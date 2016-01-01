DataStore 工厂方法

DataStore 提供了超过 20 种工厂方法，可从本地文件、数据库、云存储和数据湖等多种数据源创建实例。
通用 URI 接口
uri() 方法是推荐的通用入口，它会自动检测数据源类型：
from chdb.datastore import DataStore
# Local files
ds = DataStore.uri("data.csv")
ds = DataStore.uri("/path/to/data.parquet")
# Cloud storage
ds = DataStore.uri("s3://bucket/data.parquet?nosign=true")
ds = DataStore.uri("https://example.com/data.csv")
# Databases
ds = DataStore.uri("mysql://user:pass@host:3306/db/table")
ds = DataStore.uri("postgresql://user:pass@host:5432/db/table")
URI 语法参考
|数据源类型
|URI 格式
|示例
|本地文件
path/to/file
data.csv,
/abs/path/data.parquet
|S3
s3://bucket/path
s3://mybucket/data.parquet?nosign=true
|GCS
gs://bucket/path
gs://mybucket/data.csv
|Azure
az://container/path
az://mycontainer/data.parquet
|HTTP/HTTPS
https://url
https://example.com/data.csv
|MySQL
mysql://user:pass@host:port/db/table
mysql://root:pass@localhost:3306/mydb/users
|PostgreSQL
postgresql://user:pass@host:port/db/table
postgresql://postgres:pass@localhost:5432/mydb/users
|SQLite
sqlite:///path?table=name
sqlite:///data.db?table=users
|ClickHouse
clickhouse://host:port/db/table
clickhouse://localhost:9000/default/hits
文件来源
from_file
从本地或远程文件创建 DataStore，并自动检测文件格式。
DataStore.from_file(path, format=None, compression=None, **kwargs)
参数：
|参数
|类型
|默认值
|描述
path
|str
|必填
|文件路径（本地路径或 URL）
format
|str
None
|文件格式（为 None 时自动检测）
compression
|str
None
|压缩类型（为 None 时自动检测）
支持的格式： CSV、TSV、Parquet、JSON、JSONLines、ORC、Avro、Arrow
示例：
from chdb.datastore import DataStore
# Auto-detect format from extension
ds = DataStore.from_file("data.csv")
ds = DataStore.from_file("data.parquet")
ds = DataStore.from_file("data.json")
# Explicit format
ds = DataStore.from_file("data.txt", format="CSV")
# With compression
ds = DataStore.from_file("data.csv.gz", compression="gzip")
与 Pandas 兼容的读取函数
from chdb import datastore as pd
# CSV files
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds = pd.read_csv("data.csv", sep=";", header=0, nrows=1000)
# Parquet files (recommended for large datasets)
ds = pd.read_parquet("data.parquet")
ds = pd.read_parquet("data.parquet", columns=['col1', 'col2'])
# JSON files
ds = pd.read_json("data.json")
ds = pd.read_json("data.jsonl", lines=True)
# Excel files
ds = pd.read_excel("data.xlsx", sheet_name="Sheet1")
Cloud 存储
from_s3
从 Amazon S3 创建 DataStore 实例。
DataStore.from_s3(url, access_key_id=None, secret_access_key=None, format=None, **kwargs)
参数：
|参数
|类型
|默认值
|描述
url
|str
|必需
|S3 URL（s3://bucket/path）
access_key_id
|str
None
|AWS 访问密钥 ID
secret_access_key
|str
None
|AWS 秘密访问密钥
format
|str
None
|文件格式（自动检测）
示例：
from chdb.datastore import DataStore
# Anonymous access (public bucket)
ds = DataStore.from_s3("s3://bucket/data.parquet")
# With credentials
ds = DataStore.from_s3(
"s3://bucket/data.parquet",
access_key_id="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
secret_access_key="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
)
# Using URI with query parameters
ds = DataStore.uri("s3://bucket/data.parquet?nosign=true")
ds = DataStore.uri("s3://bucket/data.parquet?access_key_id=KEY&secret_access_key=SECRET")
from_gcs
从 Google Cloud Storage 创建一个 DataStore 实例。
DataStore.from_gcs(url, credentials_path=None, **kwargs)
示例：
ds = DataStore.from_gcs("gs://bucket/data.parquet")
ds = DataStore.from_gcs("gs://bucket/data.parquet", credentials_path="/path/to/creds.json")
from_azure
从 Azure Blob Storage 创建 DataStore。
DataStore.from_azure(url, account_name=None, account_key=None, **kwargs)
示例：
ds = DataStore.from_azure(
"az://container/data.parquet",
account_name="myaccount",
account_key="mykey"
)
from_hdfs
从 HDFS 创建一个 DataStore 实例。
DataStore.from_hdfs(url, **kwargs)
示例：
ds = DataStore.from_hdfs("hdfs://namenode:8020/path/data.parquet")
from_url
通过 HTTP/HTTPS URL 创建 DataStore。
DataStore.from_url(url, format=None, **kwargs)
示例：
ds = DataStore.from_url("https://example.com/data.csv")
ds = DataStore.from_url("https://raw.githubusercontent.com/user/repo/main/data.parquet")
数据库
from_mysql
从 MySQL 数据库创建一个 DataStore。
DataStore.from_mysql(host, database, table, user, password, port=3306, **kwargs)
参数：
|参数
|类型
|默认值
|说明
host
|str
|必填
|MySQL 主机地址
database
|str
|必填
|数据库名
table
|str
|必填
|表名
user
|str
|必填
|用户名
password
|str
|必填
|密码
port
|int
3306
|端口号
示例：
ds = DataStore.from_mysql(
host="localhost",
database="mydb",
table="users",
user="root",
password="password"
)
# Using URI
ds = DataStore.uri("mysql://root:password@localhost:3306/mydb/users")
from_postgresql
从 PostgreSQL 数据库创建一个 DataStore 实例。
DataStore.from_postgresql(host, database, table, user, password, port=5432, **kwargs)
示例：
ds = DataStore.from_postgresql(
host="localhost",
database="mydb",
table="users",
user="postgres",
password="password"
)
# Using URI
ds = DataStore.uri("postgresql://postgres:password@localhost:5432/mydb/users")
from_clickhouse
基于 ClickHouse 服务器创建一个 DataStore。
DataStore.from_clickhouse(host, database, table, user=None, password=None, port=9000, **kwargs)
示例：
ds = DataStore.from_clickhouse(
host="localhost",
database="default",
table="hits",
user="default",
password=""
)
# Connection-level mode (explore databases)
ds = DataStore.from_clickhouse(
host="analytics.company.com",
user="analyst",
password="secret"
)
ds.databases() # List databases
ds.tables("production") # List tables
result = ds.sql("SELECT * FROM production.users LIMIT 10")
from_mongodb
基于 MongoDB 创建 DataStore。
DataStore.from_mongodb(uri, database, collection, **kwargs)
示例：
ds = DataStore.from_mongodb(
uri="mongodb://localhost:27017",
database="mydb",
collection="users"
)
from_sqlite
基于 SQLite 数据库创建 DataStore。
DataStore.from_sqlite(database_path, table, **kwargs)
示例：
ds = DataStore.from_sqlite("data.db", table="users")
# Using URI
ds = DataStore.uri("sqlite:///data.db?table=users")
数据湖
from_iceberg
基于 Apache Iceberg 表创建 DataStore。
DataStore.from_iceberg(path, **kwargs)
示例：
ds = DataStore.from_iceberg("/path/to/iceberg_table")
ds = DataStore.uri("iceberg://catalog/namespace/table")
from_delta
基于 Delta Lake 表创建 DataStore。
DataStore.from_delta(path, **kwargs)
示例：
ds = DataStore.from_delta("/path/to/delta_table")
ds = DataStore.uri("deltalake:///path/to/delta_table")
from_hudi
从 Apache Hudi 表创建一个 DataStore。
DataStore.from_hudi(path, **kwargs)
示例：
ds = DataStore.from_hudi("/path/to/hudi_table")
ds = DataStore.uri("hudi:///path/to/hudi_table")
内存数据源
from_df /
from_dataframe
使用 pandas DataFrame 创建 DataStore。
DataStore.from_df(df, name=None)
DataStore.from_dataframe(df, name=None) # alias
示例：
import pandas
from chdb.datastore import DataStore
pdf = pandas.DataFrame({'a': [1, 2, 3], 'b': ['x', 'y', 'z']})
ds = DataStore.from_df(pdf)
DataFrame 构造函数
以类似于 pandas 的方式构造 DataStore。
from chdb import datastore as pd
# From dictionary
ds = pd.DataFrame({
'name': ['Alice', 'Bob'],
'age': [25, 30]
})
# From pandas DataFrame
import pandas
pdf = pandas.DataFrame({'a': [1, 2, 3]})
ds = pd.DataFrame(pdf)
特殊数据源
from_numbers
创建一个包含连续数字的 DataStore（用于测试）。
DataStore.from_numbers(count, **kwargs)
示例：
ds = DataStore.from_numbers(1000000) # 1M rows with 'number' column
result = ds.filter(ds['number'] % 2 == 0).head(10) # Even numbers
from_random
创建包含随机数据的 DataStore。
DataStore.from_random(rows, columns, **kwargs)
示例：
ds = DataStore.from_random(rows=1000, columns=5)
run_sql
根据原始 SQL 查询创建 DataStore。
示例：
ds = DataStore.run_sql("""
SELECT number, number * 2 as doubled
FROM numbers(100)
WHERE number % 10 = 0
""")
汇总表
|Method
|Source Type
|Example
uri()
|通用
DataStore.uri("s3://bucket/data.parquet")
from_file()
|本地/远程文件
DataStore.from_file("data.csv")
read_csv()
|CSV 文件
pd.read_csv("data.csv")
read_parquet()
|Parquet 文件
pd.read_parquet("data.parquet")
from_s3()
|Amazon S3
DataStore.from_s3("s3://bucket/path")
from_gcs()
|Google Cloud Storage
DataStore.from_gcs("gs://bucket/path")
from_azure()
|Azure Blob
DataStore.from_azure("az://container/path")
from_hdfs()
|HDFS
DataStore.from_hdfs("hdfs://host/path")
from_url()
|HTTP/HTTPS
DataStore.from_url("https://example.com/data.csv")
from_mysql()
|MySQL
DataStore.from_mysql(host, db, table, user, pass)
from_postgresql()
|PostgreSQL
DataStore.from_postgresql(host, db, table, user, pass)
from_clickhouse()
|ClickHouse
DataStore.from_clickhouse(host, db, table)
from_mongodb()
|MongoDB
DataStore.from_mongodb(uri, db, collection)
from_sqlite()
|SQLite
DataStore.from_sqlite("data.db", table)
from_iceberg()
|Apache Iceberg
DataStore.from_iceberg("/path/to/table")
from_delta()
|Delta Lake
DataStore.from_delta("/path/to/table")
from_hudi()
|Apache Hudi
DataStore.from_hudi("/path/to/table")
from_df()
|pandas DataFrame
DataStore.from_df(pandas_df)
DataFrame()
|字典 / DataFrame
pd.DataFrame({'a': [1, 2, 3]})
from_numbers()
|连续数字序列
DataStore.from_numbers(1000000)
from_random()
|随机数据
DataStore.from_random(rows=1000, columns=5)
run_sql()
|原始 SQL 查询
DataStore.run_sql("SELECT * FROM ...")