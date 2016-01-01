DataStore 聚合函数

from chdb import datastore as pd ds = pd.read_csv("sales.csv") # Single column aggregation total = ds['amount'].sum() average = ds['amount'].mean() count = ds['amount'].count() # All aggregations print(ds['amount'].sum()) # Total print(ds['amount'].mean()) # Average print(ds['amount'].std()) # Standard deviation print(ds['amount'].median()) # Median print(ds['amount'].nunique()) # Unique count