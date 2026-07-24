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يعمل التكامل مع كتالوج Lakekeeper مع جداول Iceberg فقط. يدعم هذا التكامل كلاً من AWS S3 وموفري التخزين السحابي الآخرين.
يدعم ClickHouse التكامل مع عدة كتالوجات (Unity وGlue وREST وPolaris وغيرها). سيرشدك هذا الدليل خلال الخطوات اللازمة للاستعلام عن بياناتك باستخدام ClickHouse وكتالوج Lakekeeper. Lakekeeper هو تنفيذ مفتوح المصدر لكتالوج REST لـ Apache Iceberg، ويوفّر ما يلي:
  • تنفيذ Rust native لأداء عالٍ وموثوقية عالية
  • امتثال REST API لمواصفة Iceberg REST كتالوج
  • تكامل Cloud storage مع التخزين المتوافق مع S3
نظراً لأن هذه الميزة تجريبية، ستحتاج إلى تفعيلها باستخدام: SET allow_experimental_database_iceberg = 1;

إعداد بيئة التطوير المحلية

للتطوير والاختبار محليًا، يمكنك استخدام إعداد Lakekeeper مُشغَّل داخل حاويات. يُعد هذا النهج مثاليًا للتعلّم، وإنشاء النماذج الأولية، وبيئات التطوير.

المتطلبات الأساسية

  1. Docker وDocker Compose: تأكد من أن Docker مثبّت ويعمل
  2. الإعداد النموذجي: يمكنك استخدام إعداد docker-compose الخاص بـ Lakekeeper

إعداد كتالوج Lakekeeper المحلي

يمكنك استخدام إعداد docker-compose الرسمي لـ Lakekeeper، الذي يوفّر بيئة متكاملة تضم Lakekeeper، وخلفية بيانات وصفية لـ PostgreSQL، وMinIO لتخزين الكائنات. الخطوة 1: أنشئ مجلدًا جديدًا لتشغيل المثال فيه، ثم أنشئ ملف docker-compose.yml بالتكوين التالي:
الخطوة 2: شغّل الأمر التالي لتشغيل الخدمات:
الخطوة 3: انتظر حتى تصبح جميع الخدمات جاهزة. يمكنك الاطلاع على السجلات:
يتطلب إعداد Lakekeeper تحميل البيانات التجريبية إلى جداول Iceberg أولاً. تأكد من أن البيئة قد أنشأت الجداول وعبّأتها بالبيانات قبل محاولة الاستعلام عنها عبر ClickHouse. ويعتمد توفّر الجداول على إعداد docker-compose المستخدم وعلى البرامج النصية الخاصة بتحميل البيانات التجريبية.

الاتصال بـ كتالوج Lakekeeper المحلي

اتصل بحاوية ClickHouse لديك:
ثم أنشئ اتصال قاعدة البيانات بـ كتالوج Lakekeeper:

الاستعلام عن جداول كتالوج Lakekeeper باستخدام ClickHouse

الآن بعد إعداد الاتصال، يمكنك البدء في الاستعلام عبر كتالوج Lakekeeper. على سبيل المثال:
إذا كان إعدادك يتضمن بيانات تجريبية (مثل مجموعة بيانات سيارات الأجرة)، فيُفترض أن ترى جداول مثل:
إذا لم تظهر أي جداول، فعادةً ما يعني ذلك أحد الأمور التالية:
  1. لم تُنشئ البيئة الجداول التجريبية بعد
  2. لم تكتمل تهيئة خدمة كتالوج Lakekeeper بعد
  3. لم تكتمل بعد عملية تحميل البيانات التجريبية
يمكنك التحقق من سجلات Spark لمعرفة مدى تقدّم إنشاء الجداول:
لاستعلام أحد الجداول (إذا كان متاحًا):
علامات الاقتباس المعكوسة مطلوبةعلامات الاقتباس المعكوسة مطلوبة لأن ClickHouse لا يدعم سوى نطاق أسماء واحد.
لفحص DDL للجدول:

تحميل البيانات من بحيرة البيانات لديك إلى ClickHouse

إذا كنت بحاجة إلى تحميل البيانات من كتالوج Lakekeeper إلى ClickHouse، فابدأ بإنشاء جدول ClickHouse محلي:
ثم حمّل البيانات من جدولك في كتالوج Lakekeeper باستخدام INSERT INTO SELECT:
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦