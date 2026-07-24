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يعمل التكامل مع كتالوج Nessie مع جداول Iceberg فقط. يدعم هذا التكامل كلاً من AWS S3 وغيره من موفري التخزين السحابي.
يدعم ClickHouse التكامل مع عدة كتالوجات ‏(Unity وGlue وREST وPolaris وغيرها). يوضح لك هذا الدليل خطوات الاستعلام عن بياناتك باستخدام ClickHouse وكتالوج Nessie. Nessie هو كتالوج معاملات مفتوح المصدر لبحيرات البيانات، ويوفر ما يلي:
  • تحكم في إصدارات البيانات مستوحى من Git باستخدام الفروع وعمليات commit
  • معاملات عابرة للجداول وضمانات الرؤية
  • الامتثال لواجهة برمجة تطبيقات REST وفق مواصفة كتالوج REST الخاصة بـ Iceberg
  • نهج بحيرة بيانات مفتوحة يدعم Hive وSpark وDremio وTrino وغير ذلك
  • جاهز للإنتاج للنشر على Docker أو Kubernetes
نظراً لأن هذه الميزة تجريبية، ستحتاج إلى تفعيلها باستخدام: SET allow_experimental_database_iceberg = 1;

إعداد بيئة التطوير المحلية

للتطوير والاختبار محليًا، يمكنك استخدام إعداد Nessie قائم على الحاويات. يُعد هذا النهج مثاليًا للتعلّم، وإنشاء النماذج الأولية، وبيئات التطوير.

المتطلبات المسبقة

  1. Docker وDocker Compose: تأكد من أن Docker مُثبّت ويعمل.
  2. إعداد نموذجي: يمكنك استخدام إعداد docker-compose الرسمي لـ Nessie

إعداد كتالوج Nessie المحلي

يمكنك استخدام إعداد docker-compose الرسمي لـ Nessie الذي يوفّر بيئة متكاملة تضم Nessie، ومستودع إصدارات داخل الذاكرة، وMinIO لتخزين الكائنات. الخطوة 1: أنشئ مجلدًا جديدًا لتشغيل المثال فيه، ثم أنشئ ملفًا باسم docker-compose.yml بالتكوين التالي:
الخطوة 2: شغّل الأمر التالي لتشغيل الخدمات:
الخطوة 3: انتظر حتى تصبح جميع الخدمات جاهزة. يمكنك التحقق من السجلات:
يستخدم إعداد Nessie مستودع إصدارات داخل الذاكرة، ويتطلب تحميل البيانات التجريبية إلى جداول Iceberg أولًا. تأكد من أن البيئة قد أنشأت الجداول وعبّأتها بالبيانات قبل محاولة الاستعلام عنها من خلال ClickHouse.

الاتصال بـ كتالوج Nessie المحلي

اتصل بحاوية ClickHouse الخاصة بك:
ثم أنشئ اتصال قاعدة البيانات إلى كتالوج Nessie:

الاستعلام عن جداول كتالوج Nessie باستخدام ClickHouse

الآن بعد إعداد الاتصال، يمكنك البدء في الاستعلام من خلال كتالوج Nessie. على سبيل المثال:
إذا كان إعدادك يتضمن بيانات نموذجية (مثل مجموعة بيانات سيارات الأجرة)، فمن المفترض أن ترى جداول مثل:
إذا لم تظهر أي جداول، فعادةً ما يعني ذلك أحد الأمور التالية:
  1. لم تُنشئ البيئة الجداول التجريبية بعد
  2. لم تتم تهيئة خدمة كتالوج Nessie بالكامل بعد
  3. لم تكتمل عملية تحميل البيانات التجريبية بعد
يمكنك التحقق من سجلات Nessie لمعرفة نشاط الكتالوج:
لاستعلام أحد الجداول (إذا كان متاحًا):
علامات الاقتباس المعكوسة مطلوبةعلامات الاقتباس المعكوسة مطلوبة لأن ClickHouse لا يدعم أكثر من حيّز أسماء واحد.
لفحص عبارة DDL الخاصة بالجدول:

تحميل البيانات من بحيرة البيانات لديك إلى ClickHouse

إذا كنت بحاجة إلى تحميل بيانات من كتالوج Nessie إلى ClickHouse، فابدأ بإنشاء جدول ClickHouse محلي:
ثم حمِّل البيانات من جدول كتالوج Nessie عبر INSERT INTO SELECT:
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦