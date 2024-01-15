DataStore 日志
DataStore 使用 Python 标准日志模块。本文指南介绍如何配置日志以便进行调试。
快速入门
from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import config
# Enable debug logging
config.enable_debug()
# Now all operations will log details
ds = pd.read_csv("data.csv")
result = ds.filter(ds['age'] > 25).to_df()
日志级别
|级别
|数值
|描述
DEBUG
|10
|用于调试的详细信息
INFO
|20
|常规运行信息
WARNING
|30
|警告消息（默认）
ERROR
|40
|错误消息
CRITICAL
|50
|严重故障
设置日志级别
import logging
from chdb.datastore.config import config
# Using standard logging levels
config.set_log_level(logging.DEBUG)
config.set_log_level(logging.INFO)
config.set_log_level(logging.WARNING) # Default
config.set_log_level(logging.ERROR)
# Using quick preset
config.enable_debug() # Sets DEBUG level + verbose format
日志格式
简洁格式（默认）
config.set_log_format("simple")
输出：
DEBUG - Executing SQL query
DEBUG - Cache miss for key abc123
详细日志格式
config.set_log_format("verbose")
输出：
2024-01-15 10:30:45.123 DEBUG datastore.core - Executing SQL query
2024-01-15 10:30:45.456 DEBUG datastore.cache - Cache miss for key abc123
会记录哪些数据
DEBUG 级别
- 生成的 SQL 查询
- 执行引擎的选择
- 缓存操作（命中/未命中）
- 操作耗时
- 数据源信息
DEBUG - Creating DataStore from file 'data.csv'
DEBUG - SQL: SELECT * FROM file('data.csv', 'CSVWithNames') WHERE age > 25
DEBUG - Using engine: chdb
DEBUG - Execution time: 0.089s
DEBUG - Cache: Storing result (key: abc123)
INFO 级别
- 重要操作的完成
- 配置变更
- 数据源连接情况
INFO - Loaded 1,000,000 rows from data.csv
INFO - Execution engine set to: chdb
INFO - Connected to MySQL: localhost:3306/mydb
WARNING 级别
- 已弃用功能的使用
- 性能警告
- 非关键问题
WARNING - Large result set (>1M rows) may cause memory issues
WARNING - Cache TTL exceeded, re-executing query
WARNING - Column 'date' has mixed types, using string
ERROR 级别
- 查询执行失败
- 连接错误
- 数据转换错误
ERROR - Failed to execute SQL: syntax error near 'FORM'
ERROR - Connection to MySQL failed: timeout
ERROR - Cannot convert column 'price' to float
自定义日志配置
使用 Python 日志功能
import logging
# Configure root logger
logging.basicConfig(
level=logging.DEBUG,
format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s',
handlers=[
logging.FileHandler('datastore.log'),
logging.StreamHandler()
]
)
# Get DataStore logger
ds_logger = logging.getLogger('chdb.datastore')
ds_logger.setLevel(logging.DEBUG)
日志输出到文件
import logging
# Create file handler
file_handler = logging.FileHandler('datastore_debug.log')
file_handler.setLevel(logging.DEBUG)
file_handler.setFormatter(logging.Formatter(
'%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s'
))
# Add to DataStore logger
ds_logger = logging.getLogger('chdb.datastore')
ds_logger.addHandler(file_handler)
抑制日志输出
import logging
# Suppress all DataStore logs
logging.getLogger('chdb.datastore').setLevel(logging.CRITICAL)
# Or using config
config.set_log_level(logging.CRITICAL)
调试场景
调试 SQL 语句生成
config.enable_debug()
ds = pd.read_csv("data.csv")
result = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').sum()
日志输出：
DEBUG - Creating DataStore from file 'data.csv'
DEBUG - Building filter: age > 25
DEBUG - Building groupby: city
DEBUG - Building aggregation: sum
DEBUG - Generated SQL:
SELECT city, SUM(*)
FROM file('data.csv', 'CSVWithNames')
WHERE age > 25
GROUP BY city
选择调试引擎
config.enable_debug()
result = ds.filter(ds['x'] > 10).apply(custom_func)
日志输出：
DEBUG - filter: selecting engine (eligible: chdb, pandas)
DEBUG - filter: using chdb (SQL-compatible)
DEBUG - apply: selecting engine (eligible: pandas)
DEBUG - apply: using pandas (custom function)
调试缓存操作
config.enable_debug()
# First execution
result1 = ds.filter(ds['age'] > 25).to_df()
# DEBUG - Cache miss for query hash abc123
# DEBUG - Executing query...
# DEBUG - Caching result (key: abc123, size: 1.2MB)
# Second execution (same query)
result2 = ds.filter(ds['age'] > 25).to_df()
# DEBUG - Cache hit for query hash abc123
# DEBUG - Returning cached result
排查性能问题
config.enable_debug()
config.enable_profiling()
# Logs will show timing for each operation
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100)
.groupby('region')
.agg({'amount': 'sum'})
.to_df()
)
日志输出：
DEBUG - filter: 0.002ms
DEBUG - groupby: 0.001ms
DEBUG - agg: 0.003ms
DEBUG - SQL generation: 0.012ms
DEBUG - SQL execution: 89.456ms <- Main time spent here
DEBUG - Result conversion: 2.345ms
生产环境配置
推荐配置
import logging
from chdb.datastore.config import config
# Production: minimal logging
config.set_log_level(logging.WARNING)
config.set_log_format("simple")
config.set_profiling_enabled(False)
日志轮转
import logging
from logging.handlers import RotatingFileHandler
# Create rotating file handler
handler = RotatingFileHandler(
'datastore.log',
maxBytes=10*1024*1024, # 10MB
backupCount=5
)
handler.setLevel(logging.WARNING)
# Add to DataStore logger
logging.getLogger('chdb.datastore').addHandler(handler)
环境变量
你还可以通过环境变量配置日志：
# Set log level
export CHDB_LOG_LEVEL=DEBUG
# Set log format
export CHDB_LOG_FORMAT=verbose
import os
import logging
# Read from environment
log_level = os.environ.get('CHDB_LOG_LEVEL', 'WARNING')
config.set_log_level(getattr(logging, log_level))
摘要
|任务
|命令
|启用调试
config.enable_debug()
|设置级别
config.set_log_level(logging.DEBUG)
|设置格式
config.set_log_format("verbose")
|输出到文件
|使用 Python logging 处理器
|抑制日志
config.set_log_level(logging.CRITICAL)