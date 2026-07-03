إذا كنت تستخدم أحد المزوّدين المدعومين (في الشريط الجانبي)، فالرجاء الرجوع إلى الدليل الخاص بذلك المزوّد.
تحتوي السجلات الثنائية على معلومات حول تعديلات البيانات التي أُجريت على مثيل خادم MariaDB، وهي مطلوبة لعملية النسخ المتماثل. لتمكين التسجيل الثنائي على مثيل MariaDB لديك، تأكد من تكوين الإعدادات التالية:
تمكين الاحتفاظ بالسجلات الثنائية
للتحقق من هذه الإعدادات، شغّل أوامر SQL التالية:
server_id = 1 -- or greater; anything but 0
log_bin = ON
binlog_format = ROW
binlog_row_image = FULL
binlog_row_metadata = FULL -- introduced in 10.5.0
expire_logs_days = 1 -- or higher; 0 would mean logs are preserved forever
إذا لم تتطابق القيم، يمكنك ضبطها في ملف الإعدادات (عادةً في
SHOW VARIABLES LIKE 'server_id';
SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_format';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_image';
SHOW VARIABLES LIKE 'binlog_row_metadata';
SHOW VARIABLES LIKE 'expire_logs_days';
/etc/my.cnf أو
/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf):
إذا كانت قاعدة البيانات المصدر نسخة متماثلة، فتأكد أيضًا من تفعيل
[mysqld]
server_id = 1
log_bin = ON
binlog_format = ROW
binlog_row_image = FULL
binlog_row_metadata = FULL ; only in 10.5.0 and newer
expire_logs_days = 1
log_slave_updates.
يجب عليك إعادة تشغيل مثيل MariaDB لكي تسري التغييرات.
لا يدعم MariaDB <= 10.4 استبعاد الأعمدة لأن إعداد
binlog_row_metadata لم يكن متاحًا بعد.
اتصل بمثيل MariaDB الخاص بك بصفتك المستخدم root، ثم نفّذ الأوامر التالية:
تهيئة مستخدم قاعدة بيانات
-
أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes:
CREATE USER 'clickpipes_user'@'%' IDENTIFIED BY 'some_secure_password';
-
امنح أذونات المخطط. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بقاعدة البيانات
clickpipes. كرّر هذه الأوامر لكل قاعدة بيانات ولكل مضيف تريد إجراء النسخ المتماثل له:
GRANT SELECT ON `clickpipes`.* TO 'clickpipes_user'@'%';
-
امنح المستخدم أذونات النسخ المتماثل:
GRANT REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%';
تأكد من استبدال
clickpipes_user و
some_secure_password باسم المستخدم وكلمة المرور اللذين تريد استخدامهما.
تضمن شهادات SSL اتصالات آمنة بقاعدة بيانات MariaDB الخاصة بك. ويعتمد الإعداد على نوع الشهادة لديك: سلطة شهادات موثوقة (DigiCert, Let’s Encrypt, وغيرها) - لا يلزم أي إعداد إضافي. سلطة شهادات داخلية - احصل على ملف شهادة CA الجذرية من فريق تقنية المعلومات لديك. في ClickPipes UI، ارفعه عند إنشاء MariaDB ClickPipe جديد. MariaDB مستضاف ذاتيًا - انسخ شهادة CA من خادم MariaDB لديك (يمكنك معرفة المسار عبر الإعداد
إعداد SSL/TLS (موصى به)
ssl_ca في
my.cnf). في ClickPipes UI، ارفعها عند إنشاء MariaDB ClickPipe جديد. استخدم عنوان IP الخاص بالخادم باعتباره المضيف.
MariaDB مستضاف ذاتيًا بدءًا من الإصدار 11.4 - إذا كان
ssl_ca مُعدًّا على خادمك، فاتبع الخيار أعلاه. وإلا، فاستشر فريق تقنية المعلومات لديك لتوفير شهادة مناسبة. وكحل أخير، استخدم مفتاح التبديل “Skip Certificate Verification” في ClickPipes UI (غير موصى به لأسباب أمنية).
لمزيد من المعلومات حول خيارات SSL/TLS، اطّلع على FAQ.
يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك وبدء إدخال البيانات من مثيل MariaDB لديك إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد مثيل MariaDB، إذ ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.