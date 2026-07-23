اتصل بمثيل Azure Flexible Server for MySQL باستخدام مستخدم مسؤول، ثم نفّذ الأوامر التالية:
إعداد مستخدم قاعدة بيانات
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أنشئ مستخدمًا مخصّصًا لـ ClickPipes:
CREATE USER 'clickpipes_user'@'%' IDENTIFIED BY 'some-password';
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امنح أذونات الـ schema. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بقاعدة البيانات
mysql. كرّر هذه الأوامر لكل قاعدة بيانات ومضيف تريد نسخ بياناتهما متماثلًا:
GRANT SELECT ON `mysql`.* TO 'clickpipes_user'@'%';
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طبّق تغييرات الأذونات:
FLUSH PRIVILEGES;
تهيئة الوصول إلى الشبكة
بعد ذلك، يجب أن تسمح لـ ClickPipes بالاتصال بمثيل Azure Flexible Server for MySQL.
لا يدعم ClickPipes اتصالات Azure Private Link. إذا كنت لا تسمح بالوصول العام إلى مثيل Azure Flexible Server for MySQL، فيمكنك استخدام نفق SSH للاتصال بأمان. وسيتم دعم Azure Private Link في المستقبل.
- السماح بعناوين IP الخاصة بـ ClickPipes
- استخدام نفق SSH
- في Azure Portal، انتقل إلى All resources. حدِّد مثيل Azure Flexible Server for MySQL لفتح صفحة Overview.
- ضمن Settings، حدِّد Networking. تأكد من أن Public access مفعّل.
- في قسم Firewall rules، أدخِل قائمة عناوين IP الثابتة الخاصة بـ ClickPipes للمنطقة التي نُشرت فيها خدمتك.
- انقر على Save لحفظ تغييرات تهيئة أمان الشبكة.
يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك والبدء في إدخال البيانات من مثيل Azure Flexible Server for MySQL إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد المثيل، إذ ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.