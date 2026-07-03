- نقل البيانات إلى التخزين طويل الأمد - تصل البيانات إلى ClickHouse بوصفها طبقة تحليلات فورية، تُغذّي لوحات المعلومات والتقارير التشغيلية. وبمجرد أن تتجاوز البيانات نافذتها الزمنية الفورية، يمكن كتابتها إلى Iceberg في التخزين الكائني للاحتفاظ بها بصورة دائمة وبتكلفة منخفضة وبتنسيق قابل للتشغيل البيني.
- ETL العكسي - تنتج التحويلات وعمليات التجميع والإثراء التي تُنفَّذ داخل ClickHouse مجموعات بيانات مشتقة تحتاج الأدوات اللاحقة والفرق الأخرى إلى استهلاكها. وتؤدي كتابة هذه النتائج إلى جداول Iceberg إلى إتاحتها عبر منظومة البيانات الأوسع.
INSERT INTO SELECT نقل البيانات من جداول ClickHouse إلى جداول Iceberg المخزنة في التخزين الكائني.
الكتابة إلى تنسيقات الجداول المفتوحة مدعومة حاليًا لجداول Iceberg فقط. ويجري حاليًا تطوير دعم جزئي لجداول Delta Lake. ويجب ألا تكون الجداول مُدارة بواسطة catalog.
في هذا الدليل، سنستخدم مجموعة البيانات UK Price Paid — وهي سجل عام يتضمن كل معاملة بيع لعقار سكني في إنجلترا وويلز.
إعداد مجموعة بيانات كمصدر
أنشئ جدول MergeTree واملأه
املأ الجدول مباشرةً من مصدر CSV عام:
CREATE DATABASE uk;
CREATE TABLE uk.uk_price_paid
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 LowCardinality(String),
postcode2 LowCardinality(String),
type Enum8('terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4, 'other' = 0),
is_new UInt8,
duration Enum8('freehold' = 1, 'leasehold' = 2, 'unknown' = 0),
addr1 String,
addr2 String,
street LowCardinality(String),
locality LowCardinality(String),
town LowCardinality(String),
district LowCardinality(String),
county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);
INSERT INTO uk.uk_price_paid
SELECT
toUInt32(price_string) AS price,
parseDateTimeBestEffortUS(time) AS date,
splitByChar(' ', postcode)[1] AS postcode1,
splitByChar(' ', postcode)[2] AS postcode2,
transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,
b = 'Y' AS is_new,
transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,
addr1,
addr2,
street,
locality,
town,
district,
county
FROM url(
'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv',
'CSV',
'uuid_string String,
price_string String,
time String,
postcode String,
a String,
b String,
c String,
addr1 String,
addr2 String,
street String,
locality String,
town String,
district String,
county String,
d String,
e String'
) SETTINGS max_http_get_redirects=10;
30906560 rows in set. Elapsed: 59.852 sec. Processed 30.91 million rows, 5.41 GB (516.39 thousand rows/s., 90.40 MB/s.)
Peak memory usage: 485.15 MiB.
كتابة البيانات في جدول Iceberg
لكتابة البيانات في Iceberg، أنشئ جدولًا باستخدام محرك الجدول
إنشاء جدول Iceberg
IcebergS3.
لاحظ أنه يجب تبسيط المخطط مقارنةً بجدول MergeTree المصدر. يدعم ClickHouse نظام أنواع أكثر ثراءً من Iceberg وملفات Parquet الأساسية، لذا فإن الأنواع مثل
Enum و
LowCardinality و
UInt8 غير مدعومة في Iceberg ويجب تحويلها إلى أنواع متوافقة.
CREATE TABLE uk.uk_iceberg
(
price UInt32,
date Date,
postcode1 String,
postcode2 String,
type UInt32,
is_new UInt32,
duration UInt32,
addr1 String,
addr2 String,
street String,
locality String,
town String,
district String,
county String
)
ENGINE = IcebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg_uk_price_paid/', '<aws_access_key>', '<aws_secret_key>', '<session_token>')
استخدم
إدراج مجموعة فرعية من البيانات
INSERT INTO SELECT لكتابة البيانات من جدول MergeTree إلى جدول Iceberg. في هذا المثال، نُدرِج معاملات لندن فقط:
SET allow_experimental_insert_into_iceberg = 1;
INSERT INTO uk.uk_iceberg SELECT *
FROM uk.uk_price_paid
WHERE town = 'LONDON'
2346741 rows in set. Elapsed: 1.419 sec. Processed 30.91 million rows, 153.43 MB (21.78 million rows/s., 108.15 MB/s.)
Peak memory usage: 371.60 MiB.
تُخزَّن البيانات الآن بصيغة Iceberg في التخزين الكائني، ويمكن الاستعلام عنها عبر ClickHouse أو أي أداة أخرى تقرأ Iceberg:
الاستعلام عن جدول Iceberg
SELECT
locality,
count()
FROM uk.uk_iceberg
WHERE locality != ''
GROUP BY locality
ORDER BY count() DESC
LIMIT 10
┌─locality────┬─count()─┐
│ LONDON │ 896796 │
│ WALTHAMSTOW │ 8610 │
│ LEYTON │ 3525 │
│ CHINGFORD │ 3133 │
│ HORNSEY │ 2794 │
│ STREATHAM │ 2760 │
│ WOOD GREEN │ 2443 │
│ ACTON │ 2155 │
│ LEYTONSTONE │ 2102 │
│ EAST HAM │ 2085 │
└─────────────┴─────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.329 sec. Processed 457.86 thousand rows, 2.62 MB (1.39 million rows/s., 7.95 MB/s.)
Peak memory usage: 12.19 MiB.
لا تقتصر جداول Iceberg على تخزين الصفوف الخام، بل يمكنها أيضًا الاحتفاظ بمخرجات عمليات التجميع والتحويل، أي نتائج عمليات ETL التي تُنفَّذ داخل ClickHouse. ويفيد ذلك في نشر الملخصات المحسوبة مسبقًا إلى lakehouse لاستخدامها في المراحل اللاحقة.
كتابة النتائج المجمّعة
أنشئ جدول Iceberg للبيانات المجمّعة
CREATE TABLE uk.uk_avg_town
(
price Float64,
town String
)
ENGINE = IcebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg_uk_avg_town/', '<aws_access_key>', '<aws_secret_key>', '<session_token>')
احسب متوسط أسعار العقارات حسب البلدة، ثم اكتب النتائج مباشرةً في Iceberg:
إدراج البيانات المُجمَّعة
INSERT INTO uk.uk_avg_town SELECT
avg(price) AS price,
town
FROM uk.uk_price_paid
GROUP BY town
1173 rows in set. Elapsed: 0.480 sec. Processed 30.91 million rows, 185.44 MB (64.34 million rows/s., 386.05 MB/s.)
Peak memory usage: 4.18 MiB.
يمكن الآن للأدوات الأخرى — ولمثيلات ClickHouse الأخرى — قراءة مجموعة البيانات المحسوبة مسبقًا:
الاستعلام عن الجدول المجمّع
SELECT
town,
price
FROM uk.uk_avg_town
ORDER BY price DESC
LIMIT 10
┌─town───────────────┬──────────────price─┐
│ GATWICK │ 28232811.583333332 │
│ THORNHILL │ 985000 │
│ VIRGINIA WATER │ 984633.2938574939 │
│ CHALFONT ST GILES │ 863347.7280187573 │
│ COBHAM │ 775251.47313278 │
│ PURFLEET-ON-THAMES │ 772651.8 │
│ BEACONSFIELD │ 746052.9327405858 │
│ ESHER │ 686708.4969745865 │
│ KESTON │ 654541.1774842045 │
│ GERRARDS CROSS │ 639109.4084023251 │
└────────────────────┴────────────────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.210 sec.