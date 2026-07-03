- الفهرس الأساسي المتناثر - يرتّب البيانات على القرص وفقًا لمفتاح محدد، مما يتيح لـ ClickHouse تجاوز نطاقات كبيرة من الصفوف غير ذات الصلة أثناء الاستعلامات.
- أنواع بيانات محسّنة - دعم أصلي لأنواع مثل JSON وLowCardinality وEnum، مما يتيح تخزينًا أكثر كثافة ومعالجة أسرع.
- فهارس التخطي و**فهارس النص الكامل** - بُنى فهارس ثانوية تتيح لـ ClickHouse تخطي الحبيبات التي لا تطابق شروط التصفية في الاستعلام، وتكون فعّالة بشكل خاص مع أعباء عمل البحث النصي.
- عمليات إدراج سريعة مع دمج تلقائي - صُمم ClickHouse لعمليات الإدراج عالية الإنتاجية، ويقوم تلقائيًا بدمج أجزاء البيانات في الخلفية، على نحو مماثل لعملية compaction في تنسيقات الجداول المفتوحة.
- محسّن لعمليات القراءة المتزامنة - يوفّر تخطيط التخزين العمودي في MergeTree، إلى جانب طبقات متعددة من التخزين المؤقت، دعمًا لأعباء العمل التحليلية في الوقت الفعلي وعالية التزامن، وهو ما لم تُصمم له تنسيقات الجداول المفتوحة.
INSERT INTO SELECT للحصول على تحليلات أسرع.
سنستخدم اتصال Unity Catalog نفسه الوارد في الدليل السابق، عبر نقطة نهاية REST الخاصة بـ Iceberg:
الاتصال بالكتالوج
SET allow_database_iceberg = 1;
CREATE DATABASE unity
ENGINE = DataLakeCatalog('https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/api/2.1/unity-catalog/iceberg-rest')
SETTINGS catalog_type = 'rest', catalog_credential = '<client-id>:<client-secret>', warehouse = 'workspace',
oauth_server_uri = 'https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/oidc/v1/token', auth_scope = 'all-apis,sql';
عرض الجداول
SHOW TABLES FROM unity
┌─name───────────────────────────────────────────────┐
│ unity.logs │
│ unity.single_day_log │
└────────────────────────────────────────────────────┘
استكشاف المخطط
يحتوي هذا الجدول على نحو 283 مليون صف من سجلات عمليات تشغيل اختبارات ClickHouse CI، وهي مجموعة بيانات واقعية لاستكشاف الأداء التحليلي.
SHOW CREATE TABLE unity.`icebench.single_day_log`
CREATE TABLE unity.`icebench.single_day_log`
(
`pull_request_number` Nullable(Int64),
`commit_sha` Nullable(String),
`check_start_time` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`check_name` Nullable(String),
`instance_type` Nullable(String),
`instance_id` Nullable(String),
`event_date` Nullable(Date32),
`event_time` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`event_time_microseconds` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`thread_name` Nullable(String),
`thread_id` Nullable(Decimal(20, 0)),
`level` Nullable(String),
`query_id` Nullable(String),
`logger_name` Nullable(String),
`message` Nullable(String),
`revision` Nullable(Int64),
`source_file` Nullable(String),
`source_line` Nullable(Decimal(20, 0)),
`message_format_string` Nullable(String)
)
ENGINE = Iceberg('s3://...')
SELECT count()
FROM unity.`icebench.single_day_log`
┌───count()─┐
│ 282634391 │ -- 282.63 million
└───────────┘
1 row in set. Elapsed: 1.265 sec.
لنُجرِ استعلامًا يُصفّي السجلات حسب اسم الخيط ونوع المثيل، ويبحث في نص الرسالة عن الأخطاء، ويجمع النتائج حسب المُسجِّل:
الاستعلام في جدول بحيرة البيانات
SELECT
logger_name,
count() AS c
FROM icebench.`icebench.single_day_log`
WHERE (thread_name = 'TCPHandler')
AND (instance_type = 'm6i.4xlarge')
AND hasToken(message, 'error')
GROUP BY logger_name
ORDER BY c DESC
LIMIT 5
يستغرق الاستعلام ما يقارب 9 ثوانٍ لأن ClickHouse يضطر إلى إجراء فحص كامل للجدول عبر جميع ملفات Parquet في تخزين الكائنات. ويمكن تحسين الأداء باستخدام التقسيم، لكن أعمدة مثل
┌─logger_name──────────────┬────c─┐
│ executeQuery │ 6907 │
│ TCPHandler │ 4145 │
│ TCP-Session │ 790 │
│ PostgreSQLConnectionPool │ 530 │
│ ContextAccess (default) │ 392 │
└──────────────────────────┴──────┘
5 rows in set. Elapsed: 8.921 sec. Processed 282.63 million rows, 5.42 GB (31.68 million rows/s., 607.26 MB/s.)
Peak memory usage: 4.35 GiB.
logger_name قد تكون عالية التفرّد بدرجة تجعل تقسيمها بفعالية أمرًا صعبًا. كما لا تتوفر لدينا فهارس مثل الفهارس النصية لتقليص البيانات بدرجة أكبر. وهنا يتفوّق MergeTree.
إدخال البيانات إلى MergeTree
ننشيء جدول MergeTree مع بذل بعض الجهد لتحسين المخطط. لاحظ بعض الاختلافات الرئيسية مقارنةً بمخطط Iceberg:
أنشئ جدولًا مُحسَّنًا
- من دون مغلِّفات
Nullable- تؤدي إزالة
Nullableإلى تحسين كفاءة التخزين وأداء الاستعلامات.
LowCardinality(String)في الأعمدة
levelو
instance_typeو
thread_nameو
check_name- يطبّق ترميزًا قاموسيًا على العمود عندما يكون عدد القيم المميّزة فيه قليلًا، مما يحسّن الضغط ويُسرّع التصفية.
- فهرس النص الكامل على العمود
message- يسرّع عمليات البحث النصي المعتمدة على الرموز مثل
hasToken(message, 'error').
- مفتاح
ORDER BYبالقيمة
(instance_type, thread_name, toStartOfMinute(event_time))- يرتّب البيانات على القرص بما يتوافق مع أنماط التصفية الشائعة، بحيث يتمكن الفهرس الأساسي المتناثر من تخطّي الحبيبات غير ذات الصلة.
SET enable_full_text_index = 1;
CREATE TABLE single_day_log
(
`pull_request_number` Int64,
`commit_sha` String,
`check_start_time` DateTime64(6, 'UTC'),
`check_name` LowCardinality(String),
`instance_type` LowCardinality(String),
`instance_id` String,
`event_date` Date32,
`event_time` DateTime64(6, 'UTC'),
`event_time_microseconds` DateTime64(6, 'UTC'),
`thread_name` LowCardinality(String),
`thread_id` Decimal(20, 0),
`level` LowCardinality(String),
`query_id` String,
`logger_name` String,
`message` String,
`revision` Int64,
`source_file` String,
`source_line` Decimal(20, 0),
`message_format_string` String,
INDEX text_idx(message) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (instance_type, thread_name, toStartOfMinute(event_time))
استخدم
إدراج البيانات من الكتالوج
INSERT INTO SELECT لتحميل نحو 300 مليون صف من جدول بحيرة البيانات إلى جدول ClickHouse لدينا:
INSERT INTO single_day_log SELECT * FROM icebench.`icebench.single_day_log`
282634391 rows in set. Elapsed: 237.680 sec. Processed 282.63 million rows, 5.42 GB (1.19 million rows/s., 22.79 MB/s.)
Peak memory usage: 18.62 GiB.
إذا نفّذنا الآن الاستعلام نفسه على جدول MergeTree، فسنلاحظ تحسنًا كبيرًا في الأداء:
أعد تنفيذ الاستعلام
SELECT
logger_name,
count() AS c
FROM single_day_log
WHERE (thread_name = 'TCPHandler')
AND (instance_type = 'm6i.4xlarge')
AND hasToken(message, 'error')
GROUP BY logger_name
ORDER BY c DESC
LIMIT 5
يكتمل الاستعلام نفسه الآن في 0.22 ثانية — أي أسرع بنحو ~40 مرة. ويعود هذا التحسن إلى تحسينين أساسيين:
┌─logger_name──────────────┬────c─┐
│ executeQuery │ 6907 │
│ TCPHandler │ 4145 │
│ TCP-Session │ 790 │
│ PostgreSQLConnectionPool │ 530 │
│ ContextAccess (default) │ 392 │
└──────────────────────────┴──────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.220 sec. Processed 13.84 million rows, 2.85 GB (62.97 million rows/s., 12.94 GB/s.)
Peak memory usage: 1.12 GiB.
- الفهرس الأساسي المتناثر - يعني المفتاح
ORDER BY (instance_type, thread_name, ...)أن ClickHouse يمكنه الانتقال مباشرةً إلى الحبيبات المطابقة لـ
instance_type = 'm6i.4xlarge'و
thread_name = 'TCPHandler'، مما يقلل عدد الصفوف المُعالجة من 283 مليونًا إلى 14 مليونًا فقط.
- فهرس النص الكامل - يتيح الفهرس
text_idxعلى العمود
messageحلَّ
hasToken(message, 'error')عبر الفهرس بدلًا من فحص كل سلسلة رسائل، مما يقلل أكثر حجم البيانات التي يحتاج ClickHouse إلى قراءتها.