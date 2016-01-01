使用 clickhouse-local 数据库

clickhouse-local 是一个带有嵌入式 ClickHouse 版本的 CLI。 它为用户提供了 ClickHouse 的强大功能，而无需安装服务器。 在本指南中，我们将学习如何从 chDB 使用 clickhouse-local 数据库。

首先，我们创建一个虚拟环境：

接下来，我们将安装 chDB。 确保您拥有 2.0.2 或更高版本：

现在我们将安装 ipython：

我们将使用 ipython 运行本指南中的命令，您可以通过运行以下命令来启动它：

下载和安装 clickhouse-local 的过程与 下载和安装 ClickHouse 相同。 我们可以通过运行以下命令来完成：

要以持久化数据到目录的方式启动 clickhouse-local，我们需要传入 --path 选项：

默认数据库仅在内存中存储数据，因此我们需要创建一个命名数据库，以确保我们导入的任何数据都持久化到磁盘。

让我们创建一个表并插入一些随机数字：

让我们编写一个查询以查看我们获得了什么数据：

完成后，请确保您从 CLI 中 exit; ，因为只有一个进程可以持有此目录的锁定。 如果不这样做，当我们尝试从 chDB 连接到数据库时，将会出现以下错误：

返回到 ipython Shell 并从 chDB 导入 session 模块：

初始化指向 demo.chdb 的会话：

然后我们可以运行相同的查询来返回数字的分位数：

我们还可以从 chDB 向此数据库插入数据：

然后我们可以从 chDB 或 clickhouse-local 重新运行分位数查询。