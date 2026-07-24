يدعم ClickHouse التكامل مع عدة كتالوجات (Unity وGlue وREST وPolaris وغيرها). سيرشدك هذا الدليل خلال الخطوات اللازمة للاستعلام عن بياناتك باستخدام ClickHouse وكتالوج Lakekeeper. Lakekeeper هو تنفيذ مفتوح المصدر لكتالوج REST لـ Apache Iceberg، ويوفّر ما يلي:
يعمل التكامل مع كتالوج Lakekeeper مع جداول Iceberg فقط. يدعم هذا التكامل كلاً من AWS S3 وموفري التخزين السحابي الآخرين.
- تنفيذ Rust native لأداء عالٍ وموثوقية عالية
- امتثال REST API لمواصفة Iceberg REST كتالوج
- تكامل Cloud storage مع التخزين المتوافق مع S3
نظراً لأن هذه الميزة تجريبية، ستحتاج إلى تفعيلها باستخدام:
SET allow_experimental_database_iceberg = 1;
للتطوير والاختبار محليًا، يمكنك استخدام إعداد Lakekeeper مُشغَّل داخل حاويات. يُعد هذا النهج مثاليًا للتعلّم، وإنشاء النماذج الأولية، وبيئات التطوير.
إعداد بيئة التطوير المحلية
المتطلبات الأساسية
- Docker وDocker Compose: تأكد من أن Docker مثبّت ويعمل
- الإعداد النموذجي: يمكنك استخدام إعداد
docker-composeالخاص بـ Lakekeeper
يمكنك استخدام إعداد docker-compose الرسمي لـ Lakekeeper، الذي يوفّر بيئة متكاملة تضم Lakekeeper، وخلفية بيانات وصفية لـ PostgreSQL، وMinIO لتخزين الكائنات. الخطوة 1: أنشئ مجلدًا جديدًا لتشغيل المثال فيه، ثم أنشئ ملف
إعداد كتالوج Lakekeeper المحلي
docker-compose.yml بالتكوين التالي:
الخطوة 2: شغّل الأمر التالي لتشغيل الخدمات:
version: '3.8'
services:
lakekeeper:
image: quay.io/lakekeeper/catalog:latest
environment:
- LAKEKEEPER__PG_ENCRYPTION_KEY=This-is-NOT-Secure!
- LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_READ=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres
- LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_WRITE=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres
- RUST_LOG=info
command: ["serve"]
healthcheck:
test: ["CMD", "/home/nonroot/lakekeeper", "healthcheck"]
interval: 1s
timeout: 10s
retries: 10
start_period: 30s
depends_on:
migrate:
condition: service_completed_successfully
db:
condition: service_healthy
minio:
condition: service_healthy
ports:
- 8181:8181
networks:
- iceberg_net
migrate:
image: quay.io/lakekeeper/catalog:latest-main
environment:
- LAKEKEEPER__PG_ENCRYPTION_KEY=This-is-NOT-Secure!
- LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_READ=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres
- LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_WRITE=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres
- RUST_LOG=info
restart: "no"
command: ["migrate"]
depends_on:
db:
condition: service_healthy
networks:
- iceberg_net
bootstrap:
image: curlimages/curl
depends_on:
lakekeeper:
condition: service_healthy
restart: "no"
command:
- -w
- "%{http_code}"
- "-X"
- "POST"
- "-v"
- "http://lakekeeper:8181/management/v1/bootstrap"
- "-H"
- "Content-Type: application/json"
- "--data"
- '{"accept-terms-of-use": true}'
- "-o"
- "/dev/null"
networks:
- iceberg_net
initialwarehouse:
image: curlimages/curl
depends_on:
lakekeeper:
condition: service_healthy
bootstrap:
condition: service_completed_successfully
restart: "no"
command:
- -w
- "%{http_code}"
- "-X"
- "POST"
- "-v"
- "http://lakekeeper:8181/management/v1/warehouse"
- "-H"
- "Content-Type: application/json"
- "--data"
- '{"warehouse-name": "demo", "project-id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "storage-profile": {"type": "s3", "bucket": "warehouse-rest", "key-prefix": "", "assume-role-arn": null, "endpoint": "http://minio:9000", "region": "local-01", "path-style-access": true, "flavor": "minio", "sts-enabled": true}, "storage-credential": {"type": "s3", "credential-type": "access-key", "aws-access-key-id": "minio", "aws-secret-access-key": "ClickHouse_Minio_P@ssw0rd"}}'
- "-o"
- "/dev/null"
networks:
- iceberg_net
db:
image: bitnami/postgresql:16.3.0
environment:
- POSTGRESQL_USERNAME=postgres
- POSTGRESQL_PASSWORD=postgres
- POSTGRESQL_DATABASE=postgres
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres -p 5432 -d postgres"]
interval: 2s
timeout: 10s
retries: 5
start_period: 10s
volumes:
- postgres_data:/bitnami/postgresql
networks:
- iceberg_net
minio:
image: bitnami/minio:2025.4.22
environment:
- MINIO_ROOT_USER=minio
- MINIO_ROOT_PASSWORD=ClickHouse_Minio_P@ssw0rd
- MINIO_API_PORT_NUMBER=9000
- MINIO_CONSOLE_PORT_NUMBER=9001
- MINIO_SCHEME=http
- MINIO_DEFAULT_BUCKETS=warehouse-rest
networks:
iceberg_net:
aliases:
- warehouse-rest.minio
ports:
- "9002:9000"
- "9003:9001"
healthcheck:
test: ["CMD", "mc", "ls", "local", "|", "grep", "warehouse-rest"]
interval: 2s
timeout: 10s
retries: 3
start_period: 15s
volumes:
- minio_data:/bitnami/minio/data
clickhouse:
image: clickhouse/clickhouse-server:head
container_name: lakekeeper-clickhouse
user: '0:0' # Ensures root permissions
ports:
- "8123:8123"
- "9000:9000"
volumes:
- clickhouse_data:/var/lib/clickhouse
- ./clickhouse/data_import:/var/lib/clickhouse/data_import # Mount dataset folder
networks:
- iceberg_net
environment:
- CLICKHOUSE_DB=default
- CLICKHOUSE_USER=default
- CLICKHOUSE_DO_NOT_CHOWN=1
- CLICKHOUSE_PASSWORD=
depends_on:
lakekeeper:
condition: service_healthy
minio:
condition: service_healthy
volumes:
postgres_data:
minio_data:
clickhouse_data:
networks:
iceberg_net:
driver: bridge
الخطوة 3: انتظر حتى تصبح جميع الخدمات جاهزة. يمكنك الاطلاع على السجلات:
docker compose up -d
docker-compose logs -f
يتطلب إعداد Lakekeeper تحميل البيانات التجريبية إلى جداول Iceberg أولاً. تأكد من أن البيئة قد أنشأت الجداول وعبّأتها بالبيانات قبل محاولة الاستعلام عنها عبر ClickHouse. ويعتمد توفّر الجداول على إعداد docker-compose المستخدم وعلى البرامج النصية الخاصة بتحميل البيانات التجريبية.
اتصل بحاوية ClickHouse لديك:
الاتصال بـ كتالوج Lakekeeper المحلي
ثم أنشئ اتصال قاعدة البيانات بـ كتالوج Lakekeeper:
docker exec -it lakekeeper-clickhouse clickhouse-client
SET allow_experimental_database_iceberg = 1;
CREATE DATABASE demo
ENGINE = DataLakeCatalog('http://lakekeeper:8181/catalog', 'minio', 'ClickHouse_Minio_P@ssw0rd')
SETTINGS catalog_type = 'rest', storage_endpoint = 'http://minio:9002/warehouse-rest', warehouse = 'demo'
الآن بعد إعداد الاتصال، يمكنك البدء في الاستعلام عبر كتالوج Lakekeeper. على سبيل المثال:
الاستعلام عن جداول كتالوج Lakekeeper باستخدام ClickHouse
إذا كان إعدادك يتضمن بيانات تجريبية (مثل مجموعة بيانات سيارات الأجرة)، فيُفترض أن ترى جداول مثل:
USE demo;
SHOW TABLES;
┌─name──────────┐
│ default.taxis │
└───────────────┘
لاستعلام أحد الجداول (إذا كان متاحًا):
إذا لم تظهر أي جداول، فعادةً ما يعني ذلك أحد الأمور التالية:
- لم تُنشئ البيئة الجداول التجريبية بعد
- لم تكتمل تهيئة خدمة كتالوج Lakekeeper بعد
- لم تكتمل بعد عملية تحميل البيانات التجريبية
docker-compose logs spark
SELECT count(*) FROM `default.taxis`;
┌─count()─┐
│ 2171187 │
└─────────┘
لفحص DDL للجدول:
علامات الاقتباس المعكوسة مطلوبةعلامات الاقتباس المعكوسة مطلوبة لأن ClickHouse لا يدعم سوى نطاق أسماء واحد.
SHOW CREATE TABLE `default.taxis`;
┌─statement─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE demo.`default.taxis` │
│ ( │
│ `VendorID` Nullable(Int64), │
│ `tpep_pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `tpep_dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `passenger_count` Nullable(Float64), │
│ `trip_distance` Nullable(Float64), │
│ `RatecodeID` Nullable(Float64), │
│ `store_and_fwd_flag` Nullable(String), │
│ `PULocationID` Nullable(Int64), │
│ `DOLocationID` Nullable(Int64), │
│ `payment_type` Nullable(Int64), │
│ `fare_amount` Nullable(Float64), │
│ `extra` Nullable(Float64), │
│ `mta_tax` Nullable(Float64), │
│ `tip_amount` Nullable(Float64), │
│ `tolls_amount` Nullable(Float64), │
│ `improvement_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `total_amount` Nullable(Float64), │
│ `congestion_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `airport_fee` Nullable(Float64) │
│ ) │
│ ENGINE = Iceberg('http://minio:9002/warehouse-rest/warehouse/default/taxis/', 'minio', '[HIDDEN]') │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
إذا كنت بحاجة إلى تحميل البيانات من كتالوج Lakekeeper إلى ClickHouse، فابدأ بإنشاء جدول ClickHouse محلي:
تحميل البيانات من بحيرة البيانات لديك إلى ClickHouse
ثم حمّل البيانات من جدولك في كتالوج Lakekeeper باستخدام
CREATE TABLE taxis
(
`VendorID` Int64,
`tpep_pickup_datetime` DateTime64(6),
`tpep_dropoff_datetime` DateTime64(6),
`passenger_count` Float64,
`trip_distance` Float64,
`RatecodeID` Float64,
`store_and_fwd_flag` String,
`PULocationID` Int64,
`DOLocationID` Int64,
`payment_type` Int64,
`fare_amount` Float64,
`extra` Float64,
`mta_tax` Float64,
`tip_amount` Float64,
`tolls_amount` Float64,
`improvement_surcharge` Float64,
`total_amount` Float64,
`congestion_surcharge` Float64,
`airport_fee` Float64
)
ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(tpep_pickup_datetime)
ORDER BY (VendorID, tpep_pickup_datetime, PULocationID, DOLocationID);
INSERT INTO SELECT:
INSERT INTO taxis
SELECT * FROM demo.`default.taxis`;