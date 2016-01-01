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chDB

chDB 是一个快速的进程内 SQL OLAP 引擎，基于 ClickHouse 的支持。 当你想在编程语言中使用 ClickHouse 的强大功能时，无需连接到 ClickHouse 服务器。

chDB 支持哪些语言？

chDB 有以下语言绑定：

支持哪些输入和输出格式？

chDB 支持 Parquet、CSV、JSON、Apache Arrow、ORC，以及 60 多种其他格式

我该如何开始？

介绍视频

你可以收听关于 chDB 的简短项目介绍，由 ClickHouse 的创始人 Alexey Milovidov 提供：

关于 chDB

它使用什么许可证？

chDB 根据 Apache 许可证第 2.0 版提供。