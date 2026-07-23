|Section
|Description
|MCP
|مجموعة من الأدلة لمساعدتك على البدء في استخدام Model Context Protocol (MCP) مع ClickHouse
|توليد SQL بالذكاء الاصطناعي
|تتيح لك هذه الميزة وصف متطلبات بياناتك بلغة بسيطة، ثم يحوّلها النظام إلى عبارات SQL المقابلة.
|البحث المتجهي
|مقدمة عن vector search وQBit في ClickHouse.
|دفاتر Jupyter
|استكشاف البيانات باستخدام دفاتر Jupyter وchDB.
التعلّم الآلي وGenAI
الصفحة الرئيسية لأدلة حالات استخدام التعلّم الآلي وGenAI
يُعد ClickHouse مناسبًا بشكل مثالي كقاعدة بيانات في الوقت الفعلي لتشغيل أحمال عمل التعلّم الآلي. ومع ClickHouse، أصبح تسخير GenAI لبيانات التحليلات لديك أسهل من أي وقت مضى. في هذا القسم، ستجد مجموعة من الأدلة حول كيفية استخدام ClickHouse في التعلّم الآلي وGenAI.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
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