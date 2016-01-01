Синтаксис запросов SELECT

SELECT выполняет получение данных.

[ WITH expr_list | ( subquery ) ]

SELECT [ DISTINCT [ ON ( column1 , column2 , . . . ) ] ] expr_list

[ FROM [ db . ] table | ( subquery ) | table_function ] [ FINAL ]

[ SAMPLE sample_coeff ]

[ ARRAY JOIN . . . ]

[ GLOBAL ] [ ANY | ALL | ASOF ] [ INNER | LEFT | RIGHT | FULL | CROSS ] [ OUTER | SEMI | ANTI ] JOIN ( subquery ) | table ( ON < expr_list > ) | ( USING < column_list > )

[ PREWHERE expr ]

[ WHERE expr ]

[ GROUP BY expr_list ] [ WITH ROLLUP | WITH CUBE ] [ WITH TOTALS ]

[ HAVING expr ]

[ ORDER BY expr_list ] [ WITH FILL ] [ FROM expr ] [ TO expr ] [ STEP expr ] [ INTERPOLATE [ ( expr_list ) ] ]

[ LIMIT [ offset_value , ] n BY columns ]

[ LIMIT [ n , ] m ] [ WITH TIES ]

[ SETTINGS . . . ]

[ UNION ALL . . . ]

[ INTO OUTFILE filename [ COMPRESSION type [ LEVEL level ] ] ]

[ FORMAT format ]



Все секции являются необязательными, за исключением списка выражений сразу после SELECT , о котором более подробно будет рассказано ниже.

Особенности каждой необязательной секции рассматриваются в отдельных разделах, которые перечислены в том же порядке, в каком они выполняются:

Выражения указанные в секции SELECT анализируются после завершения всех вычислений из секций, описанных выше. Вернее, анализируются выражения, стоящие над агрегатными функциями, если есть агрегатные функции. Сами агрегатные функции и то, что под ними, вычисляются при агрегации ( GROUP BY ). Эти выражения работают так, как будто применяются к отдельным строкам результата.

Если в результат необходимо включить все столбцы, используйте символ звёздочка ( * ). Например, SELECT * FROM ... .

Чтобы включить в результат несколько столбцов, выбрав их имена с помощью регулярных выражений re2, используйте выражение COLUMNS .

COLUMNS ( 'regexp' )



Например, рассмотрим таблицу:

CREATE TABLE default . col_names ( aa Int8 , ab Int8 , bc Int8 ) ENGINE = TinyLog



Следующий запрос выбирает данные из всех столбцов, содержащих в имени символ a .

SELECT COLUMNS ( 'a' ) FROM col_names



┌─aa─┬─ab─┐

│ 1 │ 1 │

└────┴────┘



Выбранные стоблцы возвращаются не в алфавитном порядке.

В запросе можно использовать несколько выражений COLUMNS , а также вызывать над ними функции.

Например:

SELECT COLUMNS ( 'a' ) , COLUMNS ( 'c' ) , toTypeName ( COLUMNS ( 'c' ) ) FROM col_names



┌─aa─┬─ab─┬─bc─┬─toTypeName(bc)─┐

│ 1 │ 1 │ 1 │ Int8 │

└────┴────┴────┴────────────────┘



Каждый столбец, возвращённый выражением COLUMNS , передаётся в функцию отдельным аргументом. Также можно передавать и другие аргументы, если функция их поддерживаем. Аккуратно используйте функции. Если функция не поддерживает переданное количество аргументов, то ClickHouse генерирует исключение.

Например:

SELECT COLUMNS ( 'a' ) + COLUMNS ( 'c' ) FROM col_names



Received exception from server (version 19.14.1):

Code: 42. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Number of arguments for function plus doesn't match: passed 3, should be 2.



В этом примере, COLUMNS('a') возвращает два столбца: aa и ab . COLUMNS('c') возвращает столбец bc . Оператор + не работает с тремя аргументами, поэтому ClickHouse генерирует исключение с соответствущим сообщением.

Столбцы, которые возвращаются выражением COLUMNS могут быть разных типов. Если COLUMNS не возвращает ни одного столбца и это единственное выражение в запросе SELECT , то ClickHouse генерирует исключение.

В любом месте запроса, вместо выражения, может стоять звёздочка. При анализе запроса звёздочка раскрывается в список всех столбцов таблицы (за исключением MATERIALIZED и ALIAS столбцов). Есть лишь немного случаев, когда оправдано использовать звёздочку:

при создании дампа таблицы;

для таблиц, содержащих всего несколько столбцов - например, системных таблиц;

для получения информации о том, какие столбцы есть в таблице; в этом случае, укажите LIMIT 1 . Но лучше используйте запрос DESC TABLE ;

. Но лучше используйте запрос ; при наличии сильной фильтрации по небольшому количеству столбцов с помощью PREWHERE ;

; в подзапросах (так как из подзапросов выкидываются столбцы, не нужные для внешнего запроса).

В других случаях использование звёздочки является издевательством над системой, так как вместо преимуществ столбцовой СУБД вы получаете недостатки. То есть использовать звёздочку не рекомендуется.

Вы можете получить в дополнение к результату также минимальные и максимальные значения по столбцам результата. Для этого выставите настройку extremes в 1. Минимумы и максимумы считаются для числовых типов, дат, дат-с-временем. Для остальных столбцов будут выведены значения по умолчанию.

Вычисляются дополнительные две строчки - минимумы и максимумы, соответственно. Эти две дополнительные строки выводятся в форматах JSON* , TabSeparated* , и Pretty* отдельно от остальных строчек. В остальных форматах они не выводится.

Во форматах JSON* , экстремальные значения выводятся отдельным полем ‘extremes’. В форматах TabSeparated* , строка выводится после основного результата и после ‘totals’ если есть. Перед ней (после остальных данных) вставляется пустая строка. В форматах Pretty* , строка выводится отдельной таблицей после основного результата и после totals если есть.

Экстремальные значения вычисляются для строк перед LIMIT , но после LIMIT BY . Однако при использовании LIMIT offset, size , строки перед offset включаются в extremes . В потоковых запросах, в результате может учитываться также небольшое количество строчек, прошедших LIMIT .

Вы можете использовать синонимы (алиасы AS ) в любом месте запроса.

В секциях GROUP BY , ORDER BY и LIMIT BY можно использовать не названия столбцов, а номера. Для этого нужно включить настройку enable_positional_arguments. Тогда, например, в запросе с ORDER BY 1,2 будет выполнена сортировка сначала по первому, а затем по второму столбцу.

Если в запросе отсутствуют секции DISTINCT , GROUP BY , ORDER BY , подзапросы в IN и JOIN , то запрос будет обработан полностью потоково, с использованием O(1) количества оперативки. Иначе запрос может съесть много оперативки, если не указаны подходящие ограничения:

max_memory_usage

max_rows_to_group_by

max_rows_to_sort

max_rows_in_distinct

max_bytes_in_distinct

max_rows_in_set

max_bytes_in_set

max_rows_in_join

max_bytes_in_join

max_bytes_before_external_sort

max_bytes_before_external_group_by

Подробнее смотрите в разделе «Настройки». Присутствует возможность использовать внешнюю сортировку (с сохранением временных данных на диск) и внешнюю агрегацию.

Вы можете использовать следующие модификаторы в запросах SELECT .

Вызывает указанную функцию для каждой строки, возвращаемой внешним табличным выражением запроса.

Синтаксис:

SELECT < expr > APPLY ( < func > ) FROM [ db . ] table_name



Пример:

CREATE TABLE columns_transformers ( i Int64 , j Int16 , k Int64 ) ENGINE = MergeTree ORDER by ( i ) ;

INSERT INTO columns_transformers VALUES ( 100 , 10 , 324 ) , ( 120 , 8 , 23 ) ;

SELECT * APPLY ( sum ) FROM columns_transformers ;



┌─sum(i)─┬─sum(j)─┬─sum(k)─┐

│ 220 │ 18 │ 347 │

└────────┴────────┴────────┘



Исключает из результата запроса один или несколько столбцов.

Синтаксис:

SELECT < expr > EXCEPT ( col_name1 [ , col_name2 , col_name3 , . . . ] ) FROM [ db . ] table_name



Пример:

SELECT * EXCEPT ( i ) from columns_transformers ;



┌──j─┬───k─┐

│ 10 │ 324 │

│ 8 │ 23 │

└────┴─────┘



Определяет одно или несколько выражений алиасов. Каждый алиас должен соответствовать имени столбца из запроса SELECT * . В списке столбцов результата запроса имя столбца, соответствующее алиасу, заменяется выражением в модификаторе REPLACE .

Этот модификатор не изменяет имена или порядок столбцов. Однако он может изменить значение и тип значения.

Синтаксис:

SELECT < expr > REPLACE ( < expr > AS col_name ) from [ db . ] table_name



Пример:

SELECT * REPLACE ( i + 1 AS i ) from columns_transformers ;



┌───i─┬──j─┬───k─┐

│ 101 │ 10 │ 324 │

│ 121 │ 8 │ 23 │

└─────┴────┴─────┘



Вы можете использовать каждый модификатор отдельно или комбинировать их.

Примеры:

Использование одного и того же модификатора несколько раз.

SELECT COLUMNS ( '[jk]' ) APPLY ( toString ) APPLY ( length ) APPLY ( max ) from columns_transformers ;



┌─max(length(toString(j)))─┬─max(length(toString(k)))─┐

│ 2 │ 3 │

└──────────────────────────┴──────────────────────────┘



Использование нескольких модификаторов в одном запросе.

SELECT * REPLACE ( i + 1 AS i ) EXCEPT ( j ) APPLY ( sum ) from columns_transformers ;



┌─sum(plus(i, 1))─┬─sum(k)─┐

│ 222 │ 347 │

└─────────────────┴────────┘



Вы можете задать значения необходимых настроек непосредственно в запросе SELECT в секции SETTINGS . Эти настройки действуют только в рамках данного запроса, а после его выполнения сбрасываются до предыдущего значения или значения по умолчанию.

Другие способы задания настроек описаны здесь.

Пример