DataStore 配置

DataStore 提供了全面的配置选项，用于选择执行引擎、兼容模式、配置日志、缓存、性能分析以及 dtype 类型纠正。
快速参考
from chdb.datastore.config import config
# Quick setup presets
config.enable_debug() # Enable verbose logging
config.use_chdb() # Force ClickHouse engine
config.use_pandas() # Force pandas engine
config.use_auto() # Auto-select engine (default)
config.use_performance_mode() # SQL-first, max throughput
config.use_pandas_compat() # Full pandas compatibility (default)
config.enable_profiling() # Enable performance profiling
所有配置选项
|类别
|选项
|取值
|默认值
|描述
|Logging
log_level
|DEBUG/INFO/WARNING/ERROR
|WARNING
|日志详细程度
log_format
|"simple", "verbose"
|"simple"
|日志消息格式
|Cache
cache_enabled
|True/False
|True
|是否启用结果缓存
cache_ttl
|float (seconds)
|0.0
|缓存生存时间 (TTL)
|Engine
execution_engine
|"auto", "chdb", "pandas"
|"auto"
|执行引擎
cross_datastore_engine
|"auto", "chdb", "pandas"
|"auto"
|跨 DataStore 的操作
|Compat
compat_mode
|"pandas", "performance"
|"pandas"
|Pandas 兼容性与 SQL 优先吞吐量之间的取舍
|Profiling
profiling_enabled
|True/False
|False
|是否启用性能分析
|Dtype
correction_level
|NONE/CRITICAL/HIGH/MEDIUM/ALL
|HIGH
|Dtype 校正级别
配置方式
日志配置
from chdb.datastore.config import config
import logging
# Set log level
config.set_log_level(logging.DEBUG)
config.set_log_level(logging.INFO)
config.set_log_level(logging.WARNING) # Default
config.set_log_level(logging.ERROR)
# Set log format
config.set_log_format("simple") # Default
config.set_log_format("verbose") # More details
# Quick enable debug mode
config.enable_debug() # Sets DEBUG level + verbose format
有关详细信息，请参阅日志记录。
缓存配置
# Enable/disable caching
config.set_cache_enabled(True) # Default
config.set_cache_enabled(False) # Disable caching
# Set cache TTL (time-to-live)
config.set_cache_ttl(60.0) # Cache expires after 60 seconds
config.set_cache_ttl(0.0) # No expiration (default)
# Check current settings
print(config.cache_enabled)
print(config.cache_ttl)
引擎配置
# Set execution engine
config.set_execution_engine('auto') # Auto-select (default)
config.set_execution_engine('chdb') # Force ClickHouse
config.set_execution_engine('pandas') # Force pandas
# Quick presets
config.use_auto() # Auto-select
config.use_chdb() # Force ClickHouse
config.use_pandas() # Force pandas
# Cross-DataStore engine (for operations between different DataStores)
config.set_cross_datastore_engine('auto')
config.set_cross_datastore_engine('chdb')
config.set_cross_datastore_engine('pandas')
# Check current engine
print(config.execution_engine)
有关执行引擎的详细信息，请参阅 Execution Engine。
兼容性模式
# Performance mode: SQL-first, no pandas compatibility overhead
config.use_performance_mode()
# or: config.set_compat_mode('performance')
# Pandas compatibility mode (default)
config.use_pandas_compat()
# or: config.set_compat_mode('pandas')
# Check current mode
print(config.compat_mode) # 'pandas' or 'performance'
有关详细信息，请参阅 性能模式。
性能分析配置
# Enable profiling
config.enable_profiling()
config.set_profiling_enabled(True)
# Disable profiling
config.set_profiling_enabled(False)
# Check if profiling is enabled
print(config.profiling_enabled)
有关详细信息，请参阅Profiling。
Dtype 更正
from chdb.datastore.dtype_correction.config import CorrectionLevel
# Set correction level
config.set_correction_level(CorrectionLevel.NONE) # No correction
config.set_correction_level(CorrectionLevel.CRITICAL) # Critical types only
config.set_correction_level(CorrectionLevel.HIGH) # Default
config.set_correction_level(CorrectionLevel.MEDIUM) # More corrections
config.set_correction_level(CorrectionLevel.ALL) # All corrections
使用 config 对象
config 对象是一个单例对象，用于管理所有配置：
from chdb.datastore.config import config
# Read settings
print(config.log_level)
print(config.execution_engine)
print(config.cache_enabled)
print(config.profiling_enabled)
# Modify settings
config.set_log_level(logging.DEBUG)
config.set_execution_engine('chdb')
config.set_cache_enabled(False)
config.enable_profiling()
在代码中配置
脚本级配置
from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import config
# Configure at script start
config.enable_debug()
config.use_chdb()
config.enable_profiling()
# Your DataStore code
ds = pd.read_csv("data.csv")
result = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').agg({'salary': 'mean'})
上下文管理器（未来功能）
# Planned feature: temporary configuration
with config.override(execution_engine='pandas'):
result = ds.process()
# Original settings restored
常见配置场景
开发/调试环境
from chdb.datastore.config import config
config.enable_debug() # Verbose logging
config.enable_profiling() # Performance tracking
config.set_cache_enabled(False) # Disable caching for fresh results
生产环境
from chdb.datastore.config import config
import logging
config.set_log_level(logging.WARNING) # Minimal logging
config.set_execution_engine('auto') # Optimal engine selection
config.set_cache_enabled(True) # Enable caching
config.set_profiling_enabled(False) # Disable profiling overhead
最大吞吐量
from chdb.datastore.config import config
config.use_performance_mode() # SQL-first, no pandas overhead
config.set_cache_enabled(False) # Disable cache for streaming
性能测试
from chdb.datastore.config import config
config.use_chdb() # Force ClickHouse for benchmarks
config.enable_profiling() # Track performance
config.set_cache_enabled(False) # Disable cache for accurate timing
Pandas 兼容性测试
from chdb.datastore.config import config
config.use_pandas() # Force pandas engine
config.enable_debug() # See what operations are used