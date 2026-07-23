نوصي أيضًا بالاطلاع على الأسئلة الشائعة الخاصة بـ MySQL هنا. ويجري تحديث صفحة الأسئلة الشائعة باستمرار.
السجل الثنائي هو مجموعة من ملفات السجل التي تحتوي على معلومات حول تعديلات البيانات التي أُجريت على مثيل خادم MySQL. وتُعد ملفات السجل الثنائي مطلوبة للنسخ المتماثل. يجب اتباع كلتا الخطوتين أدناه:
تمكين الاحتفاظ بالسجل الثنائي
1
تمكين التسجيل الثنائي عبر النسخ الاحتياطي الآلي
تحدد ميزة النسخ الاحتياطي الآلي ما إذا كان التسجيل الثنائي مفعّلًا أو معطّلًا في MySQL. ويمكن ضبط ذلك من خلال AWS Console:يُنصح بضبط فترة الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية على مدة طويلة بما يكفي، وفقًا لحالة استخدام النسخ المتماثل.
2
ساعات الاحتفاظ بـ binlog
تستخدم Amazon RDS for MariaDB طريقة مختلفة لتحديد مدة الاحتفاظ بـ binlog، وهي مقدار الوقت الذي يُحتفَظ فيه بملف binlog الذي يحتوي على التغييرات. وإذا لم تُقرأ بعض التغييرات قبل إزالة ملف binlog، فلن يتمكن النسخ المتماثل من الاستمرار. القيمة الافتراضية لساعات الاحتفاظ بـ binlog هي NULL، ما يعني عدم الاحتفاظ بالسجلات الثنائية.لتحديد عدد الساعات للاحتفاظ بالسجلات الثنائية على مثيل قاعدة بيانات، استخدم الدالة mysql.rds_set_configuration مع فترة احتفاظ بـ binlog طويلة بما يكفي لحدوث النسخ المتماثل. ويُعد
24 hours الحد الأدنى الموصى به.
mysql=> call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);
يمكنك العثور على مجموعة المعلمات بالنقر على مثيل MariaDB الخاص بك في RDS Console، ثم الانتقال إلى علامة التبويب
اضبط إعدادات binlog في مجموعة المعلمات
Configurations.
عند النقر على رابط مجموعة المعلمات، ستنتقل إلى صفحة مجموعة المعلمات. وسترى زر
Edit في أعلى اليمين:
يجب ضبط الإعدادات
binlog_format و
binlog_row_metadata و
binlog_row_image على النحو التالي:
- اضبط
binlog_formatعلى
ROW.
- اضبط
binlog_row_metadataعلى
FULL
- اضبط
binlog_row_imageعلى
FULL
Save Changes في أعلى اليمين. قد تحتاج إلى إعادة تشغيل المثيل حتى تدخل التغييرات حيز التنفيذ. إذا ظهر لك
Pending reboot بجانب رابط مجموعة المعلمات في علامة التبويب
Configurations الخاصة بمثيل RDS، فهذه علامة واضحة على ضرورة إعادة تشغيل المثيل.
تُعدّ Global Transaction Identifiers (GTIDs) معرّفات فريدة تُسنَد إلى كل معاملة مُعتمدة في MySQL/MariaDB. وهي تُبسّط النسخ المتماثل عبر binlog وتجعل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أكثر سهولة. يفعّل MariaDB وضع GTID افتراضيًا، لذلك لا يلزم المستخدم اتخاذ أي إجراء لاستخدامه.
تمكين وضع GTID
اتصل بمثيل RDS MariaDB الخاص بك باستخدام مستخدم مسؤول ونفّذ الأوامر التالية:
إعداد مستخدم لقاعدة البيانات
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أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes:
CREATE USER 'clickpipes_user'@'host' IDENTIFIED BY 'some-password';
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امنح أذونات المخطط. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بقاعدة البيانات
mysql. كرّر هذه الأوامر لكل قاعدة بيانات ولكل مضيف تريد إجراء النسخ المتماثل له:
GRANT SELECT ON `mysql`.* TO 'clickpipes_user'@'host';
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امنح المستخدم أذونات النسخ المتماثل:
GRANT REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%'; GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'clickpipes_user'@'%';
إعداد الوصول إلى الشبكة
إذا كنت تريد تقييد حركة المرور إلى مثيل RDS الخاص بك، فيُرجى إضافة عناوين NAT IP الثابتة الموضّحة في الوثائق إلى
التحكم في الوصول المستند إلى عنوان IP
Inbound rules في مجموعة الأمان الخاصة بـ RDS.
للاتصال بمثيل RDS الخاص بك عبر شبكة خاصة، يمكنك استخدام AWS PrivateLink. اتبع دليل إعداد AWS PrivateLink لـ ClickPipes لإعداد هذا الاتصال.