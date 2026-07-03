CREATE DATABASE uk ;

CREATE TABLE uk .uk_price_paid

(

price UInt32,

date Date ,

postcode1 LowCardinality(String),

postcode2 LowCardinality(String),

type Enum8( 'terraced' = 1 , 'semi-detached' = 2 , 'detached' = 3 , 'flat' = 4 , 'other' = 0 ),

is_new UInt8,

duration Enum8( 'freehold' = 1 , 'leasehold' = 2 , 'unknown' = 0 ),

addr1 String,

addr2 String,

street LowCardinality(String),

locality LowCardinality(String),

town LowCardinality(String),

district LowCardinality(String),

county LowCardinality(String)

)

ENGINE = MergeTree