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يعمل التكامل مع كتالوج REST مع جداول Iceberg فقط. يدعم هذا التكامل AWS S3 وغيره من موفري خدمات التخزين السحابي.
يدعم ClickHouse التكامل مع عدة catalogs‏ (Unity وGlue وREST وPolaris وغيرها). سيرشدك هذا الدليل خلال الخطوات اللازمة للاستعلام عن بياناتك باستخدام ClickHouse ومواصفة كتالوج REST. كتالوج REST هي مواصفة موحّدة لواجهة برمجة تطبيقات خاصة بـ Iceberg catalogs، وتدعمها منصات متعددة، منها:
  • بيئات التطوير المحلية (باستخدام إعدادات docker-compose)
  • الخدمات المُدارة مثل Tabular.io
  • تنفيذات كتالوج REST ذاتية الاستضافة
نظرًا إلى أن هذه الميزة لا تزال تجريبية، ستحتاج إلى تمكينها باستخدام: SET allow_database_iceberg = 1;

إعداد بيئة التطوير المحلية

لأغراض التطوير والاختبار المحليَّين، يمكنك استخدام إعداد REST catalog مُشغَّل ضمن حاويات. ويُعد هذا النهج مثاليًا للتعلّم، وبناء النماذج الأوّلية، وبيئات التطوير.

المتطلبات الأساسية

  1. Docker وDocker Compose: تأكد من أن Docker مُثبّت ويعمل
  2. إعداد تجريبي: يمكنك استخدام إعدادات docker-compose مختلفة (انظر صور Docker البديلة أدناه)

إعداد كتالوج REST محلي

يمكنك استخدام تطبيقات مختلفة لـ كتالوج REST تعمل داخل حاويات، مثل Databricks docker-spark-iceberg، إذ يوفّر بيئة متكاملة تضم Spark + Iceberg + كتالوج REST باستخدام docker-compose، ما يجعله خيارًا مثاليًا لاختبار تكاملات Iceberg. الخطوة 1: أنشئ مجلدًا جديدًا لتشغيل المثال فيه، ثم أنشئ ملف docker-compose.yml مستخدمًا الإعدادات من Databricks docker-spark-iceberg. الخطوة 2: بعد ذلك، أنشئ ملف docker-compose.override.yml وضع فيه إعدادات حاوية ClickHouse التالية:
الخطوة 3: قم بتشغيل الأمر التالي لبدء الخدمات:
الخطوة 4: انتظر حتى تصبح جميع الخدمات جاهزة. يمكنك الاطلاع على السجلات:
يتطلب إعداد كتالوج REST تحميل بيانات العينة إلى جداول Iceberg أولاً. تأكد من أن بيئة Spark قد أنشأت الجداول وعبّأتها بالبيانات قبل محاولة الاستعلام عنها عبر ClickHouse. ويعتمد توفر الجداول على إعداد docker-compose المستخدم والبرامج النصية لتحميل بيانات العينة.

الاتصال بـ كتالوج REST المحلي

اتصل بحاوية ClickHouse لديك:
ثم أنشئ اتصال قاعدة البيانات مع كتالوج REST:

الاستعلام عن جداول كتالوج REST باستخدام ClickHouse

بعد إعداد الاتصال، يمكنك البدء في الاستعلام عبر كتالوج REST. على سبيل المثال:
إذا كان إعدادك يتضمن بيانات نموذجية (مثل بيانات سيارات الأجرة)، فمن المفترض أن ترى جداول مثل:
إذا لم تظهر أي جداول، فعادةً ما يعني ذلك أحد الأمور التالية:
  1. لم تُنشئ بيئة Spark الجداول النموذجية بعد
  2. لم تكتمل تهيئة خدمة كتالوج REST بعد
  3. لم تكتمل بعد عملية تحميل البيانات النموذجية
يمكنك التحقق من سجلات Spark لمعرفة مدى تقدّم إنشاء الجداول:
لاستعلام أحد الجداول (إذا كان متاحًا):
علامات الاقتباس المعكوسة مطلوبةعلامات الاقتباس المعكوسة مطلوبة لأن ClickHouse لا يدعم أكثر من مساحة أسماء واحدة.
لفحص تعريف الجدول (DDL):

تحميل البيانات من بحيرة البيانات لديك إلى ClickHouse

إذا كنت بحاجة إلى تحميل بيانات من كتالوج REST إلى ClickHouse، فابدأ بإنشاء جدول ClickHouse محلي:
ثم حمّل البيانات من الجدول في REST catalog عبر INSERT INTO SELECT:
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦