Секция JOIN

JOIN создаёт новую таблицу путем объединения столбцов из одной или нескольких таблиц с использованием общих для каждой из них значений. Это обычная операция в базах данных с поддержкой SQL, которая соответствует join из реляционной алгебры. Частный случай соединения одной таблицы часто называют self-join.

Синтаксис

SELECT < expr_list >

FROM < left_table >

[ GLOBAL ] [ INNER | LEFT | RIGHT | FULL | CROSS ] [ OUTER | SEMI | ANTI | ANY | ASOF ] JOIN < right_table >

( ON < expr_list > ) | ( USING < column_list > ) . . .



Выражения из секции ON и столбцы из секции USING называется «ключами соединения». Если не указано иное, при присоединение создаётся Декартово произведение из строк с совпадающими значениями ключей соединения, что может привести к получению результатов с гораздо большим количеством строк, чем исходные таблицы.

Все типы из стандартного SQL JOIN поддерживаются:

INNER JOIN , возвращаются только совпадающие строки.

, возвращаются только совпадающие строки. LEFT OUTER JOIN , не совпадающие строки из левой таблицы возвращаются в дополнение к совпадающим строкам.

, не совпадающие строки из левой таблицы возвращаются в дополнение к совпадающим строкам. RIGHT OUTER JOIN , не совпадающие строки из правой таблицы возвращаются в дополнение к совпадающим строкам.

, не совпадающие строки из правой таблицы возвращаются в дополнение к совпадающим строкам. FULL OUTER JOIN , не совпадающие строки из обеих таблиц возвращаются в дополнение к совпадающим строкам.

, не совпадающие строки из обеих таблиц возвращаются в дополнение к совпадающим строкам. CROSS JOIN , производит декартово произведение таблиц целиком, ключи соединения не указываются.

Без указания типа JOIN подразумевается INNER . Ключевое слово OUTER можно опускать. Альтернативным синтаксисом для CROSS JOIN является ли указание нескольких таблиц, разделённых запятыми, в секции FROM.

Дополнительные типы соединений, доступные в ClickHouse:

LEFT SEMI JOIN и RIGHT SEMI JOIN , белый список по ключам соединения, не производит декартово произведение.

LEFT ANTI JOIN и RIGHT ANTI JOIN , черный список по ключам соединения, не производит декартово произведение.

LEFT ANY JOIN , RIGHT ANY JOIN и INNER ANY JOIN , Частично (для противоположных сторон LEFT и RIGHT ) или полностью (для INNER и FULL ) отключает декартово произведение для стандартных видов JOIN .

ASOF JOIN и LEFT ASOF JOIN , Для соединения последовательностей по нечеткому совпадению. Использование ASOF JOIN описано ниже. "Примечание" Если настройка join_algorithm установлена в значение partial_merge , то для RIGHT JOIN и FULL JOIN поддерживается только уровень строгости ALL ( SEMI , ANTI , ANY и ASOF не поддерживаются).

Значение строгости по умолчанию может быть переопределено с помощью настройки join_default_strictness.

Поведение сервера ClickHouse для операций ANY JOIN зависит от параметра any_join_distinct_right_table_keys.

См. также

Секция ON может содержать несколько условий, связанных операторами AND и OR . Условия, задающие ключи соединения, должны содержать столбцы левой и правой таблицы и должны использовать оператор равенства. Прочие условия могут использовать другие логические операторы, но в отдельном условии могут использоваться столбцы либо только левой, либо только правой таблицы.

Строки объединяются только тогда, когда всё составное условие выполнено. Если оно не выполнено, то строки могут попасть в результат в зависимости от типа JOIN . Обратите внимание, что если то же самое условие поместить в секцию WHERE , то строки, для которых оно не выполняется, никогда не попаду в результат.

Оператор OR внутри секции ON работает, используя алгоритм хеш-соединения — на каждый агрумент OR с ключами соединений для JOIN создается отдельная хеш-таблица, поэтому потребление памяти и время выполнения запроса растет линейно при увеличении количества выражений OR секции ON .

:::note "Примечание"

Если в условии использованы столбцы из разных таблиц, то пока поддерживается только оператор равенства (`=`).

:::



Пример

Рассмотрим table_1 и table_2 :

┌─Id─┬─name─┐ ┌─Id─┬─text───────────┬─scores─┐

│ 1 │ A │ │ 1 │ Text A │ 10 │

│ 2 │ B │ │ 1 │ Another text A │ 12 │

│ 3 │ C │ │ 2 │ Text B │ 15 │

└────┴──────┘ └────┴────────────────┴────────┘



Запрос с одним условием, задающим ключ соединения, и дополнительным условием для table_2 :

SELECT name , text FROM table_1 LEFT OUTER JOIN table_2

ON table_1 . Id = table_2 . Id AND startsWith ( table_2 . text , 'Text' ) ;



Обратите внимание, что результат содержит строку с именем C и пустым текстом. Строка включена в результат, потому что использован тип соединения OUTER .

┌─name─┬─text───┐

│ A │ Text A │

│ B │ Text B │

│ C │ │

└──────┴────────┘



Запрос с типом соединения INNER и несколькими условиями:

SELECT name , text , scores FROM table_1 INNER JOIN table_2

ON table_1 . Id = table_2 . Id AND table_2 . scores > 10 AND startsWith ( table_2 . text , 'Text' ) ;



Результат:

┌─name─┬─text───┬─scores─┐

│ B │ Text B │ 15 │

└──────┴────────┴────────┘



Запрос с типом соединения INNER и условием с оператором OR :

CREATE TABLE t1 ( ` a ` Int64 , ` b ` Int64 ) ENGINE = MergeTree ( ) ORDER BY a ;



CREATE TABLE t2 ( ` key ` Int32 , ` val ` Int64 ) ENGINE = MergeTree ( ) ORDER BY key ;



INSERT INTO t1 SELECT number as a , - a as b from numbers ( 5 ) ;



INSERT INTO t2 SELECT if ( number % 2 = = 0 , toInt64 ( number ) , - number ) as key , number as val from numbers ( 5 ) ;



SELECT a , b , val FROM t1 INNER JOIN t2 ON t1 . a = t2 . key OR t1 . b = t2 . key ;



Результат:

┌─a─┬──b─┬─val─┐

│ 0 │ 0 │ 0 │

│ 1 │ -1 │ 1 │

│ 2 │ -2 │ 2 │

│ 3 │ -3 │ 3 │

│ 4 │ -4 │ 4 │

└───┴────┴─────┘



Запрос с типом соединения INNER и условиями с операторами OR и AND :

SELECT a , b , val FROM t1 INNER JOIN t2 ON t1 . a = t2 . key OR t1 . b = t2 . key AND t2 . val > 3 ;



Результат:

┌─a─┬──b─┬─val─┐

│ 0 │ 0 │ 0 │

│ 2 │ -2 │ 2 │

│ 4 │ -4 │ 4 │

└───┴────┴─────┘



ASOF JOIN применим в том случае, когда необходимо объединять записи, которые не имеют точного совпадения.

Для работы алгоритма необходим специальный столбец в таблицах. Этот столбец:

Должен содержать упорядоченную последовательность.

Может быть одного из следующих типов: Int, UInt, Float, Date, DateTime, Decimal.

Не может быть единственным столбцом в секции JOIN .

Синтаксис ASOF JOIN ... ON :

SELECT expressions_list

FROM table_1

ASOF LEFT JOIN table_2

ON equi_cond AND closest_match_cond



Можно использовать произвольное количество условий равенства и одно условие на ближайшее совпадение. Например, SELECT count() FROM table_1 ASOF LEFT JOIN table_2 ON table_1.a == table_2.b AND table_2.t <= table_1.t .

Условия, поддержанные для проверки на ближайшее совпадение: > , >= , < , <= .

Синтаксис ASOF JOIN ... USING :

SELECT expressions_list

FROM table_1

ASOF JOIN table_2

USING ( equi_column1 , . . . equi_columnN , asof_column )



Для слияния по равенству ASOF JOIN использует equi_columnX , а для слияния по ближайшему совпадению использует asof_column с условием table_1.asof_column >= table_2.asof_column . Столбец asof_column должен быть последним в секции USING .

Например, рассмотрим следующие таблицы:

table_1 table_2

event | ev_time | user_id event | ev_time | user_id

----------|---------|---------- ----------|---------|----------

... ...

event_1_1 | 12:00 | 42 event_2_1 | 11:59 | 42

... event_2_2 | 12:30 | 42

event_1_2 | 13:00 | 42 event_2_3 | 13:00 | 42

... ...



ASOF JOIN принимает метку времени пользовательского события из table_1 и находит такое событие в table_2 метка времени которого наиболее близка к метке времени события из table_1 в соответствии с условием на ближайшее совпадение. При этом столбец user_id используется для объединения по равенству, а столбец ev_time для объединения по ближайшему совпадению. В нашем примере event_1_1 может быть объединено с event_2_1 , event_1_2 может быть объединено с event_2_3 , а event_2_2 не объединяется.

:::note "Примечание"

`ASOF JOIN` не поддержан для движка таблиц [Join](/docs/ru/engines/table-engines/special/join).

:::



Чтобы задать значение строгости по умолчанию, используйте сессионный параметр join_default_strictness.

Есть два пути для выполнения соединения с участием распределённых таблиц:

При использовании обычного JOIN , запрос отправляется на удалённые серверы. На каждом из них выполняются подзапросы для формирования «правой» таблицы, и с этой таблицей выполняется соединение. То есть, «правая» таблица формируется на каждом сервере отдельно.

, запрос отправляется на удалённые серверы. На каждом из них выполняются подзапросы для формирования «правой» таблицы, и с этой таблицей выполняется соединение. То есть, «правая» таблица формируется на каждом сервере отдельно. При использовании GLOBAL ... JOIN , сначала сервер-инициатор запроса запускает подзапрос для вычисления правой таблицы. Эта временная таблица передаётся на каждый удалённый сервер, и на них выполняются запросы с использованием переданных временных данных.

Будьте аккуратны при использовании GLOBAL . За дополнительной информацией обращайтесь в раздел Распределенные подзапросы.

Запросы INNER JOIN , LEFT JOIN , RIGHT JOIN и FULL JOIN поддерживают неявные преобразования типов для ключей соединения. Однако запрос не может быть выполнен, если не существует типа, к которому можно привести значения ключей с обеих сторон (например, нет типа, который бы одновременно вмещал в себя значения UInt64 и Int64 , или String и Int32 ).

Пример

Рассмотрим таблицу t_1 :

┌─a─┬─b─┬─toTypeName(a)─┬─toTypeName(b)─┐

│ 1 │ 1 │ UInt16 │ UInt8 │

│ 2 │ 2 │ UInt16 │ UInt8 │

└───┴───┴───────────────┴───────────────┘



и таблицу t_2 :

┌──a─┬────b─┬─toTypeName(a)─┬─toTypeName(b)───┐

│ -1 │ 1 │ Int16 │ Nullable(Int64) │

│ 1 │ -1 │ Int16 │ Nullable(Int64) │

│ 1 │ 1 │ Int16 │ Nullable(Int64) │

└────┴──────┴───────────────┴─────────────────┘



Запрос

SELECT a , b , toTypeName ( a ) , toTypeName ( b ) FROM t_1 FULL JOIN t_2 USING ( a , b ) ;



вернёт результат:

┌──a─┬────b─┬─toTypeName(a)─┬─toTypeName(b)───┐

│ 1 │ 1 │ Int32 │ Nullable(Int64) │

│ 2 │ 2 │ Int32 │ Nullable(Int64) │

│ -1 │ 1 │ Int32 │ Nullable(Int64) │

│ 1 │ -1 │ Int32 │ Nullable(Int64) │

└────┴──────┴───────────────┴─────────────────┘



При соединении таблиц могут появляться пустые ячейки. Настройка join_use_nulls определяет, как ClickHouse заполняет эти ячейки.

Если ключами JOIN выступают поля типа Nullable, то строки, где хотя бы один из ключей имеет значение NULL, не соединяются.

Требуется, чтобы столбцы, указанные в USING , назывались одинаково в обоих подзапросах, а остальные столбцы - по-разному. Изменить имена столбцов в подзапросах можно с помощью синонимов.

В секции USING указывается один или несколько столбцов для соединения, что обозначает условие на равенство этих столбцов. Список столбцов задаётся без скобок. Более сложные условия соединения не поддерживаются.

Для множественных секций JOIN в одном запросе SELECT :

Получение всех столбцов через * возможно только при объединении таблиц, но не подзапросов.

возможно только при объединении таблиц, но не подзапросов. Секция PREWHERE недоступна.

Для секций ON , WHERE и GROUP BY :

Нельзя использовать произвольные выражения в секциях ON , WHERE , и GROUP BY , однако можно определить выражение в секции SELECT и затем использовать его через алиас в других секциях.

При запуске JOIN , отсутствует оптимизация порядка выполнения по отношению к другим стадиям запроса. Соединение (поиск в «правой» таблице) выполняется до фильтрации в WHERE и до агрегации. Чтобы явно задать порядок вычислений, рекомендуется выполнять JOIN подзапроса с подзапросом.

Каждый раз для выполнения запроса с одинаковым JOIN , подзапрос выполняется заново — результат не кэшируется. Это можно избежать, используя специальный движок таблиц Join, представляющий собой подготовленное множество для соединения, которое всегда находится в оперативке.

В некоторых случаях это более эффективно использовать IN вместо JOIN .

Если JOIN необходим для соединения с таблицами измерений (dimension tables - сравнительно небольшие таблицы, которые содержат свойства измерений - например, имена для рекламных кампаний), то использование JOIN может быть не очень удобным из-за громоздкости синтаксиса, а также из-за того, что правая таблица читается заново при каждом запросе. Специально для таких случаев существует функциональность «Внешние словари», которую следует использовать вместо JOIN . Дополнительные сведения смотрите в разделе «Внешние словари».

По умолчанию ClickHouse использует алгоритм hash join. ClickHouse берет правую таблицу и создает для нее хеш-таблицу в оперативной памяти. При включённой настройке join_algorithm = 'auto' , после некоторого порога потребления памяти ClickHouse переходит к алгоритму merge join. Описание алгоритмов JOIN см. в настройке join_algorithm.

Если вы хотите ограничить потребление памяти во время выполнения операции JOIN , используйте настройки:

max_rows_in_join — ограничивает количество строк в хеш-таблице.

max_bytes_in_join — ограничивает размер хеш-таблицы.

По достижении любого из этих ограничений ClickHouse действует в соответствии с настройкой join_overflow_mode.

Пример:

SELECT

CounterID ,

hits ,

visits

FROM

(

SELECT

CounterID ,

count ( ) AS hits

FROM test . hits

GROUP BY CounterID

) ANY LEFT JOIN

(

SELECT

CounterID ,

sum ( Sign ) AS visits

FROM test . visits

GROUP BY CounterID

) USING CounterID

ORDER BY hits DESC

LIMIT 10