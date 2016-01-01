如何查询 Parquet 文件

世界上很多数据都存储在 Amazon S3 桶中。 在本指南中，我们将学习如何使用 chDB 查询这些数据。

首先，我们创建一个虚拟环境：

现在我们要安装 chDB。 确保你有 2.0.2 或更高版本：

接下来我们将安装 IPython：

我们将使用 ipython 来运行本指南中的命令，可以通过以下命令启动：

你也可以在 Python 脚本或你喜欢的笔记本中使用这些代码。

我们将探索来自 Amazon reviews 数据集的 Parquet 文件。 但首先，让我们安装 chDB ：

在查询 Parquet 文件时，我们可以使用 ParquetMetadata 输入格式来返回 Parquet 元数据，而不是文件的内容。 让我们使用 DESCRIBE 子句查看使用此格式时返回的字段：

现在让我们查看该文件的元数据。 columns 和 row_groups 都包含许多属性的元组数组，所以现在我们将把它们排除。

从这个输出中，我们了解到这个 Parquet 文件有超过 4000 万行，分为 42 个行组，每行有 15 列数据。 行组是对数据的逻辑水平划分。 每个行组都有相关元数据，查询工具可以利用这些元数据高效地查询文件。

现在让我们查看其中一个行组：

接下来，我们查询文件的内容。 我们可以通过调整上面的查询，去掉 ParquetMetadata ，然后计算所有评论中最受欢迎的 star_rating ：

有趣的是，5 星评论的总数比所有其他评级加起来的数量还要多！ 看起来人们喜欢亚马逊上的产品，或者如果他们不喜欢，他们就是不提交评分。