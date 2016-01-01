跳转到主内容
跳转到主内容

DataStore 工厂方法

DataStore 提供了超过 20 种工厂方法，可从本地文件、数据库、云存储和数据湖等多种数据源创建实例。

通用 URI 接口

uri() 方法是推荐的通用入口，它会自动检测数据源类型：

from chdb.datastore import DataStore

# Local files
ds = DataStore.uri("data.csv")
ds = DataStore.uri("/path/to/data.parquet")

# Cloud storage
ds = DataStore.uri("s3://bucket/data.parquet?nosign=true")
ds = DataStore.uri("https://example.com/data.csv")

# Databases
ds = DataStore.uri("mysql://user:pass@host:3306/db/table")
ds = DataStore.uri("postgresql://user:pass@host:5432/db/table")

URI 语法参考

数据源类型URI 格式示例
本地文件path/to/filedata.csv, /abs/path/data.parquet
S3s3://bucket/paths3://mybucket/data.parquet?nosign=true
GCSgs://bucket/pathgs://mybucket/data.csv
Azureaz://container/pathaz://mycontainer/data.parquet
HTTP/HTTPShttps://urlhttps://example.com/data.csv
MySQLmysql://user:pass@host:port/db/tablemysql://root:pass@localhost:3306/mydb/users
PostgreSQLpostgresql://user:pass@host:port/db/tablepostgresql://postgres:pass@localhost:5432/mydb/users
SQLitesqlite:///path?table=namesqlite:///data.db?table=users
ClickHouseclickhouse://host:port/db/tableclickhouse://localhost:9000/default/hits

文件来源

from_file

从本地或远程文件创建 DataStore，并自动检测文件格式。

DataStore.from_file(path, format=None, compression=None, **kwargs)

参数：

参数类型默认值描述
pathstr必填文件路径（本地路径或 URL）
formatstrNone文件格式（为 None 时自动检测）
compressionstrNone压缩类型（为 None 时自动检测）

支持的格式： CSV、TSV、Parquet、JSON、JSONLines、ORC、Avro、Arrow

示例：

from chdb.datastore import DataStore

# Auto-detect format from extension
ds = DataStore.from_file("data.csv")
ds = DataStore.from_file("data.parquet")
ds = DataStore.from_file("data.json")

# Explicit format
ds = DataStore.from_file("data.txt", format="CSV")

# With compression
ds = DataStore.from_file("data.csv.gz", compression="gzip")

与 Pandas 兼容的读取函数

from chdb import datastore as pd

# CSV files
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds = pd.read_csv("data.csv", sep=";", header=0, nrows=1000)

# Parquet files (recommended for large datasets)
ds = pd.read_parquet("data.parquet")
ds = pd.read_parquet("data.parquet", columns=['col1', 'col2'])

# JSON files
ds = pd.read_json("data.json")
ds = pd.read_json("data.jsonl", lines=True)

# Excel files
ds = pd.read_excel("data.xlsx", sheet_name="Sheet1")

Cloud 存储

from_s3

从 Amazon S3 创建 DataStore 实例。

DataStore.from_s3(url, access_key_id=None, secret_access_key=None, format=None, **kwargs)

参数：

参数类型默认值描述
urlstr必需S3 URL（s3://bucket/path）
access_key_idstrNoneAWS 访问密钥 ID
secret_access_keystrNoneAWS 秘密访问密钥
formatstrNone文件格式（自动检测）

示例：

from chdb.datastore import DataStore

# Anonymous access (public bucket)
ds = DataStore.from_s3("s3://bucket/data.parquet")

# With credentials
ds = DataStore.from_s3(
    "s3://bucket/data.parquet",
    access_key_id="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    secret_access_key="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
)

# Using URI with query parameters
ds = DataStore.uri("s3://bucket/data.parquet?nosign=true")
ds = DataStore.uri("s3://bucket/data.parquet?access_key_id=KEY&secret_access_key=SECRET")

from_gcs

从 Google Cloud Storage 创建一个 DataStore 实例。

DataStore.from_gcs(url, credentials_path=None, **kwargs)

示例：

ds = DataStore.from_gcs("gs://bucket/data.parquet")
ds = DataStore.from_gcs("gs://bucket/data.parquet", credentials_path="/path/to/creds.json")

from_azure

从 Azure Blob Storage 创建 DataStore。

DataStore.from_azure(url, account_name=None, account_key=None, **kwargs)

示例：

ds = DataStore.from_azure(
    "az://container/data.parquet",
    account_name="myaccount",
    account_key="mykey"
)

from_hdfs

从 HDFS 创建一个 DataStore 实例。

DataStore.from_hdfs(url, **kwargs)

示例：

ds = DataStore.from_hdfs("hdfs://namenode:8020/path/data.parquet")

from_url

通过 HTTP/HTTPS URL 创建 DataStore。

DataStore.from_url(url, format=None, **kwargs)

示例：

ds = DataStore.from_url("https://example.com/data.csv")
ds = DataStore.from_url("https://raw.githubusercontent.com/user/repo/main/data.parquet")

数据库

from_mysql

从 MySQL 数据库创建一个 DataStore。

DataStore.from_mysql(host, database, table, user, password, port=3306, **kwargs)

参数：

参数类型默认值说明
hoststr必填MySQL 主机地址
databasestr必填数据库名
tablestr必填表名
userstr必填用户名
passwordstr必填密码
portint3306端口号

示例：

ds = DataStore.from_mysql(
    host="localhost",
    database="mydb",
    table="users",
    user="root",
    password="password"
)

# Using URI
ds = DataStore.uri("mysql://root:password@localhost:3306/mydb/users")

from_postgresql

从 PostgreSQL 数据库创建一个 DataStore 实例。

DataStore.from_postgresql(host, database, table, user, password, port=5432, **kwargs)

示例：

ds = DataStore.from_postgresql(
    host="localhost",
    database="mydb",
    table="users",
    user="postgres",
    password="password"
)

# Using URI
ds = DataStore.uri("postgresql://postgres:password@localhost:5432/mydb/users")

from_clickhouse

基于 ClickHouse 服务器创建一个 DataStore。

DataStore.from_clickhouse(host, database, table, user=None, password=None, port=9000, **kwargs)

示例：

ds = DataStore.from_clickhouse(
    host="localhost",
    database="default",
    table="hits",
    user="default",
    password=""
)

# Connection-level mode (explore databases)
ds = DataStore.from_clickhouse(
    host="analytics.company.com",
    user="analyst",
    password="secret"
)
ds.databases()                  # List databases
ds.tables("production")         # List tables
result = ds.sql("SELECT * FROM production.users LIMIT 10")

from_mongodb

基于 MongoDB 创建 DataStore。

DataStore.from_mongodb(uri, database, collection, **kwargs)

示例：

ds = DataStore.from_mongodb(
    uri="mongodb://localhost:27017",
    database="mydb",
    collection="users"
)

from_sqlite

基于 SQLite 数据库创建 DataStore。

DataStore.from_sqlite(database_path, table, **kwargs)

示例：

ds = DataStore.from_sqlite("data.db", table="users")

# Using URI
ds = DataStore.uri("sqlite:///data.db?table=users")

数据湖

from_iceberg

基于 Apache Iceberg 表创建 DataStore。

DataStore.from_iceberg(path, **kwargs)

示例：

ds = DataStore.from_iceberg("/path/to/iceberg_table")
ds = DataStore.uri("iceberg://catalog/namespace/table")

from_delta

基于 Delta Lake 表创建 DataStore。

DataStore.from_delta(path, **kwargs)

示例：

ds = DataStore.from_delta("/path/to/delta_table")
ds = DataStore.uri("deltalake:///path/to/delta_table")

from_hudi

从 Apache Hudi 表创建一个 DataStore。

DataStore.from_hudi(path, **kwargs)

示例：

ds = DataStore.from_hudi("/path/to/hudi_table")
ds = DataStore.uri("hudi:///path/to/hudi_table")

内存数据源

from_df / from_dataframe

使用 pandas DataFrame 创建 DataStore。

DataStore.from_df(df, name=None)
DataStore.from_dataframe(df, name=None)  # alias

示例：

import pandas
from chdb.datastore import DataStore

pdf = pandas.DataFrame({'a': [1, 2, 3], 'b': ['x', 'y', 'z']})
ds = DataStore.from_df(pdf)

DataFrame 构造函数

以类似于 pandas 的方式构造 DataStore。

from chdb import datastore as pd

# From dictionary
ds = pd.DataFrame({
    'name': ['Alice', 'Bob'],
    'age': [25, 30]
})

# From pandas DataFrame
import pandas
pdf = pandas.DataFrame({'a': [1, 2, 3]})
ds = pd.DataFrame(pdf)

特殊数据源

from_numbers

创建一个包含连续数字的 DataStore（用于测试）。

DataStore.from_numbers(count, **kwargs)

示例：

ds = DataStore.from_numbers(1000000)  # 1M rows with 'number' column
result = ds.filter(ds['number'] % 2 == 0).head(10)  # Even numbers

from_random

创建包含随机数据的 DataStore。

DataStore.from_random(rows, columns, **kwargs)

示例：

ds = DataStore.from_random(rows=1000, columns=5)

run_sql

根据原始 SQL 查询创建 DataStore。

DataStore.run_sql(query)

示例：

ds = DataStore.run_sql("""
    SELECT number, number * 2 as doubled
    FROM numbers(100)
    WHERE number % 10 = 0
""")

汇总表

MethodSource TypeExample
uri()通用DataStore.uri("s3://bucket/data.parquet")
from_file()本地/远程文件DataStore.from_file("data.csv")
read_csv()CSV 文件pd.read_csv("data.csv")
read_parquet()Parquet 文件pd.read_parquet("data.parquet")
from_s3()Amazon S3DataStore.from_s3("s3://bucket/path")
from_gcs()Google Cloud StorageDataStore.from_gcs("gs://bucket/path")
from_azure()Azure BlobDataStore.from_azure("az://container/path")
from_hdfs()HDFSDataStore.from_hdfs("hdfs://host/path")
from_url()HTTP/HTTPSDataStore.from_url("https://example.com/data.csv")
from_mysql()MySQLDataStore.from_mysql(host, db, table, user, pass)
from_postgresql()PostgreSQLDataStore.from_postgresql(host, db, table, user, pass)
from_clickhouse()ClickHouseDataStore.from_clickhouse(host, db, table)
from_mongodb()MongoDBDataStore.from_mongodb(uri, db, collection)
from_sqlite()SQLiteDataStore.from_sqlite("data.db", table)
from_iceberg()Apache IcebergDataStore.from_iceberg("/path/to/table")
from_delta()Delta LakeDataStore.from_delta("/path/to/table")
from_hudi()Apache HudiDataStore.from_hudi("/path/to/table")
from_df()pandas DataFrameDataStore.from_df(pandas_df)
DataFrame()字典 / DataFramepd.DataFrame({'a': [1, 2, 3]})
from_numbers()连续数字序列DataStore.from_numbers(1000000)
from_random()随机数据DataStore.from_random(rows=1000, columns=5)
run_sql()原始 SQL 查询DataStore.run_sql("SELECT * FROM ...")