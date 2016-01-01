跳转到主内容
DataStore 调试

DataStore 提供了一套全面的调试工具，用于帮助理解并优化数据管道。

调试工具概览

工具用途何时使用
explain()查看执行计划了解将要执行的 SQL
Profiler测量性能查找慢操作
Logging查看执行细节排查异常行为

快速决策矩阵

需求工具命令
查看执行计划explain()ds.explain()
分析性能Profilerconfig.enable_profiling()
调试 SQL 查询Loggingconfig.enable_debug()
同时满足以上需求组合使用见下文

快速设置

启用全部调试功能

from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import config

# Enable all debugging
config.enable_debug()        # Verbose logging
config.enable_profiling()    # Performance tracking

ds = pd.read_csv("data.csv")
result = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').agg({'salary': 'mean'})

# View execution plan
result.explain()

# Get profiler report
from chdb.datastore.config import get_profiler
profiler = get_profiler()
profiler.report()

explain() 方法

在运行查询前先查看执行计划。

ds = pd.read_csv("data.csv")

query = (ds
    .filter(ds['amount'] > 1000)
    .groupby('region')
    .agg({'amount': ['sum', 'mean']})
)

# View plan
query.explain()

输出：

Pipeline:
  Source: file('data.csv', 'CSVWithNames')
  Filter: amount > 1000
  GroupBy: region
  Aggregate: sum(amount), avg(amount)

Generated SQL:
SELECT region, SUM(amount) AS sum, AVG(amount) AS mean
FROM file('data.csv', 'CSVWithNames')
WHERE amount > 1000
GROUP BY region

有关详细信息，请参阅 explain() 文档

性能分析

用于测量每个操作的执行时间。

from chdb.datastore.config import config, get_profiler

# Enable profiling
config.enable_profiling()

# Run operations
ds = pd.read_csv("large_data.csv")
result = (ds
    .filter(ds['amount'] > 100)
    .groupby('category')
    .agg({'amount': 'sum'})
    .sort('sum', ascending=False)
    .head(10)
    .to_df()
)

# View report
profiler = get_profiler()
profiler.report(min_duration_ms=0.1)

输出结果：

Performance Report
==================
Step                          Duration    Calls
----                          --------    -----
read_csv                      1.234s      1
filter                        0.002s      1
groupby                       0.001s      1
agg                           0.089s      1
sort                          0.045s      1
head                          0.001s      1
to_df (SQL execution)         0.567s      1
----                          --------    -----
Total                         1.939s      7

有关详细信息，请参阅 Profiling Guide

日志

查看详细的执行日志。

from chdb.datastore.config import config

# Enable debug logging
config.enable_debug()

# Run operations - logs will show:
# - SQL queries generated
# - Execution engine used
# - Cache hits/misses
# - Timing information

日志输出示例：

DEBUG - DataStore: Creating from file 'data.csv'
DEBUG - Query: SELECT region, SUM(amount) FROM ... WHERE amount > 1000 GROUP BY region
DEBUG - Engine: Using chdb for aggregation
DEBUG - Execution time: 0.089s
DEBUG - Cache: Storing result (key: abc123)

有关详细信息，请参阅日志配置

常见调试场景

1. 查询未返回预期的结果

# Step 1: View the execution plan
query = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').sum()
query.explain(verbose=True)

# Step 2: Enable logging to see SQL
config.enable_debug()

# Step 3: Run and check logs
result = query.to_df()

2. 查询执行缓慢

# Step 1: Enable profiling
config.enable_profiling()

# Step 2: Run your query
result = process_data()

# Step 3: Check profiler report
profiler = get_profiler()
profiler.report()

# Step 4: Identify slow operations and optimize

3. 理解 Engine 选择

# Enable verbose logging
config.enable_debug()

# Run operations
result = ds.filter(ds['x'] > 10).apply(custom_func)

# Logs will show which engine was used for each operation:
# DEBUG - filter: Using chdb engine
# DEBUG - apply: Using pandas engine (custom function)

4. 调试缓存问题

# Enable debug to see cache operations
config.enable_debug()

# First run
result1 = ds.filter(ds['x'] > 10).to_df()
# LOG: Cache miss, executing query

# Second run (should use cache)
result2 = ds.filter(ds['x'] > 10).to_df()
# LOG: Cache hit, returning cached result

# If not caching when expected, check:
# - Are operations identical?
# - Is cache enabled? config.cache_enabled

最佳实践

1. 在开发环境中调试，而不要在生产环境中调试

# Development
config.enable_debug()
config.enable_profiling()

# Production
config.set_log_level(logging.WARNING)
config.set_profiling_enabled(False)

2. 在执行大型查询之前使用 explain()

# Build query
query = ds.filter(...).groupby(...).agg(...)

# Check plan first
query.explain()

# If plan looks good, execute
result = query.to_df()

3. 优化前先做性能分析

# Don't guess what's slow - measure it
config.enable_profiling()
result = your_pipeline()
get_profiler().report()

4. 当结果不符合预期时检查 SQL

# View generated SQL
print(query.to_sql())

# Compare with expected SQL
# Run SQL directly in ClickHouse to verify

调试工具概览

工具命令输出
执行计划ds.explain()执行步骤 + SQL
详细执行计划ds.explain(verbose=True)+ 元数据
查看 SQLds.to_sql()SQL 查询字符串
启用调试config.enable_debug()详细日志
启用性能剖析config.enable_profiling()耗时数据
性能剖析报告get_profiler().report()性能概要
重置性能剖析get_profiler().reset()清除耗时数据

