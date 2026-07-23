إعداد ClickHouseCluster
الإعداد الأساسي
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: my-cluster
spec:
replicas: 3 # Number of replicas per shard
shards: 2 # Number of shards
keeperClusterRef:
name: my-keeper # Reference to KeeperCluster
dataVolumeClaimSpec:
resources:
requests:
storage: 10Gi
النسخ المتماثلة والشظايا
- النسخ المتماثلة: عدد مثيلات ClickHouse لكل شظية (لتحقيق التوفّر العالي)
- الشظايا: عدد التقسيمات الأفقية (لأغراض التوسّع)
سيُنشئ عنقود يحتوي على
spec:
replicas: 3 # Default: 3
shards: 2 # Default: 1
replicas: 3 و
shards: 2 ما مجموعه 6 كبسولات لـ ClickHouse.
يجب أن يشير كل عنقود ClickHouse إلى KeeperCluster من أجل التنسيق:
تكامل Keeper
عند تعيين
spec:
keeperClusterRef:
name: my-keeper
# namespace: keeper-system # Optional, defaults to the ClickHouseCluster namespace
keeperClusterRef.namespace، يجب على المشغِّل مراقبة مساحتي الاسم كلتيهما. وإذا كان
WATCH_NAMESPACE مُعدًّا، فأدرِج مساحتي الاسم الخاصتين بـ ClickHouse وKeeper في تلك القائمة.
إعداد KeeperCluster
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperCluster
metadata:
name: my-keeper
spec:
replicas: 3 # Must be odd: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, or 15
dataVolumeClaimSpec:
resources:
requests:
storage: 5Gi
قم بتهيئة التخزين الدائم باستخدام
تهيئة التخزين
dataVolumeClaimSpec، وهو
PersistentVolumeClaimSpec قياسي في Kubernetes. يحوّله المُشغِّل إلى PersistentVolumeClaim لكل نسخة متماثلة
يتم ربطه على مسار البيانات
/var/lib/clickhouse:
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: fast-ssd # Optional: consider your storage class based on the installed CSI
resources:
requests:
storage: 100Gi
يغطي الدليل المخصّص للتخزين ووحدات التخزين إرفاق أقراص إضافية ضمن تهيئة متعددة الأقراص (JBOD)، والتشغيل من دون وحدة تخزين دائمة، وتوسيع السعة، وسياسات التخزين المخصّصة، وتشفير البيانات المخزّنة، والقواعد التي تحدد ما لا يمكن تغييره بعد الإنشاء.
لا يمكن للمُشغِّل تعديل PVC موجود إلا إذا كانت StorageClass الأساسية تدعم توسيع وحدة التخزين.
يحدِّد
نطاق العنقود
spec.clusterDomain لاحقة DNS في Kubernetes التي يستخدمها المشغِّل عند إنشاء
أسماء المضيفين المؤهلة بالكامل للكبسولات التي يكتبها في
إعدادات خادم ClickHouse. وتكون القيمة الافتراضية هي
cluster.local، وهو موجود في كلٍّ من
ClickHouseCluster و
KeeperCluster.
يصل المُشغِّل إلى كل جراب عبر الخدمة عديمة الرأس بالصيغة التالية:
spec:
clusterDomain: cluster.local # default; override only for a custom domain
<pod>.<headless-service>.<namespace>.svc.<clusterDomain>. وينتقل هذا اللاحقة إلى
جزأين من التهيئة المُولَّدة:
- في
ClickHouseCluster، تُستخدم قيمتها في أسماء مضيفات النسخ المتماثلة ضمن
remote_servers(للاستعلامات بين النسخ المتماثلة واستعلامات
Distributed).
- في
KeeperCluster، تُستخدَم قيمتها لبناء أسماء مضيفات عقد Keeper التي يستخدمها ClickHouse لأغراض التنسيق.
لا تُجرِ override لهذا إلا إذا كان
kubelet في عنقودك يعمل باستخدام
--cluster-domain
مختلف عن
cluster.local. إذا لم تتطابق القيمة مع نطاق العنقود الفعلي،
فلن يتمكن ClickHouse من حل أسماء مضيفات Keeper والنسخ المتماثلة، مما يؤدي إلى فشل التنسيق
واستعلامات
Distributed مع ظهور أخطاء في حل أسماء DNS. اضبط القيمة نفسها على
ClickHouseCluster و
KeeperCluster الذي يشير إليه.
يقوم
تخزين متعدد الأقراص (JBOD)
additionalVolumeClaimTemplates بإرفاق أقراص إضافية بكل نسخة متماثلة في ClickHouse، بالإضافة إلى
dataVolumeClaimSpec الأساسي المطلوب لاستخدامها.
يمثل كل عنصر قالب PVC — أي
metadata.name مع
spec الخاص بـ PVC.
تُعالَج الأقراص بالطريقة نفسها تمامًا مثل قرص البيانات الأساسي — على هيئة
volumeClaimTemplates في StatefulSet — لذلك تنشئ وحدة تحكم StatefulSet ملف PVC واحدًا لكل نسخة متماثلة وتحتفظ به، بالاسم
<name>-<statefulset>-0.
يربط المشغّل كل وحدة تخزين إضافية عند
spec:
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: fast-ssd
resources:
requests:
storage: 100Gi
additionalVolumeClaimTemplates:
- metadata:
name: disk1
spec:
storageClassName: fast-ssd
resources:
requests:
storage: 100Gi
- metadata:
name: disk2
spec:
storageClassName: fast-ssd
resources:
requests:
storage: 100Gi
/var/lib/clickhouse/disks/<name> ويضيفها إلى إعداد تخزين يُنشئه ClickHouse.
تتحول الشرطات في الاسم إلى شرطات سفلية في معرّف القرص في ClickHouse، بينما يحتفظ مسار الربط بالاسم الأصلي.
يوضع قرص البيانات الأساسي وكل قرص إضافي في وحدة تخزين واحدة ضمن سياسة التخزين
default، بحيث يوزّع ClickHouse أجزاء البيانات الجديدة عليها جميعًا بالتناوب.
وتكون السعة القابلة للاستخدام هي مجموع جميع الأقراص، كما أن كل جدول لا يعيّن
storage_policy خاصًا به (بما في ذلك جداول
system.*) يستخدم هذه المجموعة الموحّدة.
يجب أن تتطابق أسماء PVC مع
^[a-z]([-a-z0-9]*[a-z0-9])?$، وألا تتعارض مع اسم وحدة تخزين البيانات الأساسية.
وكما هو الحال مع قرص البيانات الأساسي، فإن مجموعة الأقراص الإضافية تكون ثابتة عند الإنشاء: تُرفَض إضافة إدخالات أو إزالتها أو إعادة تسميتها بعد الإنشاء.
يتم الاحتفاظ بـ PVCs الإضافية عند حذف العنقود، تمامًا مثل قرص البيانات الأساسي.
يمكن توسيع حجم التخزين في إدخال موجود إذا كانت StorageClass تدعم التوسعة.
يحدِّد
نطاق العنقود
spec.clusterDomain لاحقة DNS في Kubernetes التي يستخدمها المشغِّل عند إنشاء
أسماء المضيفين المؤهلة بالكامل للكبسولات التي يكتبها في
إعدادات خادم ClickHouse. وتكون القيمة الافتراضية هي
cluster.local، وهو موجود في كلٍّ من
ClickHouseCluster و
KeeperCluster.
يصل المُشغِّل إلى كل جراب عبر الخدمة عديمة الرأس بالصيغة التالية:
spec:
clusterDomain: cluster.local # default; override only for a custom domain
<pod>.<headless-service>.<namespace>.svc.<clusterDomain>. وينتقل هذا اللاحقة إلى
جزأين من التهيئة المُولَّدة:
- في
ClickHouseCluster، تُستخدم قيمتها في أسماء مضيفات النسخ المتماثلة ضمن
remote_servers(للاستعلامات بين النسخ المتماثلة واستعلامات
Distributed).
- في
KeeperCluster، تُستخدَم قيمتها لبناء أسماء مضيفات عقد Keeper التي يستخدمها ClickHouse لأغراض التنسيق.
لا تُجرِ override لهذا إلا إذا كان
kubelet في عنقودك يعمل باستخدام
--cluster-domain
مختلف عن
cluster.local. إذا لم تتطابق القيمة مع نطاق العنقود الفعلي،
فلن يتمكن ClickHouse من حل أسماء مضيفات Keeper والنسخ المتماثلة، مما يؤدي إلى فشل التنسيق
واستعلامات
Distributed مع ظهور أخطاء في حل أسماء DNS. اضبط القيمة نفسها على
ClickHouseCluster و
KeeperCluster الذي يشير إليه.
إعدادات الكبسولة
وزّع الكبسولات عبر مناطق التوافر:
التوزيع الطوبولوجي والتقارب التلقائيان
spec:
podTemplate:
topologyZoneKey: topology.kubernetes.io/zone
nodeHostnameKey: kubernetes.io/hostname
تأكد من أن عنقود Kubernetes لديك يضم عددًا كافيًا من العقد عبر مناطق مختلفة لاستيفاء قيود التوزيع.
يمكن تحديد قواعد مخصّصة لتقارب/تنافر الجرابات وقيود توزيع الطوبولوجيا.
الإعداد اليدوي
spec:
podTemplate:
affinity:
<your-affinity-rules-here>
topologySpreadConstraints:
<your-topology-spread-constraints-here>
راجع مرجع واجهة برمجة التطبيقات للاطلاع على جميع الخيارات المدعومة لقوالب الـ Pod.
ينشئ المشغّل مورد PodDisruptionBudget (PDB) لكل عنقود، بحيث لا تتسبب الاضطرابات الطوعية — مثل تفريغ العقد، وعمليات الترقية المتدرجة، وعمليات الإخلاء التي ينفذها المُوسّع التلقائي — في إسقاط عدد كافٍ من الكبسولات بما يؤدي إلى فقدان quorum أو الإخلال بالتوافر. بالنسبة إلى عناقيد ClickHouse التي تضم أكثر من شظية واحدة، يتم إنشاء PDB واحدة لكل شظية حتى لا يُحتسب الاضطراب في شظية واحدة ضمن شظية أخرى.
ميزانيات تعطيل الكبسولات
يحدّد المشغّل قيماً افتراضية آمنة بناءً على حجم العنقود، بحيث توفّر عملية
القيم الافتراضية
apply الجديدة بالفعل حماية من فقدان النصاب بالخطأ.
بالنسبة إلى ClickHouseCluster مكوّن من 3 شظايا مع
|المورد
|البنية
|قيمة PDB الافتراضية
ClickHouseCluster
replicas: 1 (شظية أحادية النسخة المتماثلة)
maxUnavailable: 1 — يُسمح بالتعطيل في عنقود أحادي العقدة حتى لا يتم حظر تفريغ العقدة
ClickHouseCluster
replicas: 2+ (شظية متعددة النسخ المتماثلة)
minAvailable: 1 — يجب أن تظل نسخة متماثلة واحدة على الأقل لكل شظية قيد التشغيل
KeeperCluster
replicas: 1
maxUnavailable: 1 — يُسمح بالتعطيل في عنقود أحادي العقدة حتى لا يتم حظر تفريغ العقدة
KeeperCluster
replicas: 3+
maxUnavailable: replicas/2 — يحافظ على quorum الخاص بـ RAFT في عنقود
2F+1 (يمكن لـ 3 نسخ متماثلة تحمّل تعطل نسخة واحدة، ويمكن لـ 5 نسخ متماثلة تحمّل تعطل نسختين)
replicas: 3، ينشئ المشغّل ثلاثة PDBs، واحداً لكل شظية، بحيث يكون لكل منها
minAvailable: 1.
استخدم
تجاوز القيم الافتراضية
spec.podDisruptionBudget لتجاوز
minAvailable أو
maxUnavailable (واحد منهما فقط):
أو بصيغة
spec:
replicas: 3
shards: 2
podDisruptionBudget:
minAvailable: 2 # keep at least 2 of 3 replicas in every shard up during a disruption
maxUnavailable، مع نسبة مئوية:
يمكنك أيضًا تمرير الحقل
spec:
replicas: 5
podDisruptionBudget:
maxUnavailable: 40%
unhealthyPodEvictionPolicy إلى PDB الذي يتم إنشاؤه — ويكون ذلك مفيدًا عندما تحتاج إلى السماح بإخلاء الكبسولات التي لا تزال في حالة
NotReady:
spec:
podDisruptionBudget:
minAvailable: 2
unhealthyPodEvictionPolicy: AlwaysAllow
يتيح لك
السياسات
spec.podDisruptionBudget.policy اختيار مدى صرامة إدارة المشغّل لـ PDBs:
مثال — عطّل إدارة PDB بالكامل على عنقود تطوير:
|Policy
|Behavior
Enabled (default)
|ينشئ المشغّل PDB ويحدّثه في كل عملية مواءمة. هذا هو الإعداد الافتراضي الآمن لبيئات الإنتاج.
Disabled
|لا ينشئ المشغّل أي PDBs، ويقوم بحذف أي PDBs موجودة تحمل labels مطابقة. يفيد ذلك في عناقيد التطوير التي ينبغي فيها السماح بكل تعطيل طوعي.
Ignored
|لا ينشئ المشغّل PDBs ولا يحذفها. وتُترك PDBs الموجودة كما هي. استخدم هذا الخيار عندما يتولى نظام آخر (مثل policy admission أو أداة GitOps) إدارة PDBs نيابةً عنك.
مثال — احتفِظ بـ PDB الذي أنشأته يدويًا بجوار العنقود وامنع المشغّل من التعامل معه:
spec:
podDisruptionBudget:
policy: Disabled
spec:
podDisruptionBudget:
policy: Ignored
يمكن أيضًا تعطيل إدارة PDB على مستوى العنقود بالكامل عبر متغير البيئة
التعطيل على مستوى العنقود بالكامل
ENABLE_PDB الخاص بالمشغّل. عند ضبط
ENABLE_PDB=false، يتجاوز المشغّل خطوة التسوية الخاصة بـ PDB لكل ClickHouseCluster وKeeperCluster، بغض النظر عن
spec.podDisruptionBudget.policy الخاصة بهما، ولا يراقب موارد
PodDisruptionBudget مطلقًا. لذلك، لا يحتاج ServiceAccount الخاص بالمشغّل إلى أذونات RBAC على
poddisruptionbudgets.policy/v1، وهو ما يفيد عند تشغيل المشغّل باستخدام ServiceAccount مقيّد يستبعد تلك الأذونات عمدًا.
هذا مخصّص للبيئات التي تعتمد سياسات التعطيل الخاصة بها (مثلًا عبر Gatekeeper / Kyverno) ولا تريد أي تدخّل من المشغّل على الإطلاق.
# in the operator Deployment spec
env:
- name: ENABLE_PDB
value: "false"
تكوين الحاوية
استخدم صورة حاوية محددة لـ ClickHouse:
صورة حاوية مخصّصة
spec:
containerTemplate:
image:
repository: clickhouse/clickhouse-server
tag: "25.12"
imagePullPolicy: IfNotPresent
اضبط CPU والذاكرة لحاويات ClickHouse:
موارد الحاويات
# default values
spec:
containerTemplate:
resources:
requests:
cpu: "250m"
memory: "512Mi"
limits:
cpu: "1"
memory: "512Mi"
أضِف متغيرات بيئة مخصّصة:
متغيرات البيئة
spec:
containerTemplate:
env:
- name: CUSTOM_ENV_VAR
value: "1"
أضف عمليات ربط إضافية لوحدات التخزين:
ربط وحدات التخزين
spec:
containerTemplate:
volumeMounts:
- name: custom-config
mountPath: /etc/clickhouse-server/config.d/custom.xml
subPath: custom.xml
يُسمح بتحديد عدة عمليات ربط لوحدات التخزين إلى
mountPath نفسه.
سينشئ المشغّل وحدة تخزين من نوع
projected تضم جميع عمليات الربط المحددة.
راجع مرجع واجهة برمجة التطبيقات للاطلاع على جميع خيارات قوالب الحاويات المدعومة.
إعدادات TLS/SSL
مرّر مرجعًا إلى Kubernetes Secret يحتوي على شهادات TLS لتمكين نقاط النهاية الآمنة
تهيئة نقاط نهاية آمنة
spec:
settings:
tls:
enabled: true
required: true # Insecure ports are disabled if set
serverCertSecret:
name: <certificate-secret-name>
من المتوقع أن يحتوي Secret على زوج الشهادة والمفتاح الخاص بالخادم:
تنسيق Secret الخاص بشهادة SSL
tls.crt- شهادة الخادم بترميز PEM
tls.key- المفتاح الخاص بترميز PEM
يتوافق هذا التنسيق مع الشهادات التي يُنشئها cert-manager.
إذا كان TLS مفعّلًا في KeeperCluster، فسيستخدم ClickHouseCluster اتصالًا آمنًا بعُقد Keeper تلقائيًا. يتحقق ClickHouseCluster من شهادات عُقد Keeper باستخدام مخزن الثقة في النظام، بالإضافة إلى أي
اتصال ClickHouse-Keeper عبر TLS
caBundle تقوم بتهيئته.
للثقة في CA خاصة (على سبيل المثال، CA موقعة ذاتيًا أو داخلية)، قدّم مرجعًا إلى حزمة CA مخصصة:
spec:
settings:
tls:
caBundle:
name: <ca-certificate-secret-name>
key: <ca-certificate-key>
ينشئ المشغّل افتراضيًا مورد Secret ويتولى إدارته، ويحتوي هذا المورد على بيانات الاعتماد الداخلية للعنقود (كلمة مرور الاتصال بين الخوادم، وكلمة مرور الإدارة، وهوية Keeper، وسرّ العنقود، ومفتاح named-collections). ويحمل هذا الـ Secret اسم العنقود ويقع ضمن مساحة اسم العنقود. إذا كنت تريد إدارة بيانات الاعتماد هذه بنفسك — على سبيل المثال، بتوفيرها من HashiCorp Vault أو AWS Secrets Manager أو External Secrets Operator — فاجعل المشغّل يشير إلى Secret موجود مسبقًا باستخدام
External Secret
spec.externalSecret:
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: sample
spec:
replicas: 2
keeperClusterRef:
name: sample
dataVolumeClaimSpec:
resources:
requests:
storage: 10Gi
externalSecret:
name: my-clickhouse-credentials
policy: Observe
يجب أن يكون كائن Secret المشار إليه موجودًا في مساحة الاسم نفسها الخاصة بـ ClickHouseCluster. ولا يحذف المُشغِّل مطلقًا أي كائن Secret لم يُنشئه.
يجب أن يحتوي Secret على المفاتيح التالية:
المفاتيح المطلوبة
يكون Secret الكامل كما يلي:
|المفتاح
|التنسيق
|متى يكون مطلوبًا
interserver-password
|كلمة مرور بنص صريح
|دائمًا
management-password
|كلمة مرور بنص صريح
|دائمًا
keeper-identity
clickhouse:<password>
|دائمًا
cluster-secret
|كلمة مرور بنص صريح
|دائمًا
named-collections-key
|مفتاح AES بترميز سداسي عشري بطول 16 بايت (32 محرفًا سداسيًا عشريًا)
|فقط في ClickHouse
>= 25.12
disk-encryption-key
|مفتاح AES بترميز سداسي عشري بطول 16 بايت (32 محرفًا سداسيًا عشريًا)
|فقط عند تعيين
settings.encryption
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: my-clickhouse-credentials
namespace: sample
type: Opaque
stringData:
interserver-password: "a-strong-random-password"
management-password: "another-strong-password"
keeper-identity: "clickhouse:keeper-auth-password"
cluster-secret: "cluster-internal-secret"
named-collections-key: "0123456789abcdef0123456789abcdef" # 32 hex chars = 16 bytes
disk-encryption-key: "00112233445566778899aabbccddeeff" # only when settings.encryption is set
يتحكم
السياسة: المراقبة مقابل الإدارة
spec.externalSecret.policy في كيفية تعامل المشغّل مع المفاتيح المطلوبة الناقصة:
|السياسة
|السلوك عند غياب المفاتيح
Observe (الافتراضي)
|تُعلَّق التسوية حتى يصبح كل مفتاح مطلوب موجودًا. ويُبلّغ المشغّل عن كل مفتاح ناقص — وتلميح التنسيق الخاص به — عبر الحالة
ExternalSecretValid (بالسبب
ExternalSecretInvalid) وحدث
Warning.
Manage
|يُولِّد المشغّل أي مفاتيح مطلوبة ناقصة ويكتبها مجددًا إلى كائن Secret نفسه. وهذا مفيد للتهيئة الأولية: أنشئ كائن Secret فارغًا، ودَع المشغّل يملؤه، ثم شدِّد الوصول اختياريًا. ومع ذلك، لا يحذف المشغّل كائن Secret مطلقًا.
اختر
حتى مع
policy: Manage يجب أن يكون كائن Secret موجودًا بالفعل في مساحة الاسم — فالمشغّل لا ينشئ كائن Secret نفسه مطلقًا، بل يكتب فقط المفاتيح المُولَّدة إلى كائن موجود. وإذا كان كائن Secret المُشار إليه غير موجود، فتُعلَّق التسوية بسبب
ExternalSecretNotFound بغض النظر عن السياسة.
Observe عندما يكون النظام الخارجي (Vault أو ESO أو sealed-secrets أو GitOps) هو مصدر الحقيقة وتريد أن يُخفق المشغّل بوضوح عند وجود خطأ في الإعداد. واختر
Manage عندما تريد تهيئة أولية مكتفية ذاتيًا، مع الاحتفاظ بملكية كائن Secret نفسه (على سبيل المثال، لأخذ نسخة احتياطية منه).
يعرض المشغِّل شرط
شرط الحالة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
ExternalSecretValid ضمن
ClickHouseCluster.status.conditions. افحصه عندما يبدو أن عملية التسوية عالقة:
الأسباب المحتملة:
# Plain kubectl — works out of the box
kubectl describe clickhousecluster sample | sed -n '/Conditions:/,$p'
# Same data as YAML
kubectl get clickhousecluster sample -o yaml | sed -n '/conditions:/,/^[^ ]/p'
# Pretty-printed JSON (requires jq)
kubectl get clickhousecluster sample -o jsonpath='{.status.conditions}' | jq
يعيد المشغّل إدراج عملية التسوية في قائمة الانتظار ما دام كائن Secret غير صالح، لذا بمجرد إضافة المفاتيح المفقودة ستلتقطها عملية التسوية التالية تلقائيًا — ولا حاجة إلى إعادة تشغيل الـ pods.
reason
|المعنى
|الإصلاح
ExternalSecretNotFound
|كائن Secret المشار إليه غير موجود في مساحة الاسم.
|أنشئ كائن Secret، أو صحّح
spec.externalSecret.name.
ExternalSecretInvalid
|كائن Secret موجود، لكنه يفتقر إلى المفاتيح المطلوبة (فقط مع
Observe). تسرد الرسالة كل مفتاح مفقود مع التنسيق المتوقع له.
|أضف المفاتيح المفقودة، أو بدّل إلى
policy: Manage.
ExternalSecretValid
|جميع المفاتيح المطلوبة موجودة، والمشغّل يستخدم كائن Secret.
|—
تعتمد مجموعة المفاتيح المطلوبة على إصدار ClickHouse المستخدم حاليًا. لا يتم التحقق من
named-collections-key إلا بعد أن يكتشف فحص الإصدار الخاص بالمشغّل ClickHouse
25.12 أو أحدث. في الإصدارات الأقدم، قد لا يكون هذا المفتاح موجودًا في كائن Secret. ويكون
disk-encryption-key مطلوبًا فقط عند تعيين
spec.settings.encryption.
يكشف المشغّل مجموعة ثابتة من المنافذ على كل Pod لـ ClickHouse وعلى الخدمة عديمة الرأس الخاصة به:
منافذ إضافية
8123 لـ HTTP، و
9000 لـ native، و
9009 للاتصال بين الخوادم، و
9001 للإدارة، و
9363 لمقاييس Prometheus، بالإضافة إلى منافذ TLS البديلة
8443/
9440 عند تمكين TLS. لجعل ClickHouse يستمع إلى بروتوكولات إضافية — مثل MySQL أو PostgreSQL أو gRPC أو أي منفذ مخصّص — عرِّفها في
spec.additionalPorts:
يضيف المشغّل هذه المنافذ إلى
spec:
additionalPorts:
- name: mysql
port: 9004
- name: postgres
port: 9005
- name: grpc
port: 9100
containerPorts الخاصة بالـ Pod وإلى الخدمة عديمة الرأس. ويمكن العثور على المثال الكامل في
examples/custom_protocols.yaml.
لإتاحة ClickHouse عبر MySQL wire protocol على المنفذ
مثال متكامل: MySQL wire protocol
9004:
بعد تطبيق ذلك، تحقّق من داخل الكتلة:
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: sample
spec:
replicas: 1
keeperClusterRef:
name: sample
dataVolumeClaimSpec:
resources:
requests:
storage: 2Gi
# 1) Open the port on the Pod and the headless Service.
additionalPorts:
- name: mysql
port: 9004
# 2) Tell ClickHouse server to actually listen on it.
settings:
extraConfig:
protocols:
mysql:
type: mysql
port: 9004
description: "MySQL wire protocol"
kubectl exec sample-clickhouse-0-0-0 -- \
clickhouse-client --port 9004 --query "SELECT 1"
قيود الحقول
|الحقل
|القاعدة
name
|يجب أن يطابق النمط
DNS_LABEL
^[a-z]([-a-z0-9]*[a-z0-9])?$، على ألا يتجاوز 63 حرفًا. ويُفرض التفرد بواسطة CRD باستخدام مفتاح list-map.
port
|عدد صحيح ضمن
[1, 65535]. يرفض
webhook أرقام المنافذ المكررة داخل القائمة.
يرفض الـ webhook الخاص بالتحقق إدخالات
المنافذ والأسماء المحجوزة
additionalPorts التي قد تتعارض مع المنافذ التي يستخدمها المشغّل نفسه. جميع المنافذ المرتبطة بـ TLS محجوزة دون قيد أو شرط حتى لا يؤدي تبديل
spec.settings.tls.enabled لاحقًا إلى تعطيل عنقود كان صالحًا سابقًا.
تُرفض أيضًا الأسماء التالية — فهي معرّفات المشغّل الداخلية لأنواع البروتوكولات (وليست الأسماء المستعارة المفهومة للبشر):
|المنفذ
|محجوز لـ
8123
|HTTP
8443
|HTTPS
9000
|TCP الأصلي
9440
|TLS الأصلي
9009
|بين الخوادم
9001
|الإدارة
9363
|مقاييس Prometheus
ينتج عن الطلب المرفوض خطأ مثل:
|الاسم
http
http-secure
tcp
tcp-secure
interserver
management
prometheus
spec.additionalPorts[0].port: 8123 is reserved for the operator-managed HTTP port
spec.additionalPorts[0].name: "http" is reserved by the operator
ينفّذ المشغّل مهمتين مستقلتين تتعلقان بإصدارات العنقود:
فحص الإصدار وقناة الترقية
- الإبلاغ عن الإصدار — بالنسبة إلى
ClickHouseCluster، يشغّل مورد Kubernetes
Jobصورة الحاوية مرة واحدة لاكتشاف إصدار ClickHouse قيد التشغيل؛ وبالنسبة إلى
KeeperCluster، يقرأ المشغّل الإصدار الذي يبلّغ به الخادم من النسخ المتماثلة قيد التشغيل. ويُسجَّل الإصدار المكتشف في
.status.versionوتستخدمه خطوات التسوية الأخرى (على سبيل المثال، لا يكون مفتاح named-collections الخاص بـ
External Secretمطلوبًا إلا بدءًا من ClickHouse
25.12).
- قناة الترقية — تحقّق دوري من موجز إصدارات ClickHouse العام (
https://clickhouse.com/data/version_date.tsv). ويبلّغ المشغغّل عمّا إذا كان إصدار أحدث متاحًا عبر شرط الحالة
VersionUpgraded. وهو لا يرقّي العنقود من تلقاء نفسه مطلقًا — فالمستخدم هو من يتحكّم في وسم الصورة.
يحدِّد
اختيار قناة الترقية
spec.upgradeChannel مجموعة الإصدارات الصادرة من المشروع الأصلي التي يقارن بها المشغّل. ويوجد الحقل نفسه في كلٍّ من
ClickHouseCluster و
KeeperCluster.
القيم المسموح بها (التي يتحقق منها CRD باستخدام النمط
spec:
upgradeChannel: lts # or "stable", or "25.8", or omitted
^(lts|stable|\d+\.\d+)?$):
في بيئات الإنتاج، يُفضَّل عمومًا تثبيت القناة على قيمة
|القيمة
|السلوك
|empty (default)
|لا يقترح المُشغِّل إلا التحديثات الثانوية ضمن خط
major.minor الرئيسي/الثانوي الجاري تشغيله حاليًا. وسيُبلَّغ العنقود الذي يعمل على
25.8.3.1 بوجود
25.8.4.x، ولكن ليس
25.9.x.
stable
|يتتبع قناة
stable في المصدر الأصلي — أي أحدث إصدار تضع عليه ClickHouse Inc. علامة الاستقرار ضمن خط الإصدار الرئيسي. ويتلقى ترقيات رئيسية في وقت أبكر من قناة
lts.
lts
|يتتبع قناة
lts في المصدر الأصلي — أي إصدارات الدعم طويل الأمد. ويتلقى ترقيات رئيسية بوتيرة أقل، مع فترات دعم أطول.
25.8 (or any
<major>.<minor>)
|يثبّت القناة على خط
major.minor محدد. ولا تُقترح ترقيات رئيسية تتجاوزه حتى إذا كان هناك إصدار أحدث متاح في المصدر الأصلي.
<major>.<minor> صريحة (مثل
25.8). فهذا يقيّد العنقود بخط الإصدار الرئيسي المقصود، ويتيح للمُشغِّل إظهار تحذير
WrongReleaseChannel إذا انجرفت أي نسخة متماثلة، لسبب ما، إلى إصدار رئيسي مختلف — وهو أمر يكتسب أهمية خاصة عندما يُشار إلى الصورة بواسطة digest (
@sha256:...) بدلًا من tag مقروء بشريًا. أما القيمة الافتراضية الفارغة فهي مناسبة لعناقيد التطوير حيث لا تكون القفزات بين الإصدارات الرئيسية مصدر قلق.
يكشف الشرطان التاليان نتيجة الـ فحص وفحص الترقية:
شروط الحالة
افحصها باستخدام:
|الشرط
|السبب
|المعنى
VersionInSync
VersionMatch
|تُبلّغ جميع النسخ المتماثلة عن الإصدار نفسه
VersionInSync
VersionMismatch
|تعمل النسخ المتماثلة بإصدارات مختلفة. يُحجب هذا السبب أثناء ترقية متدرجة مخططة. ويظهر عادةً عند تثبيت وسم صورة قابل للتغيير (مثل
latest أو إصدار رئيسي/فرعي مجرد مثل
26.3) بينما يكون الـ registry الأساسي قد تغيّر بين عمليات السحب، فتستقر نسخ متماثلة مختلفة على إصدارات فرعية مختلفة ضمن الوسم نفسه.
VersionInSync
VersionPending
|لم تكتمل بعد مهمة فحص الإصدار، أو لم يُرصَد بعد إصدار أي نسخة متماثلة من Keeper
VersionInSync
VersionProbeFailed
|فشلت مهمة فحص الخاصة بـ ClickHouse؛ لذلك لا يستطيع المشغّل تحديد الإصدار قيد التشغيل
VersionUpgraded
UpToDate
|يعمل العنقود بأحدث إصدار متاح في القناة المحددة
VersionUpgraded
MinorUpdateAvailable
|يتوفر إصدار فرعي أحدث ضمن خط
major.minor نفسه
VersionUpgraded
MajorUpdateAvailable
|يتوفر
major.minor أحدث ضمن القناة المختارة
VersionUpgraded
VersionOutdated
|الإصدار قيد التشغيل قديم ولم يعد يتلقى إصلاحات من القناة المحددة — ويحدث ذلك عادةً لأن الخط الرئيسي أُزيل من
lts أو
stable في المصدر الرئيسي
VersionUpgraded
WrongReleaseChannel
|الصورة قيد التشغيل لا تنتمي إلى
upgradeChannel المحدد. Example: عنقود يعمل بالإصدار
26.5 مع
upgradeChannel: lts، لأن
26.5 ليس جزءًا من خط
lts في المصدر الرئيسي.
VersionUpgraded
UpgradeCheckFailed
|تعذّر على المشغّل الوصول إلى موجز الإصدارات من المصدر الرئيسي
kubectl get clickhousecluster sample -o yaml | sed -n '/conditions:/,/^[^ ]/p'
ينطبق هذا على
تجاوز
تجاوز
Job فحص الإصدار
ClickHouseCluster فقط. لم يعد
KeeperCluster يشغّل
Job لفحص الإصدار — إذ تُقرأ نسخته مباشرةً من نسخ Keeper المتماثلة العاملة — لذلك فإن
spec.versionProbeTemplate مهمل ولا يكون له أي تأثير هناك.
يُنَفَّذ الفحص باعتباره
Job عاديًا في Kubernetes. إذا كانت في عنقودك سياسات قبول تتطلب قيم
Tolerations محددة، أو محددات عُقد، أو سياقات أمان، أو إذا كنت تريد تقييد مدة بقاء مهام الفحص المكتملة، فتجاوز القالب عبر
spec.versionProbeTemplate:
اسم الحاوية
spec:
versionProbeTemplate:
spec:
ttlSecondsAfterFinished: 600 # delete completed probe Jobs 10 minutes after completion
template:
spec:
nodeSelector:
kubernetes.io/arch: amd64
tolerations:
- key: dedicated
operator: Equal
value: clickhouse
effect: NoSchedule
containers:
- name: version-probe
resources:
requests:
cpu: 50m
memory: 64Mi
version-probe هو الاسم الافتراضي للمشغّل — إذ إن الإدخال ضمن
containers: يطابقه بالاسم، لذا يُجري المشغّل دمجًا عميقًا للحقول التي يوفّرها المستخدم فوق القيم الافتراضية.
يتحكم خياران في مدير المشغّل بحلقة التحقق من الترقية على مستوى عام:
عناصر تحكم على مستوى المشغّل
اضبط
|Flag
|Default
|Effect
--version-update-interval
24h
|عدد المرات التي يعيد فيها المشغّل جلب قائمة الإصدارات من المصدر الأصلي
--disable-version-update-checks
false
|يعطّل أداة التحقق من الترقية بالكامل. ولا يتم تعيين الحالة
VersionUpgraded، كما لا يُنشأ أي مرور HTTP صادر إلى
clickhouse.com
--disable-version-update-checks=true في البيئات المعزولة عن الشبكة أو عندما لا يكون مسموحًا بخروج الحركة إلى
clickhouse.com.
إعدادات ClickHouse
يضبط
كلمة مرور المستخدم
كلمة مرور المستخدم
default
spec.settings.defaultUserPassword كلمة مرور المستخدم المضمّن
default.
وفّر القيمة من مفتاح في Secret (مستحسن) أو في ConfigMap
تنشئه، بدلًا من تضمينها مباشرةً داخل CR:
حدِّد واحدًا فقط من
spec:
settings:
defaultUserPassword:
passwordType: password # default; see "Password types" below
secret: # exactly one of secret or configMap
name: clickhouse-password # name of the Secret/ConfigMap
key: password # the key inside it, not the password value
secret أو
configMap، على أن يشتمل أيٌّ منهما على كلٍّ من
name (الكائن)
و
key (الإدخال الذي يحتوي على كلمة المرور).
يُحدِّد
أنواع كلمات المرور
passwordType كيفية تفسير ClickHouse للقيمة. وتكون قيمته الافتراضية
password (نص صريح)؛ أما البدائل فهي صيغ مُجزَّأة مثل
password_sha256_hex و
password_double_sha1_hex. ويُفضَّل استخدام نوع مُجزَّأ حتى لا
يُخزَّن النص الصريح مطلقًا. راجع
إعدادات مستخدمي ClickHouse
للاطلاع على القائمة الكاملة.
أنشئ Secret، ثم أشِر إلى مفتاحه:
مثال كامل باستخدام Secret
kubectl create secret generic clickhouse-password \
--from-literal=password='your-secure-password'
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: my-cluster
spec:
settings:
defaultUserPassword:
passwordType: password
secret:
name: clickhouse-password
key: password
بالنسبة إلى كلمة مرور مُجزّأة، خزّن قيمة التجزئة بدلًا من النص غير المشفّر:
عند استخدام
passwordType: password، يُضبط
clickhouse-client داخل الكبسولة
باستخدام كلمة المرور هذه، مما يكون مفيدًا عند تصحيح الأخطاء.
echo -n 'your-secure-password' | sha256sum # use the hex digest as the value
kubectl create secret generic clickhouse-password \
--from-literal=password='<sha256-hex-digest>'
spec:
settings:
defaultUserPassword:
passwordType: password_sha256_hex
secret:
name: clickhouse-password
key: password
يعمل ConfigMap بالطريقة نفسها، لكن محتوياته ليست محمية كما في Secret. استخدمه فقط للقيم غير الحساسة أو للقيم التي جرى تجزئتها بالفعل، مثل بصمة
استخدام ConfigMap
password_sha256_hex:
spec:
settings:
defaultUserPassword:
passwordType: password_sha256_hex
configMap:
name: clickhouse-config
key: default_password
لا تضع كلمة مرور غير مشفّرة في ConfigMap. استخدم Secret لأي قيمة غير مشفّرة (
passwordType: password).
قم بتهيئة مستخدمين إضافيين في ملفات التهيئة. أنشئ ConfigMap وSecret للمستخدم:
مستخدمون مخصّصون في التهيئة
أضِف تهيئة مخصّصة إلى ClickHouseCluster:
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: user-config
data:
reader.yaml: |
users:
reader:
password:
- '@from_env': READER_PASSWORD
profile: default
grants:
- query: "GRANT SELECT ON *.*"
---
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
name: reader-password
data:
password: "c2VjcmV0LXBhc3N3b3Jk" # base64("secret-password")
spec:
podTemplate:
volumes:
- name: reader-user
configMap:
name: user-config
containerTemplate:
env:
- name: READER_PASSWORD
valueFrom:
secretKeyRef:
name: reader-password
key: password
volumeMounts:
- mountPath: /etc/clickhouse-server/users.d/
name: reader-user
readOnly: true
فعِّل المزامنة التلقائية لقاعدة البيانات للنسخ المتماثلة الجديدة:
مزامنة قاعدة البيانات
عند التفعيل، يزامن المُشغِّل جداول Replicated وجداول التكامل مع النسخ المتماثلة الجديدة.
spec:
settings:
enableDatabaseSync: true # Default: true
اضبط سجل خادم ClickHouse عبر
تسجيل الخادم
spec.settings.logger. كل حقل اختياري وله قيمة افتراضية آمنة، لذا فإن أي عنقود لا تُجري عليه أي تعديل يسجّل بالفعل عند مستوى
trace في كلٍّ من وحدة تحكم الحاوية وملف سجل خاضع للتدوير على القرص.
spec:
settings:
logger:
logToFile: true # Default: true. Set false to log only to the console
jsonLogs: false # Default: false. Set true for structured JSON log lines
level: trace # Default: trace
size: 1000M # Default: 1000M. Rotate a log file once it reaches this size
count: 50 # Default: 50. Number of rotated files to keep
يُبقي المشغّل التسجيل إلى وحدة التحكم مفعّلًا دائمًا لكي يعمل
|الحقل
|الافتراضي
|الوصف
logToFile
true
|عندما تكون القيمة
false، يزيل المشغّل أهداف الملفات، ولا يرسل الخادم السجلات إلا إلى وحدة تحكم الحاوية.
jsonLogs
false
|عندما تكون القيمة
true، يضيف المشغّل
formatting.type: json بحيث يكون كل سطر كائن JSON.
level
trace
|مستوى تفصيل السجلات. إحدى القيم التالية:
test،
trace،
debug،
information،
notice،
warning،
error،
critical،
fatal.
size
1000M
|الحجم الأقصى لملف سجل واحد قبل التدوير.
count
50
|عدد ملفات السجل المُدوَّرة التي يحتفظ بها الخادم.
kubectl logs، ويضيف التسجيل إلى الملف فوق ذلك عندما تكون
logToFile بقيمة
true. وينتج عن عنقود بالإعدادات الافتراضية كتلة
logger التالية:
ينطبق مقطع
logger:
console: true
level: trace
log: /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log
errorlog: /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log
size: 1000M
count: 50
spec.settings.logger نفسه على
KeeperCluster؛ لكن المشغّل يكتب ملفاته في هذه الحالة ضمن
/var/log/clickhouse-keeper/.
يظل التسجيل إلى الطرفية مفعّلًا بغضّ النظر عن
logToFile، لذا يواصل
kubectl logs العمل حتى عند تعطيل التسجيل إلى ملف. اضبط
jsonLogs: true عند إرسال السجلات إلى مخزن سجلات منظَّم يحلّل JSON.
إعداد مخصص
بدلًا من ربط ملفات تهيئة مخصّصة، يمكنك تحديد خيارات تهيئة إضافية لـ ClickHouse مباشرةً. أضف تهيئة مخصّصة لـ ClickHouse باستخدام
تهيئة إضافية مضمنة
extraConfig:
spec:
settings:
extraConfig:
background_pool_size: 20
روابط مفيدة:
يمكنك أيضًا تحديد إعدادات إضافية لمستخدمي ClickHouse باستخدام
إعدادات المستخدمين الإضافيين المضمّنة
extraUsersConfig. ويُفيد ذلك في تعريف المستخدمين وملفات التعريف والحصص والامتيازات مباشرةً ضمن مواصفات العنقود.
spec:
settings:
extraUsersConfig:
users:
analyst:
password:
- '@from_env': ANALYST_PASSWORD
profile: "readonly"
quota: "default"
profiles:
readonly:
readonly: 1
max_memory_usage: 10000000000
quotas:
default:
interval:
duration: 3600
queries: 1000
errors: 100
يتم تخزين
extraUsersConfig في كائن ConfigMap ضمن k8s. تجنّب وضع الأسرار هناك بصيغة نصية مكشوفة.
مثال كامل للتهيئة:
مثال على التهيئة
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperCluster
metadata:
name: sample
spec:
replicas: 3
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: <storage-class-name>
resources:
requests:
storage: 10Gi
podTemplate:
topologyZoneKey: topology.kubernetes.io/zone
nodeHostnameKey: kubernetes.io/hostname
containerTemplate:
resources:
requests:
cpu: "2"
memory: "4Gi"
limits:
cpu: "4"
memory: "8Gi"
settings:
tls:
enabled: true
required: true
serverCertSecret:
name: <keeper-certificate-secret>
---
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: default-user-password
data:
# secret-password
password: "..." # sha256 hex of the password
---
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
name: sample
spec:
replicas: 2
dataVolumeClaimSpec:
storageClassName: <storage-class-name>
resources:
requests:
storage: 200Gi
keeperClusterRef:
name: sample
podTemplate:
topologyZoneKey: topology.kubernetes.io/zone
nodeHostnameKey: kubernetes.io/hostname
settings:
tls:
enabled: true
required: true
serverCertSecret:
name: clickhouse-cert
defaultUserPassword:
passwordType: password_sha256_hex
configMap:
key: password
name: default-password