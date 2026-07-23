يوضح هذا الدليل خطوة بخطوة كيفية إعداد مثيل RDS MariaDB لديك لنسخ بياناته عبر MySQL ClickPipe.

نوصي أيضًا بالاطلاع على الأسئلة الشائعة الخاصة بـ MySQL هنا . ويجري تحديث صفحة الأسئلة الشائعة باستمرار.

​ تمكين الاحتفاظ بالسجل الثنائي

السجل الثنائي هو مجموعة من ملفات السجل التي تحتوي على معلومات حول تعديلات البيانات التي أُجريت على مثيل خادم MySQL. وتُعد ملفات السجل الثنائي مطلوبة للنسخ المتماثل. يجب اتباع كلتا الخطوتين أدناه:

1 تمكين التسجيل الثنائي عبر النسخ الاحتياطي الآلي تحدد ميزة النسخ الاحتياطي الآلي ما إذا كان التسجيل الثنائي مفعّلًا أو معطّلًا في MySQL. ويمكن ضبط ذلك من خلال AWS Console: يُنصح بضبط فترة الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية على مدة طويلة بما يكفي، وفقًا لحالة استخدام النسخ المتماثل. 2 ساعات الاحتفاظ بـ binlog تستخدم Amazon RDS for MariaDB طريقة مختلفة لتحديد مدة الاحتفاظ بـ binlog، وهي مقدار الوقت الذي يُحتفَظ فيه بملف binlog الذي يحتوي على التغييرات. وإذا لم تُقرأ بعض التغييرات قبل إزالة ملف binlog، فلن يتمكن النسخ المتماثل من الاستمرار. القيمة الافتراضية لساعات الاحتفاظ بـ binlog هي NULL، ما يعني عدم الاحتفاظ بالسجلات الثنائية. لتحديد عدد الساعات للاحتفاظ بالسجلات الثنائية على مثيل قاعدة بيانات، استخدم الدالة mysql.rds_set_configuration مع فترة احتفاظ بـ binlog طويلة بما يكفي لحدوث النسخ المتماثل. ويُعد 24 hours الحد الأدنى الموصى به. mysql=> call mysql.rds_set_configuration('binlog retention hours', 24);

​ اضبط إعدادات binlog في مجموعة المعلمات

يمكنك العثور على مجموعة المعلمات بالنقر على مثيل MariaDB الخاص بك في RDS Console، ثم الانتقال إلى علامة التبويب Configurations .

عند النقر على رابط مجموعة المعلمات، ستنتقل إلى صفحة مجموعة المعلمات. وسترى زر Edit في أعلى اليمين:

يجب ضبط الإعدادات binlog_format و binlog_row_metadata و binlog_row_image على النحو التالي:

اضبط binlog_format على ROW .

اضبط binlog_row_metadata على FULL

اضبط binlog_row_image على FULL

بعد ذلك، انقر على Save Changes في أعلى اليمين. قد تحتاج إلى إعادة تشغيل المثيل حتى تدخل التغييرات حيز التنفيذ. إذا ظهر لك Pending reboot بجانب رابط مجموعة المعلمات في علامة التبويب Configurations الخاصة بمثيل RDS، فهذه علامة واضحة على ضرورة إعادة تشغيل المثيل.

إذا كان لديك عنقود MariaDB، فستجد المعلمات المذكورة أعلاه في مجموعة معلمات DB Cluster ، وليس في مجموعة مثيل DB.

​ تمكين وضع GTID

تُعدّ Global Transaction Identifiers ‏(GTIDs) معرّفات فريدة تُسنَد إلى كل معاملة مُعتمدة في MySQL/MariaDB. وهي تُبسّط النسخ المتماثل عبر binlog وتجعل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أكثر سهولة. يفعّل MariaDB وضع GTID افتراضيًا، لذلك لا يلزم المستخدم اتخاذ أي إجراء لاستخدامه.

​ إعداد مستخدم لقاعدة البيانات

اتصل بمثيل RDS MariaDB الخاص بك باستخدام مستخدم مسؤول ونفّذ الأوامر التالية:

أنشئ مستخدمًا مخصصًا لـ ClickPipes: CREATE USER ' clickpipes_user '@ 'host' IDENTIFIED BY 'some-password' ; امنح أذونات المخطط. يوضّح المثال التالي الأذونات الخاصة بقاعدة البيانات mysql . كرّر هذه الأوامر لكل قاعدة بيانات ولكل مضيف تريد إجراء النسخ المتماثل له: GRANT SELECT ON `mysql` . * TO 'clickpipes_user' @ 'host' ; امنح المستخدم أذونات النسخ المتماثل: GRANT REPLICATION CLIENT ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ; GRANT REPLICATION SLAVE ON * . * TO 'clickpipes_user' @ '%' ;

​ إعداد الوصول إلى الشبكة

​ التحكم في الوصول المستند إلى عنوان IP

Inbound rules في مجموعة الأمان الخاصة بـ RDS. إذا كنت تريد تقييد حركة المرور إلى مثيل RDS الخاص بك، فيُرجى إضافة عناوين NAT IP الثابتة الموضّحة في الوثائق إلىفي مجموعة الأمان الخاصة بـ RDS.

​ الوصول الخاص عبر AWS PrivateLink