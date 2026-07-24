يدعم ClickHouse التكامل مع عدة كتالوجات (Unity وGlue وREST وPolaris وغيرها). يوضح لك هذا الدليل خطوات الاستعلام عن بياناتك باستخدام ClickHouse وكتالوج Nessie. Nessie هو كتالوج معاملات مفتوح المصدر لبحيرات البيانات، ويوفر ما يلي:
يعمل التكامل مع كتالوج Nessie مع جداول Iceberg فقط. يدعم هذا التكامل كلاً من AWS S3 وغيره من موفري التخزين السحابي.
- تحكم في إصدارات البيانات مستوحى من Git باستخدام الفروع وعمليات commit
- معاملات عابرة للجداول وضمانات الرؤية
- الامتثال لواجهة برمجة تطبيقات REST وفق مواصفة كتالوج REST الخاصة بـ Iceberg
- نهج بحيرة بيانات مفتوحة يدعم Hive وSpark وDremio وTrino وغير ذلك
- جاهز للإنتاج للنشر على Docker أو Kubernetes
نظراً لأن هذه الميزة تجريبية، ستحتاج إلى تفعيلها باستخدام:
SET allow_experimental_database_iceberg = 1;
للتطوير والاختبار محليًا، يمكنك استخدام إعداد Nessie قائم على الحاويات. يُعد هذا النهج مثاليًا للتعلّم، وإنشاء النماذج الأولية، وبيئات التطوير.
إعداد بيئة التطوير المحلية
المتطلبات المسبقة
- Docker وDocker Compose: تأكد من أن Docker مُثبّت ويعمل.
- إعداد نموذجي: يمكنك استخدام إعداد docker-compose الرسمي لـ Nessie
يمكنك استخدام إعداد docker-compose الرسمي لـ Nessie الذي يوفّر بيئة متكاملة تضم Nessie، ومستودع إصدارات داخل الذاكرة، وMinIO لتخزين الكائنات. الخطوة 1: أنشئ مجلدًا جديدًا لتشغيل المثال فيه، ثم أنشئ ملفًا باسم
إعداد كتالوج Nessie المحلي
docker-compose.yml بالتكوين التالي:
الخطوة 2: شغّل الأمر التالي لتشغيل الخدمات:
version: '3.8'
services:
nessie:
image: ghcr.io/projectnessie/nessie:latest
ports:
- "19120:19120"
environment:
- nessie.version.store.type=IN_MEMORY
- nessie.catalog.default-warehouse=warehouse
- nessie.catalog.warehouses.warehouse.location=s3://my-bucket/
- nessie.catalog.service.s3.default-options.endpoint=http://minio:9000/
- nessie.catalog.service.s3.default-options.access-key=urn:nessie-secret:quarkus:nessie.catalog.secrets.access-key
- nessie.catalog.service.s3.default-options.path-style-access=true
- nessie.catalog.service.s3.default-options.auth-type=STATIC
- nessie.catalog.secrets.access-key.name=admin
- nessie.catalog.secrets.access-key.secret=password
- nessie.catalog.service.s3.default-options.region=us-east-1
- nessie.server.authentication.enabled=false
depends_on:
minio:
condition: service_healthy
networks:
- iceberg_net
minio:
image: quay.io/minio/minio
ports:
- "9002:9000"
- "9003:9001"
environment:
- MINIO_ROOT_USER=admin
- MINIO_ROOT_PASSWORD=password
- MINIO_REGION=us-east-1
healthcheck:
test: ["CMD", "mc", "ready", "local"]
interval: 5s
timeout: 10s
retries: 5
start_period: 30s
entrypoint: >
/bin/sh -c "
minio server /data --console-address ':9001' &
sleep 10;
mc alias set myminio http://localhost:9000 admin password;
mc mb myminio/my-bucket --ignore-existing;
tail -f /dev/null"
networks:
- iceberg_net
clickhouse:
image: clickhouse/clickhouse-server:head
container_name: nessie-clickhouse
user: '0:0' # Ensures root permissions
ports:
- "8123:8123"
- "9000:9000"
volumes:
- clickhouse_data:/var/lib/clickhouse
- ./clickhouse/data_import:/var/lib/clickhouse/data_import # Mount dataset folder
networks:
- iceberg_net
environment:
- CLICKHOUSE_DB=default
- CLICKHOUSE_USER=default
- CLICKHOUSE_DO_NOT_CHOWN=1
- CLICKHOUSE_PASSWORD=
depends_on:
nessie:
condition: service_started
minio:
condition: service_healthy
volumes:
clickhouse_data:
networks:
iceberg_net:
driver: bridge
الخطوة 3: انتظر حتى تصبح جميع الخدمات جاهزة. يمكنك التحقق من السجلات:
docker compose up -d
docker-compose logs -f
يستخدم إعداد Nessie مستودع إصدارات داخل الذاكرة، ويتطلب تحميل البيانات التجريبية إلى جداول Iceberg أولًا. تأكد من أن البيئة قد أنشأت الجداول وعبّأتها بالبيانات قبل محاولة الاستعلام عنها من خلال ClickHouse.
اتصل بحاوية ClickHouse الخاصة بك:
الاتصال بـ كتالوج Nessie المحلي
ثم أنشئ اتصال قاعدة البيانات إلى كتالوج Nessie:
docker exec -it nessie-clickhouse clickhouse-client
SET allow_experimental_database_iceberg = 1;
CREATE DATABASE demo
ENGINE = DataLakeCatalog('http://nessie:19120/iceberg', 'admin', 'password')
SETTINGS catalog_type = 'rest', storage_endpoint = 'http://minio:9002/my-bucket', warehouse = 'warehouse'
الآن بعد إعداد الاتصال، يمكنك البدء في الاستعلام من خلال كتالوج Nessie. على سبيل المثال:
الاستعلام عن جداول كتالوج Nessie باستخدام ClickHouse
إذا كان إعدادك يتضمن بيانات نموذجية (مثل مجموعة بيانات سيارات الأجرة)، فمن المفترض أن ترى جداول مثل:
USE demo;
SHOW TABLES;
┌─name──────────┐
│ default.taxis │
└───────────────┘
لاستعلام أحد الجداول (إذا كان متاحًا):
إذا لم تظهر أي جداول، فعادةً ما يعني ذلك أحد الأمور التالية:
- لم تُنشئ البيئة الجداول التجريبية بعد
- لم تتم تهيئة خدمة كتالوج Nessie بالكامل بعد
- لم تكتمل عملية تحميل البيانات التجريبية بعد
docker-compose logs nessie
SELECT count(*) FROM `default.taxis`;
┌─count()─┐
│ 2171187 │
└─────────┘
لفحص عبارة DDL الخاصة بالجدول:
علامات الاقتباس المعكوسة مطلوبةعلامات الاقتباس المعكوسة مطلوبة لأن ClickHouse لا يدعم أكثر من حيّز أسماء واحد.
SHOW CREATE TABLE `default.taxis`;
┌─statement─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE demo.`default.taxis` │
│ ( │
│ `VendorID` Nullable(Int64), │
│ `tpep_pickup_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `tpep_dropoff_datetime` Nullable(DateTime64(6)), │
│ `passenger_count` Nullable(Float64), │
│ `trip_distance` Nullable(Float64), │
│ `RatecodeID` Nullable(Float64), │
│ `store_and_fwd_flag` Nullable(String), │
│ `PULocationID` Nullable(Int64), │
│ `DOLocationID` Nullable(Int64), │
│ `payment_type` Nullable(Int64), │
│ `fare_amount` Nullable(Float64), │
│ `extra` Nullable(Float64), │
│ `mta_tax` Nullable(Float64), │
│ `tip_amount` Nullable(Float64), │
│ `tolls_amount` Nullable(Float64), │
│ `improvement_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `total_amount` Nullable(Float64), │
│ `congestion_surcharge` Nullable(Float64), │
│ `airport_fee` Nullable(Float64) │
│ ) │
│ ENGINE = Iceberg('http://localhost:9002/my-bucket/default/taxis/', 'admin', '[HIDDEN]') │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
إذا كنت بحاجة إلى تحميل بيانات من كتالوج Nessie إلى ClickHouse، فابدأ بإنشاء جدول ClickHouse محلي:
تحميل البيانات من بحيرة البيانات لديك إلى ClickHouse
ثم حمِّل البيانات من جدول كتالوج Nessie عبر
CREATE TABLE taxis
(
`VendorID` Int64,
`tpep_pickup_datetime` DateTime64(6),
`tpep_dropoff_datetime` DateTime64(6),
`passenger_count` Float64,
`trip_distance` Float64,
`RatecodeID` Float64,
`store_and_fwd_flag` String,
`PULocationID` Int64,
`DOLocationID` Int64,
`payment_type` Int64,
`fare_amount` Float64,
`extra` Float64,
`mta_tax` Float64,
`tip_amount` Float64,
`tolls_amount` Float64,
`improvement_surcharge` Float64,
`total_amount` Float64,
`congestion_surcharge` Float64,
`airport_fee` Float64
)
ENGINE = MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(tpep_pickup_datetime)
ORDER BY (VendorID, tpep_pickup_datetime, PULocationID, DOLocationID);
INSERT INTO SELECT:
INSERT INTO taxis
SELECT * FROM demo.`default.taxis`;