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توفّر هذه الصفحة مصفوفات دعم شاملة لتكاملات ClickHouse مع بحيرات البيانات. وهي تغطي الميزات المتاحة لكل تنسيق جداول مفتوح، والكتالوجات التي يمكن لـ ClickHouse الاتصال بها، والإمكانات التي يدعمها كل كتالوج.

دعم تنسيقات الجداول المفتوحة

يدعم ClickHouse أربعة من تنسيقات الجداول المفتوحة: Apache Iceberg، وDelta Lake، وApache Hudi، وApache Paimon. اختر تنسيقًا أدناه لعرض مصفوفة الدعم الخاصة به. المفتاح: ✅ مدعوم | ⚠️ جزئي / تجريبي | ❌ غير مدعوم

دعم الكتالوجات

يمكن لـ ClickHouse الاتصال بكتالوجات البيانات الخارجية باستخدام محرك قاعدة البيانات DataLakeCatalog، الذي يعرِض الكتالوج كقاعدة بيانات في ClickHouse. وتظهر الجداول المسجَّلة في الكتالوج تلقائيًا، ويمكن الاستعلام عنها باستخدام SQL القياسية. الكتالوجات التالية مدعومة حاليًا. راجع الدليل المرجعي لكل كتالوج للحصول على تعليمات الإعداد الكاملة. تتطلب جميع تكاملات الكتالوج حاليًا تمكين إعداد تجريبي أو بإصدار بيتا. وباستثناء Microsoft OneLake وDatabricks Unity Catalog، توفّر جميع الكتالوجات وصولًا للقراءة فقط — إذ يمكن الاستعلام عن الجداول، ولكن لا يمكن إنشاؤها أو الكتابة إليها عبر اتصال الكتالوج. ولتحميل البيانات من كتالوج إلى ClickHouse بهدف تسريع التحليلات، استخدم INSERT INTO SELECT كما هو موضح في دليل تسريع التحليلات. وللكتابة مرة أخرى إلى تنسيقات الجداول المفتوحة، أنشئ جداول Iceberg مستقلة كما هو موضح في دليل كتابة البيانات.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦