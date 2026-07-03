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يمكن لـ ClickPipes for MySQL اكتشاف تغييرات المخطط في الجداول المصدر، وفي بعض الحالات، تمرير هذه التغييرات تلقائيًا إلى الجداول الوجهة. آلية التعامل مع كل عملية DDL موثقة أدناه:
إضافة أعمدة أثناء اللقطة غير مدعومة حاليًا. والحل البديل المقترح هو تنفيذ اللقطات قبل تغييرات المخطط المخطط لها أو بعدها، أو، إذا كان ClickPipe يتعطل بالفعل، إضافة عمود يدويًا من النوع المناسب إلى الجدول الوجهة.

قيود MySQL 5.x

إصدارات MySQL الأقدم من 8.0.1 لا تتضمن بيانات وصفية كاملة للأعمدة في binlog (binlog_row_metadata=FULL)، لذا تتعقّب ClickPipes الأعمدة بحسب ترتيبها. وهذا يعني ما يلي:
  • إضافة عمود في النهاية (ALTER TABLE ADD COLUMN ...) مدعومة.
  • أي DDL يغيّر ترتيب الأعمدة سيؤدي إلى ظهور خطأ في المسار، لأنه لن يعود بالإمكان بعد ذلك مطابقة المواضع الترتيبية بشكل موثوق. ويشمل ذلك:
    • ALTER TABLE DROP COLUMN ...
    • ALTER TABLE ADD COLUMN ... AFTER ... / FIRST
    • ALTER TABLE MODIFY COLUMN ... AFTER ... / FIRST
    • ALTER TABLE CHANGE COLUMN ... AFTER ... / FIRST
إذا واجهت هذا الخطأ، فستحتاج إلى إعادة مزامنة المسار.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦