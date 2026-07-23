يُعد ClickHouse مناسبًا بشكل مثالي كقاعدة بيانات في الوقت الفعلي لتشغيل أحمال عمل التعلّم الآلي. ومع ClickHouse، أصبح تسخير GenAI لبيانات التحليلات لديك أسهل من أي وقت مضى. في هذا القسم، ستجد مجموعة من الأدلة حول كيفية استخدام ClickHouse في التعلّم الآلي وGenAI.

Section Description MCP مجموعة من الأدلة لمساعدتك على البدء في استخدام Model Context Protocol (MCP) مع ClickHouse توليد SQL بالذكاء الاصطناعي تتيح لك هذه الميزة وصف متطلبات بياناتك بلغة بسيطة، ثم يحوّلها النظام إلى عبارات SQL المقابلة. البحث المتجهي مقدمة عن vector search وQBit في ClickHouse. دفاتر Jupyter استكشاف البيانات باستخدام دفاتر Jupyter وchDB.