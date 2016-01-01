index
ALTER
Изменение структуры таблицы.
ALTER TABLE [db].name [ON CLUSTER cluster] ADD|DROP|CLEAR|COMMENT|MODIFY COLUMN ...
В запросе указывается список из одного или более действий через запятую. Каждое действие — операция над столбцом.
Большинство запросов
ALTER TABLE изменяют настройки таблицы или данные:
:::note
Запрос `ALTER TABLE` поддерживается только для таблиц типа `*MergeTree`, а также `Merge` и `Distributed`. Запрос имеет несколько вариантов.
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Следующие запросы
ALTERуправляют представлениями:
ALTER TABLE ... MODIFY QUERY — изменяет структуру Materialized view.
ALTER LIVE VIEW — обновляет Live view.
Следующие запросы
ALTER изменяют сущности, связанные с управлением доступом на основе ролей:
Выражение ALTER TABLE ... MODIFY COMMENT добавляет, изменяет или удаляет комментарий к таблице, независимо от того, был ли он установлен раньше или нет.
Мутации
Мутации - разновидность запроса ALTER, позволяющая изменять или удалять данные в таблице. В отличие от стандартных запросов ALTER TABLE … DELETE и ALTER TABLE … UPDATE, рассчитанных на точечное изменение данных, область применения мутаций - достаточно тяжёлые изменения, затрагивающие много строк в таблице. Поддержана для движков таблиц семейства MergeTree, в том числе для движков с репликацией.
Конвертировать существующие таблицы для работы с мутациями не нужно. Но после применения первой мутации формат данных таблицы становится несовместимым с предыдущими версиями и откатиться на предыдущую версию уже не получится.
На данный момент доступны команды:
ALTER TABLE [db.]table MATERIALIZE INDEX name IN PARTITION partition_name
Команда перестроит вторичный индекс
name для партиции
partition_name.
В одном запросе можно указать несколько команд через запятую.
Для
*MergeTree-таблиц мутации выполняются, перезаписывая данные по кускам (parts). При этом атомарности нет — куски заменяются на помутированные по мере выполнения и запрос
SELECT, заданный во время выполнения мутации, увидит данные как из измененных кусков, так и из кусков, которые еще не были изменены.
Мутации линейно упорядочены между собой и накладываются на каждый кусок в порядке добавления. Мутации также упорядочены со вставками - гарантируется, что данные, вставленные в таблицу до начала выполнения запроса мутации, будут изменены, а данные, вставленные после окончания запроса мутации, изменены не будут. При этом мутации никак не блокируют вставки.
Запрос завершается немедленно после добавления информации о мутации (для реплицированных таблиц - в ZooKeeper, для нереплицированных - на файловую систему). Сама мутация выполняется асинхронно, используя настройки системного профиля. Следить за ходом её выполнения можно по таблице
system.mutations. Добавленные мутации будут выполняться до конца даже в случае перезапуска серверов ClickHouse. Откатить мутацию после её добавления нельзя, но если мутация по какой-то причине не может выполниться до конца, её можно остановить с помощью запроса
KILL MUTATION.
Записи о последних выполненных мутациях удаляются не сразу (количество сохраняемых мутаций определяется параметром движка таблиц
finished_mutations_to_keep). Более старые записи удаляются.
Синхронность запросов ALTER
Для нереплицируемых таблиц, все запросы
ALTER выполняются синхронно. Для реплицируемых таблиц, запрос всего лишь добавляет инструкцию по соответствующим действиям в
ZooKeeper, а сами действия осуществляются при первой возможности. Но при этом, запрос может ждать завершения выполнения этих действий на всех репликах.
Для всех запросов
ALTER можно настроить ожидание с помощью настройки alter_sync.
Вы можете указать время ожидания (в секундах) выполнения всех запросов
ALTER для неактивных реплик с помощью настройки replication_wait_for_inactive_replica_timeout.
Для всех запросов `ALTER` при `alter_sync = 2` и неактивности некоторых реплик больше времени, заданного настройкой `replication_wait_for_inactive_replica_timeout`, генерируется исключение `UNFINISHED`.
Для запросов
ALTER TABLE ... UPDATE|DELETE синхронность выполнения определяется настройкой mutations_sync.