQL الخاص بك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين بيانات الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد مثيل MySQL الخاص بك، إذ ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦