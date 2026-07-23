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يوضح هذا الدليل خطوة بخطوة كيفية تهيئة Azure Flexible Server for MySQL لنسخ البيانات إلى ClickHouse Cloud باستخدام MySQL ClickPipe. لا تدعم هذه الخدمة سوى الإدخال لمرة واحدة. وللإجابة عن الأسئلة الشائعة حول MySQL CDC، راجع صفحة الأسئلة الشائعة حول MySQL.
الإدخال المستمر عبر CDC غير مدعوم لهذه الخدمة. لا يتيح Azure Flexible Server for MySQL تهيئة متغير النظام binlog_row_metadata إلى FULL، وهو شرط أساسي لدعم MySQL CDC بكامل ميزاته في ClickPipes.يُرجى إرسال طلب إضافة ميزة في Azure feedback forum، أو التصويت لصالح هذا السؤال، أو التواصل مع دعم Azure لطلب هذه الإمكانية.

إعداد مستخدم قاعدة بيانات

اتصل بمثيل Azure Flexible Server for MySQL باستخدام مستخدم مسؤول، ثم نفّذ الأوامر التالية:
  1. أنشئ مستخدمًا مخصّصًا لـ ClickPipes:
  2. امنح أذونات الـ schema. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بقاعدة البيانات mysql. كرّر هذه الأوامر لكل قاعدة بيانات ومضيف تريد نسخ بياناتهما متماثلًا:
  3. طبّق تغييرات الأذونات:

تهيئة الوصول إلى الشبكة

لا يدعم ClickPipes اتصالات Azure Private Link. إذا كنت لا تسمح بالوصول العام إلى مثيل Azure Flexible Server for MySQL، فيمكنك استخدام نفق SSH للاتصال بأمان. وسيتم دعم Azure Private Link في المستقبل.
بعد ذلك، يجب أن تسمح لـ ClickPipes بالاتصال بمثيل Azure Flexible Server for MySQL.
  1. في Azure Portal، انتقل إلى All resources. حدِّد مثيل Azure Flexible Server for MySQL لفتح صفحة Overview.
  2. ضمن Settings، حدِّد Networking. تأكد من أن Public access مفعّل.
  3. في قسم Firewall rules، أدخِل قائمة عناوين IP الثابتة الخاصة بـ ClickPipes للمنطقة التي نُشرت فيها خدمتك.
  4. انقر على Save لحفظ تغييرات تهيئة أمان الشبكة.

ما التالي؟

يمكنك الآن إنشاء ClickPipe الخاص بك والبدء في إدخال البيانات من مثيل Azure Flexible Server for MySQL إلى ClickHouse Cloud. احرص على تدوين تفاصيل الاتصال التي استخدمتها أثناء إعداد المثيل، إذ ستحتاج إليها خلال عملية إنشاء ClickPipe.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦