تصميم المخطط
تصميم مخطط ClickHouse لتحقيق أفضل أداء، مع مراعاة عوامل مثل الاستعلامات وتحديثات البيانات وزمن الاستجابة والحجم.
الفهارس الأولية المتفرقة
مقدمة عملية إلى الفهارس الأولية في ClickHouse.
إلغاء تطبيع البيانات
نهج إلغاء التطبيع، الذي يهدف إلى تحسين أداء الاستعلامات من خلال تخزين البيانات المرتبطة في جدول واحد.
تحميل البيانات التاريخية
تقنيات لتحميل البيانات التاريخية بكفاءة إلى جداول ClickHouse.
دالة الجدول Merge
استخدام دالة الجدول
merge للاستعلام من عدة جداول كما لو كانت جدولًا واحدًا.
الإجراءات المخزنة والعبارات المُعدّة مسبقًا
الإجراءات المخزنة ومعلمات الاستعلام في ClickHouse.
إنشاء بيانات اختبار
كيفية إنشاء بيانات اختبار عشوائية في ClickHouse.
ضغط البيانات
الضغط في ClickHouse، وأوضاع الضغط المتاحة، وكيفية اختيار الأنسب منها لأنواع بياناتك وأحمال العمل لديك.
العمل مع المصفوفات
العمل مع المصفوفات في ClickHouse.
العمل مع JOINs
العمل مع JOINs في ClickHouse.