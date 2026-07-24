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يدعم ClickHouse التكامل مع عدة كتالوجات ‏(مثل OneLake وUnity وGlue وPolaris وغيرها). سيوضح لك هذا الدليل الخطوات اللازمة للاستعلام عن بياناتك المخزنة في Microsoft OneLake باستخدام ClickHouse وOneLake. يدعم Microsoft OneLake عدة تنسيقات جداول ضمن بيئة lakehouse الخاصة به. ومع ClickHouse، يمكنك الاستعلام عن جداول Iceberg.
نظرًا لأن هذه الميزة لا تزال في المرحلة التجريبية، فستحتاج إلى تفعيلها باستخدام: SET allow_database_iceberg = 1;

جمع المتطلبات الخاصة بـ OneLake

قبل الاستعلام عن جدولك في Microsoft Fabric، ستحتاج إلى جمع المعلومات التالية:
  • معرّف المستأجر لـ OneLake (Entra ID الخاص بك)
  • معرّف التطبيق (client)
  • السرّ الخاص بالعميل
  • معرّف warehouse ومعرّف عنصر البيانات
معرّف warehouse لديك هو Workspace ID الخاص بك. بالنسبة إلى Data Item ID، نوصي باستخدام Lakehouse ID الخاص بك. وفقًا لاختباراتنا، لا يعمل هذا مع Warehouse ID. راجع وثائق Microsoft OneLake للمساعدة في العثور على هذه القيم.

إنشاء اتصال بين OneLake وClickHouse

بعد توفر المعلومات المطلوبة أعلاه، يمكنك الآن إنشاء اتصال بين Microsoft OneLake وClickHouse، ولكن قبل ذلك يجب تفعيل الكتالوجات:

الاتصال بـ OneLake

الاستعلام عن OneLake باستخدام ClickHouse

الآن وبعد إعداد الاتصال، يمكنك البدء في الاستعلام عن OneLake:
إذا كنت تستخدم عميل Iceberg، فلن تظهر سوى جداول Delta التي تكون فيها Uniform مفعّلة: للاستعلام عن جدول:
علامات الاقتباس المعكوسة (`) مطلوبةعلامات الاقتباس المعكوسة (`) مطلوبة لأن ClickHouse لا يدعم أكثر من حيز أسماء واحد.
لفحص تعريف DDL للجدول:

استيراد البيانات من بحيرة البيانات إلى ClickHouse

إذا كنت بحاجة إلى استيراد البيانات من OneLake إلى ClickHouse:
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦