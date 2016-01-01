chDB
chDB 是一个快速的进程内 SQL OLAP 引擎，基于 ClickHouse 的支持。 当你想在编程语言中使用 ClickHouse 的强大功能时，无需连接到 ClickHouse 服务器。
chDB 支持哪些语言？
chDB 有以下语言绑定：
支持哪些输入和输出格式？
chDB 支持 Parquet、CSV、JSON、Apache Arrow、ORC，以及 60 多种其他格式。
我该如何开始？
- 如果你使用 Go、Rust、NodeJS 或 Bun，请查看相应语言页面。
- 如果你使用 Python，请参阅 入门开发者指南。还有一些指南展示如何执行常见任务，比如：
介绍视频
你可以收听关于 chDB 的简短项目介绍，由 ClickHouse 的创始人 Alexey Milovidov 提供：
关于 chDB
- 在 Auxten 的博客 上阅读 chDB 项目诞生的完整故事
- 在 官方 ClickHouse 博客 上了解 chDB 及其用例
- 使用 codapi 示例 在浏览器中发现 chDB
它使用什么许可证？
chDB 根据 Apache 许可证第 2.0 版提供。