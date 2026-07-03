عند النقر على زر Create ClickPipe، يُنشأ ClickPipe في حالة
Provisioning
Provisioning. وتمثّل عملية Provisioning المرحلة التي نُجهّز فيها البنية التحتية الأساسية اللازمة لتشغيل ClickPipes للخدمة، إلى جانب تسجيل بعض البيانات الوصفية الأولية لهذا الـ pipe. ونظرًا إلى أن موارد compute الخاصة بـ ClickPipes داخل الخدمة تكون مشتركة، فسيُنشأ ClickPipe الثاني لديك أسرع بكثير من الأول — لأن البنية التحتية تكون جاهزة بالفعل.
بعد توفير pipe، يدخل في حالة
Setup
Setup. في هذه الحالة ننشئ جداول ClickHouse الخاصة بالوجهة. كما نحصل هنا على تعريفات جداول المصدر ونسجّلها.
بمجرد اكتمال الإعداد، ندخل حالة
Snapshot
Snapshot (ما لم يكن المسار من نوع CDC فقط، ففي هذه الحالة سينتقل إلى
Running). وتُستخدم
Snapshot و
Initial Snapshot و
Initial Load (وهو المصطلح الأكثر شيوعًا) بالتبادل للدلالة على المعنى نفسه. في هذه الحالة، نأخذ snapshot من جداول MySQL المصدر ونحمّلها إلى ClickHouse. يجب أن يراعي إعداد الاحتفاظ بـ binary logs مدة التحميل الأولي. لمزيد من المعلومات عن التحميل الأولي، راجع وثائق التحميل الأولي المتوازي. سيدخل المسار أيضًا حالة
Snapshot عند تشغيل إعادة المزامنة أو عند إضافة جداول جديدة إلى مسار موجود.
بمجرد اكتمال التحميل الأولي، يدخل خط الأنابيب حالة
قيد التشغيل
Running (ما لم يكن خط أنابيب مخصصًا للّقطة فقط، ففي هذه الحالة سينتقل إلى
Completed). عند هذه المرحلة، يبدأ خط الأنابيب
CDC (التقاط تغييرات البيانات). في هذه الحالة، نبدأ بقراءة السجلات الثنائية من قاعدة البيانات المصدر ومزامنة البيانات مع ClickHouse على دفعات. لمزيد من المعلومات حول التحكم في CDC، راجع الدليل الخاص بالتحكم في CDC.
بمجرد أن يصبح الـ pipe في الحالة
متوقفة مؤقتًا
Running، يمكنك إيقافه مؤقتًا. سيؤدي ذلك إلى إيقاف عملية CDC، وسينتقل الـ pipe إلى الحالة
Paused. في هذه الحالة، لا يتم سحب أي بيانات جديدة من قاعدة البيانات المصدر، لكن البيانات الموجودة في ClickHouse تبقى كما هي. يمكنك استئناف الـ pipe من هذه الحالة.
جارٍ الإيقاف المؤقت
عند النقر على زر Pause، ينتقل الـ pipe إلى الحالة
ستتوفر هذه الحالة قريبًا. إذا كنت تستخدم OpenAPI الخاص بنا، ففكّر في إضافة دعم لها من الآن لضمان استمرار عمل التكامل لديك عند إصدارها.
Pausing. وهذه حالة انتقالية نكون خلالها بصدد إيقاف عملية CDC. وبمجرد إيقاف عملية CDC بالكامل، ينتقل الـ pipe إلى الحالة
Paused.
التعديل
يشير هذا حاليًا إلى أن الـ pipe في مرحلة إزالة الجداول.
ستتوفر هذه الحالة قريبًا. إذا كنت تستخدم OpenAPI الخاص بنا، ففكّر في إضافة دعم لها الآن لضمان استمرار عمل التكامل لديك عند طرحها.
إعادة المزامنة
تشير هذه الحالة إلى أن الـ pipe في مرحلة إعادة المزامنة، حيث يُجري تبديلًا ذريًا بين جداول _resync والجداول الأصلية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول إعادة المزامنة في وثائق إعادة المزامنة.
ستتوفر هذه الحالة قريبًا. إذا كنت تستخدم OpenAPI الخاصة بنا، ففكّر في إضافة دعم لها من الآن لضمان استمرار عمل تكاملك عند طرحها.
تنطبق هذه الحالة على مسارات اللقطات فقط، وتدل على اكتمال اللقطة وعدم وجود أي عمل متبقٍ.
مكتمل
إذا حدث
Failed
error غير قابل للاسترداد في الـ
pipe، فسينتقل إلى حالة
Failed. يمكنك التواصل مع الدعم أو إعادة المزامنة للـ
pipe لاستعادته من هذه الحالة.