يدعم ClickHouse أربعة من تنسيقات الجداول المفتوحة: Apache Iceberg، وDelta Lake، وApache Hudi، وApache Paimon. اختر تنسيقًا أدناه لعرض مصفوفة الدعم الخاصة به. المفتاح: ✅ مدعوم | ⚠️ جزئي / تجريبي | ❌ غير مدعوم
دعم تنسيقات الجداول المفتوحة
- Apache Iceberg
- Delta Lake
- Apache Hudi
- Apache Paimon
|الميزة
|الحالة
|ملاحظات
|أنظمة التخزين الخلفية
|AWS S3
|✅
|عبر
icebergS3() أو الاسم المستعار
iceberg()
|GCS
|✅
|عبر
icebergS3() أو الاسم المستعار
iceberg()
|Azure Blob Storage
|✅
|عبر
icebergAzure()
|HDFS
|⚠️
|عبر
icebergHDFS(). مهمل.
|نظام الملفات المحلي
|✅
|عبر
icebergLocal()
|أساليب الوصول
|دالة table function
|✅
icebergS3() مع متغيرات لكل نظام تخزين خلفي
|محرك table engine
|✅
IcebergS3 مع متغيرات لكل نظام تخزين خلفي
|قراءات موزعة على مستوى العنقود
|✅
icebergS3Cluster,
icebergAzureCluster,
icebergHDFSCluster
|المجموعات المسماة
|✅
|تعريف مجموعة مسماة
|ميزات القراءة
|دعم القراءة
|✅
|دعم كامل لعبارات SELECT مع جميع دوال ClickHouse SQL
|تقليم الأقسام
|✅
|راجع تقليم الأقسام.
|التقسيم المخفي
|✅
|التقسيم المستند إلى تحويلات Iceberg مدعوم
|تطور التقسيم
|✅
|قراءة الجداول ذات مواصفات التقسيم التي تتغير بمرور الوقت مدعومة
|تطور المخطط
|✅
|إضافة الأعمدة وإزالتها وإعادة ترتيبها. راجع تطور المخطط.
|ترقية الأنواع / توسيعها
|✅
int →
long,
float →
double,
decimal(P,S) →
decimal(P',S) حيث P’ > P. راجع تطور المخطط.
|السفر عبر الزمن / اللقطات
|✅
|عبر الإعدادات
iceberg_timestamp_ms أو
iceberg_snapshot_id. راجع السفر عبر الزمن.
|حذف حسب الموضع
|✅
|راجع معالجة الصفوف المحذوفة.
|حذف بالمساواة
|✅
|لمحرك الجدول فقط، بدءًا من v25.8+. راجع معالجة الصفوف المحذوفة.
|الدمج عند القراءة
|⚠️
|تجريبي. مدعوم لـ عمليات الحذف.
|إصدارات التنسيق
|⚠️
|الإصداران v1 وv2 مدعومان. V3 غير مدعوم.
|إحصاءات الأعمدة
|✅
|فلاتر Bloom / ملفات puffin
|❌
|فهارس Bloom filter في ملفات puffin غير مدعومة
|الأعمدة الافتراضية
|✅
_path,
_file,
_size,
_time,
_etag. راجع الأعمدة الافتراضية.
|ميزات الكتابة
|إنشاء جدول
|✅
|تجريبي. يتطلب
allow_insert_into_iceberg = 1. بدءًا من v25.7+. راجع إنشاء جدول.
|INSERT
|✅
|Beta بدءًا من 26.2. يتطلب
allow_insert_into_iceberg = 1. راجع إدراج البيانات.
|DELETE
|✅
|تجريبية. يتطلب
allow_insert_into_iceberg = 1. من خلال
ALTER TABLE ... DELETE WHERE. راجع حذف البيانات.
|ALTER TABLE (تغييرات المخطط)
|✅
|تجريبية. يتطلب
allow_insert_into_iceberg = 1. إضافة الأعمدة أو حذفها أو تعديلها أو إعادة تسميتها. راجع تطور المخطط.
|الدمج
|⚠️
|تجريبية. يتطلب
allow_experimental_iceberg_compaction = 1. يدمج ملفات حذف المواضع في ملفات البيانات. راجع الدمج. عمليات Compaction الأخرى في Iceberg غير مدعومة.
|UPDATE / MERGE
|❌
|غير مدعوم. راجع الدمج.
|النسخ عند الكتابة
|❌
|غير مدعوم
|انتهاء صلاحية اللقطات
|❌
|غير مدعوم
|إزالة الملفات اليتيمة
|❌
|غير مدعوم
|كتابة الأقسام
|✅
|مدعوم.
|تعديل الأقسام
|❌
|تغيير آلية التقسيم من ClickHouse غير مدعوم. يمكن لـ ClickHouse الكتابة إلى جداول Iceberg ذات التقسيم المتطور.
|البيانات الوصفية
|التفريع والوسوم
|❌
|مراجع الفروع/الوسوم في Iceberg غير مدعومة
|تحديد ملف البيانات الوصفية
|✅
|يدعم تحديد البيانات الوصفية عبر catalogs، أو سرد الدليل البسيط، أو باستخدام ‘version-hint’، أو عبر مسار محدد. يمكن ضبط ذلك عبر
iceberg_metadata_file_path و
iceberg_metadata_table_uuid. راجع تحديد ملف البيانات الوصفية.
|التخزين المؤقت للبيانات
|✅
|الآلية نفسها المستخدمة في محركات التخزين S3/Azure/HDFS. راجع ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات.
|التخزين المؤقت للبيانات الوصفية
|✅
|تُخزَّن ملفات manifest وملفات البيانات الوصفية مؤقتًا في الذاكرة. وهو مفعّل افتراضيًا عبر
use_iceberg_metadata_files_cache. راجع ذاكرة التخزين المؤقت للبيانات الوصفية.
يمكن لـ ClickHouse الاتصال بكتالوجات البيانات الخارجية باستخدام محرك قاعدة البيانات
دعم الكتالوجات
DataLakeCatalog، الذي يعرِض الكتالوج كقاعدة بيانات في ClickHouse. وتظهر الجداول المسجَّلة في الكتالوج تلقائيًا، ويمكن الاستعلام عنها باستخدام SQL القياسية.
الكتالوجات التالية مدعومة حاليًا. راجع الدليل المرجعي لكل كتالوج للحصول على تعليمات الإعداد الكاملة.
تتطلب جميع تكاملات الكتالوج حاليًا تمكين إعداد تجريبي أو بإصدار بيتا. وباستثناء Microsoft OneLake وDatabricks Unity Catalog، توفّر جميع الكتالوجات وصولًا للقراءة فقط — إذ يمكن الاستعلام عن الجداول، ولكن لا يمكن إنشاؤها أو الكتابة إليها عبر اتصال الكتالوج. ولتحميل البيانات من كتالوج إلى ClickHouse بهدف تسريع التحليلات، استخدم
|الكتالوج
|التنسيقات
|القراءة
|إنشاء جدول
|INSERT
|الدليل المرجعي
|AWS Glue Catalog
|Iceberg
|✅ بيتا
|❌
|❌
|دليل Glue catalog
|BigLake Metastore
|Iceberg
|✅ بيتا
|❌
|❌
|دليل BigLake Metastore
|Databricks Unity Catalog
|Delta, Iceberg
|✅ بيتا
|✅ بيتا
|✅ بيتا
|دليل Unity Catalog
|Iceberg REST
|Iceberg
|✅ بيتا
|❌
|❌
|دليل REST catalog
|Lakekeeper
|Iceberg
|✅ بيتا
|❌
|❌
|دليل Lakekeeper catalog
|Project Nessie
|Iceberg
|✅ تجريبي
|❌
|❌
|دليل Nessie catalog
|Microsoft OneLake
|Iceberg
|✅ بيتا
|✅ بيتا
|✅ بيتا
|دليل OneLake catalog
INSERT INTO SELECT كما هو موضح في دليل تسريع التحليلات. وللكتابة مرة أخرى إلى تنسيقات الجداول المفتوحة، أنشئ جداول Iceberg مستقلة كما هو موضح في دليل كتابة البيانات.