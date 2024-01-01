跳转到主内容
从 pandas 迁移

本指南帮助你将现有的 pandas 代码迁移到 DataStore，在保持兼容性的同时提升性能。

一行代码迁移

最简单的迁移方式是只需更改你的导入语句：

# Before (pandas)
import pandas as pd

# After (DataStore)
from chdb import datastore as pd

就是这样！大多数 pandas 代码无需修改即可正常工作。

分步迁移

安装 chDB

pip install "chdb>=4.0"

更改导入方式

# 将此：
import pandas as pd

# 改为：
from chdb import datastore as pd

测试代码

直接运行你现有的代码。大多数操作无需修改即可正常运行：

from chdb import datastore as pd

# 这些操作的行为都相同
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25]
grouped = df.groupby('city')['salary'].mean()
df.to_csv("output.csv")

处理行为差异

少数操作的行为有所不同。请参见下方的关键差异

无需修改即可使用的功能

数据加载

# All these work the same
df = pd.read_csv("data.csv")
df = pd.read_parquet("data.parquet")
df = pd.read_json("data.json")
df = pd.read_excel("data.xlsx")

过滤

# Boolean indexing
df[df['age'] > 25]
df[(df['age'] > 25) & (df['city'] == 'NYC')]

# query() method
df.query('age > 25 and salary > 50000')

选择

# Column selection
df['name']
df[['name', 'age']]

# Row selection
df.head(10)
df.tail(10)
df.iloc[0:100]

GroupBy 和聚合

# GroupBy
df.groupby('city')['salary'].mean()
df.groupby(['city', 'dept']).agg({'salary': ['sum', 'mean']})

排序

df.sort_values('salary', ascending=False)
df.sort_values(['city', 'age'])

字符串操作

df['name'].str.upper()
df['name'].str.contains('John')
df['name'].str.len()

日期时间操作

df['date'].dt.year
df['date'].dt.month
df['date'].dt.dayofweek

I/O 操作

df.to_csv("output.csv")
df.to_parquet("output.parquet")
df.to_json("output.json")

主要差异

1. 惰性求值

DataStore 操作是延迟执行的——只有在需要结果时才会真正运行。

pandas：

# Executes immediately
result = df[df['age'] > 25]
print(type(result))  # pandas.DataFrame

DataStore:

# Builds query, doesn't execute yet
result = ds[ds['age'] > 25]
print(type(result))  # DataStore (lazy)

# Executes when you need the data
print(result)        # Triggers execution
df = result.to_df()  # Triggers execution

2. 返回类型

操作pandas 返回值DataStore 返回值
df['col']SeriesColumnExpr（惰性计算）
df[['a', 'b']]DataFrameDataStore（惰性计算）
df[condition]DataFrameDataStore（惰性计算）
df.groupby('x')GroupByLazyGroupBy

3. 无 inplace 参数

DataStore 不支持 inplace=True 参数。始终使用返回值：

pandas：

df.drop(columns=['col'], inplace=True)

DataStore：

ds = ds.drop(columns=['col'])  # Assign the result

4. 比较 DataStore

pandas 无法识别 DataStore 对象，因此请使用 to_pandas() 进行比较：

# This may not work as expected
df == ds  # pandas doesn't know DataStore

# Do this instead
df.equals(ds.to_pandas())

5. 行顺序

对于文件类数据源（如 SQL 数据库），DataStore 可能不会保留行顺序。使用显式排序：

# pandas preserves order
df = pd.read_csv("data.csv")

# DataStore - use sort for guaranteed order
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds = ds.sort('id')  # Explicit ordering

迁移模式

模式 1：读-分析-写

# pandas
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['amount'] > 100].groupby('category')['amount'].sum()
result.to_csv("output.csv")

# DataStore - same code works!
from chdb import datastore as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['amount'] > 100].groupby('category')['amount'].sum()
result.to_csv("output.csv")

模式 2：使用 pandas 操作的 DataFrame

如果你需要依赖 pandas 特有的功能，可以在最后再进行转换：

from chdb import datastore as pd

# Fast DataStore operations
ds = pd.read_csv("large_data.csv")
ds = ds.filter(ds['date'] >= '2024-01-01')
ds = ds.filter(ds['amount'] > 100)

# Convert to pandas for specific features
df = ds.to_df()
df_pivoted = df.pivot_table(...)  # pandas-specific

模式 3：混合工作流

from chdb import datastore as pd
import pandas

# Start with DataStore for fast filtering
ds = pd.read_csv("huge_file.csv")  # 10M rows
ds = ds.filter(ds['year'] == 2024)  # Fast SQL filter
ds = ds.select('col1', 'col2', 'col3')  # Column pruning

# Convert for pandas-specific operations
df = ds.to_df()  # Now only ~100K rows
result = df.apply(complex_custom_function)  # pandas

性能对比

在处理大型数据集时，DataStore 的速度显著更快：

操作pandasDataStore加速倍数
GroupBy count347ms17ms19.93x
Complex pipeline2,047ms380ms5.39x
Filter+Sort+Head1,537ms350ms4.40x
GroupBy agg406ms141ms2.88x

基于 1000 万行数据的基准测试

迁移故障排查

问题：操作不起作用

某些 pandas 操作可能尚未受支持。请检查：

  1. 该操作是否在兼容性列表中？
  2. 尝试先转换为 pandas：ds.to_df().operation()

问题：结果不一致

启用调试日志以了解发生了什么：

from chdb.datastore.config import config
config.enable_debug()

# View the SQL being generated
ds.filter(ds['x'] > 10).explain()

问题：性能较慢

请检查执行方式：

# Bad: Multiple small executions
for i in range(1000):
    result = ds.filter(ds['id'] == i).to_df()

# Good: Single execution
result = ds.filter(ds['id'].isin(ids)).to_df()

问题：类型不一致

DataStore 可能会对类型做出不同的推断：

# Check types
print(ds.dtypes)

# Force conversion
ds['col'] = ds['col'].astype('int64')

逐步迁移策略

第 1 周：兼容性测试

# Keep both imports
import pandas as pd
from chdb import datastore as ds

# Compare results
pdf = pd.read_csv("data.csv")
dsf = ds.read_csv("data.csv")

# Verify they match
assert pdf.equals(dsf.to_pandas())

第 2 周：迁移简单脚本

首先从以下类型的脚本入手：

  • 读取大文件
  • 执行过滤和聚合
  • 不使用自定义 apply 函数

第 3 周：处理复杂用例

对于含有自定义函数的脚本：

from chdb import datastore as pd

# Let DataStore handle the heavy lifting
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds = ds.filter(ds['year'] == 2024)  # SQL

# Convert for custom work
df = ds.to_df()
result = df.apply(my_custom_function)

第 4 周：完整迁移

将所有脚本全部改为通过 DataStore 导入。

常见问题

我可以同时使用 pandas 和 DataStore 吗？

可以！可以在二者之间自由转换：

from chdb import datastore as ds
import pandas as pd

# DataStore to pandas
df = ds_result.to_pandas()

# pandas to DataStore  
ds = ds.DataFrame(pd_result)

我的测试还会通过吗？

大多数测试应该仍然会通过。对于比较类测试，请先转换为 pandas：

def test_my_function():
    result = my_function()
    expected = pd.DataFrame(...)
    pd.testing.assert_frame_equal(result.to_pandas(), expected)

我可以在 Jupyter 中使用 DataStore 吗？

可以！DataStore 可以在 Jupyter Notebook 中使用：

from chdb import datastore as pd

ds = pd.read_csv("data.csv")
ds.head()  # Displays nicely in Jupyter

我如何反馈问题？

如果您遇到兼容性问题，请到以下地址反馈： https://github.com/chdb-io/chdb/issues