يوضح هذا الدليل كيفية تهيئة مجموعات ClickHouse وKeeper باستخدام المشغّل.

​ إعداد ClickHouseCluster

​ الإعداد الأساسي

apiVersion : clickhouse.com/v1alpha1 kind : ClickHouseCluster metadata : name : my-cluster spec : replicas : 3 # Number of replicas per shard shards : 2 # Number of shards keeperClusterRef : name : my-keeper # Reference to KeeperCluster dataVolumeClaimSpec : resources : requests : storage : 10Gi

​ النسخ المتماثلة والشظايا

النسخ المتماثلة : عدد مثيلات ClickHouse لكل شظية (لتحقيق التوفّر العالي)

: عدد مثيلات ClickHouse لكل شظية (لتحقيق التوفّر العالي) الشظايا: عدد التقسيمات الأفقية (لأغراض التوسّع)

spec : replicas : 3 # Default: 3 shards : 2 # Default: 1

سيُنشئ عنقود يحتوي على replicas: 3 و shards: 2 ما مجموعه 6 كبسولات لـ ClickHouse.

​ تكامل Keeper

يجب أن يشير كل عنقود ClickHouse إلى KeeperCluster من أجل التنسيق:

spec : keeperClusterRef : name : my-keeper # namespace: keeper-system # Optional, defaults to the ClickHouseCluster namespace

عند تعيين keeperClusterRef.namespace ، يجب على المشغِّل مراقبة مساحتي الاسم كلتيهما. وإذا كان WATCH_NAMESPACE مُعدًّا، فأدرِج مساحتي الاسم الخاصتين بـ ClickHouse وKeeper في تلك القائمة.

​ إعداد KeeperCluster

apiVersion : clickhouse.com/v1alpha1 kind : KeeperCluster metadata : name : my-keeper spec : replicas : 3 # Must be odd: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, or 15 dataVolumeClaimSpec : resources : requests : storage : 5Gi

​ تهيئة التخزين

قم بتهيئة التخزين الدائم باستخدام dataVolumeClaimSpec ، وهو PersistentVolumeClaimSpec قياسي في Kubernetes. يحوّله المُشغِّل إلى PersistentVolumeClaim لكل نسخة متماثلة يتم ربطه على مسار البيانات /var/lib/clickhouse :

spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : fast-ssd # Optional: consider your storage class based on the installed CSI resources : requests : storage : 100Gi

لا يمكن للمُشغِّل تعديل PVC موجود إلا إذا كانت StorageClass الأساسية تدعم توسيع وحدة التخزين.

يغطي الدليل المخصّص للتخزين ووحدات التخزين إرفاق أقراص إضافية ضمن تهيئة متعددة الأقراص (JBOD)، والتشغيل من دون وحدة تخزين دائمة، وتوسيع السعة، وسياسات التخزين المخصّصة، وتشفير البيانات المخزّنة، والقواعد التي تحدد ما لا يمكن تغييره بعد الإنشاء.

​ نطاق العنقود

يحدِّد spec.clusterDomain لاحقة DNS في Kubernetes التي يستخدمها المشغِّل عند إنشاء أسماء المضيفين المؤهلة بالكامل للكبسولات التي يكتبها في إعدادات خادم ClickHouse. وتكون القيمة الافتراضية هي cluster.local ، وهو موجود في كلٍّ من ClickHouseCluster و KeeperCluster .

spec : clusterDomain : cluster.local # default; override only for a custom domain

يصل المُشغِّل إلى كل جراب عبر الخدمة عديمة الرأس بالصيغة التالية: <pod>.<headless-service>.<namespace>.svc.<clusterDomain> . وينتقل هذا اللاحقة إلى جزأين من التهيئة المُولَّدة:

في ClickHouseCluster ، تُستخدم قيمتها في أسماء مضيفات النسخ المتماثلة ضمن remote_servers (للاستعلامات بين النسخ المتماثلة واستعلامات Distributed ).

، تُستخدم قيمتها في أسماء مضيفات النسخ المتماثلة ضمن (للاستعلامات بين النسخ المتماثلة واستعلامات ). في KeeperCluster ، تُستخدَم قيمتها لبناء أسماء مضيفات عقد Keeper التي يستخدمها ClickHouse لأغراض التنسيق.

لا تُجرِ override لهذا إلا إذا كان kubelet في عنقودك يعمل باستخدام --cluster-domain مختلف عن cluster.local . إذا لم تتطابق القيمة مع نطاق العنقود الفعلي، فلن يتمكن ClickHouse من حل أسماء مضيفات Keeper والنسخ المتماثلة، مما يؤدي إلى فشل التنسيق واستعلامات Distributed مع ظهور أخطاء في حل أسماء DNS. اضبط القيمة نفسها على ClickHouseCluster و KeeperCluster الذي يشير إليه.

​ تخزين متعدد الأقراص (JBOD)

يقوم additionalVolumeClaimTemplates بإرفاق أقراص إضافية بكل نسخة متماثلة في ClickHouse، بالإضافة إلى dataVolumeClaimSpec الأساسي المطلوب لاستخدامها. يمثل كل عنصر قالب PVC — أي metadata.name مع spec الخاص بـ PVC. تُعالَج الأقراص بالطريقة نفسها تمامًا مثل قرص البيانات الأساسي — على هيئة volumeClaimTemplates في StatefulSet — لذلك تنشئ وحدة تحكم StatefulSet ملف PVC واحدًا لكل نسخة متماثلة وتحتفظ به، بالاسم <name>-<statefulset>-0 .

spec : dataVolumeClaimSpec : storageClassName : fast-ssd resources : requests : storage : 100Gi additionalVolumeClaimTemplates : - metadata : name : disk1 spec : storageClassName : fast-ssd resources : requests : storage : 100Gi - metadata : name : disk2 spec : storageClassName : fast-ssd resources : requests : storage : 100Gi

يربط المشغّل كل وحدة تخزين إضافية عند /var/lib/clickhouse/disks/<name> ويضيفها إلى إعداد تخزين يُنشئه ClickHouse. تتحول الشرطات في الاسم إلى شرطات سفلية في معرّف القرص في ClickHouse، بينما يحتفظ مسار الربط بالاسم الأصلي.

يوضع قرص البيانات الأساسي وكل قرص إضافي في وحدة تخزين واحدة ضمن سياسة التخزين default ، بحيث يوزّع ClickHouse أجزاء البيانات الجديدة عليها جميعًا بالتناوب. وتكون السعة القابلة للاستخدام هي مجموع جميع الأقراص، كما أن كل جدول لا يعيّن storage_policy خاصًا به (بما في ذلك جداول system.* ) يستخدم هذه المجموعة الموحّدة.

يجب أن تتطابق أسماء PVC مع ^[a-z]([-a-z0-9]*[a-z0-9])?$ ، وألا تتعارض مع اسم وحدة تخزين البيانات الأساسية. وكما هو الحال مع قرص البيانات الأساسي، فإن مجموعة الأقراص الإضافية تكون ثابتة عند الإنشاء: تُرفَض إضافة إدخالات أو إزالتها أو إعادة تسميتها بعد الإنشاء. يتم الاحتفاظ بـ PVCs الإضافية عند حذف العنقود، تمامًا مثل قرص البيانات الأساسي. يمكن توسيع حجم التخزين في إدخال موجود إذا كانت StorageClass تدعم التوسعة.

​ نطاق العنقود

يحدِّد spec.clusterDomain لاحقة DNS في Kubernetes التي يستخدمها المشغِّل عند إنشاء أسماء المضيفين المؤهلة بالكامل للكبسولات التي يكتبها في إعدادات خادم ClickHouse. وتكون القيمة الافتراضية هي cluster.local ، وهو موجود في كلٍّ من ClickHouseCluster و KeeperCluster .

spec : clusterDomain : cluster.local # default; override only for a custom domain

يصل المُشغِّل إلى كل جراب عبر الخدمة عديمة الرأس بالصيغة التالية: <pod>.<headless-service>.<namespace>.svc.<clusterDomain> . وينتقل هذا اللاحقة إلى جزأين من التهيئة المُولَّدة:

في ClickHouseCluster ، تُستخدم قيمتها في أسماء مضيفات النسخ المتماثلة ضمن remote_servers (للاستعلامات بين النسخ المتماثلة واستعلامات Distributed ).

، تُستخدم قيمتها في أسماء مضيفات النسخ المتماثلة ضمن (للاستعلامات بين النسخ المتماثلة واستعلامات ). في KeeperCluster ، تُستخدَم قيمتها لبناء أسماء مضيفات عقد Keeper التي يستخدمها ClickHouse لأغراض التنسيق.

لا تُجرِ override لهذا إلا إذا كان kubelet في عنقودك يعمل باستخدام --cluster-domain مختلف عن cluster.local . إذا لم تتطابق القيمة مع نطاق العنقود الفعلي، فلن يتمكن ClickHouse من حل أسماء مضيفات Keeper والنسخ المتماثلة، مما يؤدي إلى فشل التنسيق واستعلامات Distributed مع ظهور أخطاء في حل أسماء DNS. اضبط القيمة نفسها على ClickHouseCluster و KeeperCluster الذي يشير إليه.

​ إعدادات الكبسولة

​ التوزيع الطوبولوجي والتقارب التلقائيان

وزّع الكبسولات عبر مناطق التوافر:

spec : podTemplate : topologyZoneKey : topology.kubernetes.io/zone nodeHostnameKey : kubernetes.io/hostname

تأكد من أن عنقود Kubernetes لديك يضم عددًا كافيًا من العقد عبر مناطق مختلفة لاستيفاء قيود التوزيع.

​ الإعداد اليدوي

يمكن تحديد قواعد مخصّصة لتقارب/تنافر الجرابات وقيود توزيع الطوبولوجيا.

spec : podTemplate : affinity : <your-affinity-rules-here> topologySpreadConstraints : <your-topology-spread-constraints-here>

​ ميزانيات تعطيل الكبسولات

ينشئ المشغّل مورد PodDisruptionBudget ‏(PDB) لكل عنقود، بحيث لا تتسبب الاضطرابات الطوعية — مثل تفريغ العقد، وعمليات الترقية المتدرجة، وعمليات الإخلاء التي ينفذها المُوسّع التلقائي — في إسقاط عدد كافٍ من الكبسولات بما يؤدي إلى فقدان quorum أو الإخلال بالتوافر.

بالنسبة إلى عناقيد ClickHouse التي تضم أكثر من شظية واحدة، يتم إنشاء PDB واحدة لكل شظية حتى لا يُحتسب الاضطراب في شظية واحدة ضمن شظية أخرى.

​ القيم الافتراضية

يحدّد المشغّل قيماً افتراضية آمنة بناءً على حجم العنقود، بحيث توفّر عملية apply الجديدة بالفعل حماية من فقدان النصاب بالخطأ.

المورد البنية قيمة PDB الافتراضية ClickHouseCluster replicas: 1 (شظية أحادية النسخة المتماثلة) maxUnavailable: 1 — يُسمح بالتعطيل في عنقود أحادي العقدة حتى لا يتم حظر تفريغ العقدة ClickHouseCluster replicas: 2+ (شظية متعددة النسخ المتماثلة) minAvailable: 1 — يجب أن تظل نسخة متماثلة واحدة على الأقل لكل شظية قيد التشغيل KeeperCluster replicas: 1 maxUnavailable: 1 — يُسمح بالتعطيل في عنقود أحادي العقدة حتى لا يتم حظر تفريغ العقدة KeeperCluster replicas: 3+ maxUnavailable: replicas/2 — يحافظ على quorum الخاص بـ RAFT في عنقود 2F+1 (يمكن لـ 3 نسخ متماثلة تحمّل تعطل نسخة واحدة، ويمكن لـ 5 نسخ متماثلة تحمّل تعطل نسختين)

بالنسبة إلى ClickHouseCluster مكوّن من 3 شظايا مع replicas: 3 ، ينشئ المشغّل ثلاثة PDBs، واحداً لكل شظية، بحيث يكون لكل منها minAvailable: 1 .

​ تجاوز القيم الافتراضية

استخدم spec.podDisruptionBudget لتجاوز minAvailable أو maxUnavailable (واحد منهما فقط):

spec : replicas : 3 shards : 2 podDisruptionBudget : minAvailable : 2 # keep at least 2 of 3 replicas in every shard up during a disruption

أو بصيغة maxUnavailable ، مع نسبة مئوية:

spec : replicas : 5 podDisruptionBudget : maxUnavailable : 40%

يُرفَض تعيين كلٍّ من minAvailable و maxUnavailable بواسطة الويب هوك الخاص بالتحقق. اختر أحدهما — فحتى Kubernetes نفسه لا يسمح باستخدامهما معًا.

NotReady : يمكنك أيضًا تمرير الحقل unhealthyPodEvictionPolicy إلى PDB الذي يتم إنشاؤه — ويكون ذلك مفيدًا عندما تحتاج إلى السماح بإخلاء الكبسولات التي لا تزال في حالة

spec : podDisruptionBudget : minAvailable : 2 unhealthyPodEvictionPolicy : AlwaysAllow

يتيح لك spec.podDisruptionBudget.policy اختيار مدى صرامة إدارة المشغّل لـ PDBs:

Policy Behavior Enabled (default) ينشئ المشغّل PDB ويحدّثه في كل عملية مواءمة. هذا هو الإعداد الافتراضي الآمن لبيئات الإنتاج. Disabled لا ينشئ المشغّل أي PDBs، ويقوم بحذف أي PDBs موجودة تحمل labels مطابقة. يفيد ذلك في عناقيد التطوير التي ينبغي فيها السماح بكل تعطيل طوعي. Ignored لا ينشئ المشغّل PDBs ولا يحذفها. وتُترك PDBs الموجودة كما هي. استخدم هذا الخيار عندما يتولى نظام آخر (مثل policy admission أو أداة GitOps) إدارة PDBs نيابةً عنك.

مثال — عطّل إدارة PDB بالكامل على عنقود تطوير:

spec : podDisruptionBudget : policy : Disabled

مثال — احتفِظ بـ PDB الذي أنشأته يدويًا بجوار العنقود وامنع المشغّل من التعامل معه:

spec : podDisruptionBudget : policy : Ignored

​ التعطيل على مستوى العنقود بالكامل

يمكن أيضًا تعطيل إدارة PDB على مستوى العنقود بالكامل عبر متغير البيئة ENABLE_PDB الخاص بالمشغّل. عند ضبط ENABLE_PDB=false ، يتجاوز المشغّل خطوة التسوية الخاصة بـ PDB لكل ClickHouseCluster وKeeperCluster، بغض النظر عن spec.podDisruptionBudget.policy الخاصة بهما، ولا يراقب موارد PodDisruptionBudget مطلقًا. لذلك، لا يحتاج ServiceAccount الخاص بالمشغّل إلى أذونات RBAC على poddisruptionbudgets.policy/v1 ، وهو ما يفيد عند تشغيل المشغّل باستخدام ServiceAccount مقيّد يستبعد تلك الأذونات عمدًا.

# in the operator Deployment spec env : - name : ENABLE_PDB value : "false"

هذا مخصّص للبيئات التي تعتمد سياسات التعطيل الخاصة بها (مثلًا عبر Gatekeeper / Kyverno) ولا تريد أي تدخّل من المشغّل على الإطلاق.

​ تكوين الحاوية

​ صورة حاوية مخصّصة

استخدم صورة حاوية محددة لـ ClickHouse:

spec : containerTemplate : image : repository : clickhouse/clickhouse-server tag : "25.12" imagePullPolicy : IfNotPresent

​ موارد الحاويات

اضبط CPU والذاكرة لحاويات ClickHouse:

# default values spec : containerTemplate : resources : requests : cpu : "250m" memory : "512Mi" limits : cpu : "1" memory : "512Mi"

​ متغيرات البيئة

أضِف متغيرات بيئة مخصّصة:

spec : containerTemplate : env : - name : CUSTOM_ENV_VAR value : "1"

​ ربط وحدات التخزين

أضف عمليات ربط إضافية لوحدات التخزين:

spec : containerTemplate : volumeMounts : - name : custom-config mountPath : /etc/clickhouse-server/config.d/custom.xml subPath : custom.xml

يُسمح بتحديد عدة عمليات ربط لوحدات التخزين إلى mountPath نفسه. سينشئ المشغّل وحدة تخزين من نوع projected تضم جميع عمليات الربط المحددة.

​ تهيئة نقاط نهاية آمنة

مرّر مرجعًا إلى Kubernetes Secret يحتوي على شهادات TLS لتمكين نقاط النهاية الآمنة

spec : settings : tls : enabled : true required : true # Insecure ports are disabled if set serverCertSecret : name : <certificate-secret-name>

​ تنسيق Secret الخاص بشهادة SSL

من المتوقع أن يحتوي Secret على زوج الشهادة والمفتاح الخاص بالخادم:

tls.crt - شهادة الخادم بترميز PEM

- شهادة الخادم بترميز PEM tls.key - المفتاح الخاص بترميز PEM

يتوافق هذا التنسيق مع الشهادات التي يُنشئها cert-manager.

​ اتصال ClickHouse-Keeper عبر TLS

إذا كان TLS مفعّلًا في KeeperCluster، فسيستخدم ClickHouseCluster اتصالًا آمنًا بعُقد Keeper تلقائيًا.

يتحقق ClickHouseCluster من شهادات عُقد Keeper باستخدام مخزن الثقة في النظام، بالإضافة إلى أي caBundle تقوم بتهيئته.

للثقة في CA خاصة (على سبيل المثال، CA موقعة ذاتيًا أو داخلية)، قدّم مرجعًا إلى حزمة CA مخصصة:

spec : settings : tls : caBundle : name : <ca-certificate-secret-name> key : <ca-certificate-key>

​ External Secret

ينشئ المشغّل افتراضيًا مورد Secret ويتولى إدارته، ويحتوي هذا المورد على بيانات الاعتماد الداخلية للعنقود (كلمة مرور الاتصال بين الخوادم، وكلمة مرور الإدارة، وهوية Keeper، وسرّ العنقود، ومفتاح named-collections). ويحمل هذا الـ Secret اسم العنقود ويقع ضمن مساحة اسم العنقود.

spec.externalSecret : إذا كنت تريد إدارة بيانات الاعتماد هذه بنفسك — على سبيل المثال، بتوفيرها من HashiCorp Vault أو AWS Secrets Manager أو External Secrets Operator — فاجعل المشغّل يشير إلى Secret موجود مسبقًا باستخدام

apiVersion : clickhouse.com/v1alpha1 kind : ClickHouseCluster metadata : name : sample spec : replicas : 2 keeperClusterRef : name : sample dataVolumeClaimSpec : resources : requests : storage : 10Gi externalSecret : name : my-clickhouse-credentials policy : Observe

يجب أن يكون كائن Secret المشار إليه موجودًا في مساحة الاسم نفسها الخاصة بـ ClickHouseCluster. ولا يحذف المُشغِّل مطلقًا أي كائن Secret لم يُنشئه.

​ المفاتيح المطلوبة

يجب أن يحتوي Secret على المفاتيح التالية:

المفتاح التنسيق متى يكون مطلوبًا interserver-password كلمة مرور بنص صريح دائمًا management-password كلمة مرور بنص صريح دائمًا keeper-identity clickhouse:<password> دائمًا cluster-secret كلمة مرور بنص صريح دائمًا named-collections-key مفتاح AES بترميز سداسي عشري بطول 16 بايت (32 محرفًا سداسيًا عشريًا) فقط في ClickHouse >= 25.12 disk-encryption-key مفتاح AES بترميز سداسي عشري بطول 16 بايت (32 محرفًا سداسيًا عشريًا) فقط عند تعيين settings.encryption

يكون Secret الكامل كما يلي:

apiVersion : v1 kind : Secret metadata : name : my-clickhouse-credentials namespace : sample type : Opaque stringData : interserver-password : "a-strong-random-password" management-password : "another-strong-password" keeper-identity : "clickhouse:keeper-auth-password" cluster-secret : "cluster-internal-secret" named-collections-key : "0123456789abcdef0123456789abcdef" # 32 hex chars = 16 bytes disk-encryption-key : "00112233445566778899aabbccddeeff" # only when settings.encryption is set

​ السياسة: المراقبة مقابل الإدارة

يتحكم spec.externalSecret.policy في كيفية تعامل المشغّل مع المفاتيح المطلوبة الناقصة:

السياسة السلوك عند غياب المفاتيح Observe (الافتراضي) تُعلَّق التسوية حتى يصبح كل مفتاح مطلوب موجودًا. ويُبلّغ المشغّل عن كل مفتاح ناقص — وتلميح التنسيق الخاص به — عبر الحالة ExternalSecretValid (بالسبب ExternalSecretInvalid ) وحدث Warning . Manage يُولِّد المشغّل أي مفاتيح مطلوبة ناقصة ويكتبها مجددًا إلى كائن Secret نفسه. وهذا مفيد للتهيئة الأولية: أنشئ كائن Secret فارغًا، ودَع المشغّل يملؤه، ثم شدِّد الوصول اختياريًا. ومع ذلك، لا يحذف المشغّل كائن Secret مطلقًا.

حتى مع policy: Manage يجب أن يكون كائن Secret موجودًا بالفعل في مساحة الاسم — فالمشغّل لا ينشئ كائن Secret نفسه مطلقًا، بل يكتب فقط المفاتيح المُولَّدة إلى كائن موجود. وإذا كان كائن Secret المُشار إليه غير موجود، فتُعلَّق التسوية بسبب ExternalSecretNotFound بغض النظر عن السياسة.

اختر Observe عندما يكون النظام الخارجي (Vault أو ESO أو sealed-secrets أو GitOps) هو مصدر الحقيقة وتريد أن يُخفق المشغّل بوضوح عند وجود خطأ في الإعداد. واختر Manage عندما تريد تهيئة أولية مكتفية ذاتيًا، مع الاحتفاظ بملكية كائن Secret نفسه (على سبيل المثال، لأخذ نسخة احتياطية منه).

​ شرط الحالة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يعرض المشغِّل شرط ExternalSecretValid ضمن ClickHouseCluster.status.conditions . افحصه عندما يبدو أن عملية التسوية عالقة:

# Plain kubectl — works out of the box kubectl describe clickhousecluster sample | sed -n '/Conditions:/,$p' # Same data as YAML kubectl get clickhousecluster sample -o yaml | sed -n '/conditions:/,/^[^ ]/p' # Pretty-printed JSON (requires jq) kubectl get clickhousecluster sample -o jsonpath='{.status.conditions}' | jq

الأسباب المحتملة:

reason المعنى الإصلاح ExternalSecretNotFound كائن Secret المشار إليه غير موجود في مساحة الاسم. أنشئ كائن Secret، أو صحّح spec.externalSecret.name . ExternalSecretInvalid كائن Secret موجود، لكنه يفتقر إلى المفاتيح المطلوبة (فقط مع Observe ). تسرد الرسالة كل مفتاح مفقود مع التنسيق المتوقع له. أضف المفاتيح المفقودة، أو بدّل إلى policy: Manage . ExternalSecretValid جميع المفاتيح المطلوبة موجودة، والمشغّل يستخدم كائن Secret. —

يعيد المشغّل إدراج عملية التسوية في قائمة الانتظار ما دام كائن Secret غير صالح، لذا بمجرد إضافة المفاتيح المفقودة ستلتقطها عملية التسوية التالية تلقائيًا — ولا حاجة إلى إعادة تشغيل الـ pods.

تعتمد مجموعة المفاتيح المطلوبة على إصدار ClickHouse المستخدم حاليًا. لا يتم التحقق من named-collections-key إلا بعد أن يكتشف فحص الإصدار الخاص بالمشغّل ClickHouse 25.12 أو أحدث. في الإصدارات الأقدم، قد لا يكون هذا المفتاح موجودًا في كائن Secret. ويكون disk-encryption-key مطلوبًا فقط عند تعيين spec.settings.encryption .

​ منافذ إضافية

يكشف المشغّل مجموعة ثابتة من المنافذ على كل Pod لـ ClickHouse وعلى الخدمة عديمة الرأس الخاصة به: 8123 لـ HTTP، و 9000 لـ native، و 9009 للاتصال بين الخوادم، و 9001 للإدارة، و 9363 لمقاييس Prometheus، بالإضافة إلى منافذ TLS البديلة 8443 / 9440 عند تمكين TLS. لجعل ClickHouse يستمع إلى بروتوكولات إضافية — مثل MySQL أو PostgreSQL أو gRPC أو أي منفذ مخصّص — عرِّفها في spec.additionalPorts :

spec : additionalPorts : - name : mysql port : 9004 - name : postgres port : 9005 - name : grpc port : 9100

containerPorts الخاصة بالـ Pod وإلى الخدمة عديمة الرأس. ويمكن العثور على المثال الكامل في يضيف المشغّل هذه المنافذ إلىالخاصة بالـ Pod وإلى الخدمة عديمة الرأس. ويمكن العثور على المثال الكامل في examples/custom_protocols.yaml

يفتح additionalPorts المنافذ على مستوى Kubernetes فقط. لكنه لا يهيّئ خادم ClickHouse للاستماع عليها. ويجب أيضًا تمكين البروتوكول المقابل في spec.settings.extraConfig.protocols . وبدون ذلك، سيكون المنفذ مفتوحًا على الـ Service، لكن لن يستجيب أي شيء داخل الـ Pod.

​ مثال متكامل: MySQL wire protocol

لإتاحة ClickHouse عبر MySQL wire protocol على المنفذ 9004 :

apiVersion : clickhouse.com/v1alpha1 kind : ClickHouseCluster metadata : name : sample spec : replicas : 1 keeperClusterRef : name : sample dataVolumeClaimSpec : resources : requests : storage : 2Gi # 1) Open the port on the Pod and the headless Service. additionalPorts : - name : mysql port : 9004 # 2) Tell ClickHouse server to actually listen on it. settings : extraConfig : protocols : mysql : type : mysql port : 9004 description : "MySQL wire protocol"

بعد تطبيق ذلك، تحقّق من داخل الكتلة:

kubectl exec sample-clickhouse-0-0-0 -- \ clickhouse-client --port 9004 --query "SELECT 1"

​ قيود الحقول

الحقل القاعدة name يجب أن يطابق النمط DNS_LABEL ‏ ^[a-z]([-a-z0-9]*[a-z0-9])?$ ، على ألا يتجاوز 63 حرفًا. ويُفرض التفرد بواسطة CRD باستخدام مفتاح list-map. port عدد صحيح ضمن [1, 65535] . يرفض webhook أرقام المنافذ المكررة داخل القائمة.

​ المنافذ والأسماء المحجوزة

يرفض الـ webhook الخاص بالتحقق إدخالات additionalPorts التي قد تتعارض مع المنافذ التي يستخدمها المشغّل نفسه. جميع المنافذ المرتبطة بـ TLS محجوزة دون قيد أو شرط حتى لا يؤدي تبديل spec.settings.tls.enabled لاحقًا إلى تعطيل عنقود كان صالحًا سابقًا.

المنفذ محجوز لـ 8123 HTTP 8443 HTTPS 9000 TCP الأصلي 9440 TLS الأصلي 9009 بين الخوادم 9001 الإدارة 9363 مقاييس Prometheus

تُرفض أيضًا الأسماء التالية — فهي معرّفات المشغّل الداخلية لأنواع البروتوكولات (وليست الأسماء المستعارة المفهومة للبشر):

الاسم http http-secure tcp tcp-secure interserver management prometheus

ينتج عن الطلب المرفوض خطأ مثل:

spec.additionalPorts[0].port: 8123 is reserved for the operator-managed HTTP port spec.additionalPorts[0].name: "http" is reserved by the operator

​ فحص الإصدار وقناة الترقية

ينفّذ المشغّل مهمتين مستقلتين تتعلقان بإصدارات العنقود:

الإبلاغ عن الإصدار — بالنسبة إلى ClickHouseCluster ، يشغّل مورد Kubernetes Job صورة الحاوية مرة واحدة لاكتشاف إصدار ClickHouse قيد التشغيل؛ وبالنسبة إلى KeeperCluster ، يقرأ المشغّل الإصدار الذي يبلّغ به الخادم من النسخ المتماثلة قيد التشغيل. ويُسجَّل الإصدار المكتشف في .status.version وتستخدمه خطوات التسوية الأخرى (على سبيل المثال، لا يكون مفتاح named-collections الخاص بـ External Secret مطلوبًا إلا بدءًا من ClickHouse 25.12 ). قناة الترقية — تحقّق دوري من موجز إصدارات ClickHouse العام ( https://clickhouse.com/data/version_date.tsv ). ويبلّغ المشغغّل عمّا إذا كان إصدار أحدث متاحًا عبر شرط الحالة VersionUpgraded . وهو لا يرقّي العنقود من تلقاء نفسه مطلقًا — فالمستخدم هو من يتحكّم في وسم الصورة.

​ اختيار قناة الترقية

يحدِّد spec.upgradeChannel مجموعة الإصدارات الصادرة من المشروع الأصلي التي يقارن بها المشغّل. ويوجد الحقل نفسه في كلٍّ من ClickHouseCluster و KeeperCluster .

spec : upgradeChannel : lts # or "stable", or "25.8", or omitted

القيم المسموح بها (التي يتحقق منها CRD باستخدام النمط ^(lts|stable|\d+\.\d+)?$ ):

القيمة السلوك empty (default) لا يقترح المُشغِّل إلا التحديثات الثانوية ضمن خط major.minor الرئيسي/الثانوي الجاري تشغيله حاليًا. وسيُبلَّغ العنقود الذي يعمل على 25.8.3.1 بوجود 25.8.4.x ، ولكن ليس 25.9.x . stable يتتبع قناة stable في المصدر الأصلي — أي أحدث إصدار تضع عليه ClickHouse Inc. علامة الاستقرار ضمن خط الإصدار الرئيسي. ويتلقى ترقيات رئيسية في وقت أبكر من قناة lts . lts يتتبع قناة lts في المصدر الأصلي — أي إصدارات الدعم طويل الأمد. ويتلقى ترقيات رئيسية بوتيرة أقل، مع فترات دعم أطول. 25.8 (or any <major>.<minor> ) يثبّت القناة على خط major.minor محدد. ولا تُقترح ترقيات رئيسية تتجاوزه حتى إذا كان هناك إصدار أحدث متاح في المصدر الأصلي.

في بيئات الإنتاج، يُفضَّل عمومًا تثبيت القناة على قيمة <major>.<minor> صريحة (مثل 25.8 ). فهذا يقيّد العنقود بخط الإصدار الرئيسي المقصود، ويتيح للمُشغِّل إظهار تحذير WrongReleaseChannel إذا انجرفت أي نسخة متماثلة، لسبب ما، إلى إصدار رئيسي مختلف — وهو أمر يكتسب أهمية خاصة عندما يُشار إلى الصورة بواسطة digest ( @sha256:... ) بدلًا من tag مقروء بشريًا. أما القيمة الافتراضية الفارغة فهي مناسبة لعناقيد التطوير حيث لا تكون القفزات بين الإصدارات الرئيسية مصدر قلق.

​ شروط الحالة

يكشف الشرطان التاليان نتيجة الـ فحص وفحص الترقية:

الشرط السبب المعنى VersionInSync VersionMatch تُبلّغ جميع النسخ المتماثلة عن الإصدار نفسه VersionInSync VersionMismatch تعمل النسخ المتماثلة بإصدارات مختلفة. يُحجب هذا السبب أثناء ترقية متدرجة مخططة. ويظهر عادةً عند تثبيت وسم صورة قابل للتغيير (مثل latest أو إصدار رئيسي/فرعي مجرد مثل 26.3 ) بينما يكون الـ registry الأساسي قد تغيّر بين عمليات السحب، فتستقر نسخ متماثلة مختلفة على إصدارات فرعية مختلفة ضمن الوسم نفسه. VersionInSync VersionPending لم تكتمل بعد مهمة فحص الإصدار، أو لم يُرصَد بعد إصدار أي نسخة متماثلة من Keeper VersionInSync VersionProbeFailed فشلت مهمة فحص الخاصة بـ ClickHouse؛ لذلك لا يستطيع المشغّل تحديد الإصدار قيد التشغيل VersionUpgraded UpToDate يعمل العنقود بأحدث إصدار متاح في القناة المحددة VersionUpgraded MinorUpdateAvailable يتوفر إصدار فرعي أحدث ضمن خط major.minor نفسه VersionUpgraded MajorUpdateAvailable يتوفر major.minor أحدث ضمن القناة المختارة VersionUpgraded VersionOutdated الإصدار قيد التشغيل قديم ولم يعد يتلقى إصلاحات من القناة المحددة — ويحدث ذلك عادةً لأن الخط الرئيسي أُزيل من lts أو stable في المصدر الرئيسي VersionUpgraded WrongReleaseChannel الصورة قيد التشغيل لا تنتمي إلى upgradeChannel المحدد. Example: عنقود يعمل بالإصدار 26.5 مع upgradeChannel: lts ، لأن 26.5 ليس جزءًا من خط lts في المصدر الرئيسي. VersionUpgraded UpgradeCheckFailed تعذّر على المشغّل الوصول إلى موجز الإصدارات من المصدر الرئيسي

افحصها باستخدام:

kubectl get clickhousecluster sample -o yaml | sed -n '/conditions:/,/^[^ ]/p'

​ تجاوز Job فحص الإصدار

ينطبق هذا على ClickHouseCluster فقط. لم يعد KeeperCluster يشغّل Job لفحص الإصدار — إذ تُقرأ نسخته مباشرةً من نسخ Keeper المتماثلة العاملة — لذلك فإن spec.versionProbeTemplate مهمل ولا يكون له أي تأثير هناك.

يُنَفَّذ الفحص باعتباره Job عاديًا في Kubernetes. إذا كانت في عنقودك سياسات قبول تتطلب قيم Tolerations محددة، أو محددات عُقد، أو سياقات أمان، أو إذا كنت تريد تقييد مدة بقاء مهام الفحص المكتملة، فتجاوز القالب عبر spec.versionProbeTemplate :

spec : versionProbeTemplate : spec : ttlSecondsAfterFinished : 600 # delete completed probe Jobs 10 minutes after completion template : spec : nodeSelector : kubernetes.io/arch : amd64 tolerations : - key : dedicated operator : Equal value : clickhouse effect : NoSchedule containers : - name : version-probe resources : requests : cpu : 50m memory : 64Mi

اسم الحاوية version-probe هو الاسم الافتراضي للمشغّل — إذ إن الإدخال ضمن containers: يطابقه بالاسم، لذا يُجري المشغّل دمجًا عميقًا للحقول التي يوفّرها المستخدم فوق القيم الافتراضية.

​ عناصر تحكم على مستوى المشغّل

يتحكم خياران في مدير المشغّل بحلقة التحقق من الترقية على مستوى عام:

Flag Default Effect --version-update-interval 24h عدد المرات التي يعيد فيها المشغّل جلب قائمة الإصدارات من المصدر الأصلي --disable-version-update-checks false يعطّل أداة التحقق من الترقية بالكامل. ولا يتم تعيين الحالة VersionUpgraded ، كما لا يُنشأ أي مرور HTTP صادر إلى clickhouse.com

اضبط --disable-version-update-checks=true في البيئات المعزولة عن الشبكة أو عندما لا يكون مسموحًا بخروج الحركة إلى clickhouse.com .

​ إعدادات ClickHouse

​ كلمة مرور المستخدم default

يضبط spec.settings.defaultUserPassword كلمة مرور المستخدم المضمّن default . وفّر القيمة من مفتاح في Secret (مستحسن) أو في ConfigMap تنشئه، بدلًا من تضمينها مباشرةً داخل CR:

spec : settings : defaultUserPassword : passwordType : password # default; see "Password types" below secret : # exactly one of secret or configMap name : clickhouse-password # name of the Secret/ConfigMap key : password # the key inside it, not the password value

حدِّد واحدًا فقط من secret أو configMap ، على أن يشتمل أيٌّ منهما على كلٍّ من name (الكائن) و key (الإدخال الذي يحتوي على كلمة المرور).

​ أنواع كلمات المرور

passwordType كيفية تفسير ClickHouse للقيمة. وتكون قيمته الافتراضية password (نص صريح)؛ أما البدائل فهي صيغ مُجزَّأة مثل password_sha256_hex و password_double_sha1_hex . ويُفضَّل استخدام نوع مُجزَّأ حتى لا يُخزَّن النص الصريح مطلقًا. راجع يُحدِّدكيفية تفسير ClickHouse للقيمة. وتكون قيمته الافتراضية(نص صريح)؛ أما البدائل فهي صيغ مُجزَّأة مثل. ويُفضَّل استخدام نوع مُجزَّأ حتى لا يُخزَّن النص الصريح مطلقًا. راجع إعدادات مستخدمي ClickHouse للاطلاع على القائمة الكاملة.

​ مثال كامل باستخدام Secret

أنشئ Secret، ثم أشِر إلى مفتاحه:

kubectl create secret generic clickhouse-password \ --from-literal=password= 'your-secure-password'

apiVersion : clickhouse.com/v1alpha1 kind : ClickHouseCluster metadata : name : my-cluster spec : settings : defaultUserPassword : passwordType : password secret : name : clickhouse-password key : password

عند استخدام passwordType: password ، يُضبط clickhouse-client داخل الكبسولة باستخدام كلمة المرور هذه، مما يكون مفيدًا عند تصحيح الأخطاء.

بالنسبة إلى كلمة مرور مُجزّأة، خزّن قيمة التجزئة بدلًا من النص غير المشفّر:

echo -n 'your-secure-password' | sha256sum # use the hex digest as the value kubectl create secret generic clickhouse-password \ --from-literal=password= '<sha256-hex-digest>'

spec : settings : defaultUserPassword : passwordType : password_sha256_hex secret : name : clickhouse-password key : password

​ استخدام ConfigMap

يعمل ConfigMap بالطريقة نفسها، لكن محتوياته ليست محمية كما في Secret. استخدمه فقط للقيم غير الحساسة أو للقيم التي جرى تجزئتها بالفعل، مثل بصمة password_sha256_hex :

spec : settings : defaultUserPassword : passwordType : password_sha256_hex configMap : name : clickhouse-config key : default_password

لا تضع كلمة مرور غير مشفّرة في ConfigMap. استخدم Secret لأي قيمة غير مشفّرة ( passwordType: password ).

​ مستخدمون مخصّصون في التهيئة

قم بتهيئة مستخدمين إضافيين في ملفات التهيئة.

أنشئ ConfigMap وSecret للمستخدم:

apiVersion : v1 kind : ConfigMap metadata : name : user-config data : reader.yaml : | users: reader: password: - '@from_env': READER_PASSWORD profile: default grants: - query: "GRANT SELECT ON *.*" --- apiVersion : v1 kind : Secret metadata : name : reader-password data : password : "c2VjcmV0LXBhc3N3b3Jk" # base64("secret-password")

أضِف تهيئة مخصّصة إلى ClickHouseCluster:

spec : podTemplate : volumes : - name : reader-user configMap : name : user-config containerTemplate : env : - name : READER_PASSWORD valueFrom : secretKeyRef : name : reader-password key : password volumeMounts : - mountPath : /etc/clickhouse-server/users.d/ name : reader-user readOnly : true

​ مزامنة قاعدة البيانات

فعِّل المزامنة التلقائية لقاعدة البيانات للنسخ المتماثلة الجديدة:

spec : settings : enableDatabaseSync : true # Default: true

عند التفعيل، يزامن المُشغِّل جداول Replicated وجداول التكامل مع النسخ المتماثلة الجديدة.

​ تسجيل الخادم

اضبط سجل خادم ClickHouse عبر spec.settings.logger . كل حقل اختياري وله قيمة افتراضية آمنة، لذا فإن أي عنقود لا تُجري عليه أي تعديل يسجّل بالفعل عند مستوى trace في كلٍّ من وحدة تحكم الحاوية وملف سجل خاضع للتدوير على القرص.

spec : settings : logger : logToFile : true # Default: true. Set false to log only to the console jsonLogs : false # Default: false. Set true for structured JSON log lines level : trace # Default: trace size : 1000M # Default: 1000M. Rotate a log file once it reaches this size count : 50 # Default: 50. Number of rotated files to keep

الحقل الافتراضي الوصف logToFile true عندما تكون القيمة false ، يزيل المشغّل أهداف الملفات، ولا يرسل الخادم السجلات إلا إلى وحدة تحكم الحاوية. jsonLogs false عندما تكون القيمة true ، يضيف المشغّل formatting.type: json بحيث يكون كل سطر كائن JSON. level trace مستوى تفصيل السجلات. إحدى القيم التالية: test ، trace ، debug ، information ، notice ، warning ، error ، critical ، fatal . size 1000M الحجم الأقصى لملف سجل واحد قبل التدوير. count 50 عدد ملفات السجل المُدوَّرة التي يحتفظ بها الخادم.

يُبقي المشغّل التسجيل إلى وحدة التحكم مفعّلًا دائمًا لكي يعمل kubectl logs ، ويضيف التسجيل إلى الملف فوق ذلك عندما تكون logToFile بقيمة true . وينتج عن عنقود بالإعدادات الافتراضية كتلة logger التالية:

logger : console : true level : trace log : /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log errorlog : /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log size : 1000M count : 50

ينطبق مقطع spec.settings.logger نفسه على KeeperCluster ؛ لكن المشغّل يكتب ملفاته في هذه الحالة ضمن /var/log/clickhouse-keeper/ .

يظل التسجيل إلى الطرفية مفعّلًا بغضّ النظر عن logToFile ، لذا يواصل kubectl logs العمل حتى عند تعطيل التسجيل إلى ملف. اضبط jsonLogs: true عند إرسال السجلات إلى مخزن سجلات منظَّم يحلّل JSON.

​ إعداد مخصص

​ تهيئة إضافية مضمنة

بدلًا من ربط ملفات تهيئة مخصّصة، يمكنك تحديد خيارات تهيئة إضافية لـ ClickHouse مباشرةً.

أضف تهيئة مخصّصة لـ ClickHouse باستخدام extraConfig :

spec : settings : extraConfig : background_pool_size : 20

​ إعدادات المستخدمين الإضافيين المضمّنة

يمكنك أيضًا تحديد إعدادات إضافية لمستخدمي ClickHouse باستخدام extraUsersConfig . ويُفيد ذلك في تعريف المستخدمين وملفات التعريف والحصص والامتيازات مباشرةً ضمن مواصفات العنقود.

spec : settings : extraUsersConfig : users : analyst : password : - '@from_env' : ANALYST_PASSWORD profile : "readonly" quota : "default" profiles : readonly : readonly : 1 max_memory_usage : 10000000000 quotas : default : interval : duration : 3600 queries : 1000 errors : 100

يتم تخزين extraUsersConfig في كائن ConfigMap ضمن k8s. تجنّب وضع الأسرار هناك بصيغة نصية مكشوفة.

​ راجع الوثائق للاطلاع على جميع خيارات إعداد مستخدمي ClickHouse المدعومة.

​ مثال على التهيئة

مثال كامل للتهيئة: