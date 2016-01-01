跳转到主内容
DataStore：Pandas 兼容 API 与 SQL 优化

DataStore 是 chDB 提供的、与 pandas 兼容的 API，它将熟悉的 pandas DataFrame 接口与 SQL 查询优化的强大能力相结合，并允许你使用 pandas 风格的代码，同时获得 ClickHouse 级别的性能。

关键特性

  • Pandas 兼容性：支持 209 个 pandas DataFrame 方法、56 个 .str 方法、42+ 个 .dt 方法
  • SQL 优化：操作会自动编译为优化后的 SQL 查询
  • 惰性求值：仅在需要结果时才执行操作
  • 630+ API 方法：用于数据操作的完备 API 接口集合
  • ClickHouse 扩展：提供 pandas 中不可用的额外访问器（.arr.json.url.ip.geo

架构

DataStore 架构

DataStore 采用具有 惰性求值 特性的 双引擎执行

  1. 惰性操作链：只记录操作，而不是立即执行
  2. 智能引擎选择：QueryPlanner 将每个阶段路由到最优引擎（SQL 使用 chDB，复杂操作使用 Pandas）
  3. 中间结果缓存：在每一步缓存结果，以支持快速的迭代式探索

详情请参见 执行模型

一行代码迁移自 Pandas

# Before (pandas)
import pandas as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25].groupby('city')['salary'].mean()

# After (DataStore) - just change the import!
from chdb import datastore as pd
df = pd.read_csv("data.csv")
result = df[df['age'] > 25].groupby('city')['salary'].mean()

你现有的 pandas 代码可以不作任何修改直接运行，只是现在是在 ClickHouse 引擎上执行。

性能对比

与 pandas 相比，DataStore 在性能上有显著提升，尤其是在聚合和复杂处理流水线场景中：

操作PandasDataStore加速比
GroupBy count347ms17ms19.93x
Complex pipeline2,047ms380ms5.39x
Filter+Sort+Head1,537ms350ms4.40x
GroupBy agg406ms141ms2.88x

基于 10M 行数据的基准测试。详情参见 benchmark scriptPerformance Guide

何时使用 DataStore

在以下情况下使用 DataStore：

  • 处理大规模数据集（数百万行）
  • 执行聚合和 groupby（分组）操作
  • 从文件、数据库或 Cloud 存储中查询数据
  • 构建复杂数据管道
  • 希望在使用 pandas API 的同时获得更高性能

在以下情况下使用原生 SQL API：

  • 更喜欢直接编写 SQL 时
  • 需要对查询执行进行细粒度控制时
  • 需要使用 pandas API 无法访问的 ClickHouse 特性时

功能比较

功能PandasPolarsDuckDBDataStore
Pandas API 兼容性-部分兼容完全兼容
惰性求值
SQL 查询支持
ClickHouse 函数
字符串/日期时间访问器是 + 额外扩展
数组/JSON/URL/IP/Geo部分支持
直接文件查询
Cloud 存储支持有限支持

API 统计信息

类别数量覆盖率
DataFrame 方法209覆盖 pandas 的 100%
Series.str 访问器56覆盖 pandas 的 100%
Series.dt 访问器42+覆盖 100%+（包括 ClickHouse 扩展）
Series.arr 访问器37ClickHouse 特有
Series.json 访问器13ClickHouse 特有
Series.url 访问器15ClickHouse 特有
Series.ip 访问器9ClickHouse 特有
Series.geo 访问器14ClickHouse 特有
API 方法总数630+-

入门

API 参考

高级主题

配置与调试

  • 配置 - 所有配置选项
  • 性能模式 - 为最大吞吐量优化的 SQL 优先模式
  • 调试 - Explain、性能剖析和日志记录

Pandas 使用指南

快速示例

from chdb import datastore as pd

# Read data from various sources
ds = pd.read_csv("sales.csv")
# or: ds = pd.DataStore.uri("s3://bucket/sales.parquet")
# or: ds = pd.DataStore.from_mysql("mysql://user:pass@host/db/table")

# Familiar pandas operations - automatically optimized to SQL
result = (ds
    .filter(ds['amount'] > 1000)           # WHERE amount > 1000
    .groupby('region')                      # GROUP BY region
    .agg({'amount': ['sum', 'mean']})       # SUM(amount), AVG(amount)
    .sort_values('sum', ascending=False)    # ORDER BY sum DESC
    .head(10)                               # LIMIT 10
)

# View the generated SQL
print(result.to_sql())

# Execute and get results
df = result.to_df()  # Returns pandas DataFrame

