DataStore 调试

DataStore 提供了一套全面的调试工具，用于帮助理解并优化数据管道。

工具 用途 何时使用 explain() 查看执行计划 了解将要执行的 SQL Profiler 测量性能 查找慢操作 Logging 查看执行细节 排查异常行为

需求 工具 命令 查看执行计划 explain() ds.explain() 分析性能 Profiler config.enable_profiling() 调试 SQL 查询 Logging config.enable_debug() 同时满足以上需求 组合使用 见下文

from chdb import datastore as pd from chdb.datastore.config import config # Enable all debugging config.enable_debug() # Verbose logging config.enable_profiling() # Performance tracking ds = pd.read_csv("data.csv") result = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').agg({'salary': 'mean'}) # View execution plan result.explain() # Get profiler report from chdb.datastore.config import get_profiler profiler = get_profiler() profiler.report()

在运行查询前先查看执行计划。

ds = pd.read_csv("data.csv") query = (ds .filter(ds['amount'] > 1000) .groupby('region') .agg({'amount': ['sum', 'mean']}) ) # View plan query.explain()

输出：

Pipeline: Source: file('data.csv', 'CSVWithNames') Filter: amount > 1000 GroupBy: region Aggregate: sum(amount), avg(amount) Generated SQL: SELECT region, SUM(amount) AS sum, AVG(amount) AS mean FROM file('data.csv', 'CSVWithNames') WHERE amount > 1000 GROUP BY region

有关详细信息，请参阅 explain() 文档。

用于测量每个操作的执行时间。

from chdb.datastore.config import config, get_profiler # Enable profiling config.enable_profiling() # Run operations ds = pd.read_csv("large_data.csv") result = (ds .filter(ds['amount'] > 100) .groupby('category') .agg({'amount': 'sum'}) .sort('sum', ascending=False) .head(10) .to_df() ) # View report profiler = get_profiler() profiler.report(min_duration_ms=0.1)

输出结果：

Performance Report ================== Step Duration Calls ---- -------- ----- read_csv 1.234s 1 filter 0.002s 1 groupby 0.001s 1 agg 0.089s 1 sort 0.045s 1 head 0.001s 1 to_df (SQL execution) 0.567s 1 ---- -------- ----- Total 1.939s 7

有关详细信息，请参阅 Profiling Guide。

查看详细的执行日志。

from chdb.datastore.config import config # Enable debug logging config.enable_debug() # Run operations - logs will show: # - SQL queries generated # - Execution engine used # - Cache hits/misses # - Timing information

日志输出示例：

DEBUG - DataStore: Creating from file 'data.csv' DEBUG - Query: SELECT region, SUM(amount) FROM ... WHERE amount > 1000 GROUP BY region DEBUG - Engine: Using chdb for aggregation DEBUG - Execution time: 0.089s DEBUG - Cache: Storing result (key: abc123)

有关详细信息，请参阅日志配置。

# Step 1: View the execution plan query = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').sum() query.explain(verbose=True) # Step 2: Enable logging to see SQL config.enable_debug() # Step 3: Run and check logs result = query.to_df()

# Step 1: Enable profiling config.enable_profiling() # Step 2: Run your query result = process_data() # Step 3: Check profiler report profiler = get_profiler() profiler.report() # Step 4: Identify slow operations and optimize

# Enable verbose logging config.enable_debug() # Run operations result = ds.filter(ds['x'] > 10).apply(custom_func) # Logs will show which engine was used for each operation: # DEBUG - filter: Using chdb engine # DEBUG - apply: Using pandas engine (custom function)

# Enable debug to see cache operations config.enable_debug() # First run result1 = ds.filter(ds['x'] > 10).to_df() # LOG: Cache miss, executing query # Second run (should use cache) result2 = ds.filter(ds['x'] > 10).to_df() # LOG: Cache hit, returning cached result # If not caching when expected, check: # - Are operations identical? # - Is cache enabled? config.cache_enabled

# Development config.enable_debug() config.enable_profiling() # Production config.set_log_level(logging.WARNING) config.set_profiling_enabled(False)

# Build query query = ds.filter(...).groupby(...).agg(...) # Check plan first query.explain() # If plan looks good, execute result = query.to_df()

# Don't guess what's slow - measure it config.enable_profiling() result = your_pipeline() get_profiler().report()

# View generated SQL print(query.to_sql()) # Compare with expected SQL # Run SQL directly in ClickHouse to verify