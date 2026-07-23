ضمن Settings ، حدِّد Networking . تأكد من أن Public access مفعّل.

في Azure Portal، انتقل إلى All resources . حدِّد مثيل Azure Flexible Server for MySQL لفتح صفحة Overview .

إذا كنت لا تسمح بالوصول العام إلى مثيل Azure Flexible Server for MySQL، فيجب أولاً إعداد مضيف bastion عبر SSH لتمرير الاتصال بأمان. لإعداد مضيف bastion عبر SSH على Azure: