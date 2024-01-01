跳转到主内容
性能模式

DataStore 提供两种兼容模式，用于控制输出是面向 pandas 兼容性，还是针对原生 SQL 性能进行优化。

概览

模式compat_mode描述
Pandas（默认）"pandas"与 pandas 行为完全兼容。保留行顺序、支持 MultiIndex、set_index、dtype 更正、稳定排序的并列打破规则、-If/isNaN 包装器。
性能"performance"以 SQL 优先的执行方式。移除所有 pandas 兼容性开销。在实现最大吞吐量的同时，结果在结构上可能与 pandas 不同。

性能模式禁用的功能

开销Pandas 模式行为性能模式行为
按行顺序保留通过注入 _row_idrowNumberInAllBlocks()__orig_row_num__ 子查询已禁用 — 不再保证行顺序
稳定排序的并列项决胜逻辑在 ORDER BY 后追加 rowNumberInAllBlocks() ASC已禁用 — 相同值的顺序可能是任意的
Parquet preserve_orderinput_format_parquet_preserve_order=1已禁用 — 允许并行读取 Parquet
GroupBy 自动 ORDER BY添加 ORDER BY group_key（pandas 默认 sort=True已禁用 — 分组以任意顺序返回
GroupBy dropna WHERE添加 WHERE key IS NOT NULL（pandas 默认 dropna=True已禁用 — 包含 NULL 分组
GroupBy set_index分组键被设置为 index已禁用 — 分组键保留为列
MultiIndex 列agg({'col': ['sum','mean']}) 返回 MultiIndex 列已禁用 — 扁平列名（col_sum, col_mean
-If/isNaN 包装器为 skipna 使用 sumIf(col, NOT isNaN(col))已禁用 — 直接使用 sum(col)（ClickHouse 原生跳过 NULL）
在 count 上使用 toInt64使用 toInt64(count()) 以匹配 pandas 的 int64已禁用 — 返回原生 SQL 数据类型
对全 NaN 求和的 fillna(0)全为 NaN 的求和返回 0（pandas 行为）已禁用 — 返回 NULL
Dtype 校正abs() 将无符号→有符号等已禁用 — 使用原生 SQL 数据类型
Index 保留在 SQL 执行后恢复原始 index已禁用
first()/last()使用 argMin/argMax(col, rowNumberInAllBlocks())使用 any(col) / anyLast(col) — 更快但非确定性
单 SQL 聚合ColumnExpr groupby 会物化中间 DataFrame在惰性操作链中注入 LazyGroupByAgg — 单个 SQL 查询

启用性能模式

使用配置对象

from chdb.datastore.config import config

# Enable performance mode
config.use_performance_mode()

# Back to pandas compatibility
config.use_pandas_compat()

# Check current mode
print(config.compat_mode)  # 'pandas' or 'performance'

使用模块级别的函数

from chdb.datastore.config import set_compat_mode, CompatMode, is_performance_mode

# Enable performance mode
set_compat_mode(CompatMode.PERFORMANCE)

# Check
print(is_performance_mode())  # True

# Back to default
set_compat_mode(CompatMode.PANDAS)

使用简化导入方式

from chdb import use_performance_mode, use_pandas_compat

use_performance_mode()
# ... high-performance operations ...
use_pandas_compat()
注意

设置性能模式后，会自动将执行引擎设置为 chdb。无需另外调用 config.use_chdb()

何时使用性能模式

在以下情况下使用性能模式：

  • 处理大型数据集（几十万到数百万行）
  • 运行聚合密集型工作负载（groupby、sum、mean、count）
  • 行顺序无关紧要（例如聚合结果、报表、仪表盘）
  • 你希望获得最大的 SQL 吞吐量和最小的开销
  • 需要控制内存使用（并行读取 Parquet、无中间 DataFrame）

在以下情况下继续使用 pandas 模式：

  • 你需要与 pandas 完全一致的行为（行顺序、MultiIndex、dtypes）
  • 你依赖 first()/last() 返回真正的第一/最后一行
  • 你使用 shift()diff()cumsum() 等依赖行顺序的操作
  • 你在编写将 DataStore 输出与 pandas 进行对比的测试

行为差异

行顺序

在性能模式下，任何操作的行顺序都不保证。这包括：

  • 过滤结果
  • GroupBy 聚合结果
  • 未显式使用 sort_values()head() / tail()
  • first() / last() 聚合结果

如果需要有序的结果，请显式添加 sort_values()

config.use_performance_mode()

ds = pd.read_csv("data.csv")

# Unordered (fast)
result = ds.groupby("region")["revenue"].sum()

# Ordered (still fast, just adds ORDER BY)
result = ds.groupby("region")["revenue"].sum().sort_values()

GroupBy 结果

比较项Pandas 模式性能模式
分组键位置索引（通过 set_index普通列
分组顺序按键排序（默认）任意顺序
NULL 分组排除（默认 dropna=True包含
列格式多重聚合时使用 MultiIndex扁平名称（col_func
first()/last()结果确定（依赖行顺序）结果不确定（any()/anyLast()

聚合

config.use_performance_mode()

# Sum of all-NaN group returns NULL (not 0)
# Count returns native uint64 (not forced int64)
# No -If wrappers: sum() instead of sumIf()
result = ds.groupby("cat")["val"].sum()

单 SQL 执行

在 performance 模式下，ColumnExpr 的 groupby 聚合（例如 ds[condition].groupby('col')['val'].sum()）会作为单条 SQL 查询执行，而不是像 pandas 模式那样采用两步流程：

config.use_performance_mode()

# Pandas mode: two SQL queries (filter → materialize → groupby)
# Performance mode: one SQL query (WHERE + GROUP BY in same query)
result = ds[ds["rating"] > 3.5].groupby("category")["revenue"].sum()

# Generated SQL (single query):
# SELECT category, sum(revenue) FROM data WHERE rating > 3.5 GROUP BY category

这将消除中间的 DataFrame 物化，并可显著降低内存占用和执行时间。

与执行引擎的比较

Performance mode（compat_mode）和执行引擎（execution_engine）是彼此独立的配置维度

ConfigControlsValues
execution_engine控制由哪个引擎执行计算auto, chdb, pandas
compat_mode控制是否调整输出以兼容 pandaspandas, performance

当设置 compat_mode='performance' 时，会自动将 execution_engine 设为 chdb，因为 performance mode 是专为 SQL 执行设计的。

from chdb.datastore.config import config

# These are independent
config.use_chdb()              # Force chDB engine, keep pandas compat
config.use_performance_mode()  # Force chDB + remove pandas overhead

使用 Performance 模式进行测试

在为 Performance 模式编写测试时，结果在行顺序和结构格式上可能会与 pandas 存在差异。请使用以下策略：

排序后比较（聚合、过滤）

# Sort both sides by the same columns before comparing
ds_result = ds.groupby("cat")["val"].sum()
pd_result = pd_df.groupby("cat")["val"].sum()

ds_sorted = ds_result.sort_index()
pd_sorted = pd_result.sort_index()
np.testing.assert_array_equal(ds_sorted.values, pd_sorted.values)

数值范围校验（first/last）

# first() with any() returns an arbitrary element from the group
result = ds.groupby("cat")["val"].first()
for group_key in groups:
    assert result.loc[group_key] in group_values[group_key]

模式与计数（不带 ORDER BY 的 LIMIT）

# head() without sort_values: row set is non-deterministic
result = ds.head(5)
assert len(result) == 5
assert set(result.columns) == expected_columns

最佳实践

1. 在脚本中尽早启用

from chdb.datastore.config import config

config.use_performance_mode()

# All subsequent operations benefit
ds = pd.read_parquet("data.parquet")
result = ds[ds["amount"] > 100].groupby("region")["amount"].sum()

2. 在顺序有要求时显式添加排序

# For display or downstream processing that expects order
result = (ds
    .groupby("region")["revenue"].sum()
    .sort_values(ascending=False)
)

3. 用于批处理/ETL 类型的工作负载

config.use_performance_mode()

# ETL pipeline — order doesn't matter, throughput does
summary = (ds
    .filter(ds["date"] >= "2024-01-01")
    .groupby(["region", "product"])
    .agg({"revenue": "sum", "quantity": "sum", "rating": "mean"})
)
summary.to_df().to_parquet("summary.parquet")

4. 在会话中切换模式

# Performance mode for heavy computation
config.use_performance_mode()
aggregated = ds.groupby("cat")["val"].sum()

# Back to pandas mode for exact-match comparison
config.use_pandas_compat()
detailed = ds[ds["val"] > 100].head(10)