跳转到主内容
跳转到主内容

性能指南

在许多操作场景下，DataStore 相较于 pandas 能提供显著的性能提升。本指南将解释其中原因，并介绍如何优化你的工作负载。

为什么 DataStore 更快

1. SQL 下推

操作会被下推到数据源端执行：

# pandas: Loads ALL data, then filters in memory
df = pd.read_csv("huge.csv")       # Load 10GB
df = df[df['year'] == 2024]        # Filter in Python

# DataStore: Filter at source
ds = pd.read_csv("huge.csv")       # Just metadata
ds = ds[ds['year'] == 2024]        # Filter in SQL
df = ds.to_df()                    # Only load filtered data

2. 列裁剪

只读取所需的列：

# DataStore: Only reads name, age columns
ds = pd.read_parquet("wide_table.parquet")
result = ds.select('name', 'age').to_df()

# vs pandas: Reads all 100 columns, then selects

3. 惰性计算

多个操作会被编译成单个查询：

# DataStore: One optimized SQL query
result = (ds
    .filter(ds['amount'] > 100)
    .groupby('region')
    .agg({'amount': 'sum'})
    .sort('sum', ascending=False)
    .head(10)
    .to_df()
)

# Becomes:
# SELECT region, SUM(amount) FROM data
# WHERE amount > 100
# GROUP BY region ORDER BY sum DESC LIMIT 10

基准测试：DataStore 与 pandas

测试环境

  • 数据：1000 万行
  • 硬件：一台标准笔记本电脑
  • 文件格式：CSV

结果

操作pandas (毫秒)DataStore (毫秒)胜出者
GroupBy count34717DataStore (19.93x)
组合操作1,535234DataStore (6.56x)
复杂流水线2,047380DataStore (5.39x)
多重过滤 + 排序 + Head1,963366DataStore (5.36x)
过滤 + 排序 + Head1,537350DataStore (4.40x)
Head/Limit16645DataStore (3.69x)
超复杂（10+ 个操作）1,070338DataStore (3.17x)
GroupBy 聚合406141DataStore (2.88x)
Select + 过滤 + 排序1,217443DataStore (2.75x)
过滤 + GroupBy + 排序466184DataStore (2.53x)
过滤 + Select + 排序1,285533DataStore (2.41x)
排序（单列）1,7421,197DataStore (1.45x)
过滤（单列）276526相近
排序（多列）9471,477相近

关键洞见

  1. GroupBy 操作：DataStore 最多快 19.93 倍
  2. 复杂流水线：DataStore 快 5–6 倍（得益于 SQL pushdown）
  3. 简单切片操作：性能相当，差异可忽略
  4. 最佳使用场景：包含 GroupBy/Aggregation 的多步操作
  5. 零拷贝（zero-copy）to_df() 不产生数据转换开销

DataStore 更具优势的场景

大规模聚合

# DataStore excels: 19.93x faster
result = ds.groupby('category')['amount'].sum()

复杂管道

# DataStore excels: 5-6x faster
result = (ds
    .filter(ds['date'] >= '2024-01-01')
    .filter(ds['amount'] > 100)
    .groupby('region')
    .agg({'amount': ['sum', 'mean', 'count']})
    .sort('sum', ascending=False)
    .head(20)
)

大型文件处理

# DataStore: Only loads what you need
ds = pd.read_parquet("huge_file.parquet")
result = ds.filter(ds['id'] == 12345).to_df()  # Fast!

多列操作

# DataStore: Combines into single SQL
ds['total'] = ds['price'] * ds['quantity']
ds['is_large'] = ds['total'] > 1000
ds = ds.filter(ds['is_large'])

何时 pandas 更占优

在大多数场景中，DataStore 的性能与 pandas 相当或更胜一筹。但在以下这些特定情形下，pandas 可能会略快一些：

小型数据集（<1,000 行）

# For very small datasets, overhead is minimal for both
# Performance difference is negligible
small_df = pd.DataFrame({'x': range(100)})

简单切片操作

# Single slice operations without aggregation
df = df[df['x'] > 10]  # pandas slightly faster
ds = ds[ds['x'] > 10]  # DataStore comparable

自定义 Python Lambda 函数

# pandas required for custom Python code
def complex_function(row):
    return custom_logic(row)

df['result'] = df.apply(complex_function, axis=1)
重要

即使在 DataStore 看起来“更慢”的场景下，其性能通常也与 pandas 持平——在实际使用中差异可以忽略不计。DataStore 在复杂操作中的优势远远胜过这些极端情况。

若需要对执行过程进行更细粒度的控制，请参阅 Execution Engine Configuration

零拷贝 DataFrame 集成

DataStore 在读写 pandas DataFrame 时使用 零拷贝。这意味着：

# to_df() does NOT copy data - it's a zero-copy operation
result = ds.filter(ds['x'] > 10).to_df()  # No data conversion overhead

# Same for creating DataStore from DataFrame
ds = DataStore(existing_df)  # No data copy

关键要点：

  • to_df() 基本上是零成本的——无需序列化或内存拷贝
  • 从 pandas DataFrame 创建 DataStore 几乎是瞬时完成的
  • DataStore 与 pandas 视图之间共享内存

优化建议

1. 为高负载场景启用性能模式

对于以聚合为主、且不需要严格符合 pandas 输出格式（行顺序、MultiIndex 列、dtype 校正）的工作负载，请启用性能模式以获得最大吞吐量：

from chdb.datastore.config import config

config.use_performance_mode()

# Now all operations use SQL-first execution with no pandas overhead:
# - Parallel Parquet reading (no preserve_order)
# - Single-SQL aggregation (filter+groupby in one query)
# - No row-order preservation overhead
# - No MultiIndex, no dtype corrections
result = (ds
    .filter(ds['amount'] > 100)
    .groupby('region')
    .agg({'amount': ['sum', 'mean', 'count']})
)

预期性能提升：对于包含过滤和 group by 的工作负载，性能可提升约 2–8 倍，并可降低处理大型 Parquet 文件时的内存占用。

完整说明请参见 Performance Mode

2. 使用 Parquet 而非 CSV

# CSV: Slower, reads entire file
ds = pd.read_csv("data.csv")

# Parquet: Faster, columnar, compressed
ds = pd.read_parquet("data.parquet")

# Convert once, benefit forever
df = pd.read_csv("data.csv")
df.to_parquet("data.parquet")

预期改进：读性能提升 3–10 倍

3. 尽早过滤

# Good: Filter first, then aggregate
result = (ds
    .filter(ds['date'] >= '2024-01-01')  # Reduce data early
    .groupby('category')['amount'].sum()
)

# Less optimal: Process all data
result = (ds
    .groupby('category')['amount'].sum()
    .filter(ds['sum'] > 1000)  # Filter too late
)

4. 仅选择必要的列

# Good: Column pruning
result = ds.select('name', 'amount').filter(ds['amount'] > 100)

# Less optimal: All columns loaded
result = ds.filter(ds['amount'] > 100)  # Loads all columns

5. 利用 SQL 聚合函数

# GroupBy is where DataStore shines
# Up to 20x speedup!
result = ds.groupby('category').agg({
    'amount': ['sum', 'mean', 'count', 'max'],
    'quantity': 'sum'
})

6. 使用 head() 替代全量查询

# Don't load entire result if you only need a sample
result = ds.filter(ds['type'] == 'A').head(100)  # LIMIT 100

# Avoid this for large results
# result = ds.filter(ds['type'] == 'A').to_df()  # Loads everything

7. 批处理操作

# Good: Single execution
result = ds.filter(ds['x'] > 10).filter(ds['y'] < 100).to_df()

# Bad: Multiple executions
result1 = ds.filter(ds['x'] > 10).to_df()  # Execute
result2 = result1[result1['y'] < 100]       # Execute again

8. 使用 explain() 进行查询优化

# View the query plan before executing
query = ds.filter(...).groupby(...).agg(...)
query.explain()  # Check if operations are pushed down

# Then execute
result = query.to_df()

分析工作负载性能

启用性能分析

from chdb.datastore.config import config, get_profiler

config.enable_profiling()

# Run your workload
result = your_pipeline()

# View report
profiler = get_profiler()
profiler.report()

找出瓶颈

Performance Report
==================
Step                    Duration    % Total
----                    --------    -------
SQL execution           2.5s        62.5%     <- Bottleneck!
read_csv                1.2s        30.0%
Other                   0.3s        7.5%

对比不同方案

# Test approach 1
profiler.reset()
result1 = approach1()
time1 = profiler.get_steps()[-1]['duration_ms']

# Test approach 2
profiler.reset()
result2 = approach2()
time2 = profiler.get_steps()[-1]['duration_ms']

print(f"Approach 1: {time1:.0f}ms")
print(f"Approach 2: {time2:.0f}ms")

最佳实践总结

做法效果
启用性能模式聚合型工作负载提速 2-8 倍
使用 Parquet 文件读取速度提升 3-10 倍
尽早过滤减少数据处理量
仅选择所需列降低 I/O 和内存占用
使用 GroupBy/聚合操作最高可快 20 倍
批量执行操作避免重复执行
优化前先进行性能分析找出真正瓶颈
使用 explain()验证查询优化效果
使用 head() 获取样本避免全表扫描

快速决策指南

工作负载类型建议
GroupBy/aggregation使用 DataStore
复杂的多步骤处理流水线使用 DataStore
带有过滤条件的大文件使用 DataStore
简单切片操作均可（性能相当）
自定义 Python lambda 函数使用 pandas 或延后转换
非常小的数据（<1,000 行）均可（差异可忽略）
提示

如需自动选择最优引擎，请使用 config.set_execution_engine('auto')（默认）。 若要在聚合类工作负载上获得最大吞吐量，请使用 config.use_performance_mode()。 详见 Execution EnginePerformance Mode