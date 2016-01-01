DataStore 调试
DataStore 提供了一套全面的调试工具，用于帮助理解并优化数据管道。
调试工具概览
|工具
|用途
|何时使用
explain()
|查看执行计划
|了解将要执行的 SQL
|Profiler
|测量性能
|查找慢操作
|Logging
|查看执行细节
|排查异常行为
快速决策矩阵
|需求
|工具
|命令
|查看执行计划
explain()
ds.explain()
|分析性能
|Profiler
config.enable_profiling()
|调试 SQL 查询
|Logging
config.enable_debug()
|同时满足以上需求
|组合使用
|见下文
快速设置
启用全部调试功能
explain() 方法
在运行查询前先查看执行计划。
输出：
有关详细信息，请参阅 explain() 文档。
性能分析
用于测量每个操作的执行时间。
输出结果：
有关详细信息，请参阅 Profiling Guide。
日志
查看详细的执行日志。
日志输出示例：
有关详细信息，请参阅日志配置。
常见调试场景
1. 查询未返回预期的结果
2. 查询执行缓慢
3. 理解 Engine 选择
4. 调试缓存问题
最佳实践
1. 在开发环境中调试，而不要在生产环境中调试
2. 在执行大型查询之前使用 explain()
3. 优化前先做性能分析
4. 当结果不符合预期时检查 SQL
调试工具概览
|工具
|命令
|输出
|执行计划
ds.explain()
|执行步骤 + SQL
|详细执行计划
ds.explain(verbose=True)
|+ 元数据
|查看 SQL
ds.to_sql()
|SQL 查询字符串
|启用调试
config.enable_debug()
|详细日志
|启用性能剖析
config.enable_profiling()
|耗时数据
|性能剖析报告
get_profiler().report()
|性能概要
|重置性能剖析
get_profiler().reset()
|清除耗时数据
后续步骤
- explain() 方法 - 执行计划的详细说明
- Profiling 指南 - 性能分析
- 日志配置 - 日志级别与格式设置