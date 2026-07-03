توفّر هذه الصفحة مصفوفات دعم شاملة لتكاملات ClickHouse مع بحيرات البيانات. وهي تغطي الميزات المتاحة لكل تنسيق جداول مفتوح، والكتالوجات التي يمكن لـ ClickHouse الاتصال بها، والإمكانات التي يدعمها كل كتالوج.

​ دعم تنسيقات الجداول المفتوحة

المفتاح: ✅ مدعوم | ⚠️ جزئي / تجريبي | ❌ غير مدعوم

​ دعم الكتالوجات

يمكن لـ ClickHouse الاتصال بكتالوجات البيانات الخارجية باستخدام محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog ، الذي يعرِض الكتالوج كقاعدة بيانات في ClickHouse. وتظهر الجداول المسجَّلة في الكتالوج تلقائيًا، ويمكن الاستعلام عنها باستخدام SQL القياسية.

الكتالوجات التالية مدعومة حاليًا. راجع الدليل المرجعي لكل كتالوج للحصول على تعليمات الإعداد الكاملة.