نظرًا لأن هذه الميزة لا تزال في المرحلة التجريبية، فستحتاج إلى تفعيلها باستخدام:
SET allow_database_iceberg = 1;
قبل الاستعلام عن جدولك في Microsoft Fabric، ستحتاج إلى جمع المعلومات التالية:
جمع المتطلبات الخاصة بـ OneLake
- معرّف المستأجر لـ OneLake (Entra ID الخاص بك)
- معرّف التطبيق (client)
- السرّ الخاص بالعميل
- معرّف warehouse ومعرّف عنصر البيانات
بعد توفر المعلومات المطلوبة أعلاه، يمكنك الآن إنشاء اتصال بين Microsoft OneLake وClickHouse، ولكن قبل ذلك يجب تفعيل الكتالوجات:
إنشاء اتصال بين OneLake وClickHouse
SET allow_database_iceberg=1
الاتصال بـ OneLake
CREATE DATABASE onelake_catalog
ENGINE = DataLakeCatalog('https://onelake.table.fabric.microsoft.com/iceberg')
SETTINGS
catalog_type = 'onelake',
warehouse = 'warehouse_id/data_item_id',
onelake_tenant_id = '<tenant_id>',
oauth_server_uri = 'https://login.microsoftonline.com/<tenant_id>/oauth2/v2.0/token',
auth_scope = 'https://storage.azure.com/.default',
onelake_client_id = '<client_id>',
onelake_client_secret = '<client_secret>'
الآن وبعد إعداد الاتصال، يمكنك البدء في الاستعلام عن OneLake:
الاستعلام عن OneLake باستخدام ClickHouse
SHOW TABLES FROM onelake_catalog
إذا كنت تستخدم عميل Iceberg، فلن تظهر سوى جداول Delta التي تكون فيها Uniform مفعّلة: للاستعلام عن جدول:
Query id: 8f6124c4-45c2-4351-b49a-89dc13e548a7
┌─name──────────────────────────┐
1. │ year_2017.green_tripdata_2017 │
2. │ year_2018.green_tripdata_2018 │
3. │ year_2019.green_tripdata_2019 │
4. │ year_2020.green_tripdata_2020 │
5. │ year_2022.green_tripdata_2022 │
└───────────────────────────────┘
SELECT *
FROM onelake_catalog.`year_2017.green_tripdata_2017`
LIMIT 1
Query id: db6b4bda-cc58-4ca1-8891-e0d14f02c890
Row 1:
──────
VendorID: 2
lpep_pickup_datetime: 2017-05-18 16:55:43.000000
lpep_dropoff_datetime: 2017-05-18 18:04:11.000000
store_and_fwd_flag: N
RatecodeID: 2
PULocationID: 130
DOLocationID: 48
passenger_count: 2
trip_distance: 12.43
fare_amount: 52
extra: 4.5
mta_tax: 0.5
tip_amount: 0
tolls_amount: 33
ehail_fee: ᴺᵁᴸᴸ
improvement_surcharge: 0.3
total_amount: 90.3
payment_type: 2
trip_type: 1
congestion_surcharge: ᴺᵁᴸᴸ
source_file: green_tripdata_2017-05.parquet
لفحص تعريف DDL للجدول:
علامات الاقتباس المعكوسة (`) مطلوبةعلامات الاقتباس المعكوسة (`) مطلوبة لأن ClickHouse لا يدعم أكثر من حيز أسماء واحد.
SHOW CREATE TABLE onelake_catalog.`year_2017.green_tripdata_2017`
Query id: 8bd5bd8e-83be-453e-9a88-32de12ba7f24
┌─statement───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ CREATE TABLE onelake_catalog.`year_2017.green_tripdata_2017` ↴│
│↳( ↴│
│↳ `VendorID` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `lpep_pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')), ↴│
│↳ `lpep_dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')), ↴│
│↳ `store_and_fwd_flag` Nullable(String), ↴│
│↳ `RatecodeID` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `PULocationID` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `DOLocationID` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `passenger_count` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `trip_distance` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `fare_amount` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `extra` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `mta_tax` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `tip_amount` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `tolls_amount` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `ehail_fee` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `improvement_surcharge` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `total_amount` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `payment_type` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `trip_type` Nullable(Int64), ↴│
│↳ `congestion_surcharge` Nullable(Float64), ↴│
│↳ `source_file` Nullable(String) ↴│
│↳) ↴│
│↳ENGINE = Iceberg('abfss://<warehouse_id>@onelake.dfs.fabric.microsoft.com/<data_item_id>/Tables/year_2017/green_tripdata_2017') │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
إذا كنت بحاجة إلى استيراد البيانات من OneLake إلى ClickHouse:
استيراد البيانات من بحيرة البيانات إلى ClickHouse
CREATE TABLE trips
ENGINE = MergeTree
ORDER BY coalesce(VendorID, 0)
AS SELECT *
FROM onelake_catalog.`year_2017.green_tripdata_2017`
Query id: d15983a6-ef6a-40fe-80d5-19274b9fe328
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 32.570 sec. Processed 11.74 million rows, 275.37 MB (360.36 thousand rows/s., 8.45 MB/s.)
Peak memory usage: 1.31 GiB.