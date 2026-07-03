توضح هذه الوثيقة آلية عمل اللقطة/التحميل الأولي المتوازي في MySQL ClickPipe، وتستعرض معلمات اللقطة التي يمكن استخدامها للتحكم بهذه العملية.

​ نظرة عامة

يُعدّ التحميل الأوّلي المرحلة الأولى في ClickPipe المعتمد على CDC، حيث يزامن ClickPipe البيانات التاريخية للجداول من قاعدة البيانات المصدر إلى ClickHouse قبل أن يبدأ بعدها CDC. وغالبًا ما ينفّذ المطوّرون ذلك بخيط تنفيذ واحد. ومع ذلك، يمكن لـ MySQL ClickPipe تنفيذ هذه العملية بالتوازي، مما قد يسرّع التحميل الأوّلي بشكل كبير.

​ عمود مفتاح التقسيم

بعد تمكين علامة الميزة، من المفترض أن يظهر لك الإعداد أدناه في أداة اختيار الجداول الخاصة بـ ClickPipe (سواء أثناء إنشاء ClickPipe أو تحريره):

يستخدم MySQL ClickPipe عمودًا في الجدول المصدر لديك لتقسيم جداول المصدر منطقيًا. ويُسمّى هذا العمود عمود مفتاح التقسيم. ويُستخدم لتقسيم الجدول المصدر إلى تقسيمات يمكن لـ ClickPipe معالجتها بعد ذلك بالتوازي.

يجب أن يكون عمود مفتاح التقسيم مفهرسًا في الجدول المصدر لتحقيق تحسّن ملحوظ في الأداء. ويمكن التحقق من ذلك بتشغيل SHOW INDEX FROM <table_name> في MySQL.

​ التقسيم المنطقي

دعونا نتناول الإعدادات التالية:

​ عدد صفوف اللقطة لكل تقسيم

يتحكم هذا الإعداد في عدد الصفوف التي تُشكّل تقسيمًا. سيقرأ ClickPipe الجدول المصدر على شكل دفعات بهذا الحجم، وتُعالَج هذه الدفعات بالتوازي وفقًا لإعداد توازي التحميل الأولي. القيمة الافتراضية هي 100,000 صف لكل تقسيم.

​ توازي التحميل الأوّلي

يحدّد هذا الإعداد عدد التقسيمات التي تُعالَج بالتوازي. القيمة الافتراضية هي 4، أي إن ClickPipe سيقرأ 4 تقسيمات من الجدول المصدر بالتوازي. يمكن زيادة هذا العدد لتسريع التحميل الأوّلي، ولكن يُوصى بالإبقاء عليه ضمن قيمة معقولة وفقًا لمواصفات المثيل المصدر لديك لتجنّب الضغط الزائد على قاعدة البيانات المصدر. وسيُعدّل ClickPipe تلقائيًا عدد التقسيمات استنادًا إلى حجم الجدول المصدر وعدد الصفوف في كل تقسيم.

​ عدد الجداول في اللقطة المتوازية

لا يرتبط هذا الإعداد مباشرةً باللقطة المتوازية، لكنه يحدّد عدد الجداول التي تُعالَج بالتوازي أثناء التحميل الأولي. القيمة الافتراضية هي 1. لاحظ أن هذا يضاف إلى مستوى التوازي الخاص بالتقسيمات، لذا إذا كان لديك 4 تقسيمات وجدولان، فسيقرأ ClickPipe ‏8 تقسيمات بالتوازي.

​ مراقبة اللقطة المتوازية في MySQL

يمكنك تشغيل SHOW processlist في MySQL لرؤية اللقطة المتوازية أثناء التنفيذ. سيُنشئ ClickPipe عدة اتصالات بقاعدة البيانات المصدر، يقرأ كلٌّ منها تقسيمًا مختلفًا من الجدول المصدر. إذا رأيت استعلامات SELECT ذات نطاقات مختلفة، فهذا يعني أن ClickPipe يقرأ الجداول المصدر. ويمكنك أيضًا رؤية COUNT(*) واستعلام التقسيم هنا.