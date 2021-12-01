On this page

Функции разбиения и слияния строк и массивов

Разбивает строку на подстроки, используя в качестве разделителя separator . separator должен быть константной строкой из ровно одного символа. Возвращается массив выделенных подстрок. Могут выделяться пустые подстроки, если разделитель идёт в начале или в конце строки, или если идёт более одного разделителя подряд.

Синтаксис

splitByChar ( separator , s )



Аргументы

separator — разделитель, состоящий из одного символа. String.

— разделитель, состоящий из одного символа. String. s — разбиваемая строка. String.

Возвращаемые значения

Возвращает массив подстрок. Пустая подстрока, может быть возвращена, когда:

Разделитель находится в начале или конце строки;

Задано несколько последовательных разделителей;

Исходная строка s пуста.

Тип: Array(String).

Пример

SELECT splitByChar ( ',' , '1,2,3,abcde' ) ;



┌─splitByChar(',', '1,2,3,abcde')─┐

│ ['1','2','3','abcde'] │

└─────────────────────────────────┘



Разбивает строку на подстроки, разделенные строкой. В качестве разделителя использует константную строку separator , которая может состоять из нескольких символов. Если строка separator пуста, то функция разделит строку s на массив из символов.

Синтаксис

splitByString ( separator , s )



Аргументы

separator — разделитель. String.

— разделитель. String. s — разбиваемая строка. String.

Возвращаемые значения

Возвращает массив подстрок. Пустая подстрока, может быть возвращена, когда:

Разделитель находится в начале или конце строки;

Задано несколько последовательных разделителей;

Исходная строка s пуста.

Тип: Array(String).

Примеры

SELECT splitByString ( ', ' , '1, 2 3, 4,5, abcde' ) ;



┌─splitByString(', ', '1, 2 3, 4,5, abcde')─┐

│ ['1','2 3','4,5','abcde'] │

└───────────────────────────────────────────┘



SELECT splitByString ( '' , 'abcde' ) ;



┌─splitByString('', 'abcde')─┐

│ ['a','b','c','d','e'] │

└────────────────────────────┘



Разбивает строку на подстроки, разделенные регулярным выражением. В качестве разделителя используется строка регулярного выражения regexp . Если regexp пустая, функция разделит строку s на массив одиночных символов. Если для регулярного выражения совпадения не найдено, строка s не будет разбита.

Синтаксис

splitByRegexp ( regexp , s )



Аргументы

regexp — регулярное выражение. Константа. String или FixedString.

— регулярное выражение. Константа. String или FixedString. s — разбиваемая строка. String.

Возвращаемые значения

Возвращает массив выбранных подстрок. Пустая подстрока может быть возвращена, если:

Непустое совпадение с регулярным выражением происходит в начале или конце строки;

Имеется несколько последовательных совпадений c непустым регулярным выражением;

Исходная строка s пуста, а регулярное выражение не пустое.

Тип: Array(String).

Примеры

Запрос:

SELECT splitByRegexp ( '\\d+' , 'a12bc23de345f' ) ;



Результат:

┌─splitByRegexp('\\d+', 'a12bc23de345f')─┐

│ ['a','bc','de','f'] │

└────────────────────────────────────────┘



Запрос:

SELECT splitByRegexp ( '' , 'abcde' ) ;



Результат:

┌─splitByRegexp('', 'abcde')─┐

│ ['a','b','c','d','e'] │

└────────────────────────────┘



Разбивает строку на подстроки, используя в качестве разделителей пробельные символы.

Синтаксис

splitByWhitespace ( s )



Аргументы

s — разбиваемая строка. String.

Возвращаемые значения

Возвращает массив подстрок.

Тип: Array(String).

Пример

SELECT splitByWhitespace ( ' 1! a, b. ' ) ;



┌─splitByWhitespace(' 1! a, b. ')─┐

│ ['1!','a,','b.'] │

└─────────────────────────────────────┘



Разбивает строку на подстроки, используя в качестве разделителей пробельные символы и символы пунктуации.

Синтаксис

splitByNonAlpha ( s )



Аргументы

s — разбиваемая строка. String.

Возвращаемые значения

Возвращает массив подстрок.

Тип: Array(String).

Пример

SELECT splitByNonAlpha ( ' 1! a, b. ' ) ;



┌─splitByNonAlpha(' 1! a, b. ')─┐

│ ['1','a','b'] │

└───────────────────────────────────┘



Склеивает строковые представления элементов массива с разделителем separator . separator - необязательный параметр, константная строка, по умолчанию равен пустой строке. Возвращается строка.

Выделяет подстроки из подряд идущих байт из диапазонов a-z и A-Z. Возвращается массив выделенных подстрок.

Пример:

SELECT alphaTokens ( 'abca1abc' ) ;



┌─alphaTokens('abca1abc')─┐

│ ['abca','abc'] │

└─────────────────────────┘



Выделяет из UTF-8 строки отрезки (n-граммы) размером ngramsize символов.

Синтаксис

ngrams ( string , ngramsize )



Аргументы

string — строка. String or FixedString.

— строка. String or FixedString. ngramsize — размер n-грамм. UInt.

Возвращаемые значения

Массив с n-граммами.

Тип: Array(String).

Пример

Запрос:

SELECT ngrams ( 'ClickHouse' , 3 ) ;



Результат:

┌─ngrams('ClickHouse', 3)───────────────────────────┐

│ ['Cli','lic','ick','ckH','kHo','Hou','ous','use'] │

└───────────────────────────────────────────────────┘



Разбивает строку на токены, используя в качестве разделителей не буквенно-цифровые символы ASCII.

Аргументы

input_string — набор байтов. String.

Возвращаемые значения

Возвращает массив токенов.

Тип: Array.

Пример

Запрос:

SELECT tokens ( 'test1,;\\ test2,;\\ test3,;\\ test4' ) AS tokens ;



Результат: