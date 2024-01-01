import pandas as pd df = pd.read_csv("sales.csv") result = (df [df['date'] >= '2024-01-01'] # Filter [df['amount'] > 100] # Filter [['region', 'category', 'amount']] # Select columns .groupby(['region', 'category']) # Group .agg({ 'amount': ['sum', 'mean', 'count'] }) .reset_index() # Flatten .query('amount_sum > 10000') # Having .sort_values('amount_sum', ascending=False) # Sort .head(20) # Limit )