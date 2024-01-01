跳转到主内容
跳转到主内容

执行引擎配置

DataStore 可以使用不同的后端来执行操作。本指南介绍如何配置并优化引擎选择。

可用引擎

引擎描述最适用场景
auto为每个操作自动选择最优引擎通用用途（默认）
chdb强制所有操作经由 ClickHouse SQL 处理大型数据集、聚合
pandas强制所有操作经由 pandas 处理兼容性测试、pandas 特定功能

设置引擎

全局配置

from chdb.datastore.config import config

# Option 1: Using set method
config.set_execution_engine('auto')    # Default
config.set_execution_engine('chdb')    # Force ClickHouse
config.set_execution_engine('pandas')  # Force pandas

# Option 2: Using shortcuts
config.use_auto()     # Auto-select
config.use_chdb()     # Force ClickHouse
config.use_pandas()   # Force pandas

检查当前执行引擎

print(config.execution_engine)  # 'auto', 'chdb', or 'pandas'

自动模式

在默认的 auto 模式下，DataStore 会为每个操作自动选择最优引擎：

在 chDB 中执行的操作

  • SQL 兼容的过滤（filter(), where()
  • 列选择（select()
  • 排序（sort(), orderby()
  • 分组与聚合（groupby().agg()
  • 连接（join(), merge()
  • 去重（distinct(), drop_duplicates()
  • 结果限制（limit(), head(), tail()

在 pandas 中执行的操作

  • 自定义 apply 函数（apply(custom_func)
  • 带有自定义聚合的复杂数据透视表
  • 无法用 SQL 表示的操作
  • 当输入已经是 pandas DataFrame 时

示例

from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import config

config.use_auto()  # Default

ds = pd.read_csv("data.csv")

# This uses chDB (SQL)
result = (ds
    .filter(ds['amount'] > 100)   # SQL: WHERE
    .groupby('region')            # SQL: GROUP BY
    .agg({'amount': 'sum'})       # SQL: SUM()
)

# This uses pandas (custom function)
result = ds.apply(lambda row: complex_calculation(row), axis=1)

chDB 模式

将所有操作强制为通过 ClickHouse SQL 执行：

config.use_chdb()

何时使用

  • 处理大型数据集（数百万行）
  • 大量聚合计算的工作负载
  • 需要最大化 SQL 优化效果时
  • 需要在所有操作中保持一致行为时

性能特性

操作类型性能表现
GroupBy/Aggregation极佳（性能最高可提升 20 倍）
复杂过滤极佳
排序很好
简单单列过滤良好（有轻微开销）

限制

  • 自定义 Python 函数可能不受支持
  • 某些 pandas 特有功能需要进行转换

pandas 模式

强制所有操作都通过 pandas 运行：

config.use_pandas()

何时使用

  • 进行 pandas 兼容性测试时
  • 需要使用 pandas 特有功能时
  • 排查与 pandas 相关的问题时
  • 数据已经以 pandas 格式存在时

性能特性

操作类型性能表现
简单的单次操作良好
自定义函数优秀
复杂聚合比 chDB 更慢
大规模数据集内存占用高

跨 DataStore 引擎

为需要组合不同 DataStore 中列的操作配置该引擎：

# Set cross-DataStore engine
config.set_cross_datastore_engine('auto')
config.set_cross_datastore_engine('chdb')
config.set_cross_datastore_engine('pandas')

示例

ds1 = pd.read_csv("sales.csv")
ds2 = pd.read_csv("inventory.csv")

# This operation involves two DataStores
result = ds1.join(ds2, on='product_id')
# Uses cross_datastore_engine setting

引擎选择逻辑

自动模式决策树

Operation requested
    │
    ├─ Can be expressed in SQL?
    │      │
    │      ├─ Yes → Use chDB
    │      │
    │      └─ No → Use pandas
    │
    └─ Cross-DataStore operation?
           │
           └─ Use cross_datastore_engine setting

函数级别引擎覆盖

某些函数可以显式配置其所使用的引擎：

from chdb.datastore.config import function_config

# Force specific functions to use specific engine
function_config.use_chdb('length', 'substring')
function_config.use_pandas('upper', 'lower')

详细信息请参见 Function Config

性能对比

基于 1,000 万行数据的基准测试结果：

Operationpandas (ms)chdb (ms)Speedup
GroupBy count3471719.93x
Combined ops1,5352346.56x
Complex pipeline2,0473805.39x
Filter+Sort+Head1,5373504.40x
GroupBy agg4061412.88x
Single filter2765260.52x

关键结论：

  • chDB 在聚合和复杂流水线上的表现更为突出
  • 对于简单的单一操作，pandas 略快
  • 使用 auto 模式以同时获得二者的优势

最佳实践

1. 优先使用 Auto 模式

config.use_auto()  # Let DataStore decide

2. 在强制指定前进行性能分析

config.enable_profiling()
# Run your workload
# Check profiler report to see where time is spent

3. 为特定工作负载强制使用指定引擎

# For heavy aggregation workloads
config.use_chdb()

# For pandas compatibility testing
config.use_pandas()

4. 使用 explain() 分析执行过程

ds = pd.read_csv("data.csv")
query = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').agg({'salary': 'sum'})

# See what SQL will be generated
query.explain()

故障排查

问题：执行速度低于预期

# Check current engine
print(config.execution_engine)

# Enable debug to see what's happening
config.enable_debug()

# Try forcing specific engine
config.use_chdb()  # or config.use_pandas()

问题：chdb 模式下不支持的操作

# Some pandas operations aren't supported in SQL
# Solution: use auto mode
config.use_auto()

# Or explicitly convert to pandas first
df = ds.to_df()
result = df.some_pandas_specific_operation()

问题：大数据量导致的内存问题

# Use chdb engine to avoid loading all data into memory
config.use_chdb()

# Filter early to reduce data size
result = ds.filter(ds['date'] >= '2024-01-01').to_df()

# For maximum throughput on large datasets, use performance mode
# which enables parallel Parquet reading and single-SQL aggregation
config.use_performance_mode()
性能模式（Performance Mode）

如果正在运行较重的聚合型工作负载，并且不需要与 pandas 输出完全兼容（行顺序、MultiIndex、dtype 更正），可以考虑使用 Performance Mode。它会自动将引擎设置为 chdb，并消除所有为兼容 pandas 所产生的开销。