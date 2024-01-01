从 pandas 迁移

本指南帮助你将现有的 pandas 代码迁移到 DataStore，在保持兼容性的同时提升性能。
一行代码迁移
最简单的迁移方式是只需更改你的导入语句：
# Before (pandas)
import pandas as pd
# After (DataStore)
from chdb import datastore as pd
就是这样！大多数 pandas 代码无需修改即可正常工作。
分步迁移
更改导入方式
更改导入方式
# 将此：
import pandas as pd
# 改为：
from chdb import datastore as pd
测试代码
测试代码
直接运行你现有的代码。大多数操作无需修改即可正常运行：
from chdb import datastore as pd
# 这些操作的行为都相同
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25]
grouped = df.groupby('city')['salary'].mean()
df.to_csv("output.csv")
处理行为差异
处理行为差异
少数操作的行为有所不同。请参见下方的
关键差异。
无需修改即可使用的功能
数据加载
# All these work the same
df = pd.read_csv("data.csv")
df = pd.read_parquet("data.parquet")
df = pd.read_json("data.json")
df = pd.read_excel("data.xlsx")
# Boolean indexing
df[df['age'] > 25]
df[(df['age'] > 25) & (df['city'] == 'NYC')]
# query() method
df.query('age > 25 and salary > 50000')
# Column selection
df['name']
df[['name', 'age']]
# Row selection
df.head(10)
df.tail(10)
df.iloc[0:100]
GroupBy 和聚合
# GroupBy
df.groupby('city')['salary'].mean()
df.groupby(['city', 'dept']).agg({'salary': ['sum', 'mean']})
df.sort_values('salary', ascending=False)
df.sort_values(['city', 'age'])
字符串操作
df['name'].str.upper()
df['name'].str.contains('John')
df['name'].str.len()
日期时间操作
df['date'].dt.year
df['date'].dt.month
df['date'].dt.dayofweek
I/O 操作
df.to_csv("output.csv")
df.to_parquet("output.parquet")
df.to_json("output.json")
主要差异
1. 惰性求值
DataStore 操作是延迟执行的——只有在需要结果时才会真正运行。
pandas：
# Executes immediately
result = df[df['age'] > 25]
print(type(result)) # pandas.DataFrame
DataStore:
# Builds query, doesn't execute yet
result = ds[ds['age'] > 25]
print(type(result)) # DataStore (lazy)
# Executes when you need the data
print(result) # Triggers execution
df = result.to_df() # Triggers execution
2. 返回类型
操作 pandas 返回值 DataStore 返回值
df['col']
Series ColumnExpr（惰性计算）
df[['a', 'b']]
DataFrame DataStore（惰性计算）
df[condition]
DataFrame DataStore（惰性计算）
df.groupby('x')
GroupBy LazyGroupBy 3. 无 inplace 参数
DataStore 不支持
inplace=True 参数。始终使用返回值：
pandas：
df.drop(columns=['col'], inplace=True)
DataStore：
ds = ds.drop(columns=['col']) # Assign the result
4. 比较 DataStore
pandas 无法识别 DataStore 对象，因此请使用
to_pandas() 进行比较：
# This may not work as expected
df == ds # pandas doesn't know DataStore
# Do this instead
df.equals(ds.to_pandas())
5. 行顺序
对于文件类数据源（如 SQL 数据库），DataStore 可能不会保留行顺序。使用显式排序：
# pandas preserves order
df = pd.read_csv("data.csv")
# DataStore - use sort for guaranteed order
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds = ds.sort('id') # Explicit ordering
迁移模式
模式 1：读-分析-写
# pandas
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['amount'] > 100].groupby('category')['amount'].sum()
result.to_csv("output.csv")
# DataStore - same code works!
from chdb import datastore as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['amount'] > 100].groupby('category')['amount'].sum()
result.to_csv("output.csv")
模式 2：使用 pandas 操作的 DataFrame
如果你需要依赖 pandas 特有的功能，可以在最后再进行转换：
from chdb import datastore as pd
# Fast DataStore operations
ds = pd.read_csv("large_data.csv")
ds = ds.filter(ds['date'] >= '2024-01-01')
ds = ds.filter(ds['amount'] > 100)
# Convert to pandas for specific features
df = ds.to_df()
df_pivoted = df.pivot_table(...) # pandas-specific
模式 3：混合工作流
from chdb import datastore as pd
import pandas
# Start with DataStore for fast filtering
ds = pd.read_csv("huge_file.csv") # 10M rows
ds = ds.filter(ds['year'] == 2024) # Fast SQL filter
ds = ds.select('col1', 'col2', 'col3') # Column pruning
# Convert for pandas-specific operations
df = ds.to_df() # Now only ~100K rows
result = df.apply(complex_custom_function) # pandas
性能对比
在处理大型数据集时，DataStore 的速度显著更快：
操作 pandas DataStore 加速倍数 GroupBy count 347ms 17ms 19.93x Complex pipeline 2,047ms 380ms 5.39x Filter+Sort+Head 1,537ms 350ms 4.40x GroupBy agg 406ms 141ms 2.88x
基于 1000 万行数据的基准测试
迁移故障排查
问题：操作不起作用
某些 pandas 操作可能尚未受支持。请检查：
该操作是否在
兼容性列表中？ 尝试先转换为 pandas：
ds.to_df().operation()
问题：结果不一致
启用调试日志以了解发生了什么：
from chdb.datastore.config import config
config.enable_debug()
# View the SQL being generated
ds.filter(ds['x'] > 10).explain()
问题：性能较慢
请检查执行方式：
# Bad: Multiple small executions
for i in range(1000):
result = ds.filter(ds['id'] == i).to_df()
# Good: Single execution
result = ds.filter(ds['id'].isin(ids)).to_df()
问题：类型不一致
DataStore 可能会对类型做出不同的推断：
# Check types
print(ds.dtypes)
# Force conversion
ds['col'] = ds['col'].astype('int64')
逐步迁移策略
第 1 周：兼容性测试
# Keep both imports
import pandas as pd
from chdb import datastore as ds
# Compare results
pdf = pd.read_csv("data.csv")
dsf = ds.read_csv("data.csv")
# Verify they match
assert pdf.equals(dsf.to_pandas())
第 2 周：迁移简单脚本
首先从以下类型的脚本入手：
读取大文件
执行过滤和聚合
不使用自定义 apply 函数
第 3 周：处理复杂用例
对于含有自定义函数的脚本：
from chdb import datastore as pd
# Let DataStore handle the heavy lifting
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds = ds.filter(ds['year'] == 2024) # SQL
# Convert for custom work
df = ds.to_df()
result = df.apply(my_custom_function)
第 4 周：完整迁移
将所有脚本全部改为通过 DataStore 导入。
常见问题
我可以同时使用 pandas 和 DataStore 吗？
可以！可以在二者之间自由转换：
from chdb import datastore as ds
import pandas as pd
# DataStore to pandas
df = ds_result.to_pandas()
# pandas to DataStore
ds = ds.DataFrame(pd_result)
我的测试还会通过吗？
大多数测试应该仍然会通过。对于比较类测试，请先转换为 pandas：
def test_my_function():
result = my_function()
expected = pd.DataFrame(...)
pd.testing.assert_frame_equal(result.to_pandas(), expected)
我可以在 Jupyter 中使用 DataStore 吗？
可以！DataStore 可以在 Jupyter Notebook 中使用：
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds.head() # Displays nicely in Jupyter
我如何反馈问题？
如果您遇到兼容性问题，请到以下地址反馈：
https://github.com/chdb-io/chdb/issues