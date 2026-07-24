يدعم ClickHouse التكامل مع عدة catalogs (Unity وGlue وREST وPolaris وغيرها). سيرشدك هذا الدليل خلال الخطوات اللازمة للاستعلام عن بياناتك باستخدام ClickHouse ومواصفة كتالوج REST. كتالوج REST هي مواصفة موحّدة لواجهة برمجة تطبيقات خاصة بـ Iceberg catalogs، وتدعمها منصات متعددة، منها:
يعمل التكامل مع كتالوج REST مع جداول Iceberg فقط. يدعم هذا التكامل AWS S3 وغيره من موفري خدمات التخزين السحابي.
- بيئات التطوير المحلية (باستخدام إعدادات docker-compose)
- الخدمات المُدارة مثل Tabular.io
- تنفيذات كتالوج REST ذاتية الاستضافة
نظرًا إلى أن هذه الميزة لا تزال تجريبية، ستحتاج إلى تمكينها باستخدام:
SET allow_database_iceberg = 1;
لأغراض التطوير والاختبار المحليَّين، يمكنك استخدام إعداد REST catalog مُشغَّل ضمن حاويات. ويُعد هذا النهج مثاليًا للتعلّم، وبناء النماذج الأوّلية، وبيئات التطوير.
إعداد بيئة التطوير المحلية
المتطلبات الأساسية
- Docker وDocker Compose: تأكد من أن Docker مُثبّت ويعمل
- إعداد تجريبي: يمكنك استخدام إعدادات
docker-composeمختلفة (انظر صور Docker البديلة أدناه)
يمكنك استخدام تطبيقات مختلفة لـ كتالوج REST تعمل داخل حاويات، مثل Databricks docker-spark-iceberg، إذ يوفّر بيئة متكاملة تضم Spark + Iceberg + كتالوج REST باستخدام docker-compose، ما يجعله خيارًا مثاليًا لاختبار تكاملات Iceberg. الخطوة 1: أنشئ مجلدًا جديدًا لتشغيل المثال فيه، ثم أنشئ ملف
إعداد كتالوج REST محلي
docker-compose.yml مستخدمًا الإعدادات من Databricks docker-spark-iceberg.
الخطوة 2: بعد ذلك، أنشئ ملف
docker-compose.override.yml وضع فيه إعدادات حاوية ClickHouse التالية:
الخطوة 3: قم بتشغيل الأمر التالي لبدء الخدمات:
version: '3.8'
services:
clickhouse:
image: clickhouse/clickhouse-server:25.5.6
container_name: clickhouse
user: '0:0' # Ensures root permissions
ports:
- "8123:8123"
- "9002:9000"
volumes:
- ./clickhouse:/var/lib/clickhouse
- ./clickhouse/data_import:/var/lib/clickhouse/data_import # Mount dataset folder
networks:
- iceberg_net
environment:
- CLICKHOUSE_DB=default
- CLICKHOUSE_USER=default
- CLICKHOUSE_DO_NOT_CHOWN=1
- CLICKHOUSE_PASSWORD=
الخطوة 4: انتظر حتى تصبح جميع الخدمات جاهزة. يمكنك الاطلاع على السجلات:
docker compose up
docker-compose logs -f
يتطلب إعداد كتالوج REST تحميل بيانات العينة إلى جداول Iceberg أولاً. تأكد من أن بيئة Spark قد أنشأت الجداول وعبّأتها بالبيانات قبل محاولة الاستعلام عنها عبر ClickHouse. ويعتمد توفر الجداول على إعداد
docker-compose المستخدم والبرامج النصية لتحميل بيانات العينة.
اتصل بحاوية ClickHouse لديك:
الاتصال بـ كتالوج REST المحلي
ثم أنشئ اتصال قاعدة البيانات مع كتالوج REST:
docker exec -it clickhouse clickhouse-client
SET allow_database_iceberg = 1;
CREATE DATABASE demo
ENGINE = DataLakeCatalog('http://rest:8181/v1', 'admin', 'password')
SETTINGS
catalog_type = 'rest',
storage_endpoint = 'http://minio:9000/lakehouse',
warehouse = 'demo'
بعد إعداد الاتصال، يمكنك البدء في الاستعلام عبر كتالوج REST. على سبيل المثال:
الاستعلام عن جداول كتالوج REST باستخدام ClickHouse
إذا كان إعدادك يتضمن بيانات نموذجية (مثل بيانات سيارات الأجرة)، فمن المفترض أن ترى جداول مثل:
USE demo;
SHOW TABLES;
┌─name──────────┐
│ default.taxis │
└───────────────┘
لاستعلام أحد الجداول (إذا كان متاحًا):
إذا لم تظهر أي جداول، فعادةً ما يعني ذلك أحد الأمور التالية:
- لم تُنشئ بيئة Spark الجداول النموذجية بعد
- لم تكتمل تهيئة خدمة كتالوج REST بعد
- لم تكتمل بعد عملية تحميل البيانات النموذجية
docker-compose logs spark
SELECT count(*) FROM `default.taxis`;
┌─count()─┐
│ 2171187 │
└─────────┘
لفحص تعريف الجدول (DDL):
علامات الاقتباس المعكوسة مطلوبةعلامات الاقتباس المعكوسة مطلوبة لأن ClickHouse لا يدعم أكثر من مساحة أسماء واحدة.
SHOW CREATE TABLE `default.taxis`;
┌─statement─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE demo.`default.taxis` │
│ ( │
│ `VendorID` Nullable(Int64), │
│ `tpep_pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `tpep_dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `passenger_count` Nullable(Float64), │
│ `trip_distance` Nullable(Float64), │
│ `RatecodeID` Nullable(Float64), │
│ `store_and_fwd_flag` Nullable(String), │
│ `PULocationID` Nullable(Int64), │
│ `DOLocationID` Nullable(Int64), │
│ `payment_type` Nullable(Int64), │
│ `fare_amount` Nullable(Float64), │
│ `extra` Nullable(Float64), │
│ `mta_tax` Nullable(Float64), │
│ `tip_amount` Nullable(Float64), │
│ `tolls_amount` Nullable(Float64), │
│ `improvement_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `total_amount` Nullable(Float64), │
│ `congestion_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `airport_fee` Nullable(Float64) │
│ ) │
│ ENGINE = Iceberg('http://minio:9000/lakehouse/warehouse/default/taxis/', 'admin', '[HIDDEN]') │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
إذا كنت بحاجة إلى تحميل بيانات من كتالوج REST إلى ClickHouse، فابدأ بإنشاء جدول ClickHouse محلي:
تحميل البيانات من بحيرة البيانات لديك إلى ClickHouse
ثم حمّل البيانات من الجدول في REST catalog عبر
CREATE TABLE taxis
(
`VendorID` Int64,
`tpep_pickup_datetime` DateTime64(6),
`tpep_dropoff_datetime` DateTime64(6),
`passenger_count` Float64,
`trip_distance` Float64,
`RatecodeID` Float64,
`store_and_fwd_flag` String,
`PULocationID` Int64,
`DOLocationID` Int64,
`payment_type` Int64,
`fare_amount` Float64,
`extra` Float64,
`mta_tax` Float64,
`tip_amount` Float64,
`tolls_amount` Float64,
`improvement_surcharge` Float64,
`total_amount` Float64,
`congestion_surcharge` Float64,
`airport_fee` Float64
)
ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(tpep_pickup_datetime)
ORDER BY (VendorID, tpep_pickup_datetime, PULocationID, DOLocationID);
INSERT INTO SELECT:
INSERT INTO taxis
SELECT * FROM demo.`default.taxis`;