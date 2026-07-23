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يُعد ClickHouse مناسبًا بشكل مثالي كقاعدة بيانات في الوقت الفعلي لتشغيل أحمال عمل التعلّم الآلي. ومع ClickHouse، أصبح تسخير GenAI لبيانات التحليلات لديك أسهل من أي وقت مضى. في هذا القسم، ستجد مجموعة من الأدلة حول كيفية استخدام ClickHouse في التعلّم الآلي وGenAI.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦