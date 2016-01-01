DataStore 工厂方法

from chdb import datastore as pd # CSV files ds = pd.read_csv("data.csv") ds = pd.read_csv("data.csv", sep=";", header=0, nrows=1000) # Parquet files (recommended for large datasets) ds = pd.read_parquet("data.parquet") ds = pd.read_parquet("data.parquet", columns=['col1', 'col2']) # JSON files ds = pd.read_json("data.json") ds = pd.read_json("data.jsonl", lines=True) # Excel files ds = pd.read_excel("data.xlsx", sheet_name="Sheet1")