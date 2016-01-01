安装 chDB for Python
要求
在 macOS 和 Linux (x86_64 和 ARM64) 上需要 Python 3.8+
安装
使用
CLI 示例:
Python 文件示例:
查询可以使用任何 支持的格式 返回数据，也可以返回
Dataframe 和
Debug。
GitHub 仓库
您可以在 chdb-io/chdb 找到该项目的 GitHub 仓库。
数据输入
以下方法可用于访问磁盘和内存中的数据格式：
在文件上查询 (Parquet, CSV, JSON, Arrow, ORC 及 60+ 其他格式)
您可以执行 SQL 并返回所需格式的数据。
处理 Parquet 或 CSV
Pandas DataFrame 输出
在表上查询 (Pandas DataFrame, Parquet 文件/字节, Arrow 字节)
在 Pandas DataFrame 上查询
使用有状态会话查询
会话将保持查询的状态。所有 DDL 和 DML 状态将保存在一个目录中。可以将目录路径作为参数传入。如果未传入，将创建一个临时目录。
如果未指定路径，当会话对象被删除时，临时目录将被删除。否则，将保留该路径。
注意，默认数据库是
_local，默认引擎是
Memory，这意味着所有数据将存储在内存中。如果您想将数据存储在磁盘中，应该创建另一个数据库。
另请参见: test_stateful.py。
使用 Python DB-API 2.0 查询
使用 UDF (用户定义函数) 查询
关于 chDB Python UDF (用户定义函数) 装饰器的一些说明。
- 该函数应为无状态。仅支持 UDF，不支持 UDAF (用户定义聚合函数)。
- 默认返回类型为字符串。如果您想更改返回类型，可以将其作为参数传入。返回类型应为 以下类型之一。
- 该函数应接受字符串类型的参数。由于输入为 TabSeparated，所有参数均为字符串。
- 该函数将对每行输入进行调用。示例:
- 该函数应为纯 Python 函数。您应导入所有在 函数内部 使用的 Python 模块。
- 使用的 Python 解释器与运行脚本时使用的解释器相同。您可以通过
sys.executable获取它。
另请参见: test_udf.py。
Python 表引擎
在 Pandas DataFrame 上查询
在 Arrow 表上查询
在 chdb.PyReader 类实例上查询
- 您必须从 chdb.PyReader 类继承并实现
read方法。
read方法应:
- 返回一个列表的列表，第一个维度为列，第二个维度为行，列的顺序应与
read的第一个参数
col_names相同。
- 当没有更多数据可读时，返回一个空列表。
- 是有状态的，游标应在
read方法中更新。
- 返回一个列表的列表，第一个维度为列，第二个维度为行，列的顺序应与
- 可以实现可选的
get_schema方法来返回表的模式。原型为
def get_schema(self) -> List[Tuple[str, str]]:，返回值是一个元组的列表，每个元组包含列名和列类型。列类型应为 以下类型之一。
另请参见: test_query_py.py。
限制
- 支持的列类型:
pandas.Series,
pyarrow.array,
chdb.PyReader
- 支持的数据类型: Int, UInt, Float, String, Date, DateTime, Decimal
- Python 对象类型将被转换为字符串
- Pandas DataFrame 性能最佳，Arrow 表优于 PyReader